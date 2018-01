DHA YURT BÜLTENİ-11

CHP'li Tezcan'dan Fransa'dan et ithalatı eleştirisi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Fransa ziyaretinde 5 bin 700 ton et ithalatı konusunda da anlaşma sağlanmasını eleştirerek "Bu hükümet çiftçisini yoksulluğa terk eden bir hükümettir. Bu hükümet finasta, faiz lobilerinin, tarımda ise ithalat lobisinin hükümetidir" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, partisinin Aydın İl Kongresi'ne katıldı. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Tezcan, AK Parti Hükümeti'nin Fransa'dan yapacağı et ithalatını eleştirdi. Tezcan, "Bu hükümet kendisini ithalat lobisine teslim etmiş bir hükümettir. Türkiye'de çiftçinin beli bükülmüş, tarımsal üretim yok olmuş, hayvancılık çökmüş. Bakliyat üretimi, buğday, pamuk, arpa gibi her şeyde gümrük vergisini sıfırlayıp bir avuç italatçıyı zengin eden, çiftçisinin de belini bükerek yoksulluğa terk eden bir hükümet var. Bu hükümet finasta faiz lobilerinin, tarımda ise ithalat lobisinin hükümetidir. Ne yazık ki çiftçinin hükümeti olmaktan söz etmek mümkün değildir. Fransa'ya gitti ve oradan 5 bin 700 ton parça et ithal edeceğini söylüyor. Türkiye'de hayvancılığı bitirdiler. Hayvancılık yapan çiftçi, kredi borcunu ödeyebilmek için hayvanlarını kasaba göndermek zorunda kaldı. Böyle bir tablo yarattınız şimdi de gidip Fransa'dan parça et alacaksınız. Fransa'dan alacağınız parça ete vereceğiniz parayı kendi Türk çiftçinize vermiyorsunuz. Gıda Tarım ve Hayvancılık eski Bakanı Mehmet Mehdi Eker, Fransa'dan şövalyelik nişanı aldı. Özellikle tarımla ilgili Fransız çiftçisine verdiği desteklerden dolayı şövalye nişanı verildi. Bunlar Fransız çiftçisini kurtarmak için şövalyelik nişanı alan ama kendi çiftçisini ölüme mahkum eden hükümetin temsilcileri" dedi.

"BU HÜKÜMET ÇİFTÇİ DÜŞMANIDIR"

Hükümeti çiftçi düşmanlığıyla suçlayan Tezcan, sözlerini şöyle sürdürdü:"Geçen günlerde Cumhurbaşkanı Tunus'a gitti. Orada da 'Zeytinyağı alacağız' diye bir şey attı ortaya. Türkiye'de 170 milyon zeytin ağacı var. Zeytinlikleri yok edip, zeytinciyi yoksulluğa mahkum etmeye yemin etmiş bir Hükümet var. Gidip 70 milyon zeytin ağacı olan Tunus'tan, 'Zeytinyağı alacağım' diyor. Türkiye'deki zeytinlikleri ise imar rantına talana açan kanunları çıkararak, dönüp dönüp meclisin önüne getiriyorlar. OHAL kararları ile yine zeytin alanlarını talan edecek düzenlemeleri getirip koydular. Bu hükümet çiftçi düşmanıdır. Bu hükümet ithalat lobisine teslim olmuştur. Çiftçiyi de ithalat lobisine teslim etmiştir. Samanın bile ithal edildiği bir tabloya Türkiye'yi getirdiler. Bu hükümet yabancı çiftçilerin menfaat ve haklarını koruma konusunda şövalyelik nişanını hak kazanmış bir hükümettir. Recep Tayyip Erdoğan'da bu konuda bayrağı düşürmemeye kararlıdır. Bu anlayıştan önümüzdeki dönem millet sandıkta bunun hesabını soracaktır."

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Kudüs meselesi, uyanış oldu

HÜR Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, İslam ülkelerinin birlik ve beraberlikle hareket etmesi gerektiğini belirterek, "Sizi içeride iyice zayıflattıktan sonra tepenize tepenize çökerler ve çöküyorlar. İşte Kudüs meselesi, inşallah bir uyanış oldu" dedi.

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Gaziantep'te partisinin il kongresine katıldı. Kentteki bir düğün salonunda düzenlenen kongrede konuşan Yapıcıoğlu, ABD'nin Kudüs'ü, İsrail'in başkenti olarak tanımasına tepki gösterdi. Bu kararın İslam dünyası için uyanış sebebi olması dileğinde bulunan Yapıcıoğlu, şunları söyledi: "Düşmana karşı birleşmezsiniz onlar, kendi avenelerini kendi etraflarında toplarlar; içinizdeki hainleri de satın alırlar. Sizi içeride iyice zayıflattıktan sonra tepenize tepenize çökerler ve çöküyorlar. Çöküyorlar işte, parça parça düşürmeye çalışıyorlar. İşte Kudüs meselesi, inşallah bir yakıt oldu. İnşallah, bir uyanış meselesi oldu. İşte bu nedenle Amerika'nın başındaki o burnu havada olan Trump efendi, 'Biz başkentimizi Kudüs'e taşıyacağız' dediğinde ben, sosyal medyadan şöyle bir paylaşım yaptım. Dedim ki 'Nasıl bir adım attığını, nasıl bir kapı araladığını, tam olarak ne yaptığını anlayabilecek bir kapasitesi olduğunu zannetmiyorum. Ama inşallah Müslümanlar onun bile anlayabileceği bir dil ile onun ne yaptığını ona söyleyecekler, ona gösterecekler. O gün Siyonistler bile ona lanet edecekler'. İnşallah Kudüs, ümmeti uyandıracak; safları sıklaştıracaktır. İnşallah onlar, bizim gündemimizden çıkarsa da biz tekrar tekrar bunu hatırlatacağız. Niye? Çünkü bizim çimentomuz İslam'dır ve Mescid-i Aksa İslam ümmetinin şiarlarındandır. Eğer siz o çimentoyu alırsanız bu Müslüman milletlerin içerisinden o zaman sizin devletleriniz bile kumdan kalelere döner. Hani çocuklar, oyun oynamak için sadece o ince kumdan bazı şekiller vererek, kaleler yaparlar ya sizin devletleriniz, milletleriniz, topluluklarınız, partileriniz, STK’larınız dağılıverir. Bizim ortak noktamız, harcımız, İslam'dır. Bizi karıştırmalarını istemiyorsak özümüze döneceğiz. Bizi biz yapan değerlerimize sımsıkı sarılacağız. Bir şey daha yapacağız. Kendi sorunlarımızı, adalet temelinde çözeceğiz. Önce insan, öncelik adalet. Eğer siz kendi sorunlarınızı çözmezseniz siz kendi aranızda adaleti tesis edemezseniz siz birbirinize haksızlık ederseniz o zaman birisi gelir sizi birbirinize karşı kışkırtır. Eğer siz, kendi aranızda birilerini aç bırakırsanız birisi gelir dünyalık bir menfaat ile onu satın almaya çalışır."HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'nun konuşmasının ardından tek listeyle gidilen kongrede mevcut il başkanı Mehmet Nakşi Erat, göreve yeniden seçildi.



Çeşme'de 30 kaçak yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesinden Yunanistan'ın Sakız Adası'na yasa dışı yollarla geçmeye çalışan yabancı uyruklu 30 kaçak, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Bir ihbarı değerlendiren Türk Sahil Güvenlik botu, saat 09.00 sıralarında, Ildır Körfezi'nde, polyester bot ile Yunanistan'ın Sakız Adası'na geçmeye çalışan kaçaklar olduğunu belirledi. Bölgeye giden sahil Güvenlik botu, Suriyeli 30 kaçağın içinde bulunduğu botu durdurdu. Aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu kaçaklar, Sahil Güvenlik botuna alınarak Çeşme İskelesi'ne getirildi. Yedeklenen polyester bot ise Dalyan Mahallesi'ndeki Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'na çekilerek, bağlandı. Çeşme İskelesi'ndeki çadıra alınan kaçaklara, Uluslararası Göç Örgütü temsilcisi tarafından yiyecek paketleri ve içecek dağıtıldı. Çeşme İskelesi'nde kayıt işlemleri tamamlanan kaçaklar, İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilmek üzere Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Develer, Bodrum'da güreşti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, belediye tarafından düzenlenen Deve Güreşi Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Vatandaşların heyecanla izlediği güreşlerde 160 deve arenaya çıktı. Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Kocadon'un "Goca Bodrumlu" isimli devesi de 'baş' kategorisinde mücadale etti ancak kupa kazanamadı.

Bodrum Belediyesi tarafından Kızılağaç Mahallesi'ndeki Deve Güreşi Arenası'nda düzenlenen deve güreşlerini, CHP Muğla Milletvekilleri Nurettin Demir ve Akın Üstündağ ile CHP'li Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'un da aralarında bulunduğu yaklaşık 4 bin kişi izledi. Güreşlere Manisa, Aydın, İzmir, Balıkesir gibi Ege illerinden yaklaşık 160 deve katıldı. Katılımın ücretsiz olduğu güreşlerde develer birinci olabilmek için kıyasıya mücadele etti. Bazı güreşlerin sonunda kızgın develer, güreşi bırakmak istemedi. Develeri ayırmakta görevli olan urgancılar zor anlar yaşadı. Güreşi bırakmak istemeyen develer, sahipleri ve hakemlere de güç anlar yaşattı. Birinci gelen develerin sahiplerine ödülleri verildi. Belediye Başkanı Kocadon'un "Goca Bodrumlu" isimli devesi de 'baş' kategorisinde mücadale etti, ancak kupa kazanamadı. Güreşleri izlemeye gelenler güneşli havada davul- zurna eşliğinde eğlenip piknik yaptı. Arenaya inip develer ile birlikte fotoğraf çektiren Kocadon, bu deve güreşlerinin Bodrum için önemli bir örf ve adet olduğunu ve gelecek nesillere bunu aktarmaya çalıştıklarını belirterek sevgi ve saygının bitmediğini söyledi.

