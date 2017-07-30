DHA YURT BÜLTENİ-11 

Bir yıl önce kaçırdığı kızı pazar yerinde bıçakla öldürdü



TOKAT’ın Erbaa ilçesinde 17 yaşındaki Ayşe Meşe, kendisini bir yıl önce kaçıran 32 yaşındaki Sinan Ç.'nin bıçaklı saldırısında öldü, kendisini korumaya çalışan babası Ali Osman Meşe yaralandı.

Olay saat 11.00 sıralarında ilçeye 40 kilometre uzaklıktaki Gökal Kasabası'nda meydana geldi. Saniye ve Ali Osman çiftinin iki çocuğundan biri olan Ayşe Meşe bir yıl önce Sinan Ç. tarafından kaçırıldı. Altı ay önce baba evine dönen Ayşe Meşe, bugün annesi ve babasıyla birlikte kasabada kurulan pazara gitti. Ayşe Meşe'nin baba evine dönmesini hazmedemeyen Sinan Ç. de onları takip etti.

Aile alışveriş yaparken yanlarına yaklaşan Sinan Ç., bıçakla Ayşe Meşe ve onu korumaya çalışan babası Ali Osman Meşe'yi yaraladıktan sonra kaçtı. Vücuduna aldığı 6 bıçak darbesiyle ağır yaralanan Ayşe Meşe olay yerinde ölürken, yaralı baba Ali Osman Meşe de ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kızı Ayşe'nin öldürülmesine ve eşi Ali Osman'ın yaralanmasına tanık olan Saniye Meşe, gözyaşı döktü.

Saldırgan Sinan Ç., bir süre sonra jandarmaya teslim olurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

-Olay yerinden görüntüler

-Ekiplerin çalışması

-Cenazenin götürülüşü

-Kızın annesinin gözyaşları

-Zanlının fotosu

Haber-Kamera: İbrahim UĞUR/ERBAA(Tokat),()

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Kayseri'de tur midibüsü devrildi: 26 yaralı (2)



YARALILARI AFAD VE UMKE EKİPLERİ ÇIKARDI

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde Kapuzbaşı Şelalesi'ne geziye gidenleri taşıyan 03 KS 011 plakalı tur midibüsünün devrildiği kazada yaralanan 26 kişiden çoğu, kaza yerine sevk edilen AFAD ve UMKE ekipleri tarafından araç içinden çıkarıldı. Sürücünün virajda direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu meydana gelen kazada yaralananlardan 3'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.

Yaralılar ambulanslarla götürüldükleri Yahyalı Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Kayseri kent merkezindeki çeşitli hastanelerde tedaviye alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yaralıların hastaneye gelişi

-112 Embulans görevlisinin kızı kucağında taşılası

-Detay görüntü

Haber- Kamera: Zafer BARIŞ-Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ )

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Çavuşoğlu: Batı Trakya ve Balkanlı vatandaşlarımız da 15 Temmuzda havalimanındaydı



BAŞBAKAN Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, 15 Temmuz darbe girişimine değinerek, "15 Temmuz'da Türkiye'nin 81 vilayeti sokağa çıktı. Balkanlı ve Batı Trakyalı vatandaşlar da o gece havalimanının önündeydi" dedi.

Çavuşoğlu, Bursa’nın merkez Osmangazi İlçesi Gündoğdu Mesire alanında bu yıl 18’incisi düzenlenen Batı Trakyalılar Panayırı ve 12’nci Uluslararası Balkan Yağlı Güreş Şampiyonası’na katıldı. Açılışta konuşan Bakan Çavuşoğlu 15 Temmuz darbe girişimini değerlendirdi. Türkiye’ye bundan 100 yıl önce başlayan saldırıların daha düşük yoğunlukta devam ettiğini ve son yıllarda, operasyonel bir şekilde icra edildiğini ileri süren Bakan Çavuşoğlu, şöyle devam etti: "Bunun idrakindeyiz. Nihayet bundan 1 yıl önce, 15 Temmuz günü ülkenin bütün kaynaklarını sömürerek, dindar insanımızın imanını sömürerek, milletimize çöreklenmiş, devlet kadrolarının tamamı içerisine sirayet etmiş, günü geldiğinde saldırıya geçirilmek üzere uyumaya bırakılmış bir terör örgütü, bu ülkeyi işgal etmeye, bu ülkeyi peşkeş çekmeye, bu ülkeyi tarihten silmeye çalıştı. Ancak bu ülkenin evlatları ecdadından duyup gördüklerini ve tarih sayfalarından okuduklarını, namusun ve mukaddesatın, bayrak ve vatanın ne demek olduğunu bilerek, Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde yeniden sokaklara koştuğu, tankların önüne kendini siper etmek suretiyle 'burası benim vatanım, vatanıma göz dikenin gözünü oyarım' dedi.

İstanbul'da, Ankara'da, Bursa'da, Aydın'da, Türkiye'nin 81 vilayetinde vatanını ve milletini ne kadar seven insan varsa ve onlar sokağa çıktıysa aynı şekilde, Bulgaristan'dan, Makedonya'dan, Kosova'dan, Arnavutluk'tan, Batı Trakya'dan Türkiye'ye İstanbul'da havaalanının önüne gelen kardeşlerimi biliyorumö.

Çavuşoğlu, bugün bazılarının ‘Ne işimiz var şurada? Ne işimiz var Suriye’de, niye başkalarının işine karışıyoruz' diye sorduğunu hatırlatarak, “Soranlara şunu söylüyorum; sizin ufkunuz bunları anlamaya yetmeyebilir ama Türkiye'ye göz dikenler için sadece 80 milyon yok.Türkiye'ye göz dikenler için medeniyet coğrafyasında zamanda yaşayan milyonlarca kardeşiniz var. Onlar bizim kardeşimiz, biz onlara destek vereceğiz onlar zor günümüzde bizim yanımızda olacak. Bu işbirliğini bu sosyal dokumuzu sonuna kadar muhafaza edeceğiz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Güreş müsabakalarından detaylar,

Alandan detaylar,

Çavuşoğlu'na plaket verilmesi

Çavuşoğlu'nun konuşması

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ- Enver Fatih TIKIR/BURSA,() -

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Otomobilin çarptığı genç yaralandı

ŞANLIURFA’da, yolun karşısına geçmeye çalışan 14 yaşındaki Muhammed Derin, otomobil çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Uçaksavar Köprülü kavşağı yanında meydana geldi. Muhammed Derin’e, yolun karşısına geçmeye çalışırken plakası ve sürücüsü belirlenemeyen otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrularak ağır yaralanan Derin, vatandaşların çağırdığı ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Derin'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis kaçan sürücünün kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Hastanenin acil servisi

- Yaralı çocuğu acil servise konulması

- Yakınlarının sinir krizi geçirmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-)

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Seyyar satıcının katil zanlısı 80 gün sonra yakalandı

DENİZLİ'de, geçen 11 Mayıs'ta yalnız yaşadığı evinde başına keser vurularak öldürülen ve cesedi 5 gün sonra bulunan 64 yaşındaki Hasan Güler'in katil zanlısı 20 yaşındaki C.D. 80 gün sonra saklandığı evde yakalandı. Adliyeye sevk edilen C.D., tutuklandı.

Seyyar satıcılık yapan Hasan Güler, geçen 11 Mayıs'ta, yalnız yaşadığı evinde, İncilipınar Mahallesi, 1243 Sokak'taki evinde ölü bulundu. Kendisinden haber alamayan yakınlarının haber vermesi üzerine çilingir yardımıyla eve giren polisler tarafından cesedi bulunan Güler'in başına çekiçle vurularak öldürdüğü ve cep telefonunun kayıp olduğu belirlendi. Polis, Güler'in ölü bulunduğu odanın duvarına şüpheli tarafından yazıldığı anlaşılan ve maktülün 'eşcinsel' olduğunu ileri süren ifadeler olduğunu da tespit etti. Güler'in kayıp olan cep telefonundan yola çıkan polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Polis, şüphelinin SIM kartını kırdıktan sonra telefonu sattığını tespit etti. Ardından telefonu satın alan işyerinin güvenlik kamerasından şüphelinin C.D. olduğu tespit edildi. Polis, bu gelişmelerden yola çıkıp, C.D.'nin Değirmenönü Mahallesi'ndeki bir evde saklandığı tespit etti. C.D., dün eve düzenlenen operasyonla yaklandı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.D., tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Öldürülen Hüasan Güler'in opağı

-Şüphlinin adliyeye sevk edilmesinden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()

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