DHA YURT BÜLTENİ - 11

CHP’nin toplantısında Ağbaba'ya yönelik silahlı saldırı - (YENİDEN)

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'ya, Malatya’nın Akçadağ ilçesinde, partisinin üyeleriyle birlikte toplantı yaptığı sırada silahlı saldırıda bulunuldu. Olayda Ağbaba ve yanındakiler yaralanmazken, parti üyesi olduğu belirtilen şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Olay, sabah saatlerinde Atatürk Meyda’nın meydana geldi. CHP’li Ağbaba, partisinin ilçe teşkilatı ile ilçe binasında toplantı gerçekleştirdi. Bu sırada parti üyesi olduğu belirlenen Cihangir S., partide toplantı yapıldığı sırada yanındaki tabancayla ateş açtı ve daha sonra bölgeden uzaklaştı. Ardından ilçe binasına çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Tabancadan çıkan mermiye ait 1 boş kovanın bulunduğu olayda CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ile İlçe Başkanı Ali Aslan’ın hedef olduğu bildirildi. Olayda ölen veya yaralı olmazken, olay yerine gelen polis, boş kovanı alıp, görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Polis ekipleri olay sonrası kaçan Cihangir S.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Olaydan sonra Malatya Valiliği tarafından açıklama yapıldı. Yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“26 Ağustos 2019 tarihinde saat 11.42'de, Cumhuriyet Halk Partisi Akçadağ İlçe Teşkilatı binasında parti toplantısı yapıldığı esnada, CHP üyesi olduğu belirtilen C.S. isimli şahıs tarafından, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve İlçe Başkanı Ali Aslan’ın bulundukları yer hedef alınarak tabancayla bir el ateş edilmek suretiyle silahlı saldırı olayı meydana gelmiştir. Saldırıda herhangi bir yaralanma söz konusu olmayıp, olayda kullanılan silaha el konulmuştur. Emniyet güçleri tarafından olaydan sonra firar eden şahsı yakalama çalışmaları devam etmektedir.ö

AĞBABA: SİLAHI BEN ALDIM

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ise “Olayda parti üyemiz silahla bize doğru ateş etti. Ardından hemen ben araya girdim elinden silahı aldım ve sonrasında kaçtı gitti, araya ben girdim. Olayda ölen veya yaralanan yok" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerinden detay

- İlçe binası

- İlçe binasının içinden detay

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 24 MB

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-

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Terme'de köprü çöktü: 2 yaralı

Samsun'un Terme ilçesinde yaşanan selin ardından yeni yapılan köprünün karaya bağlantı noktası çöktü. Çökme sonucu 2 kişi yaralanırken, bir otomobil ise oluşan çukura düştü.

İlçede geçen hafta cuma ve cumartesi günü meydana gelen selin ardından yaralar sarılmaya çalışılıyor. Daha önce sel sonucu 2 köprünün yıkıldığı ilçede, yeni yapılan 3'üncü köprünün de karayla bağlantı noktasında çökme meydana geldi. Çökme sonucu köprüde yürümekte olan Mehmet ve Mustafa Kavak, yaralanırken hafif ticari bir araç ise çukura düştü. Aracın içinde kimsenin bulunmaması ise faciayı önledi. Hastaneye kaldırılan yaralılar Mehmet ve Mustafa Kavak'ın sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

İlçe Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Yol bölgesini kapatmıştık ama maalesef vatandaşlar şeridi açarak burayı trafikte kullanmışlar" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Tayfur KARA-Mehmet Emin COŞKUNDERE/TERME, SAMSUN () -

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Su dinamosunu tamir ederken elektrik akımına kapıldı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bahçe sulayan Hakan Tespi (30) arızalanan su dinamosunu tamir etmek isterken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Tekebaşı Mahallesi'nde oturan Hakan Tespi, bahçede sulama yaptığı sırada, arızalanan su dinamosunu tamir etmek istedi. Bu sırada akıma kapılan Tespi ağır yaralandı. Tespi götürüldüğü hastanede yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı. Hakan Tespi'nin cenazesi Tekebaşı mahallesindeki Asri Mezarlıkta toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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-Vatandaşların cenazeye omuz vermesi

-Cenaze namazından görüntüler

SÜRE: 0'41', BOYUT: 76,7 MB

Haber-Kamera: ALI ARSLAN/SAMANDAG,(HATAY),()

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TransAnatolia yarışlarındaki kazada Türk motosikletçi yaralandı

Konya'da düzenlenen 'TransAnatolia Rally Raid' yarışmasında yarışçılardan Selçuk Necati Bektaş (53) motosikletten düşerek kaza geçirdi. Yaralanan Bektaş, parkurda yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulans helikopterle Konya'ya sevk edildi.

Bolu’daki Abant Tabiat Parkı’nda 24 Ağustos tarihinde başlayan, 2 bin 300 kilometrelik kültür ve tarih dolu bir rota üzerinden 31 Ağustos günü Şanlıurfa Göbeklitepe de sona erecek olan '9. Transanatolia Rally Raid' yarışması devam ediyor. Yarışmanın bugün gerçekleşen Aksaray Tuz Gölü etabında şansızlık yaşandı. Yarışçılardan Selçuk Necati Bektaş, yarış sırasında motosikletinden düşerek yaralandı. Bektaş'a ilk müdahale yarışların Türkiye Koordinatörlüğünü de üstlenen Konya UMKE ekibi tarafından yapıldı. Bektaş için olay yerine Konya'dan ambulans helikopter sevk edildi. Yola iniş yapan helikopter, Bektaş'ı alarak Konya'ya getirdi. Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Selçuk Necati Bektaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Ambulans helikopterin inişi

-Yaralının helikopter alınıp, ambulansa bindirilmesi

-Olay yerinde yaralının ambulans içindeki görüntüsü

Haber- Kamera: Tolga YANIK KONYA ))

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Yakıtı bitip, kamyonla çekilen otomobile TIR çarptı: 3 ölü, 2 yaralı (2)

3 KİŞİNİN CENAZESİ MEMLEKETLERİNE GÖNDERİLDİ

Konya'nın Ereğli ilçesinde, yakıtı bittiği için kamyonla çekilen otomobilde, arkadan gelen TIR'ın çarpması sonucu hayatlarını kaybeden sürücü Vedat Ceylan ve annesi Redife Dinçcan ile tarım işçisi Hediye Ulutaş'ın cenazeleri ailelerine teslim edildi.

Anne-oğul ve tarım işçisinin cenazeleri, memleketleri Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde toprağa verilecek. Kazada yaralanan Evin Uluştaş ile TIR şoförü Ahmet Şimşek'in tedavileri ise devam ediyor.

KONYA,()

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Çanakkale’de 400 kaçak yakalandı, 2 organizatör tutuklandı

Çanakkale’de düzenlenen 18 operasyonda 400 kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan 4 organizatörden 2'si tutuklandı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı, Ayvacık ve Ezine bölgesinde 24-26 Ağustos tarihleri arasında göçmen kaçakçılığına yönelik 18 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 356'sı Afganistan, 19'u Suriye, 23'ü Somali, 2'si Filistin uyruklu toplam 400 kaçak göçmen yakalandı. Organizatörler H.D., M.Ç., H.M. ve M.K.'nin gözaltına alındığı operasyonda 1 minibüs ve 3 otomobil ile 2 bot ve 2 bot motoru ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Afgan, Somali ve Filistin uyruklu 381 kaçak göçmen, Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi. 19 Suriyeli ise 6458 Sayılı Uluslararası Koruma Kanununun 57/4 maddesine göre ikamet etttikleri illere gönderildi.

Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen organizatörlerden H.D. ve M.Ç. tutuklandı. H.M. ve M.K.'nin sorguları ise devam ediyor.

ÇANAKKALE, ()-