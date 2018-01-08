DHA YURT BÜLTENİ-11

1)CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU'NUN TALİMAT VERDİĞİ 2 EV, YENİDEN YAPILIP AİLELERE TESLİM EDİLDİ

ANTALYA'nın Finike ilçesinde geçen yıl kasım ayındaki hortum felaketinin ardından 2 ailenin yıkılan evleri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatı üzerine Kemer Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Gül tarafından yaptırıldı. Evler bugün ailelere teslim edilirken, Kılıçdaroğlu da telefonla arayıp hem Başkan Gül hem de ailelerle görüştü.

Finike'de geçen yıl 13 Kasım'daki hortum felaketinde evleri kullanılmaz hale gelen Şükrü Özer ile Sami Kankaya ailesine ait evlerin tadilatı tamamlandı. 5 Aralık 2017 tarihinde afet bölgesini ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatı üzerine evlerin yapımını üstelenen Kemer Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Gül, kendi imkanlarıyla yaptırdığı evleri Şükrü Özer ile Sami Kankaya ve ailesine törenle teslim etti. Törene Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, CHP Finike İlçe Başkanı Okan Tanır ve partililer katıldı.

KILIÇDAROĞLU TELEFONLA ARADI

Tören sırasında Belediye Başkanı Mustafa Gül'ü cep telefonuyla arayarak bilgi alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, daha sonra Şükrü Özer ve ailesiyle de sohbet etti. Kılıçdaroğlu, telefon konuşmasında, kendisini dinleyen bütün vatandaşlara selamlarını ileterek, "Söz verdik. Sözümüzü tutuyoruz. Sözümüzü tuttuğumuz için de son derece memnunuz. Bizim sözümüzü yerine getiren belediye başkanlarımıza da şükran borçluyuz" dedi.

'EVLER KONUSUNDA BİZE TALİMAT VERDİ'

Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, afet olduktan birkaç gün sonra eski İl Başkanı Mustafa Erdem ve milletvekilleriyle birlikte afet bölgesini ziyarete geldiklerini hatırlatarak, "5 Aralık'ta da genel başkanımız bölgeyi görmek istediği için beraber geldik. En çok hasar gören yerleri gördük. Arkadaşlarımızın o yaralı halini görünce genel başkanım büyük üzüntü içindeydi arabaya bindiğinde. Evler konusunda bize talimat verdi. Biz de hemen yapacağımıza söz verdik" diye konuştu.

'SIKINTILAR OLABİLİR DEDİM'

Konuyla ilgili sıkıntılar çıkabileceğini Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na ilettiğini anlatan Gül, "Sıkıntılar olabilir dedim çünkü daha önce ben Serik'te yaşadım bunu. Şehit evi yapacaktım. Tam malzemeleri indirdik, engel oldular, yaptırmamışlardı. Böyle bir engel çıkmazsa yaptıracağımızı söyledik. Hemen proje hazırlattık. Daha önce çok acil olan yıkık bir yer vardı. Projesini hazırlamışlar. En çok isteyen onlardı hatta. 'Önce bizim evimizden başlayın çok kötü' diye ağlıyorlardı. Ama bir şekilde o evden başlamamıza izin vermediler" dedi.

'BUGÜN TESLİM ETTİK'

Daha sonra Akçaybaşı mevkiindeki eve gittiklerini ve oradaki ev sahibi Şükrü Özer'in, 'Ben kimseyi dinlemem. Benim evim yapılsın' dediğini ve bunun üzerine tadilata başladıklarını anlatan Mustafa Gül, "Ben bu yürekli arkadaşlarımızı kutluyorum her şeyden önce. Arkadaşlarımız kısa sürede evi tamamladı ve bu hale getirdi. Aynı mevkide Sami ve Ayşe Kankaya'ya ait tek katlı evin tadilatı da tamamlandı ve bugün teslim ettik. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

'KENDİ PARAMLA YAPTIM'

Evleri belediye bütçesiyle değil kendi imkanlarıyla yaptırdığını da aktaran Mustafa Gül, iki evin maliyetinin yaklaşık 60 bin TL olduğunu söyledi. Başkan Gül, "Acaba bunu Mustafa Gül belediye bütçesiyle mi yapıyor diye soruyorlardı. Belediye olarak başka bir yerde iş yapmam yasaktı, sakıncalıydı. Ama ben bunu kendi paramla yaptım. Rakamını da merak ediyorlarsa hiçbir sakıncası yok 60 bin liraya mal oldu" dedi. Mustafa Gül ve beraberindekiler daha sonra tadilatı yapılan evleri gezerek aileyle sohbet etti. CHP Finike İlçe Başkanı Okan Tanır da Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül'e afetzedelere katkıları dolayısıyla teşekkür etti ve plaket takdim etti.

Görüntü Dökümü

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- Mustafa Gül, Kemal Kılıçdaroğlu ile konuşurken

- Mustafa Gül'ün ev tadilatıyla ilgili açıklaması

- Evin içinden görüntüler

HABER- KAMERA: Suat SÖĞÜT/FİNİKE (Antalya), ()

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2)GÖÇÜK ALTINDA KALAN ER, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

AKSARAY'da dağıtım iznine gelip, dedesinin kerpiç evini yıkmak istediği sırada göçük altında kalarak yaşamını yitiren jandarma er Oruç Usluca (20), son yolculuğuna uğurlandı. Olay, dün akşam saatlerinde, Aksaray merkeze bağlı İncesu köyünde meydana geldi. Amasya’da acemi eğitimini tamamlayan er Oruç Usluca, dağıtım izni için 3 gün önce memleketi Aksaray'a geldi. Usluca, İncesu köyünde dedesine ait kerpiç evi yıktığı sırada meyadana gelen göçük sonucu enkaz altında kaldı. Yakınlarının çağırdığı itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından enkaz altından kurtarılan Usluca, ambulansla Aksaray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Usluca, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İncesu köyü Büyük Camii'ndeki cenaze töreninde Aksaray İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri de aileyi yalnız bırakmadı. Er Usluca'nın cenazesi musallaya konulduğu sırada yakınları sinir krizi geçirdi. Oruç Usluca, burada kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Görüntü Dökümü:

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-Oruç Usluca'nın cenazesinin camiye getiriliş

-Usluca'nın yakınlarının sinir krizi geçirmesi

-Cenaze namazı kılınması

-Genel ve detay

(Haber-Kamera:Hasana BÖLÜKBAŞ/AKSARAY,())

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3)HAMİLE KADINA OTOMOBİL ÇARPTI, KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASI TARAFINDAN GÖRÜNTÜLENDİ

BURSA'nın İznik ilçesinde Fahrettin B. idaresindeki otomobil hızla geri yönde giderken 3 aylık hamile 30 yaşındaki Sevinç Canavar'a çarptı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.Olay İznik ilçesi Beyler Mahallesi'nde meydana geldi. Alışveriş yapmak için çarşıya çıkan bir çocuk annesi 3 aylık hamile olduğu öğrenilen Sevinç Canavar'a yolda yürüdüğü sırada hızlı şekilde geri yönde gitmekte olan Fahrettin B. idaresindeki 16 HY 221 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere yuvarlanan Sevinç Canavar haber verilmesi üzerine 112 Acil Servis ekibi tarafından İlçe Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Sevinç Canavar'ın hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilirken, sürücü Fahrettin B. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülerek kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Aracın geri gelip kadına çarpması (Güvenlik Kamerası)

( 30.4 MB - 46 saniye)

Mehmet BULDU-İZNİK (Bursa), ()

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4)AYAĞI KAYAN KADIN ÇATIDAN DÜŞÜP ÖLDÜ

ISPARTA'da çatıdan diğer binaya geçmeye çalışırken ayağı kayan 25 yaşındaki Şerife Çakır, 3'üncü kattan düşerek yaşamını yitirdi. Yedişehitler Mahallesi Deregümü Caddesi Kiraz Apartmanı'nda oturan Şerife Çakır, saat 09.00 sıralarında 3 katlı apartmanın üst katındaki evinin çatı katından yan taraftaki apartmanın çatı katına hortum çekmek için çıktı. İddiaya göre yan binaya geçmeye çalıştığı sırada ayağı kayan Şerife Çakır, aşağı düştü. Önce binanın girişinde park halindeki motosiklete daha sonra beton zemine çarpan kadın ağır yaralandı. Olayı gören çevredekiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesini yaptığı Şerife Çakır'ı ambulansla SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürdü. Evli ve 2 çocuk annesi Şerife Çakır, kurtarılamadı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, evin önünde bekleyen yakınları ölüm haberini alınca fenalaştı.



Görüntü Dökümü

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- Kadının düştüğü binadan görüntüler

- Bir görgü tanığının kadının yakınlarına olayı anlattığı an

- Yakınlarının olayı duyup ve ağlayarak gelmeleri

( HABER- KAMERA: Nurettin ARKAN/ISPARTA, ()

(86.9 MB /// 02.43")

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5)KUAFÖRLER VE AVUKATLARDAN 'ÇOCUKTAN GELİN OLMAZ' KAMPANYASI

MANİSA Barosu ile Manisa Kuaförler ve Berberler Odası, erken yaşta evliliklere tepki amacıyla 'Çocuktan gelin olmaz' kampanyasına başladı. Hazırlanan afişler, ildeki 600 berber ve kuaförlerin camına asılıyor. Manisa Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu ile Manisa Berberler ve Kuaförler Odası, çocuk gelin konusunda birlikte mücadele etmek için 'Çocuktan gelin olmaz' projesini hayata geçirdi. Manisa merkezdeki yaklaşık 600 üyenin, olası çocuk gelinlerin saçlarını yapmamaları için uyarıcı afişler hazırlandı. Üzerinde, 'Bu işyerinde 18 yaş altı çocukların gelin başı ve damat tıraşı yapılamaz' yazan afişler, işyerlerine asılmaya başlandı.

Manisa Barosu Başkanı Av. Ali Arslan, Manisa Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu Başkanı Av. Gözde Pasin ve Manisa Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Ali Bartu, Kuaförler ve Berberler Odası'nda açıklama yaptı. Av. Gözde Pasin, herkeste duyarlılık oluşturmak istediklerini belirterek, "Evrensel Çocuk Hakları Sözleşmesi ve iç hukukumuzdaki düzenlemelere göre 18 yaşını tamamlamamış herkes çocuktur. Yasalardaki birkaç istisna haricinde herkes 18 yaşını doldurmakla reşit olmaktadır. Bilimsel verilerle belirlenmeye çalışılan evlilik yaşı, ülkemizde Medeni Kanunumuzun 124. Maddesinde 'Kadın ve erkekler için 16 yaşından küçükler hiçbir şekilde evlenemezler, 17 yaşını doldurmuş kişiler ise ancak yasal temsilcilerinin izniyle' şeklinde düzenlenmiştir. Türkiye'nin pek çok bölgesinde olduğu gibi şehrimizde de reşit olmayan çocukların evliliklerine rastlanılmaktadır. Bugün burada Manisa Barosu Kadın Ve Çocuk Hakları Komisyonu ve Manisa Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası işbirliğiyle 18 yaşından küçük çocukların kuaförlerde 'gelin başı' ve 'damat tıraşı' yapılmaması için bir akımın öncüsü oluyoruz. Çocuklarımızın istismarına 'dur' demek için, yasal zemin düzleminde buluşabilmek adına tüm berberler ve kuaförleri 18 yaş altı çocuklara gelin başı ve damat tıraş yapmamaları çağrısında bulunuyoruz" diye konuştu. Oda Başkanı Bartu ise çocuk gelinlere her zaman karşı çıktıklarını, bu şekilde aile kurulamayacağını ifade ederek, böyle bir projede yer almaktan dolayı çok mutlu olduklarını söyledi. Baro Başkanı Arslan, farkındalık oluşturmak amacıyla böyle bir kampanya başlattıklarını söyledi. Arslan, "Algı yaratmak, çocuk evliliklerinin, çocuk gelinlerin önüne geçmek ve toplumda bunun öne çıkmasını sağlamak istiyoruz. Berberler ve kuaförlerimiz bu konuda bize katkı sağlayacak" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Hazırlanan afişlerden görüntü

- Manisa Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu Başkanı Gözde Pasin'in konuşması

- Manisa Kuaförler ve Berberler Odası Başkanı Ali Bartu'nun konuşması

- Manisa Barosu Başkanı Ali Arslan'ın konuşması

- Kuaför ve berberlerin camlarına afişlerin asılması

(KJ Haber- Kamera: Nermin UÇTU / MANİSA, ()

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6)ŞANLIURFA'DA CİĞER KARABORSA OLDU

'KEBAP diyarı' olarak bilinen Şanlıurfa'da canlı hayvan kesiminin azalmasıyla birlikte ciğer sıkıntısı yaşanmaya başladı. Ciğerin karaborsaya düşmesiyle kebapçılar, çareyi çevre illerden sipariş vermekte buldu. Şanlıurfa'da, kent ile özdeşleşen ve gelenek haline gelen ciğer kebabı son günlerde canlı hayvan kesiminin azalmasıyla birlikte kebapçılarda sakatat ürünleri sıkıntısı baş gösterdi. Kentte günlük küçük ve büyükbaş hayvan kesiminin azalmasıyla birlikte 20-25 liradan satılan sakatat, 30-35 liradan satılmaya başlandı. Ciğer fiyatlarının artmasıyla birlikte kebapçılar, müşterilerini boş göndermemek için çevre illerden sakatat ürünleri sipariş ediyor. Sabah kahvaltısından itibaren gün boyu tüketilen ciğerde sıkıntı çekildiğini belirten Kasaplar Odası Başkanı Abbas Tumbul, canlı hayvan kesiminin azalmasıyla sakatat fiyatlarının arttığı ve talebe cevap vermediğini söyledi. Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte artan yem fiyatlarına endeksli olarak hayvan kesiminin ciddi oranda azaldığını ifade eden Tumbul şunları söyledi: "Şanlıurfa'da 1000'in üzerinde ciğerci bulunmaktadır. Bunların her biri günlük 5-10 kilo ciğer tüketirse ortalama ortaya çıkar. Türkiye'ye gelen ithal et ciğerin eksikliğine neden oldu. Şanlıurfa'da bizler kesim yapamıyoruz. Daha önceden ciğerin kilosu 20-25 liraya satılırken şimdilerde bu fiyat 40 liraya kadar gelmeye başladı. Ciğer dürümü daha önceden 10 liraya satılırken şimdi 20 liraya satılmaya başlandı. Günlük Şanlıurfa'da 3-5 ton arasında ciğer tüketiliyor. Şimdi bu sayı 2 tona düştü. Geriye kalan talebi kasap ve lokantacılar, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Erzurum gibi çevre illerden sakatat temin etmeye başladı. Bu soruna biran önce çözül bulunması gerekiyor."

"CİĞER SIKINTI KARA KARA DÜŞÜNDÜYOR"

Şanlıurfa'da müşterilerine ciğer yetiştirmekte zorlandığını ifade eden kebapçı Nadir Baydilli, şöyle konuştu:

"Şanlıurfa'da şimdiye kadar ciğer sıkıntısı yaşanmıyordu. Bu kış hayvan kesiminin azalmaya başlaması ve ithal etlerin yurda sokulmasıyla yeteri derecede desteklenmeyen yerli besicilerimiz bu işi yavaş yavaş bırakmak zorunda kalıyor. İthal olarak Türkiye'ye getirilen etlerde sakatat ürünlerini gelmiyor. Yerli besici de az sayıda hayvan kesince ciddi oranda sakatat ürünlerinde sıkıntı yaşanmaya başlandı. Daha önceden 20 liradan aldığımız kuzu ciğeri karaborsa gibi neredeyse et fiyatını geçecek şekilde 37-40 liradan satılmaya başlandı. Bizlerde bu fiyat karşısında zarar etmeye başladık. Çünkü maliyet arttı. Şu anda 10 lira olan ciğer porsiyonu 20 liradan satılmaya başlandı, bazıları ise porsiyonlarını küçülttü. Biran önce bu soruna çare bulunması için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanımız Ahmet Eşref Fakıbaba'dan destek bekliyoruz."

Şanlıurfa'da ciğerin karaborsaya düşmesi üzerine müşterilerin tavuk ürünlerine yöneldiğini belirten kebapçı Seyhmus Kaya, "Şanlıurfa'da ilk defa bu yıl kebapçılar olarak ciğer ve diğer sakatat ürünlerini bulmakta zorluk çekiyoruz. Şanlıurfa'da temin edemediğimiz ürünü çevre illerden getiriyoruz. Buda bize oldukça masraflı oluyor. Bu fiyatlar karşısında ciğerler porsiyonu pahalı olmasına neden olunca vatandaş et ve tavuk ürünlerine yöneliyor" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Ciğer kebabı satanlar yerler

- Ciğerleri şişe saplayan ustalara

- Ciğer kebapçısı Nadir Baydilli ile röportaj

- Kasaplar Odası Başkanı Abbas Tumbul ile röportaj

- Genel ve detay görüntüler

(Haber- Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-)

(418 MB)

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7)BALIKLIGÖL'DE KIŞ GÜNEŞİ KEYFİ

ŞANLIURFA'da Ocak ayında mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle vatandaşlar, kış güneşinin keyfini çıkartmak için kentin simgesi olan balıklıgöl akın ettiler.

Bu yıl kış mevsimi dolayısıyla yağış almayan Şanlıurfa yazdan kalma günler geçiriyor. Hava sıcaklığının 9-10 derecede olduğu kentte vatandaşlar, güneşinin keyfini çıkartmak için Balıklıgöl'e akın etti. Balıklıgöl platosunda bulunan parklarda güneşin keyfini çıkaran vatandaşlar ilginç görüntüler oluşturdu. Aileleriyle birlikte dışarı çıkanlar, Halilürrahman ve Ayn-ı Zeliha Gölü'ndeki balıklara yem atıp tarihi yerleri gezdi. Bu yıl kış görmediklerinden yakınan vatandaşlar, şimdiye kadar havaların kurak geçtiğini bundan sonra yağışların yağmaması durumunda oldukça sıkıntı yaşayacaklarını dile getirerek 'Allah'tan rahmet yağdırmasını dua ederek dilediler.

Görüntü Dökümü

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- Balıklıgöle gelen vatandaşlar

- Balıklara yem atanlar

- Çimlikte ve banklarda güneşlenenler

- Güneşte otaranlar

- Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-)

(304 MB)

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8)SİVAS'TAKİ KAZALAR MOBESE KAMERALARINA YANSIDI

SİVAS'ta genellikle sürücülerin dikkatsizliği nedeniyle yaşandığı gözlenen trafik kazaları kentin farklı noktalarına yerleştirilen Mobese kameraları tarafından görüntülendi.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kentteki ana arterler ile kavşakların bulunduğu bölgelere yerleştirilen Mobese kameraları sayesinde yaşanan kazalar saniye saniye kaydediliyor. 2017 yılının son 5 ayında yaşanan kazalar kayıt altına alındı. Görüntülerde, kent merkezindeki otogar köprülü kavşakta ise aşırı hız sonucu sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin metrelerce savrulduğu anlar yer alıyor. Abdulvahabi Gazi kavşağında ise kavşağa kontrolsüz giren iki araç çarpışıyor. Atatürk Caddesi girişinde bir sürücü yolun ortasından karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaşlı bir kadına çarparken, İnönü Bulvarı üzerinde ise karşıdan karşıya koşarak geçmeye çalışan kişiye otomobilin çarpması dikkat çeken görüntüler arasında bulunuyor.

Görüntü Dökümü

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-Mobaseye yansıyan kaza görüntüleri

-Kontrolden çıkan aracın sürüklenmesi

-Kontrolde araçların çarpışması

-Yayaya çarpma anı

Haber:İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, ()

(247 mb)

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