DHA YURT BÜLTENİ- 11

Şırnak - Mardin kırsalında EYP patladı

Şırnak'ın İdil ilçesi ile Mardin Midyat arasındaki kırsalda, PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada yaralı asklerlerin olduğu bildirildi.

Görüntü dökümü

-İdil Devlet Hastanesi'ne yaralıların getirilmesi

-Güvenlik önlemi

Detaylar

ŞIRNAK -

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Çanakkale'de 33 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen Afganistan uyruklu 33 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi Kadırga Burnu açıklarında lastik bot içinde 17’si çocuk, 9'u kadın ve 7'si erkek olmak üzere Afganistan uyruklu 33 kaçak göçmen yakaladı. Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu’na getirilen göçmenler işlemlerinin ardından ilçedeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yakalanan kaçaklardan görüntüler.

Haber-Kamera: ÇANAKKALE, ()

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Doktora kafa atan saldırgan yakalandı



İzmir'in Gaziemir ilçesinde, ehliyet için sağlık raporu almaya gittiği, 6 No'lu Aile Sağlık Merkezi'nde (ASM), kaydının başka bir ASM'de olması nedeniyle rapor vermeyeceğini söyleyen Doktor Ali Erhan Kiriş'e küfür edip, kafa atan saldırgan Adana'da yakalandı. Şüphelinin polisteki ifadesinde, "Bir anda sinirlendim ve ne yaptığımı bilemeyecek hale geldim, çok pişmanım" dediği öğrenildi.

Olay, geçen 7 Kasım günü Gaziemir 6 No'lu ASM'de yaşandı. Doktor Ali Erhan Kiriş, ehliyet için sağlık raporu almak istediğini söyleyen bir erkeğe, kaydının başka bir ASM'de olması nedeniyle rapor veremeyeceğini söyledi. Bunun üzerine, başka bir doktorun odasına giren şüpheli, durumu iletti. Bir kez daha olumsuz yanıt alan şüpheli, yeniden Kiriş'in odasına girip, küfürler etti. Kiriş'in "Neden küfür ediyorsun?" diyerek, tepki göstermesi üzerine de doktora kafa attı. Doktoru darp ettikten sonra koşarak kaçtı. Doktor Ali Erhan Kiriş ise karakola giderek şikayetçi oldu.

GÜVENLİK KAMERALARI KAYDETMİŞTİ

Saldırı, sağlık ocağındaki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, saat 15.09'da doktor Ali Erhan Kiriş'in odasına giren kişinin kısa süre sonra odadan çıktığı, saat 15.12'de bir kez daha geldiği görülüyor. Kiriş'in, odadan ayrılan kişinin peşinden gidip neden küfrettiğini sorduğu, sonrasında darp edildiği yer alıyor. Doktor Ali Erhan Kiriş, "Odama geldi ve ehliyet için sağlık raporu almak istediğini söyledi. Ben de hangi ASM'ye kayıtlı olduğunu sordum. Buraya kayıtlı olmadığını söyledi. Ben de bunun üzerine raporu vermeyeceğimi söyledim. Daha sonra odadan ayrıldı, kısa süre sonra tekrar geldi ve malum olay yaşandı. Bunlar daha önce tattığım duygular değil, o yüzden değişik hissettim. Elmacık kemiğime doğru kafa attı ve gözümün altı morardı. Umarım bir daha böyle bir olay yaşanmaz. İzmir Tabip Odası ve Aile Hekimleri Derneği'ne benimle ilgilendikleri için çok teşekkür ediyorum" dedi.

Söz konusu şüpheli, geçen Cumartesi günü Adana'da yakalandı. Emniyete götürülen saldırganın ilk ifadesinde, "Bir anda sinirlendim ve ne yaptığımı bilemeyecek hale geldim, çok pişmanım" dediği öğrenildi.



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Davut CAN / İZMİR, ()-

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Divriği'de, demir yolunda iş makineleri çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı



Sivas'ın Divriği ilçesinde, demir yolunda çalışma yapılan iş makinesi ile yol kenarında çalışma yapılan kepçe çarpıştı. Kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında, Divriği'de meydana geldi. Demir yolunda çalışma yapılan 'plaser' denilen demir yolu iş makinesi ile yol kenarında çalışma yapılan ve 'kepçe' diye tabir edilen kara yolu iş makinesi çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre, 1 kişi yaşamını yitirirken, 4 kişi de yaralandı. Kaza ihbarıyla bölgeye gelen sağlık görevlileri, yaralıları ambulanslarla Divriği Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

(Görüntü takip ediliyor)

Haber: SİVAS()

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Kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk

Şanlıurfa'da seyir halindeki kamyonetin kasasına yüklenmiş eşyaların üstüne uzanarak yolculuk yapan kişi, çevredekiler tarafından görüntülendi.

Kentin en işlek caddesi olan Necmettin Cevheri Bulvarı'nda kameralara yansıyan görüntü, görenleri şaşırttı. Hamal olduğu belirlenen kişi, ev eşyası yüklü kamyonetin ön tarafında yer olmadığı için yüklenen eşyaların üzerine uzanıp, bir ayağını ise yola sarkıtarak yolculuk yaptı. Oldukça rahat görünen kişi, tehlikeli yolculuğu sırasında telefonla da konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Seyir halindeki eşya yüklü kamyonet

- Kasadaki yüklü eşyaların üzerine uzanarak yolculuk yapan kişi

- Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera:Ali LEYLAK -ŞANLIURFA - )

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Proje sayesinde ilk defa Çukurca'yı gördüler

Hakkari Üniversitesi'nce hayata geçirilen 'Hakkari Girişimci Kadınlarını Yetiştiriyor Projesi' kapsamında 75 kadın, Irak sınırındaki Çukurca ilçesini ilk kez gezdi.

'Hakkari Girişimci Kadınlarını Yetiştiriyor Projesi' kapsamında 75 kadın, iş hayatına hazırlanıyor. Kurslarda meslek edinen kadınlar, kente 70 kilometre uzaklıkta bulunan Çukurca'daki tarihi değirmen, türbe ve kale evleri gezerek bilgi aldı. Proje sayesinde Çukurca'ya ilk defa geldiklerini belirten kursiyer Züleyha Engin, Hakkari Üniversitesi'ne teşekkür etti. Engin, proje sayesinde gezme imkanı bulduklarını belirterek, "Bundan sonrasında çok farklı yerleri göreceğimize inanıyorum. Hakkarili olduğum halde ilk defa Çukurca'ya geliyorum. Hakkari Üniversitesi öğretim üyesi Firdevs hocamıza teşekkür ediyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kursiyerlerin otobüste şarkı söylemesi

- Çukurcadaki tarihi taş değirmeni ziyaret etmeleri

- Çukurca ilçe merkezinde halay çeken kadınlar

- Kale evlerini ziyaret ederlerken

-Kursiyerlerden Züleyha Engin ile röpörtaj

-Genel ve detaylar

Haber: Mehmet ÖZKAN- Serdar KARA/ÇUKURCA (Hakkari), ()

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Kıbrıs gazilerine 45 yıl sonra madalya ve beratları verildi



Gaziantep’in İslahiye ilçesinde, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 15 gaziye madalya ve beratları törenle verildi. 45 yıl sonra madalyasına kavuşan gaziler duygulu anlar yaşadı.

İslahiye Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü’nde düzenlenen ‘Kıbrıs Barış Harekatı Milli Mücadele Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni’ne Kaymakam Muhammed Lütfi Kotan, 106’ncı Topçu Alayı Komutanı Albay Ömer Şahin Selvi, Belediye Başkanı vekili Fetiye Erdoğan, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Fatih Kale, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Tahta, İlçe Emniyet Müdürü Bedrettin Sarıtaş, gaziler ile STK temsilcileri katıldı.

Törende konuşan Kaymakam Muhammed Lütfi Kotan, öŞehit ve gaziler vatanın tapusunun asli ve müşterek hissedarlarıdır. Tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anarken, bu vatan uğruna gazi olanlara da minnettar olduğumuzu ifade etmek istiyorumö diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından gazilere madalya ve beratları protokol üyeleri tarafından verildi. Kıbrıs Gazisi Mehmet Yüksel, 45 yıl sonra madalyasına kavuştuğu için gözyaşlarını tutamazken, 12 yıl önce vefat eden eşi Mehmet Keleş'in madalyasını alan Ayşe Keleş ise, "Eşim bu madalyayı çok bekledi. Onun almasını isterdim" sözleriyle duygulandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-İslahiye sosyal hizmetler müdürlüğü

-Kaymakam Muhammed Lütfi Kotan'ın konuşması

-Madalyaların verilmesi

-Gazi Mehmet Yüksel ile röp

-Gazi eşi Ayşe Keleş ile röp

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-)