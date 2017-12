DHA YURT BÜLTENİ-11 

Konya'da yangın faciası: Baba ve 3 oğlu öldü (2)

YANGIN ÇOCUKLARIN ODASINDA ÇIKMIŞ

Konya'nın Ilgın İlçesi'nde baba ve 3 oğlunun öldüğü yangının ayrıntıları ortaya çıktı. İtfaiye ekipleri yangının, yaşamını yitiren ikizler 14 yaşındaki ikiz Muhammet ve Ali Salır ile 11 yaşındaki Celalettin Salır'ın odasında çıktığını belirledi.

'BABA BİZİ KURTAR' DİYE YARDIM İSTEMİŞLER

3 kardeş sobalı odalarında uyuduğu sırada belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden çocuklar, 'Baba bizi kurtar' diye çığlık atarak yardım istedi. Çocukların çığlıklarını duyan 34 yaşındaki baba Cafer Salır ve aynı yaştaki eşi Sadiye Salır, koşarak çocukların bulunduğu odaya gitti. Cafer Salır, çocukların odasının kapısını açtığında oluşan basın nedeniyle patlama oldu. Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan anne Sadiye Salır, 5 yaşındaki oğlu Mustafa Can Salır'ı, kucağına alıp evden dışarı çıkıp komşularına seslenerek yardım istedi.

ÇOCUKLARINI KURTARMAK İÇİN ALEVLERİN İÇİNE GİRDİ

Baba Cafer Salır ise, basınç nedeniyle oluşan patlamanın ardından çocuklarının odasına girip 3 oğlunu kurtarmak istedi. Ancak baba ve 3 oğlu alevler arasında mahsur kaldı. Yardıma koşan komşuları itfaiye ve 112 Acil Servis'e haber verdi. Vücutlarında hafif yanıklar oluşan anne Sadiye Salır ve oğlu Mustafa Can Salır, ambulansla Ilgın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Anne ve oğlu yapılan tedavilerinin ardından taburcu oldu.

BABA VE 3 OĞLUNUN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

İtfaiye ekiplerinin güçlükle müdahalesi sonucu alevler sabaha karşı söndürüldü. Alevler söndürüp eve girdiklerinde çocukların odasında baba Cafer Salır ile çocukları Muhammet, Ali ve Celalettin Salır'ın cansız bedenini buldu. İlk belirlemelere göre yanarak can verdikleri üzerinde durulan baba ve 3 oğlunun cesedi, otopsi için Ilgın Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Yapılacak otopsinin ardından ölüm nedeninin belirleneceği bildirildi.

ÇOCUKLARIN, ODALARINDAN ÇIKAMADIĞI İDDİASI

3 kardeşin yangının ardından oda ve balkon kapısını açamadıkları ileri sürüldü. Kapıları niçin açamadıkları araştırılırken, balkon kapısının cam bölümü ile pencere camında demir parmaklıklar olması nedeniyle çocukların camları kırıp dışarı çıkıp kurtulamadıkları üzerinde duruluyor.

MÜZİSYENLİK YAPARAK GEÇİMİNİ SAĞLIYOR

Çocuklarını kurtarmak için alevler arasına girip, çocuklarıyla birlikte yaşamını yitiren Cafer Salır'ın, düğünlerde müzisyenlik yaparak geçimini sağladığı belirtildi. İlk evliliğinden ikiz çocukları ile birlikte 3 çocuğu, Sadiye Salır ile yaptığı ikinci evliliğinden de Celalettin Salır ile Mustafa Can'ın olduğu öğrenildi. En büyük oğlu 19 yaşındaki Yaşar Salır'ın, yaklaşık 5 ay önce evlendiği ve dedesiyle birlikte yaşamaya başladığı belirtildi. İlk eşinin ikiz çocukları Muhammet ve Ali ile Yaşar Salır'ın çocuk yaşlarında evi terk ettiği ileri sürüldü. İkinci eşi olan Sadiye Salır'ın da bu üç çocuğunu da büyüttüğü belirtildi.

GERİYE SAZI KALDI

4 odalı evde, yangının çıktığı çocukların odası tamamen kullanılmaz hale gelirken diğer odalarında yangından zarar gördüğü belirtildi. Çocukların odasında küle dönen orgu ise Cafer Salır'ın, çocuklarına 2 gün önce hediye olarak aldığı öğrenildi. Cafer Salır'dan geriye ise diğer oda da asılı olan iki adet sazı ile sosyal paylaşım sitesinde yayınladığı görüntüleri kaldı.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Ilgın Belediye Başkan Yardımcısı Necmettin Tiftikçi, yangının çıkış nedeninin araştırıldığını belirterek, "Çok üzgünüz. Çok değerli ve çalışkan bir aileydi. Alevler arasında kalıp can vermişler, çok üzüldük. Yangının çıkış nedeniyle ilgili emniyet ve itfaiye araştırmalarını sürdürüyor. Ev sobalıydı. Ama şu an yangının çıkış nedeniyle ilgili net bir bilgi yok." dedi.

Komşusu Nazif Gülüm de, çığlık seslerini duyup evlerinden çıktıklarında evin yandığını gördüklerini belirtti. Gülüm, "Neler olduğunu çok anlayamadık. Komşumuzun çocuklarının odasında yangın çıkış ve çocukları yardım istemiş. Odalarından çıkamamışlar. Babası içeri kurtarmak için girmek istediğinde kapı açılınca oksijenle yangının temas etmesi sonucu patlama olmuş. Baba ve 3 oğlu orada can vermişler. Cafer Salır, çok iyi bir insandı. Hiç kimse hakkında kötü diyemez. Müzisyenlik yaparak geçimini sağlıyordu." diye konuştu.

Baba ve 3 oğlunun cenazesinin bugün ikindi namazının ardından defnedilmesi bekleniyor. Anne ve oğlu yapılan tedavilerinin ardından taburcu oldu

Haber- Kamera: Hasan DÖNMEZ KONYA ()

Van merkezli DEAŞ operasyonu: 22 gözaltı

VAN merkezli Diyarbakır ve Mardin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 22 şüpheli gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü, eş zamanlı olarak 3 ilde düzenlenen DEAŞ operasyonu ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi: "28 Aralık 2017 günü, DEAŞ Terör Örgütüne yönelik Suriye-Irak Çatışma bölgeleriyle bağlantılı şahıslara yönelik olarak Van Merkezli Diyarbakır ve Mardin İllerinde yapılan eş zamanlı operasyonda Van'da 13 , Diyarbakır'da 8 ve Mardin'de 1 kişi olmak üzere 22 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan kişilerin ikamet, iş yeri ve üst aramalarında çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan şüpheli şahısların işlemleri devam etmektedir."

Of'ta, İçişleri Bakanı Soylu'ya destek yürüyüşü

TRABZON’un Of İlçesi’nde, CHP’lilerin istifa çağrısı yaptığı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya destek yürüyüşü düzenlendi, basın açıklaması yapıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun memleketi Trabzon’un Of ilçesinde yapılan yürüyüşe AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi, Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, AK Parti Of İlçe Başkanı Hakan Terzi ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı. Belediye Meydanı'ndan ellerinde Türk bayrakları ile yürüyen grup, Atatürk Bulvarı üzerinde toplandı. Grup adına açıklama yapan Memur-Sen Of İlçe Başkanı Yüksel Yaşar, ülke olarak milli güvenlik açısından çok sıkıntılı süreçlerden geçtiklerini belirtti. Yaşar, şöyle dedi: "Bu dönemde İçişleri Bakanımız, Trabzon Milletvekilimiz Oflu hemşerimiz Süleyman Soylu’nun yanında olduğumuzu beyan ederek terörle mücadelenin kesintiye uğramadan devam etmesi adına üzerimize düşen sorumluluğu yerine getiriyoruz."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yönelik her türlü saldırı ve iftiraların terör örgütlerinin işine geldiğini kaydeden vurgulayan Yaşar, şöyle konuştu: "Sivil Toplum Kuruluşları olarak Trabzonlular adına İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’ya yönelik her türlü iftira ve saldırıyı kınıyoruz. 'Sırf siyaset yapayım' derken terörle mücadele sürecine zarar verecek şekilde siyaseten etik olmayan açıklamalar yapılarak aslında güvenlik güçlerimiz yıpratılmaktadır. Trabzon’da bulunan sivil toplum kuruluşları olarak İçişleri Bakanımıza sahip çıkmayı milli bir vazife olarak görüyoruz. Hep birlikte teröre karşı büyük bir mücadele veren bakanımızın yanında olmalıyız. Özellikle bizler Trabzon olarak bakanımızı asla yalnız bırakmayacağız. Bu Milli bir duruştur. Her konuşmasında Trabzon Milletvekili olmasından onur ve gurur duyduğunu ifade eden bakanımıza şunu söylemek istiyoruz. Bakanım bizler seninle gurur duruyoruz. Teröre karşı verdiğin mücadelenle gurur duyuyoruz. Trabzon seninle gurur duyuyor.ö

AK Parti Trabzon İl Başkan Yardımcısı Ahmet Uğur Zihni, ‘İftira ve terör örgütü ile iltisaklı’ oldukları iddiasıyla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve bazı parti yöneticileri hakkında Trabzon Adliyesi’ne başvurarak suç duyurusunda bulundu. Adliye önünde açıklama yapan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya destek verdiklerini ifade eden Zihni, şöyle dedi:

"Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla yapılmakta olduğu anlaşılan ve tüm Grup Başkanvekilleri tarafından ortaya atılan FETÖ kaynaklı olduğu çok açık olan hayadan uzak, iftiralara dayalı bir FETÖ kampanyası ile karşı karşıya kalmış bulunmaktayız. Bu durum CHP’nin ve onun Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun mevcut siyaset tarzına uygun düşse de, hem gerçeklere aykırı hem de bizim açımızdan kabul edilemez bir durumdur. Bu iftiranın bir FETÖ projesi ve saldırısı olduğu çok açıktır."

Öğrenciler sokakta üşüyen kediler için proje hazırlayıp hayata geçirdiler

ÇORUM’da bir grup öğrenci, sokakta gördükleri kedilerin soğuk havada üşümemeleri ve aç kalmamaları için kendi imkanlarıyla okullarında 10 adet "Kedi Evi "yaptı.

İskilip Akşemseddin Anadolu Lisesinde öğrenim gören bazı öğrenciler, sosyal sorumluluk projesi kapsamında sokak kedilerine sahip çıkmak için proje hazırladı. Hazırladıkları projeyi öğretmenleri ve aileleriyle paylaşan öğrenciler, büyük destek gördü. İlk etapta ilçedeki mobilya üretim tesislerinden kulübeler için ahşap malzemeler alan öğrenciler, İngilizce öğretmenleri Onur Oğuz'un öncülüğünde kulübeleri yapmaya başladı.

Kısa sürede yaptıkları ve “Kedi Eviö adını verdikleri kulübeler, şehrin muhtelif bölgelerine yerleştirdiler.

Okul öğrencilerinden Hümeyra Bodur, sosyal sorumluluk projesi olarak hayata geçirdikleri uygulama kapsamında 10 adet kulübeyi ilçenin farklı noktalarına koyduklarını dile getirdi.

Bodur, “Öğretmenimizin ve ailelerimizin destekleriyle kulübelerimizi okulda yaptık. İnsanlardan çok güzel dönüşler aldık. Onların da bize destek olmasını, en azından kendilerinin de böyle bir şey yapmalarını istedik. Amacımız sadece İskilip değil, bu projeyi geniş bir kitleye yaymak istiyoruz ama imkanlarımız sınırlı. Yaptığımız kulübelerle hem kedileri kötü insanlardan koruyoruz hem de onlara sıcak bir yuva sağlıyoruzö dedi.

