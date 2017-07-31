DHA YURT BÜLTENİ -11

Yüksekova'da PKK'nın bombacısı ve suikastçısı yakalandı (Yeniden)

Müteahhit Necmettin Atsız'a yapılan silahlı saldırının görüntüleri

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde kaymakamlık ve emniyet müdürlüğü çevresinde keşif yaparken, yakalanan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan bir kadın PKK'lının ifadeleri doğrulsunda harekete geçen güvenlik güçleri, çeşitli eylemlerde bulundukları belirtilen 2 PKK'lı teröristi daha düzenlenen operasyonla yakaladı. Terör örgütüne yardım ve yataklıktan da 13 kişi gözaltına alındı.

Hakkari Emniyet Müdürlüğü, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik sürdürülen çalışmalarda; PKK'nın suikastçaları ve bombacıları oldukları belirtilen B.B. ve S. P. adlı 2 PKK'lı yakalandı. Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada şöyle denildi: "21.07.217 günü Belediye Kayyumuna eylem yapmak için keşif yaparken yakalanan E.Ç. isimli (K) terör örgütü üyesinden elde edilen bilgiler doğrultusunda, B.B.(K) ve S. P. isimli teröristler bombalı eylem hazırlığında iken Emniyet görevlilerimiz tarafından yapılan operasyonla yakalanmıştır.Yakalanan terör örgütü mensubu S.P.’ den elde edilen bilgiler doğrultusunda terör örgütünün eylemde kullanmak üzere saklamış olduğu 14 kg patlayıcı madde ele geçirilmiş olup, edinilen diğer bilgiler doğrultusunda Yüksekova ilçemizde işlenen cinayetlerin sır perdesi de aydınlatılmış oldu. Söz konusu 4 cinayeti W.(K) ve E.A. ‘ nın planladığı, cinayetleri ise E.A ve X. (K) isimli terör örgütü mensuplarının işlemiş olduğu tespit edildi. Ayrıca bu bilgiler doğrultusunda Yüksekova ilçemizde terör örgütü mensuplarına 'Yardım ve Yataklık' yaptığı anlaşılan 13 şüpheli şahıs yapılan eş zamanlı operasyon sonucu gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şahıslardan çok sayıda örgütsel doküman, uzun namlulu silah ve el bombası ele geçirilmiş olup, 9 BTÖ mensubu şahıs 'Terör Örgütüne Yardım ve Yataklık' yapmaktan, S.P. isimli şahısta 'Terör Örgütüne Üye Olmak, Örgüt Adına Eylem Yapmaktan' adli makamlara sevk edilmiştir."

MÜTEAHHİT NECMETTİN ATSIZ'A YAPILAN SİLAHLI SALDIRININ GÖRÜNTÜLERİ

HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi'nde 37 yaşındaki müteahhit Necmettin Atsız'ın geçen 31 Mayıs'ta iftar saatinde evine giderken silahlı saldırıya uğramasının görüntüleri ortaya çıktı. Yüksekova İlçesi'nde 31 Mayıs günü iftar vakti Cuhmuriyet Mahallesindeki evine giden müteahhit Necmettin Atsız, kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğraMIŞTI. Olay yerinde ağır yaralanan Atsız, ambulansla kaldırıldığı Yüksekova Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Görüntü Dökümü

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-Yakalananların görüntüsü

-Müteahhit Necmettin Atsız'a yapılan silahlı saldırı görüntüsü

Haber: HAKKARİ,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

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Büyükerşen ile tartışan kafe sahibinin işletmeleri kapanıyor (3)



CUMHURBAŞKANI ARADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Temmuz Cumartesi günü yaşadığı silahlı saldırı girişimi nedeniyle bugün saat 15.00’de Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’i arayarak geçmiş olsun dileklerini ilettiği bildirildi. Büyükşehir Belediyesi Basın Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada görüşme ile ilgili şu bilgilere yer verildi:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme sırasında Başkan Büyükerşen’den konu ile ilgili ayrıntılı bilgi aldı. Başkan Büyükerşen, Sayın Cumhurbaşkanı’na şehirlerde yaşanan mafyalaşma ve çeteleşmenin nedenleri ve mevcut yasal düzenlemelerdeki bazı boşluklar hakkında detaylı bilgi arz etti. Büyükerşen konunun sadece Eskişehir ile sınırlı tutulmaması gerektiğini, şehirlerde gerek hükümet, gerek yerel yönetimlerin yapmış olduğu yatırımlarla oluşan rantların, kamu yararı yerine, yasal boşlukları fırsat bilen ve adı kanun dışı çeşitli işlerle anılan grupların eline geçtiğini, bu durumun da şehirlerde başta huzur ve güvenlik olmak üzere ciddi sorunlara yol açtığını aktardı. Sayın Cumhurbaşkanı, Büyükerşen’den bu konudaki görüş ve düşüncelerini bir rapor halinde kendisine iletmesini istedi."

Haber: Kemal ATLAN /ESKİŞEHİR,()

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Hastane bitişiğindeki çatı yangını korkuttu

KOCAELİ'nin Gebze İlçesi'nde özel bir hastanenin bitişiğindeki binanın çatısında kaynak yapıldığı sırada çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Tedbir amaçlı hastanedeki hastalar çevredeki hastanelere tahliye edildi.

Yangın Güzeller Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. Ahmet Altay'a ait 8 katlı binanın çatı katında kaynak yapıldığı sırada çıkan yangın kısa sürede rüzgarın da etkisiyle çatıyı alevler kapladı. Yangını gören vatandaşlar itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Bu arada çatısı yanan binanın yan tarafında bulunan özel hastanedeki hastalar tedbir amaçlı çevredeki yakın hastanelere tahliye edildi. Hastaları tamamen tedbir amaçlı başka hastanelere tahliye ettiklerini söyleyen Hastane Başhekimi Dr. Hakan Öbek "Yan binanı çatısında çıkan yangın nedeniyle hastalarımızın dumandan etkilenmemeleri için yoğun bakım ünitesi ve servislerde yatan hastalar çevredeki hastanelere sevk edildi. Yangın söndürüldü. Yaklaşık 2 saat sonra hastalarımızı yeniden hastanemize getireceğiz. Şuan hastalarımızla ilgili bir sıkıntı yok. " dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Çatıdaki yangın

-Hastaların tahliyesi

-Başhekim açıklaması

Haber: Büşra KAYA/GEBZE(Kocaeli)()

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Mahalle halkı yol kapattı

ADANA'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan evlerin molozlarının kaldırılmamasına sinirlenen mahalleli, ateş yakıp yol kapattı.

Olay, merkez Yüreğir İlçesi Kışla Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kentsel dönüşüm kapsamında mahallede istimlak edilen evleri yıkan Yüreğir Belediyesi ekipleri molozları uzun süre kaldırmadı. Tozdan ve çevreye verdiği kötü görüntüden rahatsız olan mahalle sakinleri durumu belediye yetkililerine bildirmesine rağmen sonuç alamadı. Boşaltılan evlerinde yıkılmadığını, uyuşturucu bağımlılarının bu evleri mesken tuttuğunu söyleyen vatandaşlar, yolu yıkılan evlerin molozları ve çöp konteynırlarıyla kapattı. Çöpleri de ateşe veren mahalle sakinleri olay yerine gelen polis ekipleri tarafından dağıtılırken ateş ise itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Çıkan olaylarda 2 kişi gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Kapanan yol ise tekrar trafiğe açıldı.



Görüntü Dökümü

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- İtfaiye aracının görüntüsü

- İtfaiye ateşi söndürürken

- Mahallelilerin konuşması

- Ateşi yakan iki mahalleli polis aracına bindirilirken

- Polis aracının gidişi

- Belediye tarafından yıkılan evler

- Genel ve detay görüntüler

SÜRE:02'44" BOYUT:167 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK/Kamera:Eser PAZARBAŞI/ADANA,()

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Kayseri'de park kavgasında 3'ü kardeş 4 yaralı

KAYSERİ'nin Pınarbaşı ilçesinde iki grup arasında araç park etme tartışması sonrası çıkan bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada 3'ü kardeş 4 kişi yaralandı.

Pınarbaşı ilçe merkezinde, Emrullah (24), Emre (22) ve Eray (16) Kırtaş kardeşler, aracı park etme yüzünden kimliği henüz belirlenemeyen kişilerle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine, 8 kişilik grup, bıçak ve sopalarla Kırtaş kardeşlere saldırdı. Emrullah Kırtaş, kardeşi Eray Kırtaş ve karşı gruptan bir kişi, aldıkları bıçak ve sopa darbeleriyle ağır, Emre Kırtaş ise hafif yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Pınarbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Bu sırada, hastaneye gelen Kırtaş kardeşlere saldıran grup, doktorlara ve sağlık görevlilerine de saldırdı. Polisin müdahalesiyle grup, hastane çevresinden uzaklaştırılırken, yaralılardan Emrullah Kırtaş hava ambulansıyla, yaralı 2 kardeşi de ambulanslarla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne olayda yaralanan diğer kişi ise Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaresi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Emrullah ve Eray Kırtaş kardeşlerin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu, Emre Kırtaş ile diğer yaralının ise durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yaralı ikişinin hastaneye getirilişi

-Detay görüntü

Haber-Kamera: Zafer BARIŞ/KAYSERİ,()

1 dakika 10 saniye/37,5 MB

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Su borusuna sıkışan yavru kedi kurtarıldı

DENİZLİ'de bir evin atık su borusuna girerek mahsur kalan yavru sokak kedisi, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yavrusunun kurtarılmasını bekleyen anne kedinin yavrusunu şevkatle yalaması ise dikkat çekti.

Pamukkale ilçesi İncilipınar Mahallesi'nde yavru bir kedi, bir evin atık su borusundan içeri girerek sıkıştı. İçine girdiği borudan çıkamayan minik kedinin çıkardığı seslerin duyulması üzerine durum itfaiye ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine eve gelen itfaiye ekipleri yavru kediyi kurtarmak için harekete geçti. Ekipler, atık su borusunun üzerindeki betonu kırarak boru içerisindeki yavru kediye ulaştı. Çalışmalar sırasında anne kedi ise yavrusunun çıkarılmasını bekledi. Boru içerisinde bulunan yavru kedi, itfaiye ekiplerince yıkandı. Yavru kedi daha sonra anne kedinin yanına bırakılırken, anne kedinin yavrusunu şevkatle yalaması güzel görüntüler ortaya çıkardı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kurtarma çalışmasından görüntü,

-Yavru kedinin yıkanmasından görüntü,

-Yavru ve anne kedinin buluşmasından görüntü,

-Anne kedinin yavrusunu yalamasından görüntü.

Haber - Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()