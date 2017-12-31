DHA YURT BÜLTENİ-11

Bakan Özhaseki: 2018 kentsel dönüşüm yılı olacak



Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "İnşallah 2018 yılı bizim için kentsel dönüşümün ve depreme hazırlığın çok hızlı başlayacağı bir yıl olacak" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki 2017 yılının son gününü Erciyes Kayak Merkezinde ailesi ile birlikte geçirdi. Burada Doğan Haber Ajansına () özel açıklamalarda bulunan Özhaseki, Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde başlattığı Erciyes Master Planı'nın meyvelerini görmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Erciyes Kayak Merkezi'nin belediye başkanlığı döneminde tesisler yapılarak hayat geçirildiğini belirten Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Belediye başkanlığının en güzel yanı bir icraatın başında olmak. Kendinize has bir bütçenizin olması ve sonrasında onu kendi yönetiminizde uygun şekilde vatandaşın hizmetine sunabilmek. Doğrusu Kayseri'nin bir marka şehir olabilmesi kendi değerlerini açığa çıkarabilmesi adına da zamanında birçok proje ortaya koydum. O projenin en güzellerinden birisi de Erciyes Kayak Merkezi. Senede 1-2 sefer de olsa insanların buraya gelip dolu dolu bütün tesisleri kullanması görmek mutluluk verici. Özellikle bu sene Arap coğrafyasından ve Ruslar gelmeye başladı. Zaten Kayseri'nin çevresindeki illerden Birçok insan buraya geliyor ve kayak yapıyor. Akşam üstü bir saat olmasına rağmen ve kayak için uygun bir saat olmamasına rağmen şuanda pistlerin dolu olması da zaten bu sözlerimi teyit ediyor. Tabi önemli olan geride bir eser bırakıp gitmek. Ben kendi belediye başkanlığı dönemimi hizmetlerle bıraktığım için mutluyum" diye konuştu.

'2018 BİZİM İÇİN DEPREME HAZIRLIĞIN BAŞLAYACAĞI BİR YIL OLACAK'

2017 yılı değerlendirmesi ve 2018 yılından beklentilerini açıklayan Bakan Özhaseki, şöyle konuştu: "Ülke olarak inşallah 2017'deki yaşadığımız krizleri ve sıkıntıları bir daha yaşamayız diye dua ediyoruz. 2016 ve 2017 yılı çok sürprizlerle dolu, dışarıdan birçok etkiyle içerideki fitne ocaklarının yerinde duramadığı yaşamak istemediğimiz olağanüstü durumları yaşayarak geçti. İnşallah bir daha yaşamayız. Allah'tan önce onu dileyelim. Bizim içinde Bakanlık olarak bir taraftan kendimize has çevreyle ilgili ayrıca şehircilikle ilgili gece gündüz bir koşuşturmayla geçtiği gibi Güneydoğu'daki yapılanmalar noktasında da 2017 yılında çok yoğun bir çalışma ortamımız oldu. Orada bütün zararları sarabilme adına 26 bin civarında konutun ve parkların yapılması, altyapının inşa edilmesi başlı başına bir zorluktu. Zaten geçen hafta bile 2 kez Şırnak'a, Cizre'ye, Silopi'ye gittim. Sonrasında Hakkari ve Yüksekova'ya gittim. Oralarda yoğun faaliyetlerimiz devam ediyor. Bir taraftan da Türkiye bir deprem ülkesi olduğuna göre depreme hazırlık yapabilmek adına depremlerle ilgili hazırlıkları tamamladığımız ve önümüzdeki sene meclise getirebileceğimiz bir çalışma yılı oldu. İnşallah 2018 yılı da bizim için kentsel dönüşümün ve depreme hazırlığın çok hızlı başlayacağı bir yıl olacak."

Görüntü Dökümü:

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-Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki'nin konuşması

-Genel detay

3 Dakika 13 Saniye / 207 MB

Haber: Yasin DALKILIÇ Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,()

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Ardahan'da bir ilçe ve 3 köy karantinaya alındı

Ardahan’ın Hanak ilçe ve ilçeye bağlı 3 köy kuduz tehlikesi nedeniyle karantinaya alındı.

Dağda aç kalan tilkilerin köylere inerek köpek ve kedilere bulaştırdığı tahmin kuduz nedeniyle Hanak ilçesine bağlı Sevimli Köyünün girişine, "Burada kuduz hastalığı var" yazılı tabela asıldı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Turgay Şişman, Hanak ilçesine bağlı Sevimli köyünde bir köpekte kuduz vakasının tespit edildiğini ve köyün 3 ay süreyle karantinaya alındığını belirtti. Karantinaya alınanan ilçe ve köylere hayvan giriş çıkışının yasak olduğunu ifade eden Şişman, "Tedbir amaçlı Hanak ilçe merkezi ile birlikte Börk ve Binbaşak köyleri de karantinaya alındı. Yani buralar riskli bölge durumunda. Söz konusu noktalarda 300'e yakın kedi ve köpek aşılandı. Aşı çalışmaları devam ediyor. Virüsün yaban hayvanlardan özellikle tilkilerden bulaştığını tahmin ediyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Haber: Deniz BAŞLI/ARDAHAN ()

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Otomobil uçuruma yuvarlandı: 1'i çocuk, 3 yaralı



Mardin'in Nusaybin ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü ile araçta bulunan kadın ve çocuk yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Nusaybin- Midyat yolunda meydana geldi. Abdulselam Akıncı yönetimindeki 35 DC 3195 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, 5 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü Akıncı ile araçta bulunan ve isimleri öğrenilemeyen kadın ile çocuk yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Akıncı, arama- kurtarma ekipleri tarafından otomobilden çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, daha sonra ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Bu arada ambulansla hastaneye sevk edilen yaralılardan kız çocuğu, sağlık ekipleri tarafından balon gibi şişirilen plastik eldivenin verilmesiyle biraz olsun acısını unuttu.

Görüntü Dökümü:

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-Yaralının araçtan çıkarılması

-Sağlık ekiplerinin tıbbi müdehalesi

-Yaralının sedye alınması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), ()

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Uludağ'da olağanüstü güvenlik tedbirleri

2018 yılına saatler kala Bursa'nın kış tatili mekanı Uludağ için özel olarak üst düzey güvenlik önlemleri alındı.

Karayolu ve teleferikle ulaşımın sağlandığı kış turizminin önemli merkezlerinden Bursa'daki Uludağ'a ziyaretçi akını yaşanırken, İl Jandarma Komutanlığı üst düzey güvenlik önlemleri aldı. Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), asayiş, narkotik, trafik ve Ankara'dan gelen Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ekiplerinin de aralarında bulunduğu 200 personel, 5 ayrı noktada 24 saat güvenliği sağlamak amacıyla mesai yapıyor. Uludağ Milli Parkı gişelerinde devriye görevinin artırıldığı zirvede, trafik, asayiş ekipleri ve özel harekat timlerinin yanı sıra, "Roket" adı verilen narkotik köpeği ile "Feza" adındaki bomba arama köpeği de denetimlerde yer aldı. Jandarma Özel Harekat (JÖH) ekipleri ise "Bixi" adı verilen ağır makineli silahlar ile güvenliği sağlıyor. Ekipler bomba arama ve narkotik köpekleriyle, ayrıca Takbul kullanarak araçlar ve şahıslar üzerinde uygulama gerçekleştiriyor. Yeni yılı karşılamak için 'Beyaz Cennet' Uludağ'a gelenler ise alınan sıkı güvenlik önlemlerinden memnun olduklarını belirttiler.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Jandarmanın çevirmesi, Köpekle aramadan detaylar,

-Takbul gözlük ile plaka ve kimlik sorgulaması,

-Çevirmeye giren vatandaşlarla röportajlar

1 dakika 44 saniye, Boyut: 106 MB

Haber:Enver Fatih TIKIR-Gürkan DURAL/BURSA,()

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Ağabeyini yaraladı, sonra intihar etti/EK

YAŞAMINI YİTİRDİ

Bartın'da, tarlada tartıştığı kardeşi Hasan Okan tarafından tüfekle ateş edilerek vurulan Turgut Okan, kaldırıldığı Bartın Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Haber:BARTIN,()

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Büfe hırsızlığı güvenlik kamerasında

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, Nebi Kuzucu'nun (38) işlettiği büfede gerçekleşen ve 13 bin TL değerindeki 937 paket sigaranın çalındığı hırsızlık olayı, işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, gece saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde bulunan Nebi Kuzucu'ya ait büfede gerçekleşti. İşyerine giren 4 hırsız, önce kasadaki 2 bin 500 TL'yi aldı. Ardından büfedeki güvenlik kamerasını fark eden hırsızlar, kameranın yönünü çevirdi. Evinden işyerindeki kameraları seyrederken dükkanının soyulduğunu gören Kuzucu, durumu polise bildirdi. Hırsızlar, ihbar üzerine gelen polisleri görünce, 35 DB 6260 plakalı araçla kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonunda otomobili karanlık bir noktada park eden şüphelilerin 3'ü kaçmayı başarırken, A.P. (40) polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Çalınan 937 paket sigara da, A.P. ile birlikte ele geçirildi.

"GÜVENLİK KAMERASI ÖNEMLİ"

İşyeri sahibi Kuzucu, olayla ilgili olarak, "Evdeyken, gece saat 03.00 sıralarında işyerimdeki güvenlik kamerasının görüntülerine baktım. Büfede hırsızları görünce polisi aradım. İki dakikada olay yerine geldiler. Ancak polislerin geldiğini görünce araçları ile kaçtılar. Polislerin sıkı takibi ile yakalandılar. Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürüne, gece görev yapan sivil polis ekiplerine teşekkür ederim. Mutlaka iş yerlerine ve evlere güvenlik kamerası takılmalı, ben bunun yararını gördüm"dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Hırsızların büfeye girişinden görüntü

- Sigaraları çuvallara dolduruşundan görüntü

- Hırsızların kaçışından görüntü

- Yakalan sigaralardan görüntü

- Büfeci Nebi Kuzucu açıklamasından görüntü

Haber-Kamera: Vehbi SARIHAN / SARIGÖL (Manisa), ()

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Tatilciler, yeni yılın son gününde güneşin tadını çıkardı/EK

UKRAYNALI TURİSTLER DENİZE GİRDİ

Yeni yıla Bodrum'da girmek için İstanbul'dan gelen 40 kişilik Ukraynalı turist kafilesi Turgutreis Mahallesi'ndeki bir otele yerleşti. Güneşli havayı gören Ukraynalı turistler, eşyalarını odalarına bıraktıktan sonra otellerin bulunduğu Bahçelievler Mahallesi Plajı'nda denize girdi. Turistlerden bir bölümü ise güneşlenmeyi tercih etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Denize giren Ukraynalı turistlerin görüntüsü

Haber: Yaşar ANTER - Kamera: Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), ()

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Eskişehir'de 3 bin fidan dağıtıldı



Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü'nün 'Yeni yıla ağaç keserek değil fidan dikerek girelim' kampanyası kapsamında Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Eskişehir Milletvekili Harun Karacan'ın da katılımıyla halka 3 bin fidan dağıtıldı.

Orman Bölge Müdürlüğü, İsmet İnönü Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezi yanında, kamyonla getirdiği karaçam ve sedir fidanlarını halka ücretsiz dağıttı. Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan da kamyondan kadınların uzattığı fidanları alıp vatandaşlara verdi. Karacan, "Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğümüz 'Ağaç kesme fidan dik' kampanyası düzenledi. Bu kampanyalar vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesi, ağaca karşı, toprağa karşı daha da yakınlaşması için, özellikle çocuklarımızın, gençlerimizin toprak ve ağaç sevgisini artırmak için çok önemli. Kampanya çerçevesinde bugün Eskişehir'de 3 bine yakın karaçam ve sedir dağıtılıyor" dedi.

Görüntü dökümü:

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-Milletvekili Harun Karacan'ın fidan dağıtması,

-Harun Karacan'ın konuşması,

-Kamyon kasasındaki kadınların vatandaşlara fidan dağıtması

Haber-Kamera:Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR,()