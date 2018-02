DHA YURT BÜLTENİ-11

Şehit astsubayın annesi: Gurur duyuyorum, üzülmüyorum

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin'de sürdürdüğü 'Zeytin Dalı Harekatı'nın 19'uncu gününde şehit olan, cenazesi geçen parşembe günü Karabük'te toprağa verilen Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar'ın annesi Ülker Akpınar, "Çok gurur duyuyorum, üzülmüyorum. Vatanım, milletim, bayrağım sağolsun" dedi.

Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar'ın annesi Ülker Akpınar, eşi Hafize Nur, kız kardeşi Beyza Akpınar, anneannesi, dedesi ve diğer yakınları Safranbolu Şehir Mezarlığındaki şehitliğe gelerek dua etti. Kuran-ı Kerim okunan şehitlikte anne Ülker Akpınar oğlunun beresini öptü. Komiser Yardımcısı Hafize Nur Akpınar ise eşinin beresini mezarına bıraktı. Şehit annesi Ülker Apınar, şehitlik çıkışında, "Çok gurur duyuyorum, üzülmüyorum. Vatanım, milletim, bayrağım sağolsun. Kalbimden geçeni söylüyorum. Türk milleti de çaba göstersin bu vatan için. Bir Ömerler ölür bin Ömerler gelir. Allah'a hamd ediyorum. Herkes üzerine düşen vazifeyi yapsın. Bu vatan bizim. Dili, dini, mezhebi, ırkı ne olursa olsun herkes bu vatanda yaşıyorsa vatanına sahip çıksın. Evladımla gurur duyuyorum, üzülmüyorum. Kafirlerde sevinmesin. Anası ağlıyor demesin. Gayet başım dik, gökyüzünde elhamdülillah" dedi.

VASİYETİNDE BAHSETTİĞİ ZEHRA SÖYLEMEZ KONUŞTU

Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar'ın, "Babamlara söyleyin devletin bağladığı aylığın yüzde 10'unu yine Zehra teyzenin oraya versinler. Hakkınızı helal edin" diyerek vasiyetinin son satırlarında bahsettiği Zehra Söylemez de şehitliğe gelerek dua etti. Safranbolu Yağmur Yardımlaşma Derneği Başkanı Zehra Söylemez, Şehit Akpınar'ın göreve başladığında adak adadığını ve adak kurbanını birlikte kestiklerini söyledi. Adağı Akpınar ile birlikte ihtiyaç sahiplerinin evlerine giderek dağıttıklarını ve Akpınar'ın çok üzüldüğünü ifade eden Zehra Söylemez, "Sağ olsun, her zaman sürekli bağış gönderdi ama biz çok görüşemedik, görevdeydi. Şuan bile görevde, ne büyük görev yaptı neleri haykırdı. Bize tebrik yağıyor, 'Nasıl bir şehidiniz var?' sizin diyorlar" diye konuştu.

Yaklaşık 8-9 ay önce Etiyopya'da Şehit Ömer Halisdemir Yetimhanesinin teslim törenine gittiğini söyleyen Zehra Söylemez, şöyle devam etti:

"Onun da bağışı nasip oldu oraya. O yetimhanenin bahçesine bir de mescit ihtiyacımız vardı, eşime 'mescit yaptırıp adını da Ömer Bilal koyduracağım' dedim. Ama vasiyetten haberim yoktu, bir gün sonra ortaya çıktı. Her şey Allah'ın takdiriyle oluyor. Ömer Bilal hepimize o kadar büyük ders verdi ki, ilk önce bizim bu savaşı ne için yaptığımızı, iki satırla özetledi. O yüzden kendini bilmezlerin oturup da bu mücadeleyle ilgili ileri geri konuşmamasını istiyorum. O her şeyi çok güzel anlattı. Hac ile Hilal'in, iman ile küfrün yani o kadar güzel özetlemiş ki, her şeyi ben o kelimelerin üstüne kelime bulamıyorum. Her zaman ara sıra kurban kesip birlikte dağıttık, birlikte gittik. Her ay mutlaka bağış gönderirdi. Babasına öyle bir vasiyet bırakmış. Devletin bağlayacağı maaşın yüzde 10'unu 'Zehra teyzemin oraya' dediği o yer Yağmur yardımlaşma Derneği. Yağmur Yardımlaşma Derneği elinden geldiği kadar önce kendi yakınlarımızda, gerek dünyanın en uzak bölgesindeki en son muhtaca ulaşmak için niyet etmiş bir dernektir. O sürekli bizi takip edip, bağış gönderiyordu. Bir ay sonra da inşallah Myammar'dan kaçan mağdur kardeşlerimiz için ev yaptırıyoruz. Çığır açtı herkes şuan derneğimize yardım etmek için yarışıyor"

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/SAFRANBOLU,(Karabük),()

Edirne'de okul servisi minibüsle çarpıştı: 11 yaralı

EDİRNE'de okul servisi ile yolcu midibüsünün çarpışmasıyla meydana gelen kazada 3'ü öğrenci 11 kişi hafif yaralandı.

Kaza, Şehit Üsteğmen Efkan Yıldırım Caddesi üzerinde meydana geldi. Erhan Dişbudak'ın kullandığı 22 S 0210 plakası servis minibüsü ile İsmail Hüdaverdi yönetimindeki 22 M 0099 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpışmanın şidetiyle sürüklenen servis minibüsü park halinde bulunan 22 HS 367 plakalı otomobile çarparak durdu. Kazada yaralanan Ertan Dişbudak Osman Sepetçi, Defne Paçalıoğlu, Hamdiye Topuzayan, Dilek Ateşkaynar, Yıldıray Üründülü, Melis Ateşkaynar, Dinçer Süslü, Nilgün Göçmen, Fatma Kesici, Sibel Sanag, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumları iyi olan yaralıları tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Haber-Kamera:Ali Can ZERAY/EDİRNE,()

Yamaç paraşütçüsü inişte düşerek yaralandı



Kayseri'nin Talas ilçesinde bulunan yaklaşık 1800 metre yükseklikteki Alidağı'ndan yamaç paraşütüyle tekli atlaşıy yapan milli sporcu Emin Tugay Kekeç, iniş sırasında dengesini kaybedince, 2 katlı villanın bahçesine düştü. Hafif yaralanan Kekeç, hastaneye kaldırıldı.

Bugün öğlen saatlerinde, Talas ilçesinde bulunan yaklaşık 1800 metre yüksekliğindeki Alidağı yamaç paraşütü alanından tekli atlayış yapan Emin Tugay Kekeç, Komando Caddesi'nin yanındaki paraşüt alanına iniş yaparken, ters rüzgar alıp, dengesini yitirdi. 2 katlı evin bahçesine düşen ve paraşütü bahçenin demir parmaklıkları arasında kalan genç paraşütçü, ihbar üzerine gelen sağlık ekibi tarafından Erciyes Üniversitesi Gevher Nesibe Hastanesine kaldırıldı. Milli yamaç paraşütçüsünün hafif yaralandığı belirtildi. Kekeç, "İnişte dengem bozulunca paraşüt alanı yerine 500 metre ötesindeki bir villanın bahçesine sırt üstü düştüm" dedi.

Haber:KAYSERİ, ()

CHP’de, Kılıçdaroğlu’nun YDK listesini delen tek isim o Kayserili oldu

CHP’nin 36’ncı Olağan Kurultayı’nda 265 oy alarak kadın kotasından 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeliğine seçilen Gonca Yelda Orhan’ın, Genel Başkan adaylarından Muharrem İnce’nin anahtar listesinden YDK’ya giren tek isim olduğu ortaya çıktı.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 3-4 Şubat tarihleri arasında Ankara’da yapılan 36'ncı Olağan Kurultayında bin 270 delegenin 265’inin oyunu alan Gonca Yelda Orhan, sıralamada 17’inci sırada yer almasına rağmen parti tüzüğündeki kadın kotası uygulamasıyla 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu üyeliğine seçildi. CHP’de YDK’ya girebilmek için 120 isim yarıştı.CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyeliğine seçildiği için mutlu olduğunu ifade eden Orhan, “Emeğimin karşılığını aldığımı düşünüyorum. Kendimle ve partimle de gurur duyuyorum.ödedi. “Bu başarı tek benim başarım değil. Bu başarıyı Kayseri İl teşkilatımla birlikte yaşamak istiyorum.ödiyen Orhan, 2019 seçimlerinin kendileri için önemli olduğunu belirtti. Orhan, “Bu Kayseri’nin başarısıdır. Bu başarıyı tek başıma yaşamayı düşünmüyorum. 2019’da yapılacak olan seçimleri bizim için çok ciddi bir süreç. Sahalarda olup İç Anadolu’da oy oranlarımızı arttırmak için çalışacağımö dedi. “Ben CHP Milletvekili Çetin Arık’ın yükünü almak istiyorumö diyen Orhan, “CHP Milletvekili ve il teşkilatıyla birlikte 2019 seçimlerine iyi çalışarak başarmak istiyoruz. Bana neden aday oluyorsun diye sorduklarında, ben CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık’ın yükünü almak istiyorum şekliyle cevap vermiştim. Şehrimizde tek bir vekilimiz var. Ben bu vekilin yükünü paylaşmak istiyorum. Sahada bir kişi yerine iki olması daha önemli. Ayrıca örgütü birleştirici konumunda da çalışmalar yapmak istiyorumö dedi. Diğer yandan Orhan, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, PM ve diğer YDK üyeleri ile birlikte Anıtkabir’i de ziyaret ederek, çalışmalarına başladı.

Haber -Kamera:Cafer ZENGİN/ KAYSERİ,()

11'inci kattan kendisini tutmaya çalışan ağabeyinin üzerine düştü

Adana'da bir inşaatın 11'inci katına demir çekerken dengesini yitiren Yunus Emre Faraşoğlu (20), zeminde kendini fark edip tutmaya çalışan ağabeyi Ali Faraşoğlu'nun (23) üzerine düştü. Ağır yaralanan Yunus Emre Faraşoğlu ve bacakları kırılan ağabeyi hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Olay, geçen cumartesi merkez Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki bir inşaatta meydana geldi. Güvenlik filesi gerilmeyen inşaatın 11'inci katındaki iskelede demir çeken Yunus Emre Faraşoğlu, iddiaya göre dengesini yitirince düştü. Bu sırada işçinin zeminde çalışan ağabeyi Ali Faraşoğlu, çığlıklar üzerine kardeşinin düştüğünü fark etti. Ali Faraşoğlu, ani bir hareketle kollarını açarak kardeşini tutmaya çalıştı. Yunus Emre Faraşoğlu, kendisini tutmaya çalışan ağabeyinin üzerine düştü. Olayda, Yunus Emre Faraşoğlu ağır yaralandı, ağabeyinin de bacakları kırıldı.

Yaralı kardeşler, arkadaşları tarafından çağrılan ambulanslarla Adana Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Durumu ağır olan Yunus Emre yoğun bakıma alınırken, ağabeyinin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber:Çağlar ÖZTÜRK - Kamera:Eser PAZARBAŞI / ADANA,()

Artvin'de maden çalışanları, işlerini geri istiyor

Artvin'de, bir madencilik firmasının Cerattepe ve Murgul Damar'daki işletmelerinde, ücretleri ve çalışma koşulları iyileştirilinceye kadar işbaşı yapmama kararı aldıkları gerekçesiyle çıkarılan 634 kişi, işe dönmeyi ya da özlük haklarının verilmesini istedi.

Bir firmanın Cerattepe ve Murgul Damar'daki işletmelerinde çalışan 634 maden işçisi, 11 Ocak'ta eş zamanlı olarak işbaşı yapmadı. Üretimin tamamen durduğu işletmelerde, ücretlerin yükselmesi ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebinde bulunan işçiler, bu talepleri karşılanana kadar işe başlamayacaklarını söyledi. Şirket ise işletmelerini kapatma kararı alıp, iş yavaşlattıkları gerekçesiyle eylemci madencileri işten çıkardı. Bir aydır işsiz olan madencilere, Sosyal Güvenlik Kurumu'nca da işlerine son verildiğine dair mesaj gönderildi. Bunun üzerine birçok görüşme yapan ve yasal haklarını kullanan işçiler son olarak, işletme önünde toplanarak ateş yakıp bekledi. Madenciler, işlerine dönmeyi ya da özlük haklarının kendilerine verilmesini istediklerini belirtti.

'TAZMİNATLARIMIZ ALAMADIK'

İşletmede ekskavatör olarak görev yapan Osman Çelikarslan, özverili çalıştıklarını ama haklarını alamadıklarını belirterek, "Fabrika çalışanları olarak her yıl zam taleplerimiz oluyordu. İşçiler eşit koşullarda çalışıyor ama bazı işçiler arasında yaklaşık 300 liranın üzerinde fark var. Biz de bunların giderilmesi konusunda şirket yetkililerine talepte bulunduk. Biz bu fabrikada özveriyle çalışıyoruz. Hepimiz işimize sadık, işine sahip çıkan kişileriz. İçinde herhangi bir şekilde art niyet olmayan grev süreci yaşandı. Şirket kapatma kararı alabilir, lokavt kararı da alabilir ama bunu bize bildirmek zorunda. Bize öyle bir maddeden çıkış verildi ki tazminatlarımızı ve maaşlarımızı alamadık" dedi.

'ÖDENEKLERİMİZİ ALAMADIK'

İşe dönmek için kentte imza topladıklarını kaydeden Çelikarslan, "İşsizlik ödeneklerimizi alamadık. Bir aydır bekleme sürecindeyiz. İyi niyet çerçevesinde bütün muhtarlardan, siyasi temsilcilerinden, belediye başkanlarından, il genel meclis üyelerinden, esnaf odalarından, imza topladık ve şirkete teslim ettik. Özlük haklarımızla birlikte işimize geri dönmek istiyoruz. Bu olmuyorsa tazminatlarımızı, ödeneklerimizi yapsınlar. Bizi de rahat bıraksınlar, başka işlere gidelim, başka işlerde çalışalım" diye konuştu. İşten çıkarılan madencilerden Kerim Özbaş ise simit çay hesabı yapmayacaklarını belirterek, işten çıkış işlemlerinin yasal olmadığını ve hak arayışı için gerekli mercilere de başvurduklarını söyledi.



HABER KAMERA: Adem GÜNGÖR/ARTVİN,()

Hırsız, çaldığı parayı diğer hırsızlardan sakladı

İzmir'in Konak ilçesinde bir şarküteri dükkanını hedef alan hırsızlar, gerçek sandıkları maket pastırmaları çaldı. Hırsızlardan biri, kasadan çaldığı parayı iç çamaşırına saklayarak hırsız arkadaşlarını da dolandırdı.

Olay, Güzelyalı Mahallesi 56 sokaktaki Akkaya Şarküteri'de meydana geldi. Dükkan sahibi Necmettin Akkaya, sabah işyerine geldiğinde dükkanın kapısının açık olduğunu, kasadan bir miktar para çalındığını fark edince durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polisler, dükkanda parmak izi çalışması yaptı. Yapılan incelemeler sonucunda şüphelilerin T.Ö.İ (36), G.Ö. (20), A.K. (16) ve E.Ö. olduğunu belirledi. İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 4 şüpheliyi de Karabağlar ilçesinde kovalamaca sonunda durdurdukları şüpheli bir otomobilde yakalayarak gözaltına aldı. Araçtaki aramada, çalıntı olduğu değerlendirilen sucuk, tahta pastırma maketi, iki televizyon, bir uydu cihazı ve 82 ekmek bulundu. Dükkan sahibi Necmettin Akkaya, "Yaklaşık 7 bin TL kadar zararımız var. Gerçek sanıp maket pastırmaları bile götürmüşler. Umarım hak ettikleri cezayı alırlar" dedi. Öte yandan, olay anı saniye saniye iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, hırsızlardan birinin kasadan aldığı parayı duiğer ardakaşlarıyla bölüşmemek için iç çamaşırına sakladığı, gerçek sandıkları maket pastırma ve sucukların çalındığı görülüyor.

Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, ()