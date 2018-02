DHA YURT BÜLTENİ-11

ZEYTİN DALI HAREKÂTI'NDA 15'İNCİ GÜN; 897 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ (EK)

1)TSK: 2 ŞEHİT

Suriye'nin Afrin kenti kırsalında ateşlenen roket, sınır hattındaki Süngütepe Köyü hudut karakolunun nöbet kulesine isabet etti. Saldırıda kulede bulunan 6 asker yaralandı. Yaralı askerler, ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesine götürüldü. Acil servisde yapılan tüm müdahaleye karşın 1 asker kurtarılamayarak şehit oldu. Yaralı 5 askerden 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Genelkurmay Başkanlığı'nca yapılan açıklamada ayrıca Afrin kırsalında yürütülen Zeytin Dalı Herekatı sırasında yaşanan çatışmada 1 askerin şehit olduğunu bildiridi. Açıklamada şöyle dendi: "Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında 1 kahraman silah arkadaşımız PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü unsurları ile girilen çatışmada, 1 kahraman silah arkadaşımız da Kilis hudut bölgesinde, aynı terör örgütü unsurları tarafından gerçekleştirilen saldırı sonucunda şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırılarda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz."

KİLİS/

2)BAŞBAKAN YILDIRIM'DAN KILIÇDAROĞLU'NA 'MİLLİ İTTİFAK' DAVETİ

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'millilik' söylemini eleştirerek, "Genel başkan Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki 'eğitimimiz milli olacak. Afrin harekatı milli olacak, ordumuz milli olacak' be kardeşim bunlara itiraz eden mi var? Eğer her şeyin milli olmasını istiyorsan Ak Parti'ye bak milli ittifak var. Buyur sende katıl, hep beraber yolumuza devam edelim. Lafla millilik olmaz. Millilik Afrin'de teröristlerin başına bomba gibi düşmekle olur" dedi. Başbakan Binali Yıldırım, Tekirdağ'da partisinin 6'ıncı Olağan Genel Kurulu'na katıldı. Atatürk Spor Salonu'nda yoğun ilgiyle karşılanan Yıldırım, TSK'nın Afrin'de düzenlediği Zeyitn Dalı Harekatı'na değinip, şöyle dedi: "Afrin operasyonu başlarken bir Mehmetçiğe soruyorlar, oda diyor ki 'vatan bizim için Kızıl Elma'dır. Kızıl Elma diyen Mehmetçik kim? Mehmet Kuzu, nereli? Tekirdağlı, o Mehmet kahraman Tekirdağlı. Buradan Mehmet Kuzu'ya da selamlarımızı gönderiyoruz. Anası Ümmühan Kuzu, babası Cemil Kuzu da bugün aramızda. Böyle kahraman bir evlada sahip olduğunuz için sizlerle gurur duyuyoruz. Kendiniz bilmez CHP milletvekili diyor ki PYD terör örgütü değildir. Bu ne haddiniz bilmezlik, bu ne aymazlık. Daha ne göreceksin. 90'dan fazla roket fırlatılmış, siviller hayatını kaybetmiş. 40 yıldır milletimizin başına bela olmuş PKK, PYD, YPG sülalesi aynı boyun soyundan, aynı soysuzlardan. Neresi terör örgütü değil bunların? Bakın bunu söyleyen ana muhalefet partisinin milletvekilleri Tekirdağ bunu bir yere not et. Millet düşmanlarıyla yola gitmek Tekirdağ'a yakışmaz. Bunların hesabını 2019'da milletine, vatanına, bayrağına, devletine canı gibi sahip olan Tekirdağlı aziz kardeşlerim bunun hesabını soracaktır. Ben buna yürekten inanıyorum."

'BUYUR SENDE KATIL'

Başbakan Yıldırım, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün kongrede konuştuğunu belirterek, şunları söyledi:

"Biliyorsunuz CHP'nin kurultayları meşhurdur. Her seçimden sonra kurultay diye meydana çıkarlar. 2-3 ay kurultay muhabbeti, bugün nihayet kurultayları toplanıyor. Genel başkan Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki 'eğitimimiz milli olacak. Afrin harekatı milli olacak, ordumuz milli olacak' be kardeşim bunlara itiraz eden mi var? Eğer her şeyin milli olmasını istiyorsan Ak Parti'ye bak milli ittifak var. Buyur sende katıl, hep beraber yolumuza devam edelim. Lafla millilik olmaz. Millilik Afrin'de teröristlerin başına bomba gibi düşmekle olur. Millilik hudutlarımızda oluşturulan terör devletine geçit vermemekle olur. Millilik ay-yıldızlı bayrağı alıp Hakkari'de dalgalandırarak olur, lafla millilik olmaz. Ana muhalefet partisi genel başkanı konuşmasında diyor ki 'Efendim içerde şu kadar faiz verdiniz, dışarıda bu kadar faiz verdiniz'. Dün söyledim Niğde-Ankara otoyolunu ihale ettiler, kazma vuramadılar. Kriz geldi, maalesef bütün işler yattı. Bütün projeler bir yana bırakıldı. İşte uzağa gitmeyin Tekirdağ'a bakın 2002 öncesi Tekirdağ'ın yollarına bakın. Tekirdağ-Muratlı tren yolu projesi Atatürk'ün vasiyetidir. Kim yaptı, Ak Parti yaptı. Tekirdağ'a ikinci limanı Ak Parti kazandırdı. Çevre yolunu Tekirdağ'ın alt geçitlerini, üst geçitlerini kazandıran kim? Ak Parti. Ak Parti yapamayacağı şeyin sözünü vermez. Sayın Kılıçdaroğlu kimin faize ne kadar para verdiğini bilmek istiyorsan rakamlara bak. 2002'de milli gelirin yüzde 14.4'ü yüzde 15'i faize gidiyordu. Bugün faiz giderlerinin milli gelirlerdeki payı yüzde 2'nin altında. Kim memleketi soydurmuş, kim sahip çıkmış rakamlara bakarak konuşalım. Şimdi de diyor ki 'iktidara gelirsek öğretmenlere 5 bin liranın üzerinde maaş vereceğim'. Tabi iktidara gelme umudu olmadığı için her şeyi söyler. Dilin kemiği yok. Böylelerine rahmetli babaannem derdi ki 'Kaval elin yel Allah'ın üfle Kemal üfle, senin ki de bu hesap. Hesap yok kitap yok."

'VATANDAŞAN HAKKINI SAVUNDUK'

Ak Parti'nin hayalleri gerçeğe dönüştüren parti olduğunu söyleyen Yıldırım, "Ak Parti sorunları, torunlara havale eden değil, anında çözen partidir. Dağ gibi sorunları dağ gibi hizmetlere dönüştüren partidir. Geride kalan geçtiğimiz 16 yılı birlik beraberlik içerisinde tamamladık. Hiç bir zaman makam mevki peşinde koşmadık. Vatandaşın hakkını savunduk, bizi bir araya getiren en önemli şey, Türkiye'nin geleceği, milletin refahı oldu. Bu kutlu yürüyüşümüzü bir çok defa durdurmak için önümüze çıktılar. Hiç birine fırsat vermedik. Yolumuza çıkan engelleri aşarak bugünlere geldik. Ak Parti kapısına mühür vurmak istediler. Gezi ayaklanmasını organize ettiler, başaramadılar. Ekonomik ivmeyi durdurmak için uluslararası işbirlikçilerle operasyon yaptılar, yine başaramadılar. Sonunda alçak 15 Temmuz darbe girişiminde bulundular yine başaramadılar. Çünkü gençler, kadınlar, erkekler, 7'den 70'e bütün millet meydanlara indik, bayrak inmedi, ezanlar dinmedi, alçaklara gereken dersi verdiniz. Hiç bir vesayet onları Türkiye'yi kutlu yürüyüşünden döndüremeyecek" dedi.

'TERÖRÜN BAŞINI BULUNDUĞU YERDE EZME HAREKATIDIR'

Ak Parti'nin darbecilere, vesayetçilere, ayrımcılık yapanlara bu ülkeyi teslim etmeyeceğini belinten Yıldırım, şunları söyledi:

"Bu böyle bilinmelidir. Zeytin Dalı Harekatı'na çok şükür millet tam destek veriyor. İçeride dışarıda hazmedemeyenler olsa da bu harekat büyük bir kararlılık ve başarıyla devam ediyor. Zeytin Dalı Harekatı'nın ne olduğunu anlamak istemeyenler Türkiye'ye öyle ya da böyle harekatlı ilgili kara propaganda yaparak maalesef algıyı değiştirmek istiyorlar. Zeytin Dalı Harekatı terörün başını bulunduğu yerde ezme harekatıdır. Zeytin Dalı Harekatı zülüm altında inleyen Arapların, Kürt, Türkmen kardeşlerimizin bu zülümden kurtarılma harekatıdır. Zeytin Dalı Harekatı emperyalistlerin sınırlarımız boyunca kurmaya çalıştıkları terör devletini, terör kuşağının sona erdirilmesi, yok edilmesi harekatıdır. Zeytin Dalı Harekatı vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlama, sınırlarımızı güvenlik altına alma harekatıdır. Harekatın hiç bir şekilde sivillere yönelik bir amacı yoktur, bir sonucu yoktur. Eğer harekatta tek zarar gören varsa oda bizim Hatay'da, Kilis'de yaşayan vatandaşlarımızdır. Harekatının 15 gününde 90'dan fazla roket saldırısı Hatay'a, Kilis'e, Reyhanlı'ya düşmesi, vatandaşlarımızın hayatını kaybetmesi, yaralananların olması, harekatın ne kadar haklı olduğunu bütün dünyaya dost, düşman herkese göstermiştir"

'ALÇAKLARA HAK ETTİĞ DERSİ VERİRİZ'

Salonda bulunan gençlerin, "Başbakan bizi Afrin'e götür" sloganları atması üzerine Yıldırım, "Gençler kahraman Mehmetçik orada destan yazıyor. Kahramanlarımız, güvenlik güçlerimiz askerlerimiz o işi halleder hiç merak etmeyin. Ama vatan kurtarmak mesele olunca, 81 milyon yollara düşeriz, alçaklara da hak ettiği dersi veririz. Bu harekat komşular için özgürlük demek, bu harekat bütün insanlığın vicdanı demek ama hiç bir zaman terör örgütlerinin propagandasına kapılıp, orada yaptığımız harekata gölge düşürmeye çalışanlara müsaama göstermeyin. Bazılarının Ak Parti'ye olan düşmanlığı husumeti, o kadar artmış ki, ak olana kara, kara olana ak demekten geri durmuyorlar. PKK'da PYD, YPG, DEAŞ da hepsi aynı yolun yolcusu. Bunlar terör örgütleridir, bunların hiç bir kutsalı yoktur. Bunlar öldürmek üzere şiddet üzerine kurgulanmış, programlanmıştır. Onun için adları ne olursa, olursa olsun. Irak'a gelip PKK diyecekler, Suriye'ye gelip PYD diyecekler, kendilerini gizlemeye çalışacaklar. Bunu bu asil millet yutmaz. Oradaki dağlara terörist başının posterini yapıştıranlar bütün dünya bunu görsün istiyoruz. Arkasında durduklar, silah verdikleri, sırtını sıvazladıkları terör örgütünün gerçek kimliğini hala görmedinizse o zaman Mehmetçik bunu size en iyi şekilde gösteriyor. Yerle bir ederek, darmadağın ederek, siperlerini, mevzilerini yok ederek gösteriyor. Bu mücadele yurt içinde, hudutlarımızın içerisinde barış, kardeşlik sağlanana kadar devam edecek. Hem komşularımızı, hem ülkemizde yaşayanların vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini sağlayınca kadar devam edecek ülkemize dışarıdan gelecek tüm tehditler ortadan kalkıncaya kadar devam edecek. Bir yandan bu mcadeleyi yaparken, bir yandan da kalkınca mücadelemizi gerçekleştireceğiz" dedi.

3)AKŞENER''TÜRKİYE'NİN KAVGAYA DEĞİL, HUZURA İHTİYACI VAR'

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin Kocaeli il başkanlığının açılışına katıldı. Partililere seslenen Akşener, "Türkiye ekonomik olarak tercih ettiği model yüzünden çökmüştür. Eskisinden daha fakir, eskisinden daha az iş buluyorsunuz. Buna bağlı olarak çocuklarınızın eğitim düzeyi çöktü. Dün sınavlar düzgün yapıldığı için iyi kötü okullar kazanırken, o okullardan mezun olup iyi işler bulurken, bugün o çocuklarımızın o imkanı kalkmıştır. Önce soru çaldırdılar, o soruları birlikte çaldılar, kendi adamlarını yerleştirdiler, arkasından ellerini yıkadılar dediler ki, 'Allah'ım milletim beni affet ben aldatıldım'. Size sormak isterim? Türkiye'de Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanını iki problem beklemektedir. Bir, bu arkadaşı aldatanlar var. İki bu arkadaşı muhtemelen aldatacaklar var. Şimdi o arkadaşı FETÖ'cüler aldattı. 'Ne istediniz de vermedik' dedi. Genel Başkanı da her Türkçe olimpiyatına gider hasretini belirtir, 'Hasretinden yandı gönlüm, gel hoca gel' derdi. Sonuç olarak aldandı. Bütün bu aldanmaların bedelini biz ödüyoruz, biz. Bedelini millet ödüyor. Askeriyeye kumpas kuruldu. Türk ordusu bir terör örgütü tanımıyla mahkeme açıldı. 17-25 Aralıktan 15 Temmuza giden yol açıldı. İkisinde de bu millet Tayyip beyin bozduğu terazinin o kantarı yeniden doğru toplaması için can verdi, gazi oldu. Bu devleti bu millet sokaktan, köprüden toplayıp getirdi. Mesele yok. İnsanlar hata yapar. Bu hataların bedelini eğer millet ödüyorsa hata yapma lüksü ve hakkı yoktur. 2010 da bir anayasa geçirdiler. Tamamen Anayasa Mahkemesi ve HSYK'yı ele geçirmek için. Bizzati gittim konuştum. Yapmayın bu ülkeye büyük zarar vereceksiniz dedim. Ne oldu haklı çıktık. Söylemek istediğim şu muhalefete kulak vermiyorlar. Kulaklar kapalı, bizi hain, gayri milli, aklınıza gelecek en ağır suçlamalarla suçlayıp dediklerini yapıyorlar. Uyarılara cevap vermiyorlar, kulak asmıyorlar. Sonra da diyorlar ki ben aldandım, aldatıldım, Allah'ım affet, milletim affet. İyi de kardeşim sen ödemiyorsun bu bedeli, ödeyen bu gariban millet. Dolayısıyla bıkmadan usanmadan doğruları söylemeye, bunları uyarmaya devam edeceğiz. Çünkü her söylenen doğru çıkıyor" dedi.

'BU KADAR SALAK VE AHMAKSANIZ BU ÜLKEYİ YÖNETEMEZSİNİZ'

Zeytin Dalı harekatına değinen Akşener, şöyle konuştu:

"Afrin'de, Türk devletinin iki paralık olmuş itibarini korumak kollamak ve Türkiye'nin düştüğü stratejik durumdan çıkarmak için kahraman Mehmetçiğimiz, kahraman ordumuz elinden geleni yapıyor. Allah hiçbirinin ayağına taş değdirmeden ülkelerine dönmeyi, geri gelmeyi nasip etsin. Başında bir şey söyledik. Şimdi dikleşmeden, dik duranlara söylüyorum. İyi Parti iyilik harekatının cesur insanları yumurta küfesi sırtında olmayan insanlardır. O yüzden dimdik yürüyebiliyoruz. Dimdik sırtımızda yumurta kırılır mı diye bir endişe taşımıyoruz. Bunlar dimdik yürüyemezler. Bunlar eğilip bükülerek yürürler. Çünkü sırtlarında envai çeşit çürük yumurtanın bulunduğu küfe var. Açılım yaptılar hatırlayın. Yapmayın bu ülkenin insanlarını birbirlerinin karşısına dikmeyin dedik. Abdullah Öcalan'ı bilge lider yaptılar. Seviyorlar bilge liderleri. Davullarla zurnalarla PKK kıyafetleri ile Türkiye ye girilip çadır mahkemelerde mahkeme oldular. Öğrenciler aradılar beni Türk bayrağı ve Atatürk resmi teröristler rahatsız olmasın diye çadır mahkemesinden fotoğraflar çıkartıldığını söyledi. Dönemin adalet bakanı soruşturma yaptı bir şey bulamadı. O mahkemelerde hakimlik ve savcılık yapanların hepsi FETÖ'cülükten tutuklu. Bu kadar salak ve ahmaklık olabilir mi? Bu kadar salak ve ahmaksanız bu ülkeyi yönetemezsiniz"

'TÜRKİYE'NİN KAVGAYA DEĞİL, HUZURA İHTİYACI VAR'

Türkiye'nin huzura ihtiyacı olduğunu ifade eden Akşener, konuşmasına şöyle devam etti:

"İzmit'in ve Türkiye'nin nasıl değiştiğini, hangi nobran, hangi saygısız, hangi terbiyesiz bir dille yönetildiğin bu tavrın göstergesidir. Yuhlamayacaksınız, yuhlamayacaksınız. Biz saygısızlara, saygısızlıkla karşılık vermeyeceğiz. Biz terbiyesizliklere terbiyesizlikle cevap vermeyeceğiz. Çünkü Türkiye'nin kavgaya değil, Türkiye'nin huzura ihtiyacı var. Türkiye'nin birbirini sevmeye ihtiyacı var" diye konuştu.

PANKARTLARIN İNDİRİLMESİNİ TEPKİ

Meral Akşener caddelerde asılı olan partisinin pankartlarının belediye ekiplerince indirilmesini eleştirerek, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'nu kast ederek, "İzmitli bir genel başkan İzmit'e ziyarete geldiğinde kendisine Kocaeli'nin abisi denilen arkadaşın büyük bir terbiyesizlik yaparak benim çağrı pankartımı indirtmesi, İzmit'in ve Türkiye'nin nasıl değiştiğinin göstergesidir" dedi.

Akşener ardından partisinin il binası açılışını gerçekleştirdi.

ŞANLIURFA'DA FARUK ÇELİK'E COŞKULU KARŞILAMA

GIDA Tarım ve Hayvancılık eski bakanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Faruk Çelik, 7 ay sonra geldiği seçim bölgesi Şanlıurfa'da çok sayıda kişi tarafından karşılandı. Çelik'i karşılamak isteyen protokol ve partililer, havaalanında uzun kuyruk oluşturdu.

Geçtiğimiz yıl yeni kabinede yer almayarak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nı Ahmet Eşref Fakıbaba'ya bırakan Faruk Çelik, seçim bölgesi Şanlıurfa'ya devir- teslim töreninden bu yana ilk kez geldi. 7 ay sonra özel uçakla GAP Havaalanına inen Faruk Çelik'i; Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, AK Parti milletvekilleri Mehmet Ali Cevheri, Mehmet Akyürek ve Kemalettin Yılmaztekin, Jandarma Alay Komutanı Albay Nuri Öztürük, Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, ilçe belediye başkanları, bürokratlar ve çok sayıda partili karışladı. Apronda uzun kuyruk oluşturanlar tarafından coşkuyla karşılanan Faruk Çelik, kendisini karşılayanlarla tek tek tokalaştı. Çelik daha sonra beraberindeki heyetle birlikte uzun araç konvoyu eşliğinden Ağrı'nın Doğubayazıt İlçesinde teröristler çıkan çatışma şehit olan Piyade Onbaşı Ali Aydar'ın Demirli Mahallesinde oturan ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Faruk Çelik, Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Ahmet İnan'ın oğlu Müslüm Enes İnan'ın düğüne katılacak.

KAZAN DAİRESİNDE YANGIN ÇIKTI, İTFAİYE 6 KİŞİYİ KURTARDI

SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde, apartmanın kazan dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, binada mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı. Dumandan etkilenen 6 kişi kontrol amacıyla hastaneye kaldırıldı.

Yangın öğle saatlerinde, Kaynarca Merkez Mahallesi Kantar Sokak'ta meydana geldi. 3 katlı apartmanın kazan dairesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanlar merdivenleri sarınca binada bulunanlar mahsur kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, binada bulunanlar itfaiye merdiveni ile balkonlardan alınarak aşağı indirildi. Dumandan etkilenen Emre Can, Vildan Can, Banu Can, Ferah Karaca ve 2 çocuk 112 Acil ekipleri tarafından kontrol amacıyla hastaneye kaldırıldı. Yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, soruşturma başlatıldı.

HASTA YAKINI 2 KADIN, KADIN DOKTORU DARP ETTİ

EDİRNE Sultan 1’inci Murat Devlet Hastanesi'nde Göğüs Hastalıkları bölümünde görevli Dr. Tuba Çıkmaz, dün akşam hasta yakını iki kadın tarafından uğradığı saldırı sonucu yaralanarak, tedavi altına alındı. Polis olay sonrası kaçan 2 kadın zanlıyı ararken, Edirne Tabipler Odası Başkanı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, yaşanan olay hakkında suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

Edirne Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'nde Göğüs Hastalıkları Servisi’nde uzman doktor olarak görev yapan evli ve 2 çocuk annesi Dr. Tuba Çıkmaz, dün gece yoğun bakım ünitesinde iddiaya göre, babasının ölümüyle suçladığı ismi öğrenilmeyen 2 kadın tarafından saldırıya uğradı. Dr. Çıkmaz, yüzüne aldığı darbeler nedeniyle yaralanırken, aynı hastanenin plastik cerrahi servisinde tedavi altına alındı. Şikayet üzerine polis olayın ardından kaçan 2 kadının kimliğinin belirlenenerek, yakalanması için çalışma başlattı. Edirne Tabipler Odası da, kadın doktoru darp eden iki şüpheli kadından şikayetçi oldu.

Edirne Tabip Odası Lokali’nde oda yönetim kurulu üyesi Aile Hekimi Dr. Özlem Önal’la birlikte bir açıklama yapan Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, Edirne’de şiddet olmaması konusuyla yıllardır övündüklerini ancak dün akşamı meydana gelen olayın kendilerini derinden etkilediğini söyledi. 2017 yılında öldürülen ve intihar eden doktorların fotoğrafları önünde açıklama yapan Dr. Tanrıkulu, çalışma koşullarının hekimleri korumadığını ifade ederek, “Sağlık çalışanı kendini güvende hissetmezse nasıl çalışacak?ö Poliklinik ve acil servisteki olaylardan sonra şiddetin artık yoğun bakım ünitelerine dahi girdi. Yılda bir kişi ortalama 9,4 defa hastaneye başvuruyor. Günde 100 hasta bakmamız isteniyor. Şiddeti doğuran nedenlerin başında da performans uygulaması geliyor. Bir hekim günde 100 hastaya ne kadar bakabilir? Baksa da ne kadar verimli olur? Bu sağlıklı bir sistem değil. Polikliniklerden hemşireler ve sekreterler alındı. Doktor hastayla baş başa kalıyor. Bu ne kadar güvenli" dedi

'KİMSE BİZE GEÇMİŞ OLSUN DEMESİN'

Kimsenin kendilerine geçmiş olsun dememesini isteyip Adalet ve Sağlık Bakanlığı yetkililerinden ne yapmaları gerektiği hakkında cevap isteyen Dr. Tanrıkulu, "Adalet Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı bize desin ki şunu yapın diye biz de onu yapalım. Bıçak kemiğe dayanmadı, adeta deldi geçti. Yıllardır darp ediliyoruz, parçalanıyoruz, yüzümüz gözümüz dağılıyor ama yine de bir sonuç alamıyoruz? Bizi yönetenler lütfen çıkıp ne yapmamız gerektiğini söylesin. Yalvaralım mı? Daha ne yapalım. Üzgünüz, kaygılıyız ve tepkiliyiz. Kimse bize geçmiş olsun demesin. Bir hekimimiz öldürüldüğünde baş sağlığı dilemesin. Bize ne yapmamız gerektiğini söylesinlerö diye konuştu.

Edirne Tabipler Odası Yönetim Kurulu Üyesi Aile Hekimi Dr. Özlem Önal da şiddetin her yerde olduğunu ve bakanlığın bu konuda acilen önlem alması gerektiğini söyledi. Şiddet olayının bir devlet kurumunda olmasının izahının olmadığını kaydeden Önal, yaşanan olayın kendilerini çok etkilediğini söyledi. Son olarak Tanrıkulu, konuyla ilgili polis merkezine başvurarak saldırganlardan şikayetçi olduklarını belirterek pazartesi günü, Edirne Sultan 1’inci Murat Devlet Hastanesi’nde şiddete karşı protesto yapacaklarını belirtti.

VALİ ÖZDEMİR, HASTANEDE ZİYARET ETTİ

Edirne İl Sağlık Müdürlüğü yetkilieri ise konu hakkında Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama yapılacağını bildirildi. Edirne Valisi Günay Özdemir de hastanede tedavisi süren Dr. Tuğba Çıkmaz'ı ziyaret edip, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Polis, Dr. Tuba Çıkmaz'ı görevi başında darp ettiği iddia edilen 2 kadının yakalanması için kentte geniş çaplı çalışma başlattı. Soruşturma sürüyor.

IĞDIR'DA 17 YERİNDEN BIÇALANARAK ÖLDÜRÜLEN KADININ KATİL ZANLISI YAKALANDI

IĞDIR'da 17 yerinden bıçaklanarak öldürülen ve tecavüz bulgusuna rastlanan 10 çocuk annesi Şefika S.'nin (74) cinayet şüphelisi olarak, aynı mahallede yaşayan Nahçıvanlı Teymur R. (23) gözaltına alındı. Teymur R.'nin suçunu itiraf ettiği bildirildi.

Alikamerli Mahallesi Ordu Caddesi 279 No'lu evde oturan Şefika S.'nin ismi öğrenilemeyen bakıcısı, önceki dün saat 17.00 sıralarında izin alıp, kendi evine gitti. Dün sabah saatlerinde geri dönen bakıcı, yaşlı kadının evinin dış kapısının açık olduğunu gördü. İçeri giren bakıcı, Şefika S.'yi yerde kanlar içinde bulunca, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, vücuduna 17 bıçak darbesi aldığı saptanan yaşlı kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. İlk incelemede, tecavüz bulgularına rastlanırken, Şefika S.'nin bir miktar parası ve cep telefonun da çalındığı kaydedildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Şefika S.'nin cenazesi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Şefika S.'nin çocuklarının il dışında ve yurt dışında olması nedeniyle yalnız yaşadığı, iki katlı evinin birinci katında yaşayan kiracısının da olay günü evde olmadığı belirtildi.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro ekiplerinin çalışması sonucu, bugün sabah saatlerinde yaşlı kadını öldürdüğü iddiası ile aynı mahallede yaşayan Teymur R. gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf ettiği belirtilde. Şefika S. için Alikamerli Camii'nde öğlen vakti cenaze namazı kılındı. Cenazeye Şefika S.'nin çocukları ve mahalleli katıldı. Yaşlı kadının çocukları gözyaşı dökerken, Şefika S. mahalledeki mezarlıkta toprağa verildi.

EMNİYET MÜDÜRÜ: CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

İl Emniyet Müdürü Melih Ekici, mahallede kurulan taziye çadırında Şefika S.'nin yakınlarına taziye dileklerinde bulundu. Katilin 24 saat geçmeden yakalandığını belirten Melih Ekici, "Katili ekiplerimizin titiz çalışması sonucu bugün sabah saatlerinde yakaladık. Cinayeti itiraf etti ve nasıl yaptığını tüm detaylarıyla anlattı. Bu mahallede yaşayan insanların çalıştırdığı ekmek verdiği biri. Emniyetteki sorgusu devam ediyor" dedi.

ZEYTİN DALI HAREKATI'NA DESTEK İÇİN KAN BAĞIŞI

SİVAS'ta bazı sivil toplum kuruluşu üyeleri Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı'na destek için Kızılay'a kan bağışında bulundu.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Sivas İl Başkanlığı, Eğitim-Bir-Sen Sivas Şubesi ve Eğitimde Diriliş Derneği üyeleri, kent meydanında kurulan Kızılay kan bağış aracında kan verdi. Kampanyaya destek veren Vali Davut Gül, kan bağışında bulunmanın özel bir durum olduğunu fırsat buldukça Kızılay'a kan vermek gerektiğini söyledi. Gül, "Şunu biliyoruz ki barışta da terörle mücadelede de başka zamanlarda da kana ihtiyaç oluyor. Kızılay'a fırsat buldukça her zaman kan vermek gerekiyor. Bu hem Kızılay'ı güçlü kılar, hemde ülkemizi güçlü kılar. Türkiye terörle mücadelede en samimi bir şekilde mücadele eden ülkelerin başında geliyor. Yurt içerisinde ve yurt dışında terörle mücadele ediyoruz. Şuanda da yurt dışında Afrin'de milletimizin duasıyla, devletimizin desteği ile kahraman Mehmetçiğimiz bu mücadeleyi yürütüyor. Tek amacımız sınırlarımızın ve ülkemizin güvenliğini sağlamak inşallah'da bu sağlanacak" dedi.

AK Parti Sivas Milletvekili Hilmi Bilgin de operasyonlarının tek amacının bölgeye huzuru götürmek olduğunu söyledi. Bilgin şöyle konuştu:

"Operasyonun amacı o bölgede bir terör devleti kurulmasına engel olarak sınır güvenliğimizi sağlamaktır. Bugün dünyanın hiçbir ülkesinde aynı anda 3-4 terör örgütü ile mücadele eden başka bir devlet yoktur. Bugün devletimiz PKK, PYD ile DEAŞ ile FETÖ ile istikrarlı bir şekilde kararlı bir şekilde terörün sonunu kazımak üzere bir mücadeleye girmiştir. Biz inanıyoruz ki ülkemizde yaşayan 80 milyon vatan evladının birlik ve beraberliği ile hayır duası ile bu mücadelede kazanan Türk milleti olacak, Türk devleti olacak. Kaybedenler bu ülkeyi bölmek isteyen, bu ülkeyi parçalamak isteyen terör örgütleri de kaybedecektir. Bugün ordumuz yurt içinde ve yurt dışında mücadele verirken tamamen kendi silah ve mühhimmatlarımızla bir mücadele veriyoruz. Bu mücadelenin sonunda bölge kazanacak, ülkemiz kazançlı çıkacaktır. Bugün burada İHH ve diğer sivil toplum örgütlerimizin de yapmış olduğu organizasyonlar farklı bölgelerde farklı illerde farklı şekilde yapılmaktadır."

Konuşmaların ardından vatandaşlara lokma dağıtıldı.

