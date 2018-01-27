DHA YURT BÜLTENİ-11

1)BAŞBAKAN YARDIMCISI ŞİMŞEK: TÜRKİYE, DÜNYANIN BÜYÜME MOTORU OLACAK

BAŞBAKAN Yardımcısı Mehmet Şimşek, Batman'da yaptığı konuşmada, Dünya ekonomisinin toparlanma içerisinde olduğunu, büyüme oranlarının yüzde 4 seviyesinde olduğunu belirterek, "Bu iyi haber ama orta ve uzun vadede ciddi riskler var. İleri demokratik standartlar, güçlü bir hukuk devleti, huzurun barışın, kardeşliğin hüküm sürdüğü bir Türkiye. O zaman Türkiye, Dünyanın büyüme motoru olacak" dedi.

Birlik Vakfı'nın Batman şubesinin düzenlediği; Yeni Türkiye Vizyonunda Doğu ve Güneydoğu'nun Kalkınmadaki Rolü çalıştayına TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi, Batman Milletvekili Ataullah Hamidi, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Ravza Kavakçı, Vedat Demiröz, Cevdet Yılmaz, Mehdi Eker, Batman Valisi Ahmet Deniz, enerji eski bakanı Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Birlik Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Alacacı, Meclis İdare Amiri Ceyda Bölünmez Çankırı, Batman Belediye Başkanvekili Ertuğ Şevket Aksoy, bölge üniversitelerinin rektörleri, bürokratları ve kalabalık bir topluluk katıldı.

Birlik Vakfı Batman Şubesi Başkanı Hamdullah Tüzün, Belediye Başkanvekili Ertuğ Şevket Aksoy, Milletvekili Ataullah Hamidi ve Vali Ahmet Deniz'in konuşmalarının ardından kürsüye çıkan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, önemli açıklamalarda bulundu. Dün gece Davos'tan dönüp, Batman'daki programa katılan Şimşek, "Batman milletvekilliği döneminde de söyledim; Güneydoğu, Doğu Anadolu, önümüzdeki on yıllarda Türkiye'nin yeni büyüme motoru olma potansiyeli son derece büyük. Hükümet olarak bu potansiyeli, hayata geçirmek için insana yatırım yapıyoruz, alt yapıya yatırım yapıyoruz ve özel sektöre büyük destekler veriyoruz. Bu çalıştay da bu hedefi geliştirmekye katkıda bulunacak. Partimizin ilk günlerinde olduğu gibi demokrasi ve kalkınma at başı götürecek. İleri demokratik standartlar, güçlü bir hukuk devleti, huzurun barışın, kardeşliğin hüküm sürdüğü bir Türkiye. O zaman Türkiye, dünyanın büyüme motoru olacak. Dünyada 7 gelişmiş ülke var. Bir de olmayan bir kulüp var. E7 diyoruz. Gelişmekte olan, yükselen 7 ülke. Türkiye, yükselen 7 arasında. 2040 yılında Türkiye'nin de olduğu 7 ülke, gelişmiş ülkelerin iki katına çıkacak. Bu süreci dünya iyi yönetemezse tabi ki sıkıntılarla karşılaşacak. Çünkü çok derin jeopolitik bir kayma var. Güç ve ekonomi kayıyor. O nedenle hepimizin akıllı olması lazım. Bir taraftan reform, bir taraftan da birlik ve beraberlik. Jeopolitik kayma olacak, hazmedemeyeceklere karşı birlik ve beraberlik içinde olmamız lazım. Eğer Türkiye bugün olduğu gibi istikrarını korur, reformcu, güçlü bir idareyle yoluna devam ederse milli gelirimiz 2016'da 1.9 Trilyon dolardı satın alma gücü paritesiyle, 2050 yılında 5.2 Trilyon dolar olacak ve dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasına girmiş olacağız. Bunu hep birlikte başaracağız" dedi.

'DÜNYA EKONOMİSİ TOPARLANIYOR'

Küresel ve Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başbakan Yardımcısı Şimşek, şöyle konuştu:

"Dün gece Davos'tan döndüm. Dünya ekonomisinin durumu tartışılıyor orada. Küresel ekonominin nereye gittiğinden söz edeceğim. Küresel ekonomi, 2008-2009'da güçlü büyüme seyrindeydi. Yaklaşık yüzde 5 hızla büyüyordu. Bu iyi bir büyüme oranı sayılır. Küresel krizle beraber yüzde 3 seviyesine düştü. Şimdi yüzde 4 seviyesinde. Bu iyi haber, yani dünya ekonomisi toparlanıyor. Bu sene de büyüme güçlü olacak. Muhtemelen gelecek sene de devam edecek diye düşünülüyor. Küresel ticarette de toparlanma var. Normalde küresel ticaretteki artış küresel büyümenin 1.5 katı kadar olabiliyor. Krizle birlikte o da yüzde 3 civarına düşmüştü, şimdi bu rakam da yüzde 4'ün üzerinde. Risk iştahı yüksek. Çünkü büyüme var. Büyüme olduğunda bizim gibi gelişmekte olan ülkelere de fon akışı pozitife dönüyor. Özellikle son 2-3 yıldır küresel fon akışında gelişmekte olan ülkelerde sıkıntılar yaşanmıştı. Tekrar olumlu bir hava var. Küresel enflasyon ılımlı seyrediyor. Dünyada enflasyon ortalama yüzde 3-3.3 civarında. Bu önemli. Çünkü bu hızlı büyümeyi sekteye uğratacak önemli bir unsur enflasyonist baskıların baş göstermesi ve bununla birlikte parasal sıkılaştırması büyümeyi olumsuz etkiler. Petrol fiyatlarında bir yükseliş var. Bu hızla devam ederse küresel ekonomi için olumsuz bir gelişme ama petrol ihraç eden ülkeler için de olumlu."

'ORTA VE UZUN VADEDE RİSKLER VAR'

Dünya ekonomisinde korumacılık eğilimine dikkat çeken Şimşek, "Dünya ekonomisi toparlanma içerisinde. Peki, bu durum devam eder mi? Kısa vadede eder. Orta ve uzun vadede ise dünya ekonomisi ve insanlık, çok önemli sorunlarla karşı karşıya. Dünyada korumacılık eğilimi var, reformlarda yavaşlama var, yatırımlar yavaş seyrediyor, verimlilik düşük, dünya büyük borç yükü altında. Nüfusumuz yaşlanıyor ama en önemlisi ve bütün sorunların anası gelir dağılımındaki adaletsizliktir. Dünyada aşırı sağ, İslamofobi, aşırıcılığı körüklüyor. Bu durum, korumacılık eğilimlerini güçlendiriyor. Dünyada krizin aşılması için, toparlanmak için 10 Trilyon dolardan fazla para basıldı. Parasal genişlemeye gidildi. Daha önce istihdamsız büyüme vardı. Şimdi istihdamlı büyümedeyiz. Ücret artışı olmayan bir istihdam söz konusu. Bu üçüncü evre, parasal sıkıştırmanın olacağı bir evre olacak. Bu sıkışmaya hazırlıklı olmalıyız" diye konuştu.

'DARBELERİN MALİYETİ 381 MİLYAR DOLAR'

TBMM Başkanı İsmail Kahraman da yaptığı konuşmada, 1950'den bu yana Türkiye'de 17 darbe ve teşebbüsünün yaşandığını hatırlatarak, "326 sene dünyada bir numaralı devlet bizdik. Dünkü topraklarımızda bugün 53 devlet var. ABD, bize senelerce vergi verdi. Türkiye, bugün bir dünya devleti. Darbeler gördük, 15 Temmuz darbe teşebbüsü, 17'inci darbe teşebbüsüdür. Darbe, ya da darbe teşebbüsü. Kimisi biliniyor, kimisi gizli. Bilineni, bilinmeyeni. Bunlar niye yapılıyor? İlerlemeyim, gelişmeyelim diye. Ama yürüyoruz. Darbelerin Türkiye'ye yaklaşık maliyeti 381 Milyar dolar. Her bir darbe bir ameliyattır. Vücutta iz bırakır. Vücudumuz inşallah bir daha çizilmeyecektir. 15 Temmuz'da millet olarak ayağa kalktık. Siyasi partiler tamamen katıldılar, meydanlar doldu. Burada silah arkadaşlarımızı görüyorum. Meclis'e şehit olmaya geldiler arkadaşlarımız. Meclis'i açtık, şehit olmaya geldiler. Efendim sen 2 numarasın, saklanmalısın. Kaptanlar gemilerini terk etmezler, fareler terk ederler. Açtık meclisimizi. Fare olmayacağız, kaptan olacağız. Dimdik olacağız. 250 şehidimize Allah gani gani rahmet eylesin. 72 şehidimiz Fırat kalkanında. Şimdi yine bir çatışmanın içerisindeyiz. Onlar olacak. Ölüm hak. Peygamber efendimize komşu oldular. Ailelerine sabır diliyoruz. İyi noktalara ulaşacağız. 2050 hedeflerine gidiyoruz. Bu istişare toplantısı bize ışık tutacaktır" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü

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Salondan görüntü

Mehmet Şimşek konuşması

Meclis başkanı konuşması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/BATMAN, ()-

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2)ŞANLIURFA’DA KERPİÇ EV ÇÖKTÜ: 1 ÖLÜ

ŞANLIURFA’da yağış nedeniyle çöken kerpiç evin enkazı altında kalan 70 yaşındaki Meryem Akgül hayatını kaybetti.Olay, dün akşam saatlerinde Tepedibi Mahallesi'nde meydana geldi. Kentte dün akşam etkili olan yağmur nedeniyle Meryem Akgül'e ait tek katlı kerpiç ev çöktü. Evde tek başına bulunan Meryem Akgül, enkaz altında kaldı. İhbarla eve gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılan yaşlı kadın, sağlık görevlilerince ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Acil serviste tedaviye Akgül, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Yaşlı kadının cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

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- Cenaze aracının gelmesi

- Cenazeyi cenaze aracına konulması

- Yakınlarının ağlaması

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 134 MB

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3)AÇ KURT, KENTE İNDİ

BAYBURT'ta etkisini sürdüren soğuk havayla birlikte yiyecek bulmakta güçlük çeken aç kurt, kent merkezine indi. Kurdun apartman önündeki rahat tavırları, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nin en soğuk illerinin başında gelen Bayburt'ta, kırsal bölgelerde kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, bu durum hayvanların doğada yiyecek bulmasını da güçleştiriyor. Kent merkeze inen bir kurdun rahat tavırları, görenleri hayrete düşürdü. İşinden evine dönen kafeterya işletmecisi İsa Siyer, otomobilinden ineceği sıra karşısında duran hayvanı önce köpek sandı. Dikkatli bakınca kurt olduğunu anlayan Siyar, o anları cep telefonunun kamerasıyla görüntüledi. Görüntülerde vahşi hayvanın apartmanın önündeki otomobillerin arasında rahat hareketlerle yiyecek araması dikkat çekti. Kurt bir süre sonra gözden kayboldu.

Görüntü Dökümü

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- Apartman önündeki kurdun görüntüsü

( Haber- Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA, ()

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4)BAŞÇİFLİK'TE KAR ŞENLİĞİ RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU

TOKAT'ın Başçiftlik ilçesinde bu yıl dördüncüsü düzenlenen kar şenliklerine katılanlar, gürgen ağacından yapılan ipli kayak ve kızak ile kışın keyfini çıkardı. Başçiftlik Belediyesi'nce bin 600 metre rakımlı Ortayayla bölgesinde 4'üncüsü düzenlenen şenliğe Tokat Vaklisi Ömer Toraman, AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Başçiftlik Kaymakamı Mesut Tabakçıoğlu, İl Jandarma Komutanı Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu ile yöre halkı katıldı. Etkinlikte bir grup kayakçı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Afrin'deki terör örgütü PKK/PYD'lilere yönelik sürdürdüğü 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek amacıyla 'Başçiftlik'ten Afrin'e selam olsun' yazılı pankart ve Türk bayrağı açarak gösteri yaptı.

Etkinliğe ilçeden ve çevredeki köylerden gelen yöre halkı, kendi yaptıkları ipli kayaklar ile eğlendi. Naylon poşet, tepsi gibi malzemelerle de kayanlar oldu. Protokol üyeleri de kızaklarla kayak keyfi yaptı. Şenliğe katılanlara yemek ikram edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Şenlik alanından görüntüler

-Kayakçıların askerlere destek geçişi

-Yöre halkının ilginç malzemelerle kayması

-Yöreye özgü ipli kayaklar ile kayanlar

-Protokolün kızaklarla kayması

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/BAŞÇİFTLİK(Tokat),()

(236 mb)

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