DHA YURT BÜLTENİ 11

BUCA'DA CEZAEVİ SERVİS ARACINA BOMBALI SALDIRI; 10 YARALI (EK)



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Buca'daki patlamayla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Buca Kırıklar Ceza İnfaz Kurumları Kampusu’nda görevli personeli taşıyan servis aracının geçiş güzergahı üzerinde bulunan Buca ilçesi, Ahmet Piriştina Bulvarı,1401 Sokak mevkiinde, çöp konteynerine bırakılan el yapımı bombanın saat 08.01'de patlatıldığı belirtildi. Olayla ilgili olarak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı vurgulandı.

2)BAĞ-KUR İL MÜDÜRÜ'NÜN KATİLİ CEZAEVİ FİRARİSİ YAKALANDI

KAHRAMANMARAŞ'ta, 13 yıl önce dönemin Bağ-Kur İl Müdürü Şevket Çarkanat'ı öldürmekten müebbet hapis cezasına çarptırılan ve cezasını çektiği Ankara Açık Cezaevi'nden bir yıl önce firar eden 36 yaşındaki Ozan Gül., polisler tarafından yakalandı.2004 yılı Şubat ayında Şevket Çarkanat'ı Özel İdare İş Hanı yanında bıçaklayarak öldüren Ozan Gül, kendisini azmettiren ve olaya karışan diğer 5 sanıkla birlikte yargılandığı davada müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Kahramanmaraş'ın ardından Ankara Cezaevi'ne nakledilen Gül, iddiaya göre 1 yıl önce firar etti.

Firar ettikten sonra izini kaybettiren Ozan Gül'ün yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği'nce özel ekip kuruldu. Yapılan çalışmalar sonunda Gül'ün Ankara'dan Kahramanmaraş'a geldiği bilgisine ulaşıldı. Şapka ve gözlük takıp kirli sakal bırakarak görünümünü değiştiren Ozan Gül, özel ekip tarafından Şeyh Adil Mahallesi'nde gizlendiği adrese düzenlenen operasyonla yakalandı. Gül, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sevk edildiği adliyeye tutuklanarak cezaevine konuldu.

3)AK PARTİLİ TURAN: CHP'NİN İHRAÇ EDECEĞİ 3 KİŞİNİN AVUKATLIĞINI BEDAVA YAPARIM

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, CHP'nin 26-29 Ağustos arasında Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Kocadere Kamp Alanı'nda düzenlediği 'Adalet Kurultayı'nda alkollü içki içtiği gerekçesiyle ihraç işlemi başlatılan 3 partiliye, "Ben avukatım. O üç arkadaş gelsin, avukatlıklarını bedava yapayım" dedi.

Ak Parti Çanakkale Merkez İlçe Başkanlığı'nca, Türkan Saylan Sosyal Tesisleri'nde bayramlaşma programı düzenlendi. Ak Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Ak Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider parti yöneticileri ve partililer bayramlaşmaya katıldı. Yanında partililer ile sosyal tesislere gelen Grup Başkanvekili Turan yaptığı konuşmada Çanakkale'nin herhangi bir il olmadığını belirterek, "Cumhuriyetimizin önsözü burada yazıldı. Mustafa Kemal'in tarih sahnesine çıkması buradan başladı" dedi.

CHP'nin Adalet Kurultayı'nda içki içildiği iddialarını gündeme getiren Bülent Turan, "Üç kişiyi partiden ihraç ettiler. Bir, insan hata yapabilir, niye ihraç ediyorsun. Adam hata yaparsa uyarırsın. Kamptan çıkarırsın. Partiden atmak ne? Ben avukatım, o üç arkadaş gelsin, avukatlıklarını bedava yapayım. Onların atılması yanlış. Artı bir şey daha var. Üç tane adamın atılması değil mesele. Kitlesel bir hareket var orada. Vekili var, belediye başkanı var, hepsinin görüntüleri var. Bir sürü insan var, bu işi yapan" diye konuştu.



4)IĞDIR VALİSİ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE KIZDI



IĞDIR Valisi Enver Ünlü, semt sahası ve gençlik merkezinin çevresinin kerle ve bakımsız olması nedeniyle Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü personelini, "Buranın hali ne ? Siz ne iş yapıyorsunuz. Yarın geldiğimde buraları böyle görmeyeceğim" diye azarladı. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından finanse edilen ve 290 bin liraya ihale bedeli ile yapımına başlanan Atatürk Mahallesindeki semt sahasının soyunma odalarının inşaatını gezen Vali Ünlü yetkililerden bilgi aldı. Semt sahasının yanındaki Gençlik Merkezi'nin önündeki elektrik trafosunun yerinin değiştirilmesini isteyen Vali Ünlü, soyunma odalarının yapımını üslenen firmanın yetkilisine, "İşi ne zaman bitirirsin?" diye sordu. Firma yetkilisinin 4 ay içerisinde yanıtını alan Vali Ünlü, "Altı ayda 5 katlı okul bitiriyorlar. Sen tek katlı bir soyunma odasını '4 ayda teslim ederim diyorsun'. Böyle olmaz" dedi. Firma yetkilisi bunun üzerine biraz hızlı çalışıp 2 ayda teslim edebileceğini söyledi. Tribünlerin ayrı ayrı ve değişik modelde olmasına da tepki gösteren Vali Ünlü, "Bu nasıl tribün yapımı hiç biri birine benzemiyor. Bunun düzeltilmesi lazım. Saha da sulanmadığı için güneşten zarar görmüş" diye konuştu.

Semt sahası ve gençlik merkezinin çevre düzenlemesi ve temizliğinin kötü olması nedeniyle de Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü personeline çıkışan Vali Enver Ünlü, "Buranın hali ne. Siz ne iş yapıyorsunuz. Niye doğru düzgün bakım yapmıyorsunuz. Yarın gelip baktığımda buraları böyle görmeyeceğim" diye azarladı.

5)NİLÜFER, MERSİN'DE DOWN SENDROMLU ÇOCUKLARIN KONUĞU OLDU

MERSİN'e konser için gelen Nilüfer, merkez Mezitli Belediyesi'nce kurulan Down Cafe'ye giderek down sendromlu çocuklarla buluştu.

Dün binlerce hayranına unutulmaz bir gece yaşatan Nilüfer, bu gün de Mezitli Belediye Başkanı CHP'li Neşet Tarhan ve eşi Sembol Tarhan'ın ile birlikte down sendromlu çocukların konuğu oldu. Proje kapsamında kafede istihdam edilen 5 özel çocuk, Nilüfer ve beraberindekilere kahve ile çay ikramında bulundu. Ardından Nilüfer'e çalıştıkları ortamı gezdiren çocuklar, ünlü sanatçıyla keyifli dakikalar yaşadı. Nilüfer down sendromlularla yakından ilgilenip sohbet etti.

İlkkez bir Down Cafe'ye geldiğini belirten Nilüfer, "Onlar çok özel çocuklar, tertemiz ve pırıl pırıl gençlerimiz. Keşke daha fazla zaman geçirebilseydim. Onları tanıdığım için gerçekten çok mutlu oldum. Başkan sayesinde ilk defa böyle bir yerde özel çocuklarla buluştum. Mutluluk ve huzur veriyorlar, çok tatlılar, pozitif enerji dolular, sevgi saçıyorlar" dedi.

Ziyaret boyunca bol bol kahkaha atan Nilüfer, ardından Mersin'den ayrıldı

6)SİTEDE GAZ KOKUSU KORKUTTU

ANTALYA'da lüks bir siteden gelen gaz kokusu korkulu anlar yaşattı. Polis bazı daireleri tedbir amaçlı boşaltırken, gaz kokusunun olduğu ev uzun süre havalandırıldı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Konyaaaltı İlçesi Uluç Mahallesi 1479 Sokak'ta bulunan Kadı Konakları B Blok 2 kat 6 nolu dairede meydana geldi. Daireyi yeni alan sahiplerinin bayram tatili için yurtdışına gitmesinin ardından evden gaz kokuları gelmeye başladı. Kokunun artmasından rahatsız olan site sakinleri, durumu polis ve itfaiyeye bildirdi.

Kısa sürede belirtilen adrese gelen polis, sitedeki dairelerden bazılarını boşalttı. Uzman ekipler, sitenin doğalgazını şebekeden keserek önlem aldı. İtfaiyenin merdivenli aracı ile banyo penceresini açan ekipler, evi bir süre havalandırdı. Gazın yeni takılan mutfak tüpündeki sızıntıdan kaynaklandığı belirtildi.

7)DEMİRCİLERİN KURBAN MESAİSİ

BURDUR'da demirciler Kurban Bayramı arifesinde bıçakları bileylemek için yoğun mesai harcıyor. Bakırcılar arastasındaki demirci esnafı Kurban Bayramı öncesinde kurbanlarını kendisi kesecek vatandaşların getirdiği bıçakları gece geç saatlere kadar bileyliyor. Demir ustası Uğur Tıknaz, "Son 2- 3 gündür bıçak bileylemek için yoğun mesai harcıyoruz. Bıçakları 2,5 liradan, tahraları ise 5 liradan bileyliyoruz" dedi.

Uğur Kanık da "Vatandaşlarımız bıçaklarını bileyletmek için son günü bekliyor. Yoğun mesai harcıyoruz" diye konuştu.

