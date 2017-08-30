DHA YURT BÜLTENİ-11

1)YİĞİT'İN HAVUZDA BOĞULMA GÖRÜNTÜLERİ JANDARMADA



ANTALYA'nın Manavgat İlçesi'nde 5 yıldızlı bir otelin havuzunda boğulan 6 yaşındaki Yiğit Atakan Arı'nın havuzda boğulduğu ana ait görüntüler jandarmaya teslim edildi.

Manavgat'ın Kızılağaç Bölgesi'ndeki 5 yıldızlı bir otelin havuzunda dün Yiğit Atakan Arı'nın boğularak yaşamını yitirmesi ardından başlatılan adli soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında havuza gelerek inceleme yapan jandarma ekipleri, suyu boşaltarak ölçüm yaptı. Ölçümde, havuzun yüksekliği 1 metre 39 santimetre olarak ölçüldü. Otel görevlileri ve olayın olduğu zaman havuzun yanında bulunan görgü tanıklarının bilgisine başvuran jandarma, ihmal iddialarını da değerlendiriyor.

CEP TELEFONU GÖRÜNTÜLERİ JANDARMADA

Otelde kalan bir turistin cep telefonuyla çektiği olay anını gösteren görüntüler, otel yetkilileri tarafından jandarmaya teslim edilerek soruşturma dosyasına konuldu. Bir tatilcinin eş ve kızını havuzda oynarken cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, boğulan Yiğit Atakan havuzun ortasında hareketsiz halde yatıyor. Görüntülerde, babasının şezlongun yanına bırakıp terlik almaya gittiği çocuğun hemen önündeki havuza atladıktan sonra suyun yüzeyinde hareketsiz durduğu görülürken, çevresindeki tatilcilerin çocuğu fark etmediği dikkat çekiyor. Su yüzezindeki hareketsiz Arı'nın çevresindeki diğer çocuklar havuza atlayıp yüzüyor, aileri de onlarla oynuyor. Görüntüde, havuzdaki bir erkek tatilci, hemen yanındaki Yiğit'i görüyor, ancak daldığını ya da oynadığını düşünerek başka yöne doğru yüzmesine devam ediyor. Görüntülerde çocuğun kolluksuz ve simitsiz olduğu da görülüyor.

GÖRÜNTÜLER DÜN GEÇİLDİ

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), () -

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2)ERBAA'DAKİ İKİ AYRI KAZADA 10 YARALI

TOKAT’ın Erbaa ilçesinde 1 saat arayla meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

İlk kaza sabah saatlerinde ilçe merkezinde, Karayaka kavşağında meydana geldi. İstanbul'dan bayram tatili için Ordu'nun Akkuş İlçesine giden İsa Otçu yönetimindeki 59 AE 017 plakalı otomobil ile Gazi Bulvarından Karayaka Bulvarına seyreden Özdemir Özer yönetimindeki 16 LM 514 plakalı kamyonet kavşakta çarpıştı. Kazada araç sürücüleri İsa Otçu ve Özdemir Özer birlikte 31 yaşındaki İhsan Otçu, 24 yaşındaki Zeynep Otçu ve 24 yaşındaki Mine Otçu yaralandı.

Diğer kaza ise D-100 karayolu Değirmenli Köyü yakınlarında meydana geldi. Ankara'dan Ordu'nun Aybastı ilçesine giden 35 yaşındaki Sinan Çalış yönetimindeki 06 FH 6526 hafif ticari araç viraja hızlı girince kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü Çalış ile birlikte 35 yaşındaki Nimet Çalış, 13 yaşındaki Koray Çalış, 11 yaşındaki Yasin Çalış ve 6 yaşındaki Buğrahan Çalış yaralandı. İki kazada yaralanan toplam 10 kişi olay yerlerine sevk edilen ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yerledrinden görüntü

-Araçların görüntüsü

Haber-Kamera: İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), ()

(50 mb)

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3)CEZAEVİNDEN CHP'Lİ BAŞKANA SUİKAST İÇİN KAÇIRILDIĞINI İDDİA ETTİ



ADANA'da cinayet suçundan 25 yıl hapis cezasını çektiği cezaevinden firar eden 35 yaşındaki Kemal Bolat, yakalandı. Bolat, cezaevi firarında kendisine Çukurova Belediye Meclis üyesi S.Ş.'nin yardımcı olduğunu, karşılığında Belediye Başkanı CHP'li Soner Çetin'i öldürmesini istediğini öne sürdü.

Adana'da 2004 yılında Hasan Saran öldürüldü. Kemal Bolat, bu cinayetin şüphelisinin yerini gizlediği öne sürülen Mahmut Metin Evren'i, 23 Ekim 2006 tarihinde ayaklarını bağladıktan sonra sulama kanalına atarak öldürdü. Yakalanan Kemal Bolat, yargılandığı mahkemede 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kemal Bolat, 7 ay önce Adana Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar etti.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, tarafından yakalanan Kemal Bolat, sağlık kontrolüne getirildi. İşlemlerinin ardından Adli Tıp Biriminden çıkarılan Bolat, "Söyleyeceklerim sizi nasıl tatmin edecek bilmiyorum. Meclis üyesi S.Ş., Belediye Başkanı Soner Çetin'i öldürmem için beni cezaevinden kaçırttı. Soner Çetin, ölmeyi hak edecek bir insan değil, beyefendi bir adam" dedi.

Kemal Bolat sağlık kontrolü ve işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

"TÜYÜ BİTMEMİŞ HAKKINI YEDİRMEM"

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin de yaptığı açıklamada Kemal Bolat'ın iddialarıyla ilgili yeni bilgi sahibi olduğunu söyledi. Göreve geldiği günden bu yana tüyü bitmemiş yetimin hakkını yedirmediğini söyleyen Başkan Çetin, şunları söyledi:

"Şahsı tanımıyorum, bizimle ilgili araştırma yapmış. Kendisi vicdanlı biriymiş. Yakalanmasa, bekli bugün benim ölüm haberini yazıyor olabilirdiniz. Herkesi göreve davet ediyorum, bu kanlı çeteler hak ettiği cezayı alsın."

CHP Adana İl Disiplin Kurulu'nca 2016'da CHP grup kararına uymadığı gerekçesiyle partiden ihraç edilen Çukurova Belediye Meclisi üyesi S.Ş.'nin ise iddialarla ilgili ifadesinin alınacağı belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Zanlının adli tıp birimine getirilişi

- Zanlının adli tıp biriminden çıkışı

- Zanlının konuşması

Not: Soner çetinin konuşması arşiv

SÜRE:01'20" BOYUT: 82 MB

Haber:-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK / ADANA,()

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4)ERZURUM'DA ZAFER BAYRAMI COŞKUSU

ERZURUM'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 95'inci yıl dönümü coşkuyla kutlandı. Havuzbaşı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk konulması ile başlayan törenler, Kent meydanında devam etti. Vali Seyfettin Azizoğlu, AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve 9'uncu Kolordu Komutanı Korgeneral Uğur Tarçın, törene katılan asker ve halkın bayramını kutladı. Günün anlamını belirten konuşmaların ve şiirlerin okunması ardından Büyükşehir Belediyesi Mehtaren Bölüğünün söylediği marşlar izleyenleri coşturdu. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Erzurum Şube Başkanı Salih Mesci'nin günün anlam ve önemini belirten konuşmasından sonra öğrenciler Zafer Bayramı konulu şiirler okudu. Vatandaşlar, Suriye'yi DEAŞ'a dar eden 'Fırtına Obüsü' topuna büyük ilgi gösterdi. Zafer Bayramı kutlamaları geçit töreniyle sona erdi.

Görüntü Dökümü

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-Protokolün bayram askeri araçla bayram selamlaşması

-Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

-Şiir okunması

-Mehteran gösterisi

-Törene katılan vatandaşlar

-Geçit töreni

-Fırtına Obüsünün geçişi

Haber-Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,()

SÜRE: 04.25 BOYUT:266 MB

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5)VARTO'DA GURBETÇİLER 'BERLİN' VE 'PARİS'İN ADINI YAŞATIYOR



MUŞ'un Varto İlçesi'nde 1966'da meydana gelen depremden sonra yurt dışına işçi olarak giden, emekli olduktan sonra doğup büyüdükleri ilçeye yatırım yapan gurbetçiler açtıkları otel ve lokantada Berlin ve Paris'in adını yaşatıyor. Avrupa'da iki başkentin adının bulunduğu Varto'da gurbetçilere ait tesislere özellikle tatile gelen gurbetçiler ilgi gösteriyor.Varto'da 19 Ağustos 1966'da meydana gelen Richter ölçeğine göre 6.9 büyüklüğündeki depremde resmi rakamlara göre 2 bin 394 kişi öldu, bin 489 kişi yaralandı. Depremde Varto'daki tüm yapılar ya yıkıldı, ya da kullanılamayacak şekilde hasar gördü. Geride çaresiz kalan ilçe halkından isteyen ise devlet tarafından çalışmak üzere yurt dışına gönderildi. Bunu fırsat bilen birçok kişi Avrupa ülkelerine giderek uzun yıllar çalıştı. Emekli olan Davut Bingöl ile Hasan Gündüz, doğup büyüdükleri topraklara dönerek kazandıklarını ilçe merkezinde otel ve lokanta açarak yatırıma dönüştürdü.

'İŞLERİMİZ ÇOK İYİ'

Yaşanan doğal afet sonucu gittiği Almanya'da Amerikalı'larla çalıştığını ve emekli olduktan sonra Türkiye'ye döndüğünü belirten 65 yaşındaki Davut Bingöl şunları söyledi:

"1966 Varto depreminden sonra Almanya'ya işçi olarak gittim. Berlin'de Amerikalı'larla 35 sene çalıştım. Onlar memleketlerine gittikten sonra bizi emekli yaptılar. 1974 yılında buradaki arsayı satın aldım. 30 yataklı yaptığım otele 'Berlin' adını verdim. İşlerimiz çok iyi. Otele özelikle benim gibi gurbetçiler büyük ilgi gösteriyor."

LOKANTAYI 21 YILDIR İŞLETİYOR

Maddi durumlarının iyi olmaması nedeniyle Fransa'ya giden ve orada çalışıp para kazandıktan sonra Türkiye'ye dönen 52 yaşındaki Hasan Gündüz de şöyle konuştu:

"1987 yılında Avrupa'ya gittim. 5- 6 sene çalışıp para biriktirdim. Özellikle memleketime yatırım yapmayı düşünüyordum. Varto'ya gelip baktığımda iyi bir lokanta yoktu ve en iyi işin bu olacağına karar verdim. Bu lokantayı 21 yıldır işletiyorum. Parayı Paris'te kazandığım için lokantanın ismini 'Paris' koydum. Nerede ekmek yemişsem oraya ihanet etmem. Varto çoktan Avrupa Birliği'ne girmiş. Varto Avrupa'nın bir parçası gibidir. Bu sene Avrupa'dan gelen gurbetçilerimiz çoktu. İyi çalıştık, iyi para kazandık."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Şehirden görünüş

-Berlin otelinden görünüş

-Lokanta Paris'ten görünüş

-Avrupalı araçlarından görünüş

-Berlin oteli sahibi Davut Bingöl ile röp.

Paris lokantası sahibi Hasan Gündüz ile röp.

Haber-Kamera: Fatih ÇELİK / VARTO, (Muş), ()

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6)TEKİRDAĞ'DA MAKET POLİS ARAÇLARI GÖREVDE

TEKİRDAĞ Emniyet Müdürlüğü sürücülerin trafik ihlali yapmasının önüne geçmek ve kazaları önlemek amacıyla kazaların yoğun görüldüğü noktalara maket trafik polisi araçları koydu.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'nce Kurban Bayramı öncesi alınan tedbirlere ek olarak, şehrin giriş çıkışları ve kazaların yoğun yaşandığı bölgelerede karayolu kenarına yerleştirilen maket trafik polisi aracı ile kazaların ve kural ihlallerinin önlenmesi hedeflendi. Trafikte görülen olumsuzlukların ve sürücülerin trafik kuralı ihlali yapmasının önüne geçmek için yol kenarına yerleştirilen maket trafik polisi aracı hareket halindeki sürücülerin de dikkatini çekiyor. Uzaktan bakınca gerçek sanılan aracın maket olduğu sürücüler tarafından ancak yanından geçerken fark edilebiliyor. Kaza riskinin de ortadan kaldırması amacıyla da yol kenarında yer alan maket aracın yerine değişik zamanlarda gerçek ekip otomobilleri park edilerek denetimlerin yapılmasının ve kural ihlallerinin önlenmesinin planlandığı belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Maket polis araçlarının konulduğu noktalar

-Aracın yanında geçen sürücülerin yavaşlaması

-Araçların bulunduğu noktalardan geçen araçlar

-Detaylar

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,()-

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