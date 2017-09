DHA YURT BÜLTENİ-11

BAKAN SOYLU: BU KIŞ TAMAMEN OPERASYONLARLA GEÇECEK (EK)

1)ŞEHİTLİĞE GİTTİ HEMŞERİLERİYLE BAYRAMLAŞTI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Trabzon Büyükşehir Belediyesi’ndeki bayramlaşma törenin ardından Sülüklü Mezarlığı’na giderek burada şehitliği ziyaret etti. Kuran okunması ve duanın ardından Bakan Soylu şehitlerin kabirlerine gül bıraktı, dua etti. Bakan Soylu’ya Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin de eşlik etti.

‘MAÇKA’DA BİR İŞİMİZ VAR ONU DA TAMAMLAYACAĞIZ’

Bakan Soylu daha sonra Trabzon Meydan Parkı'nda halk bayramlaşma törenine katılarak hemşeriyle bayramlaştı. Burada bir konuşma yapan Bakan Soylu Maçka ilçesinde yaşanan terör saldırıları sonrası kaçan teröristlerin yakalanmasına ilişkin mesaj da verdi. Terörle mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü kaydeden Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin’in Maçka için geldiğine işaret eden Bakan Soylu şöyle konuştu: “Jandarma Genel Komutanımız ile Van’dan geliyoruz, bana ‘1 yıldır Güneydoğu’da ne kadar yer varsa gittik. Her yere çıktık, Allah’ını seversen bu memleketin hiç denizi yok mu? Siz Trabzon’a gidiyorsunuz bizi tekrar buralarda bırakıyorsunuz’ Onun için komutanımız Trabzon’a gelip burada Trabzonlularla birlikte olmak istedi. Bir de ‘Maçka’da bir işimiz var onu da tamamlayacağız’ dedi. Mesajı bu dur yani. Bu ülkede terörle mücadele büyük bir kararlıkla sürüyor. Çok önemli bir mesafe aldık. Özellikle Eylül’ün 5’inden Kasım’ın sonuna kadar yani kışın bir öncesine kadar bizim evlatlarımızın hangi kahramanlıkları yaptıklarına bir kez daha şahit olacaksınız

ŞEHİTLİKTE İÇKİ İÇİLMESİNE TEPKİ

Bakan Soylu CHP'nin Çanakkale'deki Adalet Kurultayı'nda alkollü içki içtikleri belirlenen ve kamptan uzaklaştırılan partililer tepki göstererek “Bu devletin bekasına kim kafa tutuyorsa Âlim Allah onu yerin dibine gömeriz. Hiç merak etmeyin. Şehitlerimize ve ailelerine minnettarız. Bir şeyi söylemek zorundayım kimse kusura bakmasın. ‘Çanakkale’ diyince biz oturduğumuz yerden doğruluruz. Bizim oraya hürmetimiz ve saygımız var. Bugün ezan hür ve özgür okunuyorsa, eğer bugün biz bu topraklarda var isek, orada adı sanı belli olmayan, yokluk ve fukaralık içerisinde bu ülkenin hürriyetini başkalarının postallarının altında ezdirmemek için fedai can edenlere borçlu olduğumuzu biliyoruz. Kim orada içki âlemleri yapıyor, o bize emanet edilenlerin ruhunun muassem ediyorsa biz onların yakasına yapışmayı biliriz. Bunu böyle bilsinlerö diye konuştu.Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin de halkın huzuru ve güveni için görevde olduklarını dile getirerek vatandaşların bayramını tebrik etti.

Görüntü Dökümü

---------------------

Şehitlik ziyareti ve dua okunması

Bakan konuşma

Bayramlaşma

Detaylar

HABER KAMERA: OSMAN ŞİŞKO-TRABZON/

===========================================================

2)BAŞBAKAN YARDIMCISI HAKAN ÇAVUŞOĞLU: BM SES VERMENİN ÖTESİNDE EYLEME GEÇMELİDİR

BAŞBAKAN Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, son günlerde Müslümanlara yapılan zulme karşı Birleşmiş Milletler’den (BM) cılız bir ses duymaya başladıklarını belirterek, “Ama bu cılız seslerin, bu zulmü yapanlar tarafından hiçbir şekilde dikkate alınmayacağını bilmemiz gerekiyor. Artık ses vermemizin ötesinde eyleme geçmemizin zamanıdır. BM Güvenlik Konseyi kuruluş amaçlarına uygun olarak bu problemi kökünden çözmek zorundadır. Aksi takdirde saygınlığını ve itibarını hiçbir zaman olmadığı şekilde daha fazla kaybetmeye devam edecektirö dedi.

Bursa gezisini sürdüren Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Kurban Bayramı’nın ikinci gününde MÜSİAD Bursa Şubesi, Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Bursa Şubesi ve Rumeli Dernekleri Federasyonu’nu (RUDEF) ziyaret etti. Buralarda açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi.

BM’den son zamanlarda cılız bir ses duyulmaya başlandığını belirten Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

“Ama bu cılız seslerin, bu zulmü yapanlar tarafından hiçbir şekilde dikkate alınmayacağını bilmemiz gerekiyor. Artık ses vermemizin ötesinde eyleme geçmemizin zamanıdır. BM Güvenlik Konseyi kuruluş amaçlarına uygun olarak bu problemi kökünden çözmek zorundadır. Aksi takdirde saygınlığını ve itibarini hiçbir zaman olmadığı şekilde daha fazla kaybetmeye devam edecektir. Biz buradan yaşanan bu insanlık dramına karşı daha güçlü adım atmalıyız çağrısını yapıyoruz. Biz Türkiye olarak üzerimize düşeni yapacağız. Bu millet büyük bir millet. Bunu her gün farklı şekilde yansımasını görüyoruz. Baktığınız zaman 3.5 milyona yaklaşan Suriyeli muhacir göçmen kardeşimize ev sahipliği yapıyoruz. Diğer taraftan bize ulaşamayan Arakan, Filistin ve Afrika’daki o mazlum, aman dileyen kardeşlerimizin yanında olmaya çalışıyoruz. Bu bir insani diplomasisidir.

' 150 MİLYARIN ÖTESİNDE BİR RAKAMA KAVUŞACAĞIZ"

Dün ihracatçılar birliğinin rakam açıkladığını ifade eden Çavuşoğlu, “Ağustos ayı ihracat rakamları geçtiğimiz yılın aynı ayına oranla yüzde 11.9 artış gösterdi. 11 milyar 239 milyon yükseldi. Sene sonuna kadar bu ivmeyi devam ettirirsek 150 milyarın ötesinde bir rakama kavuşacağız. Yeniden bir ivme yakalamış durumdayız. Motivasyon ve moralimizin bozulması için bir çok şeyin de yapılacağının farkındayız. Gene devreye uluslararası ekonomik kuruluşlar, bir takım not veren kuruluşlar girebilir. Onları da biliyoruz. Hangi amaca hareket ettiklerini de biliyoruz. Artık her şeye karşı hazırlıklıyız. Gerekeni yapacağız. Bizim milletimizden başka dayanacak gücümüz yok. Biz hakkın yanındayız. Kim bu memlekete fayda temin etmek istiyor onun koluna gireriz. Kim bu memlekete hainlik yapıyorsa onun da gözünü oyarız. Bunu yapmak durumundayız. Düşmanımızda bilecek ki kaderimiz güçlüdür. Dostumuzda bilecek ki şefkatimiz çok geniştir. Yürüdüğümüz, attığımız adımlardan eminiz. Bu ülkeyi hak ettikleri noktaya hep beraber getireceğizö diye konuştu.

Bayramlaşma programlarına Çavuşoğlu’nun yanı sıra AK Parti Bursa Milletvekilleri Bennur Karaburun, Zekeriye Birkan, Emine Yavuz Gözgeç, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman katıldı. RUDEF’teki bayramlaşmaya CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın da katıldı.

Görüntü Dökümü

-----------------------

-Bakanın açıklamaları

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,()

============================================================

3)AK PARTİLİ ÜNAL: ARAKAN'LA İLGİLİ YAKINDA SONUÇ ALIRIZ

AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Arakanlı Müslümanlara yapılan katliamlarla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uluslararası alanda girişimlerde bulunduğunu belirterek, "İnşallah en kısa sürede bu konuda sonuç alırız" dedi.

Kahramanmaraş Valiliği önünde Kurban Bayramı nedeniyle resmi bayramlaşma programı düzenlendi. Programda, kaldırıma kurulan 400 metre uzunluğundaki gölgelikte kentteki tüm siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri yer aldı. Vali Vahdettin Özkan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen programda Mahir Ünal, vatandaşlarla bayramlaşarak bayramlarını kutladı.

"MÜSLÜMANLAR BÜYÜK SIKINTI YAŞIYOR"

Vatandaşların ilgi gösterdiği programın sonunda değerlendirmelerde bulunan Mahir Ünal, Müslümanların yaşadığı coğrafyada meydana gelen olaylar nedeniyle buruk bir bayram yaşadıklarını söyledi. Ünal, şöyle konuştu:

"Biz burada rahat bir şekilde bayramımızı ederken Suriye'de, Irak'ta, Arakan'da dünyanın değişik coğrafyalarında Müslüman kardeşlerimiz büyük sorunlar, büyük sıkıntılar yaşıyorlar. Cumhurbaşkanımız ve Genel başkanımız Recep Tayyip Erdoğan bu konuda özellikle son bir haftadır Arakan'la ilgili çok ciddi girişimlerde bulunuyor hem Birleşmiş Milletler nezdinde hem de uluslararası camianın konuya dikkatinin çekilmesi ve oradaki zulmün bitirilmesi için çok ciddi temaslarda bulunuyor, görüşmeler yürütülüyor. İnşallah en kısa sürede bu konuda sonuç alırız. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde bu girişimler üzerine Amerika da bu konuda Myanmar'ı uyardı. Ben biliyorum ki bütün Müslüman kardeşlerimiz şu anda bayramlarını yaparken kalplerinin bir yanı Arakan'da, Myanmar'da. Orada zulüm gören, acı çeken, mazlum, silahsız, sivil halka yapılan zulmü hakperest olan insanımız doğal olarak kabullenmiyor. Bizim bir özelliğimiz var millet olarak; biz, zalime karşı her zaman dik başlı, mazluma karşı da her zaman merhametli olmuşuzdur. O yüzden nerede bir zulüm varsa orada mazlumun yanında olduk tarihte ve bugün de öyle. Ve bu şuuru da biz, Müslümanlara kazandıranın temel günlerden bir tanesi bayram günleridir. Bayramın kalbimizdeki merhameti artırmasını diliyorum."

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği bayramlaşma programına; Ak parti milletvekilleri Veysi Kaynak, Celalettin Güvenç, İlker Çitil, Mehmet Uğur Dilipak, İmran Kılıç, MHP milletvekili Fahrettin Oğuz Tor ile bürokratlar da katıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

- Mahir Ünal ve milletvekillerinin bayramlaşması

- Fahrettin Oğuz Tor'un bayramlaşması

- Bayramlaşmaya katılanlar

- Mahir Ünal'ın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 238 MB

========================================================

4)BELEDİYE OTOBÜSÜNE PARKE TAŞIYLA SALDIRDILAR

ADANA'da durak haricinde belediye otobüsüne binmek isteyen 3 kişi, durmayan otobüse parke taşıyla vurdu. Çıkan kavgaya müdahale eden yolcuyu da döven saldırganlar olay yerinden kaçtı.

Merkez Yüreğir İlçesi Ege Bagatur Bulvarı'nda meydana gelen olayda, 01 DYM 47 plakalı Adana Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüsün şoförü İsa Çapar, durak dışı el kaldıran 3 kişiyi almadan devam etti. Kısa bir süre ilerleyen Çapar, trafik ışığında durdu. Otobüsün yanına gelen 3 kişi, kapıyı çalıp araca binmek istediğini söyledi. Sürücünün trafik ışığında yolcu alamayacağını söylemesi üzerine, bu kez 3 kişi otobüse yumruk atmaya başladı. Şoförün kapıyı açması ile otobüsün içine giren saldırganlar, şoförü tartaklayıp olaya müdahale eden yolcu Beşir Aslan'ı da dövdü. Saldırganlardan biri daha sonra yolda bulduğu parke taşıyla otobüse zarar verip, camlarını kırmaya çalıştı. Kavga anı ise otobüsün güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Daha sonra otobüs şoförü olay yerinden ayrılarak polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Saldırıda gözü moraran Beşir Aslan ise otobüsle geldiği karakoldan çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis güvenlik kamera kayıtlarından saldırganların kimliği tespit etmeye çalışıyor.



Görütü Dökümü

--------------------

- Taşlanan otobüsün görüntüleri

- Darp edilen vatandaşın görüntüleri

- Darp edilen vatandaşın olayı anlatması

- Şöfor kimliğini polise vermesi

- Şöforün İfade için karakola girmesi



Haber:Çağlar ÖZTÜRK / Kamera:Eser PAZARBAŞI ADANA,(

======================================================

5)HAYVAN PAZARINDA SİLAHLI KAVGA: 3 YARALI

ADANA'da kurban satıcıları ve nakliyeciler arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, merkez Yüreğir İlçesi Karacaoğlan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre hayvan pazarına gelen nakliyeciler ve kurban satıcıları arasında kavga çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine bir kişi tabancayla ateş etmeye başladı. Kurşunların hedefi olan 38 yaşındaki Levent Bayca ile adı açıklanmayan 2 kişi yaralandı. Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Silahlı saldırgan ise tabancayı havyanların yem torbasının içine atarak kaçtı. Polis zanlıyı bulmak için çalışma başlattı.

Görütü Dökümü

--------------------

- Olay yeri genel görüntü

- Olayı anlatan vatandaşlar

- Kaçan zanlının eşyaları

- Zanlının çuvalın içine tabancayı atması

- Polis ekplerinin tabancayı incelemesi



SÜRE:01'54" BOYUT: 116 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK / Kamera:Eser PAZARBAŞI

========================================================

6)KOYDA ZİNCİR VE HALATLARI DOLANAN TEKNELER ZOR ANLAR YAŞATTI

MUĞLA'nın Bodrum İlçesi, Göltürkbükü Mahallesi'ndeki dünyaca ünlü Cennet Koyu'nda bayram yoğunluğu yaşandı. Toplam 85 yat, bot ve tur teknesinin demirlediği küçücük koyda kimi teknelerin zincir ve halatlarının birbirine dolanması kaptanlarına ve denizcilere zor anlar yaşattı.

Kurban Bayramı tatilinin 10 güne çıkmasıyla tatilci akınına uğrayan Muğla'nın turizm cenneti ilçesi Bodrum'a, 350 bine yakın aracın giriş yapmasının yanı sıra denizden de çok sayıda tatilci geldi. Yeşil ile mavinin buluştuğu irili ufaklı pek çok koy, demirleyen yat, bot ve tur tekneleriyle doldu. Bu koylardan biri de Cennet Koyu oldu. Toplam 85 yat, tur teknesi ve botun demirlediği koyda neredeyse iğne atsan yere düşmeyecek manzaralar yaşandı. Yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki koya demirleyen, giriş çıkış yapan tekne ve yatların demir ve halatlarının birbirine dolanması, kaptan ve denizcilere zor anlar yaşattı. Koydaki 'Casadel Arte' ile 'Twin Wave' isimli iki lüks yatın birbirine dolanan çıpa zincirlerini ayırmak için her iki tekneden toplam 14 personel seferber oldu. Zodyak botlarla birbirinen dolanan zincirleri açmak için 2 saat boyunca çaba harcayan yat kaptanları ve personeli zor anlar yaşadı.

35 yıldır Bodrum'da yat kaptanlığı yaptığını belirten evli ve iki çocuk babası Arif Yasin "Her koyun, sahilin kapasitesi belli. İlk kez bir bayramda bu koyda bu kadar doluluk görüyorum. Yatlar neredeyse üst üste demirliyor. Böyle olunca da bu tür olumsuzlukların yaşanması mümkün. Bu koy bu kadar yatı kaldırmaz. Zincirleri dolanan iki yatta o anda yangın çıkmış olsa ne olacak? Hem denizde hem de yatların bağlı olduğu koylarda bu yoğunluk nedeniyle olası facialar yaşanabileceği düşünülerek, yetkililerin önlem alması gerekir" dedi.

Görüntü Dökümü

--------------------------

--Halat ve zincirleri birbirine dolananan yatlardan görüntü

-Yatlarını kurtarmaya çalışan kaptan ve personellerinden görüntü

-Yatlarda bekleyen turistlerden görüntü

-Cennet Koy'da demirli diğer tekne ve yatlardan görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), ()

==================================================