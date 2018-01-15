DHA YURT BÜLTENİ-11

KARS’TA SİS HAVA ULAŞIMINI VURDU

KARS’ta yoğun sis hava ulaşımını olumsuz etkiledi.

Kars'ta dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı. Soğuk hava ile birlikte oluşan yoğun sis görüş uzaklığını düşürdü. Sis nedeniyle karayolunda sürücüler zor durumda kalırken hava ulaşımında da aksamalar görüldü. Yoğun sis nedeniyle Ankara-Kars ve İstanbul-Kars seferlerini yapacak uçaklar 1 saat rötar yaptı. Kırağı tutan ağaçlar ve tarihi binalar kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü uzmanları, bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin, vatandaşların ve özellikle sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

Görüntü Dökümü

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-Kar yağışı nedeniyle gece saatlerinde kayan araçlar

-Sis ve kırağı görüntüleri

-Fotoğrafçı Mehmet Özşimşek ile röp.



Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, ()

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17 YAŞINDAKİ KIZ KAYBOLDU, ANNESİ İNTİHAR ETTİ

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, 10 gündür kayıp olan 17 yaşındaki Ecem Balcı her yerde aranırken, annesi 41 yaşındaki Esra Ercömert, Kandıra'da denize atlayarak intihar etti. Esra Ercömert'in cesedinin bulunması için çalışma yapılıyor.

Gölcük Şirinköy Mahallesi'nde yaşayan Ecem Balcı, 10 gün önce evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. Ecem Balcı'nın ailesinin başvurusu üzerine polis arama çalışması başlattı. Bir yıl önce kanser tedavisi gören Ecem Balcı'nın sağlığına kavuşması ailesini mutlu ederken, kayıp olması ise üzüntü yarattı.

Ecem Balcı'nın eşinden boşanan annesi Esra Ercömert ise dün iddiaya göre Kandıra Kartalkayası mevkiinde denize atlayarak intihar etti. Esra Ercömert kayalıkların bulunduğu yere çantasını bırakırken, yazdığı notta herkesten hakkına helal etmesini istediği belirtildi. Yaşadığı bulunalım nedeniyle intihar ettiği öğrenilen Esra Ercömert'in cesedinin bulunması için deniz ve havadan arama yapıldı. Helikopter ile havadan kontrolde bulunulurken, dalgıçlar ise denizde arama çalışması yaptı. Esra Ercömert'in yakınları sahilde üzüntü içerisinde çalışmaları takip etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Helikopterle yapılan aramalar

Denizden görüntü

Olay yerinden ekiplerden görüntüler

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR-Soner GÜLEZER-Uğur AYDIN/KANDIRA(Kocaeli), () -

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CUMHURBAŞKANLIĞI HİMAYELERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN 'GÖNÜL KÖPRÜLERİ' PROJESİ

ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLER ARTVİN’DE BULUŞTU

ARTVİN’de 'Gönül Köprüleri’ ve 'Sevdamız Türkiye' projeleri kapsamında, Artvin ve Afyonkarahisarlı şehit aileleri ve gaziler bir araya geldi.

Artvin Valiliği, Alternatif Politikalar Merkezi, Artvin Şehit Yakınları ve Gaziler Derneği, Afyonkarahisar Şehit Aileleri ve Gaziler Derneğince, ‘Gönül Köprüleri’ ve ‘Sevdamız Türkiye’ projeleri kapsamında Artvin ve Afyonkarahisarlı şehit aileleri ve gaziler bir araya geldi. DSİ 26’incı Bölge Müdürlüğünde düzenlenen programa, şehit aileleri ve gaziler ile Artvin Valisi Ömer Doğanay eşi Esma Doğanay, 22’inci dönem AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili ve Alternatif Politikalar Merkezi Başkanı Mahmut Koçak, Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, Artvin Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Naim Günal, Afyonkarahisar Şehit Yakınları ve Gaziler Derneği Başkanı İsmail Kumartaşlı katıldı.

Artvin Valisi Ömer Doğanay ise, şehit ve gazi ailelerine devletin ve gönül kapılarının her zaman sonuna kadar açık olduğunu söyledi. Devletin ve hükümetim tüm imkanları şehit yakınları ve gazilerimizin emrinde olduğunu belirten Doğanay,öCanlarını dinimiz için, vatanımız için, bayrağımız için, istiklalimiz ve istikbalimiz için feda eden yavrularımızın yakınları olan şehitlerimizin anneleri, babaları, kardeşleri ve aileleri olarak sizleri Cumhurbaşkanımızın himayelerinde gerçekleştirilen 'Gönül Köprüleri' kapsamında Türkiye genelinde devam eden bu anlamlı proje kapsamında ilimizde görmekten ve ağırlamaktan dolayı çok mutluyuz ve onurluyuz. Afyonkarahisarlı değerli şehit ailelerimiz ve gazilerimiz ilimize hoş geldiniz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum" dedi.

22’inci dönem AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili ve Alternatif Politikalar Merkezi Başkanı Mahmut Koçak da "Gönül Köprüleri" projesi kapsamında şehit ailelerini Artvin'de bir araya getirdiklerini belirterek, “Bugün Ayfonkarahisaları şehit aileleri ve gazilerimizi Artvinli şehit yakınları gazilerimizle bir araya getirdik. Alternatif Politikalar Merkezi olarak Gönül Köprüleri Projesi kapsamında 6 yıldan beri başta terör mağduru illerimiz olmak üzere Anadolu'muzun değişik illerinde şehit Ailelerimiz ile bir araya geliyoruz. Bu güzel buluşmalar kapsamında serhad şehir Artvin’deyiz. Başımızın tacı şehit aileleri ve gazilerimizle Artvin’de bizleri en güzel bir şekilde ağırlayan başta Artvin Valimize ve Belediye Başkanımıza teşekkürlerimizi sunuyorumö dedi.

Ülkenin tapusunun şehit ve gazi ailelerinde olduğunu belirten Koçak,öÜlke olarak hep beraber şehitlerimizin emanetlerini hainlere boğdurmayacağımızı bütün dünyanın bilmesini istiyorum. Çanakkale şehitlerimizden başlayarak düne kadar şahadet şerbetini içmiş en son şehidimize kadar onların değerli emanetleri bizlerin emanetleridir. Başımızın tacıdır. En itibarlı ailelerimizdirö diye konuştu.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit düşen Emniyet Müdürü Dursun Acar'ın babası Nebi Acar ise, öSizler en yakınlarını bu toprağa şehit verenlerin anaları, babaları ve şehit yakınları, sizler uzuvlarınızı koruduğunuz vatanda feda eden gazilerimiz ve gazi yakınlarımız acılarını bir şehit babası olarak bende yürekten paylaşıyorum" ifadelerini kullandı.

Programın sonunda şehit ailelilerine ve gazilere plaket takdim edildi ve hediyeler verildi. Etkinlik, Vali Doğanay’ın şehit aileleri ve gaziler onuruna verdiği yemekle sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Etkinlik detayları

Konuşma detayları

Detaylar

Haber-Kamera: Adem GÜNGÖR ARTVİN- ()

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TİCARİ ARAÇ TAKLA ATTI: 3 YARALI

DÜZCE'de, TEM Otoyolu'nda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği hafif ticari aracın takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza saat 10.30 sıralarında, TEM Otoyolu Gümüşova mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan Sinan Özer idaresindeki 34 SG 6675 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak takla attı. Olay yerine gelen 112 Acil ekipleri yaralanan Sinan Özer, Ümit Karataş, Tayfun Çıtak'a ilk müdahalede bulundu. Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Yaralılara müdahale edilmesi, ambulansa alınmaları

Araçtan görüntü, olay yerinden görüntüler

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, () -

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KIZIL GEYİKLER, KARLA KAPLA ORMANDA GÖRÜNTÜLENDİ

BOLU'da, koruma altındaki kızıl geyikler karlı kaplı ormanlarda görüntülendi.

Koruma altına aldığı kızıl geyikler, sürü halinde karlı kaplı ormanlarda dolaşırken cep telefonuyla görüntülendi. Geyikler karla kaplı ormanlık alanda yiyecek ararken görüntülenirken, ormanın içerisinde uzaklaşıyor. Bolu'daki ormanlık alanlarda 3 yaban hayatı geliştirme sahasında 853 kızıl geyik ile bin 391 karaca bulunuyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Geyiklerin amatör kamera görüntüleri

Haber: Murat KÜÇÜK/BOLU, ()

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‘HER ÇOCUK BİR MEHMET AKİF PROJESİ’ İLE İSTİKLAL MARŞI’NIN 10 KITASINI EZBERE OKUYOR

ÇUBUK Şehit Piyade Üsteğmen Muharrem Kaleli İlkokulu öğrencileri ‘Her Çocuk Bir Mehmet Akif’ projesi kapsamında İstiklal Marşı ezberleme yarışmasında birbiriyle yarışıyor.

Atatürk Mahallesinde eğitim veren Çubuk Şehit Piyade Üsteğmen Muharrem Kaleli İlkokulu öğrencileri İstiklal Marşının on kıtasını önce ezberliyor, daha sonra tüm okul öğrencileri, veliler ve öğretmenlerinin önünde bayrak töreninde okuyarak birbiriyle yarışıyor.

AFGANLI ÖĞRENCİDE EZBERE OKUDU

Aynı okulda öğrenim gören Afgan uyruklu ikinci sınıf öğrencisi Bünyamin Özbek de İstiklal Marşının 10 kıtasını ezbere okuyarak sergilediği muhteşem performansıyla kendisini dinleyen öğretmen ve velilerden büyük alkış aldı.

Sosyal projelere önem verdiklerini belirten okul müdürü Hamza Aydoğan, konuyla ilgili şu bilgileri verdi:

“Bayrak töreninden önce öğrencilerimiz, tüm okul öğrencilerinin ve velilerinin huzurunda mikrofonu alarak ezberledikleri İstiklal Marşımızı coşku ile söylüyorlar. İstiklal Marşımızı ezbere okuyan tüm öğrencilerimize hediyeler veriyoruz. Bu projedeki amacımız öğrencilerimizin milli değerlerini kavramaları İstiklal Marşımızın anlamını ve amacını öğrenmelerini, Türk dilini doğru, etkili ve kurallarına uygun olarak konuşmaya özendirerek dilimizi güzel ve düzgün kullanma yeteneğini geliştirmek ve Mehmet Akif Ersoy’u tanıtmak ve öğrencilere toplum karşısında kendilerini ifade etme becerisi ve öz güven kazandırmaktır. Ayrıca, dilimizin en güzel ifade şekillerinden olan şiir sanatına ilgi duymalarını, geçmiş ile gelecek arasında tarihi, milli ve manevi köprü kurabilmelerini, vatan, millet, bayrak sevgisi ve saygısını geliştirmelerini sağlamaktır. Projemiz 12 Mart İstiklal Marşımızın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma gününe kadar devam edecek. Bu tarihe kadar İstiklal Marşımızı ezbere okuyan öğrencilerimiz arasında yapılacak. İstiklal Marşımızı güzel okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilerimize okulumuzda yapılacak törende özel hediyeler vereceğiz.ö

Görüntü Dökümü

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- Afganlı öğrenci istiklal marşı okurken görüntü

- Öğrenciler okurken görüntü

- Öğrenci, öğretmen ve velilerden görüntü

- Öğrencilere hediye verilirken görüntü

Haber-Kamera: Müfit ONBAŞI/ÇUBUK, (Ankara) ()-

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ANTALYA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 4'Ü KADIN 5 GÖZALTI

ANTALYA'da, narkotim ekiplerinin yaptığı operasyonunda, uyuşturucu madde satışı yaptığı ileri sürülen 4'ü kadın 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, fiziki takibin ardından Muratpaşa ilçesi Yeşildere ve Gebizli mahallelerinde belirlenen 3 adrese baskın düzenledi. Operasyonda 23 paket halinde 165 gram esrar, 10 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili kadın şüpheliler M.Ü.,Ö.A., H.Ü., G.Ç., ile erkek şüpheli H.Ç. gözaltına alındı. Şüpheliler Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Şüphelilerin sağlık kontrolünden çıkışları

Polis aracına binmeleri

Araçların adliyeye gidişi

Sağlık merkezi dış plan görüntü

Adliye dış plan görüntü

Haber: Bülent TATOĞULLARI-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,()

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