DHA YURT BÜLTENİ-11

Trabzon'da tepkilere neden olan tarihi kuledeki proje durduruldu/EK

PROJE OMBUDSMANLIĞINA ŞİKÂYET EDİLDİ

Doğu Karadeniz Sağlık Turizmi Derneği Başkanı Mustafa Yıldız ve bölgede faaliyet gösteren bazı acente sahipleri, tarihi Cephanelik’in yanında yapılan yapıyla ilgili düzenledikleri basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nde (TGC) düzenlenen toplantıda konuşan Yıldız, tarihi bir yapının yanında yapımı süren proje inşaatına karşı çıktıklarını söyledi. Projeyle SİT alanının rekreasyon alanına çevrildiğine dikkat çeken Yıldız, Türkiye Cumhuriyeti Ombudsmanlığı'na konuyla ilgili şikayet dilekçesi verdiklerini de aktararak, şöyle dedi: Bizler bu konu ile ilgili Türkiye Cumhuriyeti Ombudsmanlığına tarihi eserin yanına otel ve lokanta ruhsatı vererek görüntüsünün bozulmasına müsaade eden kişi ve kişiler hakkında şikâyette bulunduk. Bu konunun peşini bırakmayacağız, tarihi eserlerimize ve dokularının kaybolmasına asla müsaade etmeyeceğiz. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu bu konuyu yakından takip etmektedir. Kültür ve Turizm Bakanımız tarihi eserin yanında bina yapılmaması hususunda tavrını ortaya koymuştu, çok teşekkür ediyoruz. Kamu Denetçiliği Kurumu yaptığımız şikâyeti kabul etmiş. Konunun yakından takipçisi olmuştur. Bu olay tüm Trabzon'umuza aittir. Hiç kimse bu konuyu kendine siyasi malzeme yapmasın" ikâyetin kabul edildiğini kaydeden Yıldız, tedbir amaçlı durdurulan projeyle ilgili Kamu Denetçiliği Kurumu'nca tavsiye kararı beklediklerini de ekledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

-Mustafa Yıldız açıklama

-Detaylar

HABER KAMERA: Selçuk BAŞAR/TRABZON,()

=================================================

Uyuşturucu parası için camiden rahle çaldılar

Antalya'da uyuşturucu madde almak için camiden 52 adet plastik rahle çalan üç kişi, yakalandı.

Olay, Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi'nde bulunan Konyalılar Camii'nde meydana geldi. Gece yarısı camiye giren hırsızlar, içerdeki 52 adet plastik rahleyi alıp kayıplara karıştı. Hırsızlık olayının ardından harekete geçen Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheliler A.K., S.I. ve O.K.'yi iki sokak ileride kaçmaya çalışırken yakaladı. Sağlık kontrolü sonrasında ifadesi alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Şüphelilerin Kepez Polis Merkezi’nden çıkarılışı

- Şüphelilerden yakın plan detay

- Şüphelilerin ekip aracına bindirilmesi

- Ekip aracının Kepez Polis Merkezi’nden ayrılışı

- Kepez Polis Merkezi’nden detay

- Polis yazısı ve armasından detaylar

100 MB /// 00.55

HABER: Bülent TATOĞULLARI– KAMERA: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, ()

===============================================

Cep telefonundan porno film izleyip, iki kadını taciz etti

Antalya'da cep telefonundan porno film izledikten sonra iki kadını elle taciz ettiği iddia edilen Suriyeli Ahmed E. (18), polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin telefonunda yapılan incelemede, porno görüntüler bulundu.

Kepez ilçesinin Yeniemek ve Habibler mahallelerinde bir gün arayla iki kadının taciz edildikleri yönündeki şikâyetleri üzerine, Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü, Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Şüphelinin, Suriye vatandaşı Ahmed E. olduğu belirlendi. Operasyon düzenleyen polis, Ahmed E.'yi gözaltına aldı. Şüphelinin cep telefonunda inceleme yapan polis, çeşitli pornografik görüntüler olduğunu belirledi. Porno görüntüler izledikten sonra iki kadını elle taciz ettiği ve taciz sırasında görüntü izletmeye çalıştığı belirlenen Ahmet E., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------------------

- Şüpheli Ahmed Elharm’ın Kepez Polis Merkezi’nden çıkarılışı

- Şüpheli Elharm’dan yakın plan detay

- Şüpheli Elharm’ın ekip aracına bindirilmesi

- Ekip aracının Kepez Polis Merkezi’nden ayrılışı

- Kepez Polis Merkezi’nden detay

- Polis yazısı ve armasından detaylar

99 MB /// 00.54

HABER: Bülent TATOĞULLARI – KAMERA: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, ()

================================================

İnönü-Churchill görüşmesinin 75’nci yıldönümü kutlandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde 2'nci dünya savaşı sırasında Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ile İngiltere Başbakanı Winston Churchill'in görüşmesinin 75'nci yıldönümü kutlandı.

Yenice Mahallesi'ndeki Atatürk anıtına çelenk sunulması ile başlayan etkinliğin ardından bando eşliğinde yürüyüşe geçen protokol, İnönü-Churchill Barış Parkı Salonu'nda düzenlenen programa katıldı. Kortejin İnönü-Churchill Barış Parkına geçişi esnasında güzergah üzerinde bulunan bir evin terasından yaşlı bir kadın ise elinde tuttuğu Atatürk portresi ile yürüyüşe katılanları selamladı. 30 Ocak 1943'te dönemin Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ve İngiltere Başbakanı Winston Churchill'in buluşması ile Türkiye'nin 2'nci dünya savaşına girmediğini belirten Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Boro, Yenice'nin iki büyük dünya savaşında iki önemli toplantıya ev sahipliği yaptığını söyledi. Daha sonra 2'nci Dünya Savaşı sırasında Ankara'daki ve İngiliz Büyükelçiliği'ndeki casusluk olayını anlatan '5 Parmak' isimli 1952 yapımı filminin gösterimi yapıldı. Filmin gösteriminin ardından görüşmenin yapıldığı Beyaz Vagonu gezen protokol üyelerinin anı defterini imzalayıp fotoğraf çektirmesiyle program son buldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------------

-Atatürk anıtına çelenk sunumu

-Atatürk Anıtı önünde saygı duruşu istiklal marşı

-Bando eşliğinde kortej yürüyüşü

-Yürüyüşten detaylar

-Yaşlı bir kadının elinde Atatürk Portresi ile yürüyenleri selamlaması

-Yürüyüş kortejinin parka girişi

-Tarsus Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Boro'nun konuşması

-Plaket sunumu

-'5 Parmak' isimli 1952 Yapımı Filminin gösterimi

-Barış vagonunda defterin imzalanması

(SÜRE:3.44 DK) (BOYUT: 119 MB

Haber-Kamera: Tolunay DUMAN/TARSUS(Mersin), ()

=================================================

Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, "Sadakatimiz pazara kadar değil, mezara kadardır"

Çorum’da iki dönemdir belediye başkanlığı görevini yürüten AK Parti Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, görevinden istifa etti. Makamında muhtarlar ve belediye personeliyle birlikte bir basın toplantısı düzenleyen Külcü, istifa kararını açıkladı.

Geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla İstanbul, Bursa, Balıkesir, Düzce, Niğde, Düzce ve Ankara olmak üzere 7 ilin belediye başkanının ardından bugün de Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü istifa etti. İki dönemdir AK Parti’den seçilerek belediye başkanlığı görevini yürüten Muzaffer Külcü, bu süre boyunca belediye tarafından yapılan hizmetleri anlattı. Külcü, “Daha güzel bir Çorum’u nasıl ortaya çıkarırız tek gayemiz, tek sevdamız, tek aşkımız bu oldu. Başka hiçbir muhasebeyi yapmadık, hiçbir hesabın içerisine girmedik. 9 yıldır bu çalışmaları yaparken de hemşehrilerimizde muhteşem bir sevgi, saygı, muhabbet ve kucaklaşma içerisinde olduk. Hemşehrilerimiz hiçbir işimizde zorluk çıkartmadılar. Hangi konuya dair müracaat yapsak, konuşsak, şehrin önünü açmak olarak gördüler, işimizi kolaylaştırdılar. Bunun için aziz hemşehrilerimize şükran duygularımız iletiyorumö diye konuştu. Gelinen noktada yeniden bir durum değerlendirmesi yaptığını dile getiren Külcü, “Geçen hafta genel merkezimizde belediyemizle ilgili, şehrimizle ilgili, bugünü, yarını, 2019 seçimlerini ve adeta milletin kaderiyle kaderi örtüşür hale gelmiş olan partimizin bu seçimlere daha güçlü bir şekilde girebilmesi için belediyemizde ve şehrimizde bir yenilenmenin, bir tazelenmenin, yeni bir başlangıcın faydalı olacağı şeklinde bir kanaat hasıl olmuştur. Bu kanaatin sonucu olarak da bize düşen görev, görevi devralırken nasıl onurla görevi devralmışsak, görevi devretme noktasına, gününe geldiğimizde de aynı onurla, aynı olgunlukla davranmak hepimizin görevi olmalıdır. Bende kendi adıma kararımı böyle olgunlaştırdımö dedi. İstifa kararına nazaran partisine halen bağlı olduğunu vurgulayan Külcü, “Sadakatimiz pazara kadar değil, mezara kadardırö dedi.Belediye başkanlığı görevinden ayrıldığını açıklayan Külcü, kararını şu sözlerle duyurdu: "Burada bu ayrılık bilinmelidir ki benim resmi görevimden, yani sadece belediye başkanlığından ayrılmayı ifade etmektedir. Partiyle olan bağımda bir zafiyet söz konusu değildir ve asla söz konusu olmayacaktır. Biz meseleye bir dava olarak bakanlardanız. Davada asıl olan samimiyet ve sadakattir. Biz bu yola çıkarken bir şey olmak için çıkmadık. Bir şey olmak için de çaba gösterecek insanlardan değiliz. Aynı şekilde genel başkanımız, cumhurbaşkanımıza olan sadakatimiz ve inancımız dün ne ise bugün de aynı şekilde devam etmektedir. Bundan sonra da böyle olacaktır. Gösterdiği liderlikle sadece Türkiye’nin değil, bütün mazlum milletlerin adeta umudu haline gelmiş olan cumhurbaşkanımıza da 17 yıl boyunca birlikte siyaset yapma imkanı verdiği için şükran duygularımı arz ediyorum. Son olarak 9 yıl boyunca büyük bir şerefle yürüttüğüm belediye başkanlığı görevim boyunca tek bir kişinin dahi halel getirecek bir iş yapmadık, hiçbir arkadaşımızın da böyle bir tutumuna şahit olmadım. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını korumanın hassasiyeti içerisinde bütün işlerimizi yapmaya gayret gösterdik. Burada bir yol ayrılığı yaşıyoruz. 17 yılı aşkın süre boyunca hemşehrilerimizle ilişkilerimiz, temaslarımız oldu. Bu ilişkiler dolayısıyla eğer benim herhangi bir hemşehrime bir hakkım geçmiş ise ben hakkımı helal ediyorum. Her kardeşime ayrı ayrı hakkımı helal ediyorum. Aynı hemşehrilerimin bana haklarını helal etmeleridir.Allah devletimize, milletimize zeval vermesin.öArdından Belediyenin çıkış kapısına gelen Külcü dışırada bekleyenlerden helallik isteyip tekrar makamına döndü.



Görüntü Dökümü:

------------------------

- Belediye Başkanı Muzaffer Külcü makamda istifa açıklaması

- Detaylar



(SÜRE: 4 Dk ) (BOYUT: 155MB)

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ÇORUM, ()



