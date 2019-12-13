DHA YURT BÜLTENİ -11 

İzmir'de iki okul kantininde şırıngalı çikolata tespit edildi(2)

KANTİNLERİ GEZDİ

İzmir Kantinciler Odası Başkanı Rasim Topçu, açıklamanın ardından kentteki bazı okulların kantinlerini gezdi ve öğrencilere sorular sordu. Okuldaki öğrencilerle de görüşen Topçu, Ankara ve Diyarbakır'da yaşanan olayı anlattıktan sonra öğrencilere, "Sizin kantininizde şırınga çikolata satılıyor mu?", "Okul kantininizden memnun musunuz?" gibi sorular sordu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

- Rasim Topçu'nun okul kantinlerini gezmesinden görüntü

Haber-Kamera: Hande NAYMAN - Tekin GÜRBULAK / İZMİR, ()

========================

Diyarbakır'da 1 milyonun sahibi aranıyor (Özel)

Sayısal Loto'da 1 milyon 173 bin 680 TL'lik büyük ikramiyenin isabet ettiği kuponun, Diyarbakır'da oynandığı belirlendi. Henüz ortaya çıkmayan talihli, kentte merak konusu oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nce Sayısal Loto'nun 1278'inci çekilişi yapıldı. Çekiliş sonuçlarına göre büyük ikramiye '7-12-19-24-25 ve 32' numaralarına isabet etti. Büyük ikramiyenin, Diyarbakır'da oynanan kupona çıktığı belirlendi. Milli Piyango İdaresi tarafından çekilişle belirlenen şanslı rakamları tutturarak 1 milyon 173 bin 680 TL kazanan talihli, henüz ortaya çıkmazken, kentte heyecan yaşandı. Talihlinin kuponu, Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinin Dağkapı semtindeki Coşkun Kenan Doğruiş'in işlettiği bayide oynadığı belirlendi.

'BİZİ DE GÖRÜRSE İYİ OLUR'

Bayiyi işleten Coşkun Kenan Doğruiş, 1 milyon 173 bin liralık ikramiyeyi kazanan talihliyi tanımadığını belirterek, "Sayısal Loto'nun büyük ikramiyesi bizde çıktı. 1 milyon 173 bin lira. Talihliyi tanımıyoruz. Hayırlı olsun kendilerine. Ortaya çıkarsa bizi de görürse iyi olur. Gerçi öyle bir beklentimiz yok ama yine de ona hayırlı olsun. Daha önce de 7'nci ayda da yine şans topundan 414 bin lira vermiştik. Büfemiz şanslı bir bayi. Bütün müşterilerimizi bekliyoruz. Şu an işler çok şükür fena değil, sezon sonuna doğru daha iyi olur" dedi.

Bayiden bilet alan Ayşenur Menteşe ise "1 milyon bana çıkarsa yurtdışına giderim. Tatile giderim, araba alırım" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

---------

Rihan Alp anons

Kuponun oynandığı bayi

Bayide kupon dolduranlar

Bilet alanlar

Kenan Coşkun Doğruiş'in konuşması

Vatandaşların konuşması

Genel ve detay

Haber-Kamera: Emrah KIZIL, Rihan ALP/DİYARBAKIR,()

========================

Arazi kamulaştırma bedellerini protesto ettiler



Rize’de, yapımı süren sanayi sitesinin 2'nci etap çalışmaları için alınan 'acele kamulaştırma' kararı nedeniyle İl Genel Meclisi önüne gelen mülk sahibi Uzunköy halkı, arazi bedellerinin çok düşük olduğunu söyleyerek, tepkilerini dile getirdi. Gruptan bazıları ise açıklama yapıldığı sırada fenalık geçirdi.

Rize'nin Çiftekavak Mahallesi mevkisinde yapımı devam eden sanayi sitesi projesi için Çiftekavak, Hayrat, Kambursırt mahalleleri ile Uzunköy köyündeki 153 dönüm taşınmaz için 'acele kamulaştırma' kararı çıkarıldı. Bölgede metrekaresine 55-65 TL arasında kamulaştırma bedeli verilen mülk sahipleri, Rize Belediyesi önünde toplandı. Buradan İl Genel Meclisi önüne gelen grup, düşük olduğunu belirttiği kamulaştırma fiyatlarına tepki gösterdi.

Grup adına açıklama yapan Şaban Kanoğlu, takdir edilen kamulaştırma bedellerinin kendi adlarına bankalarda bloke edildiğini belirterek, "Mahalle halkına kamulaştırma kararları tebliğ edilmiştir. Tarafımıza tebliğ edilen kararlar yöre halkını şoka uğratmıştır. Taşınmazlarımızın metrekaresine tarlalar için 55 TL, çaylık alanlar için 65 TL arasında değişen fiyatlar konmuş ve kamulaştırma bedelleri bu miktarlar üzerinden bloke edilmiştir. Biz bu fiyatları kabul etmiyoruz" dedi.

Havva Kan ise, "Resmen yerlerimizi gasbettiler. Şu çocuklar ne yiyecek? Başka malları yok. Kent merkezine 2-3 kilometre yakınlıkta olan yerin metrekaresi 50 TL olur mu? Hakkımızı istiyoruz’" diye konuştu.

Açıklama yapıldığı sırada fenalaşarak sinir krizi geçiren Dursun ve Hatice Kan adlı vatandaşlara, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti.

Vatandaşlar, valilik binası önünde toplantıktan sonra, buradan olaysız ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Vatandaşların yürüyüşü

Eylemden detaylar

Bayılan vatandaşlara müdahale

Röportajlar

Detaylar

Haber-Kamera: Arzu ERBAŞ-Mehmet Can PEÇE RİZE-

========================

Mesanesinden 130 gramlık taş çıkarıldı; Kendimi hafiflemiş hissediyorum



Trabzon'un Of ilçesinde yaşayan İsmail Ulusoy'un (74) mesanesinden ameliyatla 130 gram ağırlığında tek parça taş çıkarıldı. Sağlığına kavuşan Ulusoy, taşın büyüklüğünü görünce çok şaşırdığını söyleyerek, "Şu anda kendimi hafiflemiş hissediyorum" dedi.

Of ilçesinde yaşayan emekli İsmet Ulusoy, bir süre önce idrar yapmakta zorlanınca Of Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan tetkiklerde yaşlı adamın idrar torbasında büyük boyutlu ve mesane duvarına yapışık halde taş olduğu tespit edildi. Hastanede, Opr. Dr. Burak Değirmentepe tarafından ameliyata alınan İsmet Ulusoy'un mesanesinden 130 gram ağırlığında ve 7 santimetre uzunluğunda tek parça halinde taş çıkartıldı. Ameliyat sonrasında taşı gören doktorlar ve aile yakınları büyük şaşkınlık yaşadı.

‘KENDİMİ HAFİFLEMİŞ HİSSEDİYORUM’

Ameliyatla sağlına kavuşan İsmet Ulusoy, taşın büyüklüğünü görünce çok şaşırdığını söyleyerek, “Şu anda kendimi hafiflemiş hissediyorum. Mesanemde bu kadar büyük taş olduğunu söylediklerinde inanmamıştım. Ama ameliyat sonrasında getirip taşı elime verdiklerinde çok şaşırdım. Şimdi ziyaretime gelenlere bu taşı gösteriyorum. Onlarda çok şaşırıyorlar. Çevremde bu tür şikâyetleri olanları arayıp hastaneye gelip doktora görünsünler diye uyardım” dedi.

‘LİTERATÜRDE NADİR RASTLANMAKTADIR’

Opr. Dr. Burak Değirmentepe de, ameliyatla çıkarılan taşa literatürde çok nadir rastlandığını belirtek, "Hastamız idrar yapmakta zorlanma ve kesik kesik idrar şikâyetleri ile bize başvurdu. Hastanemizde yapılan değerlendirmede mesanesinde 7 santimetrelik taş olduğunu gördük. Hastamız uzun yıllardır bu şikâyetle yaşıyormuş. Hastanın mesanesinde bulunan taşı açık ameliyatla aldık. Toplumda genellikle 50 yaş ve üzeri insanlarda bu tür şikâyetler çok yaygın olarak görülmekte. Kişi bunu yaşlılığın bir belirtisi zannederek kabullenip yaşıyor. Oysa bu hastanın yaşam kalitesini aşağıya çeken bir durum. Bu tür şikâyetler görülüyorsa uzmana gitmek gerekiyor. Çünkü hastamız İsmet bey bize zamanında gelseydi kapalı ameliyat yapardık ve hatta taş bu kadar büyümezdi belki de oluşmazdı” diye konuştu.

Hastane Başhekimi Şaban Uysal ise, bu tür ameliyatı ilçe hastanesinde başarıyla gerçekleştirdiklerini kaydederek, sağlık ekibini kutladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Hastane dışından görüntüler

-Hastadan detaylar

-Çıkarılan taştan detay görüntüler

-Doktor ile röportaj

-Hasta ile röportaj

-Haber genel detay ve görüntüleri

Haber: Aleyna KESKİN- Kamera: Selçuk BAŞAR TRABZON ()