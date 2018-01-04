DHA YURT BÜLTENİ-11

1)KAZADA ÖLEN ANNE VE OĞLU TOPRAĞA VERİLDİ

İSTANBUL'un Pendik ilçesinde trafik kazasında hayatını kaybeden 35 yaşındaki Lütfiye Bilir ile 12 yaşındaki oğlu Kubilay Bilir, Bartın'ın Ulus ilçesinde toprağa verildi. Önceki gün, Pendik'te meydana gelen trafik kazasında bir otomobilin çarpması sonucu sürücüsünün kontrolünün kaybettiği otomobilin takla atması sonucu sürücü Yakup Ese yaralanırken, otomobilde bulunan akrabası Lütfiye Bilir ile 6. sınıf öğrencisi oğlu Kubilay Bilir yaşamlarını kaybetti. Anne ve oğlunun cenazeleri memleketleri Bartın'ın Ulus ilçesine getirildi. Evin önünde helallik alındığı sırada Lütfiye Bilir'in annesi Nezaket Özkan sinir krizleri geçirdi. Daha sonra cenazeler Ulus Hasandede Camii'ne getirildi. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sırasında eşini ve oğlunu kaybeden Mehmet Bilir ve 20 yaşındaki oğlu Tolunay Bilir gözyaşlarına boğuldu. Cenaze namazının kılınmasının ardından anne ve oğlu Eldeş köyü mezarlığında toprağa verildi. Lütfiye Bilir'in kuzeni Adil Kahveci, "2 önce İstanbul Pendik'te yaşanan kazada akrabamız Yakup Ese'nin kullandığı otomobile arkadan gelen başka bir otomobil çarpıyor. Otomobilin içinde bulunan kuzenim ve onun oğlu hayatını kaybetti. Kazaya neden olan sürücü otomobille olay yerinde kaçtı. Biz adalete ve emniyete güveniyoruz. Bir an önce kaçan ve cinayet işleyen sürücünün bulunmasını istiyoruz" dedi. Adil Kahveci daha sonra Lütfiye Bilir'in kardeşi Mesut Özkan'a sarılarak ağladı.

Görüntü Dökümü

------------------------

-Baba Mehmet Bilir ve oğlunun ağlaması

-Cenaze namazı

-Adil Kahveci’nin açıklaması

-Ölen anne Lütfiye Bilir ve oğlu Kubilay Bilir’in fotoğrafları

Süre: 5.38 Boyut: 173 MB

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,()

==================================================

2)SOKAKTAKİ HAYVANLAR İÇİN ASKIDA MAMA

İZMİT'te bir petshop sokak hayvanları için askıda mama uygulaması başlattı. Petshop sahibi Eren Başer, hayvansever vatandaşların günde verdiği 2 lira ile hayvanların mama bulamayacakları yerlere mama bırakıyor. İzmit'te petshop dükkanı bulunan Eren Başer, sokak hayvanları için askıda mama uygulaması başlattı. Eren Başer hayvanseverlerin bağışladığı 2 liralar ile mahalle aralarında hayvanların mama bulamayacakları yerlere mama bırakıyor. Yaklaşık 3 ay önce askıda mama uygulamasını başlattığını söyleyen Eren Başer, "3 aydır askıda mama uygulamasını yapıyorum. Askıda ekmek var da neden askıda mama olmasın mantığıyla harekete geçerek başladık. İnsanlarımız çok duyarlı ve yoldan geçerken afişlerimizi görüyorlar. 2 lira bırakıyorlar ve ben de bu paraları topluyorum. Daha sonra İzmit Yürüyüş Yolu, Serdar Mahallesi gibi genelde hayvanların yiyecek bulamayacakları noktalara mamayı bırakıyorum. Kış aylarında çok daha fazla protein toplasınlar diye yaş mama bırakmayı tercih ediyoruz. Hayvansever vatandaşlar duyarlı, 2 lira onlara fazla gelmiyor. Hayvanlara mama vermeye gittiğimde beni beklediklerini görüyorum. Çok mutlu oluyorum" dedi.

Görüntü Dökümü

------------------

-Eren Başer ile röp

-Bir sokak hayvanını beslemesi

HABER: Ergün AYAZ-KAMERA: Uğur AYDIN-İZMİT-

=================================================

3)YOZGAT'TA İRANLI MÜLTECİNİN OTURDUĞU EVİ YAĞMUR SUYU BASTI

YOZGAT’ta dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden yağmur yağışı nedeniyle bir binanın giriş katında bulunan evleri su bastı. Eşyalar su altında kaldı. Yozgat’ın Erdoğan Akdağ Mahallesi’nde, Şehir Hastanesine ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla belediye tarafından yaz aylarında yapılan yeni yol açma çalışmaları sırasında, yol seviyesi yükseltilince bazı binalar zemin altı seviyeye indi ve yağmur suyu tahliye kanalları da kapandı. Dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağışla birlikte, yağmur suları yeni açılan yoldan akarak, Huzur Apartmanının giriş katındaki evlere doldu. Sabah saat 05.00 sıralarında su sesine uyanan İranlı mülteci Ali Zaravand, eşyalarının suda yüzdüğünü fark etti. Evinin içerisinde kısa sürede 30 santimetre derinlikte yağmur suyu biriken İranlı mülteci Ali Zaravant, komşularının yardımıyla yağmur sularını temizlemeye çalıştı. Durumun belediye ekiplerine bildirilmesiyle, biriken sular vidanjör ve motopomp yardımıyla tahliye edildi. Daha önce kapanan yağmur suyu tahliye kanalları açıldı. Huzur apartmanının giriş katındaki diğer evler su baskınından az etkilenirken bir evi tamamen su bastı.

İranlı mülteci Ali Zaravant’ın ev sahibi Latif Erol, belediye tarafından yapılan yol çalışması sırasında, yol seviyesinin aşırı yükseltildiğini ve binanın çukurda kaldığını söyledi. Erol, “Bu evde oturan İranlı mülteci zor durumdaydı, evin eşyalarını komşulardan toplamıştık. Şimdi bütün eşyalar kullanılmaz halde. Yetkililerden zararın karşılanması için yardım bekliyoruzö dedi.

Görüntü Dökümü

------------------------

-Su başkanı yaşanan binadan görüntü

-su tahliyesi

-Ev içerisinden görüntü

-Evde oturan İranlı mültecinin farsça konuşması, derdini anlatması

-Detay

-Ev sahibi Latif Erol’un konuşması

==========================================================

4)9 OTOMOBİLDEN MÜZİK SİSTEMİ ÇALAN 4 KİŞİ YAKALANDI

ADIYAMAN'da, bir gecede 9 otomobilden müzik sistemi çalan 4 şüpheli yakalanarak adliyeye sevk edildi. Adıyaman'da, aynı gece farklı bölgelerdeki 9 otomobilin müzik ve ses sistemi çalındı. Araç sahiplerinin ihbarıyla çalışma başlatan polis, güvenlik kamerası kayıtlarından hırsızlığı yapan kişilerin R.B., B.G., S.G. ve A.G. olduğunu belirledi. Ekipler, kimliğini saptadığı 4 şüpheliyi Varlık Mahallesi'ndeki adreslerine düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Şüpheliler, sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

--------------------------------

- Şüphelilerin karakoldan çıkarılması

- Şüphelilerin adliyeye götürülmesi

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 50 MB

=====================================================

5)EİB İHRACATI 12 MİLYAR DOLARA YAKLAŞTI

EGE İhracatçı Birlikleri (EİB) 2016 yılında 10 milyar 900 milyon dolar olan ihracatı, 2017 yılında yüzde 9'luk artışla 11 milyar 838 milyon dolara çıkardı.

Ege İhracatçı Birlikleri, Aralık ayında 1 milyar 80 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. EİB ihracatı 2016 yılı Aralık ayında ise 922 milyon 460 bin dolar olmuştu. EİB’nin ihracatı 2016 yılı Aralık ayına göre yüzde 17 artış gösterdi. Ege İhracatçı Birlikleri 2016 yılında 10 milyar 900 milyon dolarlık ihracata imza atarken, 2017 yılında yüzde 9’luk artışla 11 milyar 838 milyon dolarlık dövizi Türkiye’ye kazandırdı.

Ege İhracatçı Birlikleri’nin 2017 yılında yaptığı ihracatta sanayi ürünleri 6 milyar 448 milyon dolarla büyük dilimi oluştururken, EİB’den yapılan sanayi ürünleri ihracatı yüzde 12 arttı. Ege Bölgesi’nden yapılan tarım ürünleri ihracatı ise yüzde 3’lük yükselişle 4 milyar 520 milyon dolara çıktı. Madencilik sektörünün ihracatı ise yüzde 14’gelişimle 869 milyon 695 bin dolara yükseldi.

2017 yılında Ege İhracatçı Birlikleri bünyesindeki 12 ihracatçı birliğinden 8 tanesi 2016 yılına göre ihracatlarını arttırırken, 4 tanesi 2016 yılı performansının gerisinde kaldı.

ÜNLÜTÜRK, "HEDEFİMİZİ TUTTURDUK"

Ege İhracatçı Birlikleri’nin 2017 yılı için ortaya koyduğu 11.5 milyar dolar ihracat hedefini aşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürk, 2018 yılı için ise; yüzde 8’lik ihracat artış hedefleri olduğunu kaydetti.

Ekonomistlerin 2017 yılının başında 2017 yılını 'Talebin nazlı olacağı bir yıl olarak' tanımladıklarını hatırlatan Ünlütürk, "Bu olumsuz öngörülere karşın Ege İhracatçı Birlikleri üyesi 7 bin 500 ihracatçı firma, 200’den fazla ülkeye ihracat yaparak 2017 yılı başında belirlediğimiz 11.5 milyar dolar ihracat hedefini geçti. 2018 yılında da benzer bir başarıyı tekrarlamak için katma değerli ürün ihracatı için tasarım, inovasyon ve Ar-Ge ağırlıklı çalışmalarımıza devam edeceğiz. Fuar, sektörel ticaret heyeti, alım heyeti organizasyonları gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

250 MİLYARLIK KGF KAYNAĞI İHRACAT HEDEFLERİNİ TUTTURDU

Hükümet tarafından 2017 yılı başında açıklanan 250 milyar liralık Kredi Garanti Fonu (KGF) kaynağı başta olmak üzere ekonomik tedbirler ve teşvik paketinin Orta Vadeli Programda Türkiye için 2017 yılı sonu için ortaya konulan 153.3 milyar dolarlık ihracat hedefinin tutturulduğuna işaret eden Ünlütürk, "2018 yılı için yüzde 8’lik ihracat artışıyla 169 milyar dolar ihracat hedefi var. Bu hedefe EİB olarak 12.5-13 milyar dolarlık katkı sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

İZMİR /

========================================================