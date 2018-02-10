DHA YURT BÜLTENİ-11 

Fırtına Obüsü ve ÇNRA'lar ile Afrin'deki YPG hedefleri vuruldu

Hatay sınırındaki birliklerde konuşlu olan Fırtına Obüsü ve Çok Namlulu Roket Atar'lar (ÇNRA) ile Afrin'deki YPG hedefleri vuruldu.

Görüntü Dökümü

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-Atışlardan görüntü

-detaylar

Haber-Kamera: HATAY ()

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Afrin'deki YPG hedefleri böyle vuruldu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin bölgesinin teröristlerden temizlenmesi için başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nın 22. gününde Azez - Afrin sınırında bulunda YPG hedefleri yapılan atışlarla vuruldu. YPG hedeflerinin vurulma anı ve sonrasında yükselen duman görüntülendi.

Görüntü Dökümü

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-YPG hedeflerinin vurulma anı

-Yükselen dumanlar

-detaylar

Haber: KİLİS ---- AZEZ (SURİYE) ()

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Kahramanmaraş'ta minibüs, kamyona çarptı: 9 ölü, 4 yaralı (3)

ÖLENLER AYNI AİLEDEN

Kahramanmaraş'ta, önünde ilerleyen kaya yüklü hafriyat kamyonuna çarpan minibüste hayatını kaybeden 9 kişinin aynı aileden olduğu belirlendi. Ankara'da atık kağıt ve hurda toplayarak geçimini sağlayan Avcı Ailesi ve yakınlarının iki minibüsle arka arkaya Gaziantep'e gittikleri belirtildi. Kazanın, Cemal Avcı'nın (40) önünde giden kamyonu sollamak isterken meydana geldiği öne sürüldü. Cemal Avcı'nın hastanede tedavisi devam ederken, kazada ölen eşi Zeynep Avcı (35), çocukları Yusuf Avcı (19), Esra Avcı (6) Cuma Avcı (14), Cengiz Avcı (11), İsa Avcı (7), gelini Songül Avcı (24), torunları Cesur Avcı (1) ve Celil Avcı'nın (3) cenazeleri otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenazelerin morgdan çıkarılması sırasında yakınları gözyaşlarına boğuldu.

ASKERDE ACI HABERİ ALDI

Kazada oğulları Cesur ve Celil Avcı ile birlikte hayatını kaybeden Songül Avcı'nın eşinin Emrah Avcı'nın ise Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde asker olduğu belirtildi. Annesi, eşi, çocukları ve kardeşlerinin ölüm haberiyle yıkılan ve 10 gün önce birliğine teslim olan Emrah Avcı, birliği tarafından Gaziantep'e gönderildi.

Kazada yaralanan Cemal Avcı, Süleyman Avcı (13), Halil İbrahim Avcı (6) ve Berivan Avcı'nın (17) ise hastanelerde tedavileri devam ediyor. Yakınları tarafından teslim alınan cenazeler, memleketleri Gaziantep'e götürüldü.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Tabutların morga götürülmesi

- Cenazelerin morgdan çıkarılması

- Cenaze araçlarına konulması

- Yakınlarının ağlaması

- Cenaze araçlarının gidişi

- Ölenlerin yakınlarının gidişi

- Sürücü Cemal Avcı'nın fotoğrafı

- Ölen Yusuf Avcı'nın fotoğrafı

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-)

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Satın aldığı, çalıntı malları toprağa gömdü

IĞDIR'da elektrik şantiyesinden 11 alüminyum iletken tel makarası çalan hırsızlar kıskıvrak yakalandı. Tel makaralar, çalıntı malları satın alan hurdacının evinin bahçesinde toprağa gömülü halde bulundu.

Hırsızlık olayı, geçen 13 Ocak günü Aralık ilçesi D-80 karayolu üzerinde bulunan elektirik şantiyesinde meydana geldi. Şantiyeden 11 iletken tel makaralarının çalındığını fark eden firma sahibi, Aralık İlçe Emniyet Amirliğine başvurarak şikayetçi oldu. Polis, olayı aydınlatmak için başlattığı çalışmada tellerin H.S. tarafından çalınarak, Iğdır'da bir hurdacıya sattığı tespit edildi. Telleri satın alan hurdacı Y.A. ve çalışanları N.Ç ve O.A gözaltına aldı. Y.A. suçunu itiraf ederek çalınan telleri evinin bahçesine gömdüğünü belirterek yerini gösterdi. Kepçe ile kazılan evin bahçesinden çalınan 11 alüminyum iletken tel makaraları çıkarıldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Toprağa gömülen teller

-Kepçe ile kazılarak çıkarılması

Haber-Kamera: Suat DENİZ/ IĞDIR, ()

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Donan göl üzerinde muhteşem kış şöleni

ARDAHAN'da bu yıl 5'incisi düzenlenen 'Çıldır Kristal Göl Uluslararası Kış Şöleni' renkli görüntülere sahne oldu. Hilal Yazıcı ve Özgür Koçak çifti, göl üzerinde nikah kıydı.

Aradahan'ın doğal ve turistik zenginliklerinin uluslararası alanda tanıtımını amaçlayan ‘Çıldır Kristal Göl 5'inci Uluslararası Kış Şöleni' yüzeyi tamamen buz tutan Çıldır Gölü üzerinde yapıldı. Çıldır Belediyesi Sosyal Tesisleri mevkiinde yapılan şölene, Vali Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, Belediye Başkanı Faruk Köksoy, Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, Çıldır Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu, Çıldır Belediye Başkanı Yakup Azizoğlu, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri, çevre il ve ilçelerin yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.Yaklaşık 123 kilometrekare yüzölçümü alanıyla Doğu Anadolu’nun en büyük ikinci gölü olan ve kışın yüzeyinin tamamı donan Çıldır Gölü üzerinde yapılan şölen, saat 10.00’da açılış konuşmaları ile başladı. Vali, Mehmet Emin Bilmez "Bu şölenimizin amacı tarihi, coğrafik ve toplumsal açıdan ilimizin sahip olduğu güzellikleri çevremize, ülkemize ve dünyaya tanıtmak. Diğer bir amacımız adetlerimizi, örfümüzü, geleneklerimizi, ata sporlarımızı ve kültürlerimizi yeni nesillere aktarmak" dedi.

DONMUŞ GÖL ÜZERİNDE NİKAH KIYDILAR

Çıldır'da memur olan Özgür Koçak ile Hilal Yaycı ise nikahlarını donmuş göl üzerinde kıydırdı. Gelinlik ve damatlık giyen çiftin, nikah şahitliğini, Vali Mehmet Emin Bilmez ve Milletvekili Orhan Atalay yaptı. Donmuş gölün ortasına kurulan nikah masasına müzik ve alkışlar eşliğinde gelen çift hayatlarını birleştirerek 'evet' dediler. Nikah sonrası çiftlere mutluluk dileyen Çıldır Belediye Başkanı Yakup Azizoğlu, evlenecek çiftleri Çıldır ilçesine davet etti. Azizoğlu, "Tüm evlenecek çiftleri ilçemize davet ediyorum. Gelen çiflerimize göl üstünde nikah kıyacağız. 5 günlük balayı masraflarını biz karşılayacağız. Kendilerini tüm tarihi ve turistik yerleri gezdireceğiz. Eskimo usulü balık tutacağız. Eskimo evlerinde misafir edip Gürcistan gezisine göndereceğiz" diye konuştu.

Özgür ve Hilal çifti ise "Çıldır gölü güzel ve anlamlı bir yer. Nikahımızı da burda yaptık ki bizim için daha unutulmaz olsun. Böyle bir etkinlikte yer aldığımız için nikahımız daha iyi oldu. Çok mutlu olduk" dedi.

Nikah sonrası Kırgız sporcuların sergilediği Gökbörü oyunu nefesleri kesti. At üzerinde kuzu postunu almaya çalışan atlılar zaman zaman düştüler. Ayrıca buz üstünde atlı kızak, dört nal, rahvan/yorga, cirit kategorilerinde yarışmalar düzenlendi. Çıldır Gölü üzerinde atlı kızaklar yarışı sırasında atlı kızaktan düşen kızak sürücüsü atların iplerini bırakmayarak kızağın arkasından sürüklenerek gitmesi izleyen tarafından korkuyla izlendi. Programda Gürcistan'dan sporcuların katıldığı yarışmalarda Kafkas halk oyunları, karda güreş, buz pateni gösterileri ile aşıklar şöleni gibi birbirinden renkli etkinlikler gerçekleştirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Mehteran eşliğinde atlıların geçişi

-Göl üstünde nikah töreni

-Çıldır belediye başkanının konuşması

-Çiftle röp

-Vali Mehmet Emin Bilmez’in konuşması

-Gürcü halk dansları topluluğu gösterisi

-Gökbörü oyunu

-Atlı kızak yarışları

-Detay görüntüler

Haber-Kamera:Dinçer AKTEMUR / ARDAHAN ()-

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