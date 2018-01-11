DHA YURT BÜLTENİ-11

1)KARS'TA ŞİDDETLİ RÜZGAR ÇATILARI UÇURDU

KARS'ın Halefoğlu köyünde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle 22 ev, iş yeri ve ahırın çatısı uçarken elektrik direkleri de kırıldı. Vatandaşlar geceyi dışarıda geçirirken kabus dolu anlatırken gözyaşlarını tutamadılar. Merkeze 20 kilometre uzaklıktaki Halefoğlu köyünde gece saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle 17 ev, 2 samanlık,1 iş yeri ve 2 ahırın çatısı uçtu. Sac tabakaların metrelerce uzağa fırlarken, bazı evlerin de duvarları uçtu. Elektrik direklerinin de kırıldığı köyde geceyi uykusuz geçiren vatandaşlar yetkililerden yardım istedi. Köye gelen Kars Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri hasar oluşan evlerde incelemelerde bulundu. Köylülerden Rabia Kaskurt, şiddetli rüzgar nedeniyle evlerinin çatısının uçtuğunu söyleyerek, "Dün akşamdan itibaren rüzgar vardı. Saat 02.00 gibi baktık bu afet geldi. Öyle bir rüzgar geldi ki dışarıya bir çıktık baktık çatı yoktu. Kimse dışarıya çıkamadı. Cam, kapı açamıyorduk bir afetti, bizim başımıza geldi. Keşke hiç olmasaydı bu soğukta tipide biz dışarıda kaldık. Ne yapacağız ne edeceğiz" dedi. Köylülerden Aziz Bozkurt ise gece şiddetli rüzgar nedeniyle evin çatısının uçtuğunu ve korku dolu bir gece yaşadıklarını ifade ederek, "Öyle bir hal olduk ki kendimizi kaybettik. Çoluk çocuk hepsi birbirine sarıldı ağlaşmalar oldu. Ben şok oldum kapılar camlar açılmaz oldu, deprem bile böyle değil. Demir direkler gitti geldi bazı direkler kırıldı. 88 yaşındayım böyle bir şey görmedim. Allah devletimize zeval vermesin. Dondurucu sıcakta dışarıdayız, yardım bekliyoruz" diye konuştu. Köyde incelemelerde bulunan AFAD İl Müdürü Oktay Ayğan da şunları söyledi:

"Halefoğlu köyünde aşırı rüzgardan dolayı çatılarda tahribatlar oluşmuş yaklaşık 15-20 tane evde hasar var. Sayın valimiz Rahmi Doğan'ın talimatıyla 2 ekip olarak bölgeye gelerek çalışma yaptık. Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığına göndereceğiz. Acil yardım ödeneği talep edeceğiz. Bunlar geldikten sonra vatandaşlarımıza dağıtacağız. Can kaybı ve yaralanma yok, tekrar etmemesini arzuluyoruz."

Görüntü Dökümü

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-Rabia Kaskurt'un konuşması

-Oktay Ayğan'ın konuşması

-Aziz Bozkurt'un konuşması

-Hasar gören yerlerden genel ve detay

( Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK/ KARS,()

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2)ÇORUM'DA İKİ KÖY ARASINDA SU ANLAŞMAZLIĞI

ÇORUM'da merkeze bağlı Çatak ile Ayaz köyleri arasında, dağ eteklerinden gelen su nedeniyle görülen anlaşmazlık, husumete dönüştü. Mahkemelik olan köylüler, yargı kararına rağmen anlaşmaya varamadı. Çorum'da merkeze bağlı 60 haneli Çatak köyü ile 40 haneli Ayaz köyü arasında su anlaşmazlığı başladı. İddiaya göre, Çatak Dağı'ndaki kaynaktan içme suyu almak isteyen Ayaz köyü sakinleri, bölgeye boru döşedi. Ancak, suyu vermek istemeyen Çatak köyü sakinleri, boruları sökünce, su anlaşmazlığı iki köy arasında husumete neden oldu. Açılan davada, mahkeme Çatak köyü lehine karar verdi. Ancak içme sularının sağlıksız olduğunu ve köyde hastalıklara neden olduğunu iddia eden Ayaz köyü sakinleri, borularla köylerine içme suyu taşıma kararından vazgeçmedi.

Ayaz Köyü Muhtarı Mustafa Özşahin, almak istedikleri suyun yıllardır boşa akıp gittiğini iddia ederek, "Şu anda kullandığımız su yeterli gelmiyor. Çatak bölgesinden su almak istedik, vermediler. Olay yargıya taşındı, ancak mahkeme bizim aleyhimize karar verdi. Yeniden keşif yapılmasını istedik, bu defa 'Yeterli suyunuz var' diye rapor tuttular. Bizim kullandığımız su temiz su değil ve yakın zamanda bitecek. Çatak'taki su yıllardır başıboş akıp gidiyor. Suyu temiz şekilde alabilmek için 250 metre boru döşedik ama Çatak Köyü'ndekiler gece gidip boruları sökmüşler" dedi.

Ayaz köyü sakinlerinden Melike Altunkleser ise 10 yıldır su sorunu nedeniyle iki köy arasında gerginlik yaşandığını ifade ederek, "Her aileden birisi hasta. Sağlık Müdürlüğü görevlileri 'Bu su içilmez' diyor ama hiçbir şey yapmıyorlar. Devlet buna bir çare bulmalı" diye konuştu. Çatak Köyü Muhtarı Cemal Karakaş ise Ayaz Köyü'nün daha önceden de suyu almaya çalıştığını ancak suları yeterli olduğu gerekçesiyle mahkemenin çalışmalara son verdiğini söyledi. Mahkeme kararından sonra aradan bir yıl geçmesine rağmen Ayaz köyü muhtarının devletten izin almadan su borusu döşediğini belirten Karakaş, "Suyun üst tarafı açıktır zaten, yani temiz bir su değildir. Döşedikleri boruyu bizim köylülerimiz, 'Bizim de suya ihtiyacımız var' diyerek söktüler" dedi.

Ayaz köyü muhtarının kendisini arayarak tehdit ettiğini iddia eden Karakaş şunları söyledi:

"Ben iki traktör insanla gidiyorum sen de köylünü topal gel, diyerek beni tehdit etti. Kendisi hakkında suç duyurusunda bulundum. İki köy arasındaki husumetin bitmesini istiyoruz. İki köy arasında akrabalık bağları var. Arazilerimiz, tarlalarımız beraberdir. Onlarınki üzüm yemek değil bağcıyı dövmektir. Gerçekten susuz kalsalar biz yardımcı oluruz. Söyledikleri hiçbir şey doğruyu yansıtmamaktadır. Bizim köyümüze de su yetmiyor, bazen Özel İdare tankerleriyle depolarımıza su taşıyoruz. Bizim köylümüz onların içeceği suya müdahale etmez ama kendileri yol kesen, insanları taşlayan bir topluluk halindeler. Bizim köyümüz bir karıncayı bile incitmez ama hakkını savunur. Bunlar mahkeme kararını hiçe sayarak, kaba kuvvetle 'Bu boruyu oraya döşeriz. Bu suyu zorla götürürüz' diyorlar. Burası Teksas değil, kanunların hüküm sürdüğü bir ülkedir. Biz elimizdeki mahkeme kararı ile hareket ediyoruz, onlar 'Ne devlet tanırız ne kanun tanırız, 15-20 kişi bir araya gelince her şeyi yaparız' diyorlar. Burası hukuk devletidir."

Görüntü Dökümü

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-Ayaz köylülerinin tepkisi

-Ayaz Köyü Muhtarı Mustafa Özşahin açıklama

- Ayaz köyü sakinlerinden Melike Altunkleser açıklama

- Çatak Köyü Muhtarı Cemal Karakaş

- Detaylar

(SÜRE: 6 Dk ) (BOYUT: 268MB)

Haber-Kamera:Yusuf ÇINAR/ÇORUM, ()

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3)HAYVAN SEVERLERDEN, ÜNİVERSİTEDE KAYBOLAN KÖPEKLERE TEPKİ

TRABZON Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği (TRAHAYKO), Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Fatih Eğitim Fakültesi yerleşkesinde bir süre önce 6 köpeğin kaybolmasına tepki gösterdi. Kentte, Atatürk Alanı’nda bir araya gelen Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği üyesi çok sayıda kişi, KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi yerleşkesinde bir süre önce 6 köpeğin kaybolmasıyla ilgili basın açıklamasında bulundu. Ellerinde ‘Kampus atmadı, belediye almadı peki neredeler?’, ‘İnsanlık öldü hayvanları koruyalım’ ve ‘Hocam eğitim şart’ şeklinde yazılı döviz taşıyan grup yüzlerine köpek maskeleri de takarak yaşananlara dikkat çekti.

‘KÖPEKLER ÖLDÜ MÜ, ZEHİRLENDİLER Mİ?

Grup adına konuşan TRAHAYKO Derneği Başkan Yardımcısı Efsun İsgent, aniden kaybolan köpeklerinin durumunun meçhul olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Fatih Eğitim Fakültesi’nde son günlerde üzücü bir olay yaşanmıştır. 6 köpek bir gece aniden yok olmuştur. Bu yok olmanın içeriği de sonucu da meçhuldür. İlgililerden tatmin edici ve tutarlı bir cevap alınmadığı için bu köpeklerin sadece toplandığı mı yoksa zehirlendiği mi ucu her türlü yoruma açık ir soru olarak durmaktadır. Akçaabat ve Trabzon Belediyelerine bağlı barınaklarda yapılan bütün araştırmalara rağmen bu köpeklerin izine rastlanmamıştır. O halde bu köpekler nerededir? Yasanın gerektirdiği gibi veteriner ya da uzman kararına ve kontrolü başvurulmaksızın, keyfi ir şekilde toplanan hayvanlar öldürülmüş ya da ölüme terk mi edilmiştir?

‘ÇÖZÜM ÖLDÜRMEK DEĞİLDİR’

Kaybolan köpeklerle ilgili hukuki mücadelenin de başlatılacağına işaret eden İsgent “Fatih Eğitim Fakültesinde geniş yerleşke alnına yayılmış, yaşam savaşı veren köpeklerin kontrol altında tutulması için çözüm toplamak ya da öldürmek değildir. Saldırma ve yaralama ihtimali olan köpeklere uzman tanımlaması ve yasal çerçeve içinde müdahale edilebilir. Aksi takdirde yasal dayanaktan yoksun operasyonlar, öncü olması gereken fakültenin imajına zarar verecektirö diyerek olayın takipçisi olacaklarını söyledi.

Görüntü Dökümü

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Eylemden görüntüler

Yapılan açıklama

Detaylar

Haber- Kamera: FATİH TURAN-TRABZON-

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4)2017'DE 32.4 MİLYON TURİST, 26 MİLYAR DOLAR GELİR

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, 2017 yılında Türkiye'yi 32.4 milyon turistin ziyaret ettiğini ve 26 milyar dolar turizm geliri sağlandığını açıkladı.Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Antalya'nın Belek turizm bölgesindeki Regnum Carya Hotel'de Alman medya mensuplarıyla biraraya geldi. Alman basın yayın kuruluşlarının temsilcileriyle Türkiye'deki ekonomik, siyasi ve özellikle turizm sektöründeki gelişmeleri paylaşacaklarını açıklayan Bakan Kurtulmuş, Türkiye-Almanya arasında çok uzun yıllara dayalı dostluk ve müttefiklik olduğunu söyledi. Son yıllarda siyasi gerekçelerle ikili ilişkilerde bazı sorunlar yaşanmış olsa da her iki tarafta da bu ilişkilerin düzeltilmesi noktasında ciddi bir iradenin ortada olduğunu belirten Bakan Kurtulmuş, “Bu anlamda da özellikle turizmin dili ve yapısı itibariyle siyasetten farklı olduğu, turizmin ve kültürün imkanlarından istifade ederek, iki ülke arasındaki sorunların daha kısa süre içerisinde bertaraf edilmesi ve ilişkilerin eski dönemlere, belki de daha üstüne çıkarılması için çalışmaları sürdürmeye kararlıyız. İlişkilerin iyileştirilmesinin en temel şartlarından birisi karşılıklı iyi niyetle oturup aynı masa etrafında konuşabilmektir. Fikirlerimizi birbirimize rahatlıkla aktarabilmektir. Burada bir dost meclisinde bir aradayız" dedi.

2019 HEDEFİ 2014'Ü GEÇMEK

Türkiye'nin turizm alanında 2017'de olağanüstü bir performans ortaya koyduğunu belirten Bakan Kurtulmuş, 2017 yılı turist sayısı ve geliriyle, hedefleri de şöyle açıkladı:

“2014'teki rakamları her ne kadar yakalayamadıysak da 2015 ve 2016'daki tam dibe vurmuş olan turizm sektöründeki genel rakamları kıyasladığımızda, 2017 fevkalade başarılı olmuştur. 32.4 milyon turist Türkiye'yi ziyaret etti ve yaklaşık 26 milyar dolar civarında gelir elde ettik. Bu yıl daha ileriye gideceğiz. Bu rakamlar çok daha yukarıya gidecek ve inşallah 2019 yılında da 2014 rakamlarının üstüne çıkmayı hedefliyoruz. 2023 hedefimiz de 50 milyon turist ve 50 milyar dolar turizm gelirine ulaşmaktır. Bununla ilgili altyapı çalışmalarımızı süratle tamamlamış bir ülkeyiz. Bütün özel sektörün, devlet, kamu kurum ve kuruluşlarının elbirliğiyle bu hedefe ulaşacağımızı tahmin ediyorum."

KRİZLERE RAĞMEN 3.5 MİLYON ALMAN GELDİ

Alman misafirlerin 2014'te 5.5 milyon civarında olduğunu hatırlatan Bakan Kurtulmuş, 2017 yılı itibariyle de aradaki bu kadar krize, gerilimlere, siyasi birtakım anlaşmazlıklara rağmen 3.5 milyonu aşkın Alman ziyaretçinin Türkiye'ye geldiğini söyledi. Türkiye'de, ikamet eden neredeyse artık Türk olmuş denilebilecek Alman dostların da olduğuna dikkat çeken Kurtulmuş, “Onların da buradaki varlığı Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerin daha ileri gitmesine vesile olacaktır. İnşallah turizmi, kültürü, Türkiye'nin kültürel zenginliğini, çeşitliliğini, farklılığını, doğal güzelliklerini, Almanya ile olan mesafe yakınlığını, bütün bunları pozitif unsurlar olarak kullanarak Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerin düzelmesi için büyük gayret sarf edeceğiz" dedi.

TÜRKİYE KARŞITLIĞINA KARŞI TURİZM

Avrupa ülkelerindeki Türkiye karşıtlığıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Bakan Kurtulmuş, şöyle konuştu:

“Ayrıca üzülerek gördüğümüz özellikle son yıllarda Avrupa'daki bazı ülkelerde yükselen aşırı milliyetçi, ırkçı yaklaşımlar, yabancı ve göçmen düşmanlığı şeklinde başlayan eğilimler maalesef bazı çevrelerce de desteklenerek İslam karşıtlığı ve bunun somut göstergesi olarak Türkiye düşmanlığına dönüşüyor. Bunun da ortadan kaldırılması için turizmi, kültürü, karşılıklı ilişkileri önemli bir yumuşak güç unsuru olarak kullanacağız. Ve inşallah Türkiye karşıtı bazı çevrelerin Almanya da dahil olmak üzere Avrupa ülkelerinde gösterdiği faaliyetlerin negatif etkilerinin ortadan kaldırılması için hep beraber gayret göstereceğiz."

Görüntü Dökümü

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- Bakan Numan Kurtulmuş'un konuşması

- Toplantı salonundan detay

- Alman gazetecilerle tokalaşması

602 MB /// 05.26- HD

Haber: Mehmet ÇINAR- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA-)

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TAKSİ ŞOFÖRÜNÜ DARP ETTİLER

5)ÇORUM’DA 54 YAŞINDAKİ TAKSİ ŞOFÖRÜ ESAT ÇINAR'I DARP EDEN İKİ KİŞİ YAKALANDI.

İddiaya göre, taksicilik yapan Esat Çınar'ın aracına binerek Çorum'un Bahçelievler Mahallesindeki Bağlar mevkisine giden V.A. (27) ile R.K. (21), para üstünü eksik verdiği gerekçesiyle taksi şoförü ile tartışmaya başladı.Tartışmanın büyümesi üzerine Çınar'ı darp eden şüpheliler, üzerindeki bir miktar parayı gasp ederek kaçtı. Çevredekiler tarafından olay yerine çağrılan ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Çınar, tedavi altına alındı.

Taksi şoförü Esat Çınar, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Taksici olarak ekmek parası kazanıyoruz. Kimseyle bir husumetimiz yok. Olay da benim hiçbir kabahatim ya da tahrikim olmadı. Taksi ücreti olarak bana 100 TL verdiklerini iddia ettiler. Ben de 20 TL verdiklerini söyledim. Sonra da beni darp ettiler. Aldığım darbelerle bayılmışım. Gözlerimi hastanede açtım. Dişlerim kırıldı, yüzüm tanınmayacak hale geldi. "dedi. Taksici cebinden 270 lira parasının alındığını iddia etti. Taksiciler ve Minibüsçüler Odası Başkanı Mehmet Gayretli de olayın ardından yaptığı açıklamada "Bunu yapanlar cezalarını çekmeliler" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Taksi şoförü Esad Çınar açıklama

- Başkan Mehmet Gayretli açıklama

- Detaylar

(SÜRE: 4 Dk ) (BOYUT: 470 MB)

Haber-Kamera:Yusuf ÇINAR/ÇORUM, ()

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6)GAZETECİLERE TEPKİ GÖSTEREN YAKINLARINA 'ADAM ÖLDÜRMEDİK, TECAVÜZ ETMEDİK' DİYEREK KIZDI

BOLU'da, inşaat malzemeleri çalarken yakalanan 30 yaşındaki İ.Ö. adliyeye sevk edilirken gazetecilere tepki gösteren yakınlarına, "Bırakın çeksinler. Herkes işini yapsın. Adam öldürmedik, tecavüz etmedik. Ne olacak?" dedi.

Dün akşam saatlerinde Küçükberk Mahallesi'nde inşaat halindeki bir binanın deposundan inşaat malzemelerinin alındığını görenler durumu polise haber verdi. İhbar üzerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, malzemeleri bir minibüse yükleyen İ.Ö.'yü yakaladı. Gözaltına alınan İ.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İ.Ö.'nün yakınları, adliyenin önünde çekim yapan gazetecilere 'Çekmeyin' diyerek tepki gösterdi. Bu sırada İ.Ö., "Bırakın çeksinler. Herkes işini yapsın. Adam öldürmedik, tecavüz etmedik. Ne olacak?" dedi.

Görüntü dökümü

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-Şüphelinin adliyeye getirilmesi

-Diyaloglar

-Adliyeden detaylar

(Süre: 0.53 Boyut: 54 MB)

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU, ()

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