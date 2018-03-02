DHA YURT BÜLTENİ-11

Silah satılan işyerinde patlama meydana geldi

DİYARBAKIR Merkez Bağlar ilçesinde silah satışı yapılan işyerinde bugün saat 16.00 sıralarında paktlama meydana geldi. Patlamanın tüpten kaynaklandığı belirtilirken, olayda can kaybı yada yaralanan olmadığı öğrenildi.

Merkez Bağlar ilçesi Fatih Mahallesinde bulunan Fatih Caddesi üzerindeki silah satışı yapılan bir işyerinde saat 16.00 sıralarında patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle işyerinin ve yakınındaki bazı işyerlerinin camları kırılırken, patlamanın tüpten kaynaklandığı öğrenildi. Patlamadan sonra bölgeye Ambunslar sevk edilirken, patlamada can kaybı ve yaralanan kimse olmadığı öğrenildi. Patlamadan sonra cadde trafiğe kapatılırken, olay yeri inceleme ekiplerinin patlamanın yaşandığı işyerinde inceleme yaptığı belirtildi.

Görüntü Dökümü:

-Patlamanın yaşandığı işyerinden görüntüler

-Polisin bölgeyi şerit ile kapatması

-Kıralan işyeri camlarından görüntüler

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Burak EMEK/DİYARBAKIR,()-

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Üst geçidin ayağına çarpan TIR yandı

ANTALYA'da kontrolden çıkıp üst geçidin ayağına çarpan izolasyon malzemesi yüklü TIR yandı. Adı belirlenemeyen sürücü ambulansla hastaneye götürüldü.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Kepez ilçesi Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sürücüsü henüz tespit edilemeyen izolasyon malzemesi yüklü TIR, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkınca bulvar üzerinde bulunan yaya geçidinin ayağına çarptı. Motor kısmında yangın çıkan TIR, alev alev yanmaya başladı. Alevlerin korseye sıçraması üzerine çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, sürücü çağrılan ambulansla tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Yangında dorsede maddi hasar meydana geldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Trın alev alev yanması

-Vatandaşların görüntü çekmesi

-Uzaktan çıkan dumanların görüntü

-Yangın nedeniyle sıkışan trafik

Haber: Bülent TATOĞULLARI- Kamera: ANTALYA,()

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Kahramanmaraş ve Gaziantep'ten çalınan 3 otomobil depodan çıktı

KAHRAMANMARAŞ ve Gaziantep'ten çalınan 3 otomobil, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesindeki bir depoda ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta park halinde bulunan oto tamircisi Harun Bülbül'ün 01 OL 833 plakalı otomobili, geçen Çarşamba günü sabah saatlerinde çalındı. İhbar üzerine araştırma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, mobese ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kameralarının görüntülerini incelediğinde, şüphelilerin olay yerine başka bir araçla gelip, otomobili kaçırdıklarını tespit etti. Çalışmanın devamında Gaziantep ve Adıyaman'da da araştırma yapan polis, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde sabah saatlerinde bir depoya baskın düzenledi. Operasyonda 1'i Gaziantep'ten, 2'si de Kahramanmaraş'tan çalındığı belirlenen 3 otomobil ele geçirildi. Ekipler, depoda bulunan hurdacı R.Ü.'yü de gözaltına aldı.

Yapılan çalışma sonunda otomobillerin 22 suç kaydı olan Muhammet S. (24), 12 suç kaydı olan Ahmet B. (35) ile 23 suç kaydı bulunan ve 2 ayrı suçtan da hakkında araması bulunan Emrah Y. (23) tarafından çalındığı belirlendi. Şüpheliler, Gaziantep'te polisin düzenlediği operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. 4 kişi sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Otomobillerin parçalanmak üzere hurdacıya verildiği değerlendirilirken, Kahramanmaraş merkezli, Gaziantep polisinin de destek verdiği operasyonun devam ettiği bildirildi. Öte yandan Harun Bülbül'ün otomobili de kendisine teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Hurdacı R.Ü. polislere araçları anlatması

- Depodaki araçlar

- Asayiş Şube Müdürlüğü tabelası

- Ele geçirilen otomobil

- Harun Bülbül ile röp.

- Harun Bülbül'ün otomobiliyle emniyetten ayrılması

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-)

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2 Yunan askeri, yanlışlıkla Türkiye'ye geçince gözaltına alındı (3)

YUNAN ASKERLERİ TUTUKLANDI

Edirne'de sınırı yanlışlıkla geçtikleri belirtilen Yunan askerleri Teğmen Aggelos Mitretodis ile astsubay çavuş Dimitros Kouklatzis, sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliği'nde tutuklandı. Mahkeme, askerlerin üzerlerinden çıkan djital verilerin incelenmesine de karar verdi.

Haber: Ali Can ZERAY / Edirne ()

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Gebze'de gümrük kaçağı 1286 cep telefonu ele geçirildi

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde polisin operasyonu ile gümrük kaçağı 1286 cep telefonu ve IMEI numarası klonlamada kullanılan 4 cihaz ele geçirildi. Cep telefonlarının klonlanarak piyasaya sürüldüğü belirlenirken, 3 kişi tutuklandı.

Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin operasyonu ile gümrük kaçağı 1286 cep telefonu, 1983 cep telefonu aksesuarı, IMEI numarası klonlamada kullanılan 4 cihaz, 2 bin 500 IMEI numarası yazılı sahte etiket ele geçirildi. Cep telefonlarını klonlayarak piyasaya sürdükleri tespit edilen 6 kişi gözaltına alındı. Cep telefonu kaçakçılığı suçundan adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.E., S.S. ve E.S. tutuklanırken, 3 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Cep telefonu ve cihazlardan görüntü

Etiketlerden görüntü

Zanlıların adliyeye sevk edilmesi

Haber-Kamera: Erol POLAT/GEBZE (Kocaeli), ()

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Zeytin Dalı Harekâtı'nda 42'nci gün; 2 bin 295 terörist etkisiz hale getirildi (3)

SINIRA TANK VE ASKER SEVKİYATI

Gaziantep'te konuşlu 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan 'Zeytin Dalı Harekâtı' kapsamında Suriye sınırındaki kentlere, tank ve askeri personel sevkiyatı yapıldı. Gaziantep'ten gönderilen TIR'lara yüklü 4 tank ve askerleri taşıyan 3 midibüs, akşam saatlerinde Kilis'e ulaştı. Tank ve obüslerin Kilis ve Hatay'da Suriye sınırında konuşlanacakları belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Askeri konvoy

- Tankları taşıyan TIR'lar

- Askerlerin bulunduğu midibüsler

- Araçların geçişi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU, Akın ÇELİKTAŞ-KİLİS-)

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İzmirli asker, kaza sonucu hayatını kaybetti

Bingöl'ün Yayladere ilçesinde vatani görevini yapan asker Ömer Sarı, bir kaza sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Bingöl'ün Yayladere ilçesinde vatani görevini yapan Ömer Sarı isimli bir asker henüz bilinmeyen bir silah kazası sonucu hayatını kaybetti. Buca Çamkule Mahallesi'nde yaşayan aileye acı haber askeri yetkililer tarafından sağlık ekipleri eşliğinde verildi. Ayakkabı imalatı işinde işçi olarak çalışan baba İlhami ve ev hanımı olan anne Nasife Sarı, acı haberi alınca büyük üzüntü yaşadı. Fenalaşan anneye sağlık ekipleri müdahale ederken, baba Sarı, "Söyleyecek bir şey yok, vatan sağ olsun" dedi. Bekar olan erin 4 ay önce uzun dönem olarak askere gittiği ifade edildi. Babasıyla aynı işi yapan Sarı'nın Yusuf, Irmak ve Çınar adında 3 kardeşinin daha bulunduğu öğrenilirken, dün (Perşembe) akşamı telefonla konuştuğu kardeşine "Annem, babam ve kardeşlerim sana emanet" dediği ortaya çıktı. Ömer Sarı'nın cenazesi yarın (Cumartesi) Gaziemir'deki Gülhane Camii'ndeki törenin ardından öğle vakti toprağa verilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Ömer Sarı'nın evinden görüntü

- Baba ile röportaj

- Genel ve detay görüntü

Haber: Mehmet CANDAN - Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, ()

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Gaziantep'te 'Futbol, Bilim ve Sağlık' sempozyumu

GAZİANTEP'te Sanko Üniversitesi tarafından '1'inci Futbol, Bilim ve Sağlık' sempozyumu düzenledi.

Türkiye'de büyük ilgi gören futbolun birçok yönden ele alındığı, sağlık ve bilimin spor üzerindeki katkılarının konuşulduğu sempozyum, Sanko Okulları Abdulkadir Konukoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Sempozyum, Sanko Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi ile Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü işbirliği, Spor Fizyoterapistleri Derneği ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun katkılarıyla düzendi.

2 gün sürecek olan sempozyumun ilk gününde 'Türkiye'de Futbola Güncel Yaklaşımlar' konulu panel yapıldı. Moderatörlüğünü aynı zamanda sempozyum başkanı da olan Sanko Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nevin Ergun'un yaptığı panele; Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gazişehir Gaziantep Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Sanko Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu Onur Üyesi Prof. Dr. Mehmet Binnet, Spor Yazarı Ömer Üründül, Erdem Yörükoğlu, Dr. Gürhan Dönmez ile Gürkan Günaydın katıldı.

Sempozyumda, sporla ilgili bilimsel çalışmaların arayışı içersinde olduklarını söyleyen Rektör Dağlı, "Sporla ilgili bilimsel çalışmaların arayışı içersindeyiz. Bu konuyla ilgili daha verimli çalışmalar yaparak sonuçlarını da almak için çalışmalara devam ediyoruz" dedi.

Geçmişteki gözlemlerini aktaran Spor Yazarı Ömer Üründül ise "Benim gençlik dönemlerimde sahalar kötü bu nedenle de kötü sakatlıklar meydana geliyordu. Sporda medyada çok önemli, medyanın bakış açısıyla çok değişiklikler meydana geliyor. Sakatlık olayında, sahada yaşanan bir adele sıkıntısının iyileşmesi geç sürebiliyor ama bunu medya farlı şekilde yansıttığı durumlarda izleyicinin oyuncu neden iyileşmişse oynamıyor gibi şeylerle çok karşılaşıyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Sempozyuma katılanlar

- Güner Dağlı'nın konuşması

- Ömer Üründül'ün konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-)

