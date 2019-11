DHA YURT BÜLTENİ - 11

Köy okulunda en eğlenceli İngilizce dersi

Erzurum'un Karayazı ilçesindeki Tosunlu İlkokulu öğrencilerine oyunlarla öğretilen İngilizce dersleri, sosyal meydaya büyük beğeni topladı.

Karayazı ilçesine bağlı Tosunlu Köyü'nde 4 derslikli, 67 öğrencinin eğitim- öğretim gördüğü ilkokulda, eğlenceli İngilizce dersleri sosyal medyada tıklanma rekoru kırdı. İngilizce öğretmeni Nadide Karamemiş tarafından eğlenceli oyunlarla öğretilen derste, çocukların heyecanlı halleri dikkat çekiyor. Sayıların, sıfatların eğlenceli hale getirerek öğretildiği derslerde çocukların keyifli halleri görenleri tebessüm ettiriyor.

Antalya'da ejder meyvesi hasadı başladı

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, muz ve ejder meyvesi olarak da bilinen pitaya seralarında hasada katıldı. Tanesi 20-30 lira olan pitayada bu yıl 75 dekarda 45 ton rekolte bekleniyor.

Coğrafi konumu, doğal kaynakları ve uygun iklimi sayesinde dört mevsim tarım yapılabilen Antalya'da son yıllarda tropik ve subtropik meyve türleri üretimi önemli potansiyele ulaştı. Bölgede ticari anlamda yetiştiriciliği yapılan tropik meyve türleri muz ve avokado iken, mango ve pitaya üretimleri de ciddi ölçüde arttı.

TANESİ 20-30 LİRA

Antalya'da bu yıl Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıtlarına göre toplam 75 dekar alanda üretimi yapılan pitayada 45 ton rekolte bekleniyor. Üreticiden tanesi 10-15 liraya, marketlerde ise tüketiciye 20-30 liradan satılan pitaya meyvesinin bir adedi yaklaşık 400 gram ağırlığa sahip.

MUZ ÜRETİMİ 500 BİN TON

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, tropik meyve üretimleriyle ilgili inceleme amacıyla muz ve pitaya seralarını gezerken, burada üreticilerle hasada katıldı. Aksu ilçesinde pitaya meyvesi toplayan Vali Karaloğlu, çiftçilerle birlikte muz fidanı dikip suladı. Antalya tarımında tropik meyvelerin vatandaşın alternatif gelir kaynağı olarak geliştiğini belirten Vali Karaloğlu, eskiden sadece Alanya ve Gazipaşa'da bulunan tropik meyvelerin seralarda Manavgat, Serik ve Aksu'ya kadar genişlediğini söyledi. Türkiye'nin muz ihtiyacının 800 bin ton civarında olduğunu kaydeden Vali Karaloğlu, "500 bin tonun üzerinde Türkiye'de üretimi var ve Antalya'da son üç yıldır muz serası bakımından ciddi gelişme yaşandı" dedi.

AVOKADO İHRACATI BAŞLADI

Muz üretiminde özellikle Manavgat ve Aksu'da ciddi artış olduğunu açıklayan Vali Karaloğlu, "Önümüzdeki dört- beş yıl içerisinde Türkiye'nin iç tüketiminin tamamını yerli muz üreticilerinin üretimleriyle karşılayacağımızı düşünüyorum. Sadece muz değil, mango, pitaya gibi diğer türlerde de çok ciddi gelişme var. Zaten Alanya avokadosunun coğrafi işaretini aldık. İhracatına da başladık. Yeni yeni tropik türlerle beraber Antalya çok önemli bir tropik meyve üssü olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Çiftçimizin diğer sebze meyvenin yanında tropik meyve konusunda da yeni bir gelir kapısı açılmış olacak" diye konuştu.

2012'DE BAŞLATILAN PROJE

Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü (BATEM) Müdürü Abdullah Ünlü ise tropik iklim meyvelerine olan talep hızla arttığını belirtti. Ünlü, "2012-2016 yılları arasında Valiliğimiz öncülüğünde bir çalışma başlatılmıştır. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, BATEM ve Akdeniz Üniversitesi'nin ortak çalışması olan 'Değişik Tropik Meyve Türlerinin Antalya Koşullarına Adaptasyonu Üzerine Araştırmalar' adlı yapılan çalışmada 6 türden 11 çeşit için 442 adet tropik meyve fidanı ile başlandı" dedi.

2 MEYVE TESCİLLİ, 3'Ü DAHA EDİLECEK

Bu çalışmada passiflora, guava, pitaya, longan, litchi ve mangonun bölgede ekonomik olarak yetiştirilme şansı oluştuğunu belirten Ünlü, alınan başarılı sonuçlar sonrası 2018 yılında BATEM'in pitaya türünde Cosmic Charlie ile Bloody Mary çeşidi ve passiflora türünde Possum Purple çeşidine tropik meyvede ilk tescilin alındığını söyledi. Ünlü, bir adet mango, iki adet litchi ve bir adet longanın tescili için çalışmaların başladığını ve 2020 yılında tescilin beklendiğini dile getirdi.

ÇKS KAYITLARINA GÖRE ÜRETİM MİKTARLARI

Antalya'da ÇKS kayıtlarına göre 37 bin 417 dekar alanda tropik ve subtropik meyve üretimi yapıldığı ve üretim merkezinin Gazipaşa ve Alanya ilçeleri olduğuna dikkat çeken Ünlü, tropik meyveler ve üretim alanlarını şöyle sıraladı;

"32 bin 243 dekar muz, 5 bin 50 dekar avokado, 75 dekar pitaya, 13 dekar mango, 10 dekar gojiberry, 9,1 dekar pepino, 5 dekar longan, 4.3'er dekar pasiflora ve litchi. Daha küçük ölçeklerde guava, papaya, çikolata meyvesi, fejoya ve carambola. Ayrıca ÇKS'de kayıtlı olmayan ciddi ölçüde de üretici var."

OTELLER VE BÜYÜKŞEHİRLERE GİDİYOR

Tropik meyve üretim alanının her geçen yıl arttığını aktaran Ünlü, "Üretimin tüketici talebi, raf ömrü, tanınırlık ve ekonomik getirisi göz önüne alındığında pitaya, mango, passiflora ve litchinin ön plana çıktığı görülmektedir. Meyvelerin büyük bir kısmı sahil bandında bulunan turizm sektöründeki otellerde büyük ilgi görürken, geri kalan kısmı ise başta İstanbul ve Ankara olmak üzere büyük şehirlerimize gönderilmektedir. Küçük bir kısmı ise ilimiz içerisinde market ve toptan satış yerleri aracılığıyla halkımıza ulaşmaktadır" diye konuştu.

Çöken duvarın altında kalan Damla, toprağa verildi

Sinop’un Erfelen ilçesinde akrabasının inşaat halindeki binanın 2'ini katında oyun oynadığı sırada çöken duvarın enkazı altında kalarak hayatını kaybeden Damla Bade Kurt (3), gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Erfelek ilçesi Bülbüllü Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin yakınındaki dayısına ait inşaatı süren binanın 2'inci katında oyun oynayan Damla Bade Kurt, henüz bilinmeyen nedenle çöken duvarının altında kaldı. Küçük çocuk, çevredekilerin müdahalesi ile enkaz altından çıkarıldı. Çevredekilerce özel araca konulan Kurt, hastaneye götürüldüğü sırada yolda hayatını kaybetti.

TOPRAĞA VERİLDİ

Çöken duvarın enkazı altında kalarak hayatını kaybeden Damla Bade Kurt için, ilçe merkezindeki Erfelek Büyük Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazede, Kurt'un yakınları, gazetecilerin görüntü almasına izin vermedi. Damla Bade Kurt, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından, Bülbüllü köyündeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

'DUVARIN ARKASINDA KALMIŞ'

Damla Bade Kurt'un akrabası Muhammer Özmen, çok üzgün olduklarını belirterek, "İnşaatta çalışma varmış. Çocuk buralarda oynuyormuş, duvar kendiliğinde çocuğun üzerine yıkılmış. Duvarın arkasında kalmış. Vücuduna gelmiş duvar, kafasına düşmemiş. O da duvarın yanına yeni girmiş, sadece bir adım atmış duvar yıkılmadan önce. Çok üzgünüz" dedi.

'GÜRÜLTÜ OLDU, 'EYVAH' DEDİLER'

Küçük kızın ailesin komşusu Ali Tuna ise, küçük kızın hastaneye götürüldüğü sırada yaşamını yitirdiğini söyleyerek, "Burada içerde odunluktaydım, baltaya sap takıyordum. Bir gürültü oldu, 'eyvah' dediler. Dışarı çıkıp, buraya geldim. Baktım kucakta taşınıyor. 'Ambulans çağırın' diye bağırıyorlardı. Arabaya koydular gittiler. Yolda maalesef ölmüş" diye konuştu.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Öte yandan, olayla ilgili polis ekiplerince sürdürülen soruşturma kapsamında, bahse konu inşaatın sahibi, çalışanlar ve görgü tanıklarının da ifadesine başvuruldu. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Bakan Kasapoğlu: Spor yapmak ihtiyaçtır

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Ülkemizde maalesef yanlış değerlendirme var. 'Boş zamanlarında ne yaparsın' diye birine sorduğunuz zaman 'Kitap okurum, spor yaparım' diye cevap verir. Kitap okumak, spor yapmak, boş zamanlarda yapılacak şey değildir. Spor yapmak da yemek yeme kadar zaruri ihtiyaçtır" dedi.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nin 2019- 2020 akademik yılı açılışı için kente gelen Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, ilk olarak Belediye Başkanı AK Parti'li Şükrü Başdeğirmen'i makamında ziyaret etti. Bakan Kasapoğlu'nu Başkan Başdeğirmen, AK Parti İl Başkanı Osman Zabun, partililer ve belediye çalışanları karşıladı. Kasapoğlu, burada açıklamalarda bulunarak, "Ülkemizin her karış toprağına hizmet etmek bizim için şereftir. Her alanda zirveye oynayan bir Türkiye var. Hem masada hem sahada kazanan bir Türkiye var. Geçtiğimiz günlerde pek çok alanda başarıyı yakalayan sporcu arkadaşlarımızın başarılarına hep birlikte şahit olduk, birlikte gururlandık, birlikte alkışladık" diye konuştu.

Belediye ziyaretinin ardından IYAŞ Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen törene katılan Bakan Kasapoğlu, burada ilk dersi verdi. Törene Vali Ömer Seymenoğlu, Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Rektörü Prof. Dr. İlker Çarıkçı, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler, akademisyenler, öğrenciler, siyasetçiler ve belediye başkanları katıldı.

Açılışta kürsüye ilk çıkan Prof. Dr. İbrahim Diler, 14 ay önce kurulan üniversitelerinin kısa zamanda birçok eksiğinin tamamlandığını, akademik eğitim verildiğini söyledi. Rektör Diler, hedeflerinin kısa sürede en iyi üniversiteler arasına girmek olduğunu ve bu doğrultuda çalıştıklarını belirterek, "Yerleşkemiz belli olduktan sonra bu alanda gerekli spor kompleksleri ve ilçelerde yurtlar yapılması hususunda bakanlığımızdan yardım bekliyoruz" dedi.

'ÜRETİME ÖNEM VERİN'

Bakan Kasapoğlu, daha sonra ilk dersi vermek üzere kürsüye çıktı. İsminde 'uygulama' bulunan üniversiteden üretime dayalı projeler üretmesini arzu ettiğini belirten Kasapoğlu, ülkenin son yıllarda her alanda ilerleme kaydettiğini söyledi. Bakan Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eğitim alanına, bütçede en fazla payı ayırdığına dikkat çekti. 2002 yılındaki üniversite sayısı ile şu anki sayının kıyaslanmasının bile meseleyi açıklayacağını belirten Kasapoğlu, "Bu imkanları doğru değerlendirmek gerekir. Genç bir nüfusa sahip olan ülkemizde biz bakanlık olarak gereken ne varsa yerine getirmeye gayret ediyoruz" diye konuştu.

'SPOR, BOŞ ZAMANLARDA YAPILACAK ŞEY DEĞİL'

Ülkede spor komplekslerinin yeteri kadar değerlendirilmediğini kaydeden Bakan Kasapoğlu, "Ülkemizde maalesef yanlış bir değerlendirme var. 'Boş zamanlarında ne yaparsın' diye birine sorduğunuz zaman, 'Kitap okurum, spor yaparım' diye cevap verir. Kitap okumak, spor yapmak, boş zamanlarda yapılacak şey değildir. Spor yapmak da yemek yeme kadar zaruri bir ihtiyaçtır" dedi.

Sözlerinin sonunda üniversite camiasına başarı dileklerini ileten Bakan Kasapoğlu'na, Isparta'ya özgü hediyeler verildi. Öğrenci grupları ile hatıra fotoğrafı da çektiren Kasapoğlu, fuaye alanındaki resim sergisinin açılışını yaptı.

Kongre merkezi bahçesinde kendisini bekleyen Isparta Off- Road Kulübü üyeleriyle de bir araya gelen Bakan Kasapoğlu, off- road araçlarından birinin direksiyonuna geçerek, bilgi aldı. Kulüp üyeleri, Isparta'ya pist yapılması talebinde bulundu. Bakan Kasapoğlu, daha sonra Antalya'da düzenlenen programa katılmak üzere Isparta'dan ayrıldı.

Mahalle sakinleri Yörük kültürünü yaşatıyor

Muğla'nın Fethiye ilçesi Karaçulha Mahallesi sakinleri, 15 gün arayla bir araya gelip, Yörük kültürünü yaşatıyor. 3-4 kişi ile başlanan eğlenceyi tüm mahalle sahiplenince, sıra gecelerini aratmayan bir eğlenceye dönüştü. Yöresel kıyafetler giyen mahalle sakinleri, saz, sipsi, cura eşliğinde oyunlar oynuyor.

Fethiye'nin kırsal Karaçulha Mahallesi sakinleri mahallenin unutulmaya yüz tutmuş geleneklerini yaşatmak için 2014 yılında bir dernek çatısı altında bir araya geldi. Mahallenin Yörük kültürünü yaşatmak isteyen mahalle sakinleri, çay sohbeti olsun diye 3-4 kişi ile 'Yörük eğlencesi' düzenledi. Bu eğlence mahalle sakinleri tarafından büyük ilgi gördü. 15 gün aralıklarla yapmaya başladıkları Yörük kültür eğlencesinde kadınlar ve erkekler yöresel yörük kıyafetleri giyerken, sipsiden, saza kadar yörük orkestrası da kuruldu. Yerel sanatçıların da desteklediği etkinlik, mahalle sınırlarını aşınca sosyal medya üzerinden de canlı yayınlanmaya başladı. Her etkinliği Türkiye'nin birçok noktasından binlerce kişi izleyip istekte bulunuyor. Mahalledeki kadınlar, şimdi de Yörük halk oyunları ekibi kurmaya hazırlanıyor. Sıra gecelerini aratmayan etkinliğin organizasyonunu gerçekleştiren Karaçulha Gönüllüleri Derneği Başkanı Halil Hancı, 3- 4 kişi ile başladıkları bu etkinliğin bu kadar ilgi göreceğini beklemediklerini belirtirken, "Mahalle sakinleri bu kadar ilgi gösterince biz bunu internet ortamına yaymaya başladık. Şimdi yöresel sanatçılarında katılımı ile güzel bir program yapıyoruz. Katılım çok güzel. Halkımız destek çıkıyor. Biz bu şekilde kültürümüzü adetlerimizi yaşatmaya çalışıyoruz" dedi. Mahalle sakinlerinden İsmail Peynirci de çok kısıtlı imkanlarla bu programların başladığını belirtip, "Yörük kültürünü yaşatarak halkımızın teveccühünü kazanmaya çalışıyoruz. Kendimizi amatör olarak görüyoruz. Önemli olanda zaten halkın destek çıkmasıydı. Bu ilgi de görüldü" dedi. Karaçulha Mahalle sakinlerinden Ulaş Ece ise Yörük kültürünün 600 yıllık bir geçmişi olduğunu söyledi. Ece, "Burada bir kültür var. Biz bunu ön plana çıkarmak istedik. Yörük gecesi adı altında bir program düzenleyerek örfümüzü, adetimizi, Yörük çalgılarımızı yaşatarak bunu halka iletiyoruz" dedi.

Hastanede öğrencilerin gıda zehirlenmesi tatbikatı yapıldı

Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki devlet hastanesinde öğrencilerin zehirlenmesine yönelik tatbikat yapıldı.

Alaşehir Devlet Hastanesi'nde düzenlenen Hasta Acil Afet Planı (HAP) tatbikatı, gerçeğini aratmadı. Acil servis ve hastanede çalışanların acil durumlarda karşılaşılan eksikliklerin tespiti, daha duyarlı olunması amacıyla her yıl düzenlenen tatbikatta, bu yıl senaryo gereği, Atatürk Anadolu Lisesi'nde sabah kahvaltısında yemekten zehirlenen 44 öğrencinin hastaneye kaldırılması canlandırıldı. Senaryo gereği öğrencilerden biri, ilk müdahaleden sonra Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. 8 öğrenci yoğun bakım servisinde, 3 öğrenci ise acil serviste kontrol altına alındı. Diğer öğrenciler ayakta tedavi edilerek, taburcu edildi. Acil servis ekipleri hastaların 'kırmızı', 'sarı' ve 'siyah' gibi çizgilerle anlatılan durumlarına göre müdahalede bulundu. Öğrenciler, yakın olan hastaneye yaya ve kendi imkanlarının yanı sıra ambulanslarla taşındı. Tatbikatta rol alan öğrenci ve yakınlarını canlandıran kişilerin performansı, bazı kişilerce gerçek sanıldı. Tatbikattan haberi olmayan bazı vatandaşlar ilgiyle müdahaleleri izledi. Alaşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Orhan Kırmalı, "Her yıl uygulanan tatbikatlarda senaryo gereği, bu yıl bir okulda kahvaltıdan zehirlenen toplu öğrenci zehirlenmesini canlandırdık. Amacımız hastalara zamanında müdahale, eylem planlarının gözden geçirilmesi, yaşanabilecek aksaklıkları gözden geçirilmesi, en kısa sürede, en hızlı ve doğru uygulamayı sağlayabilmek. Tatbikata katılan tüm ekibimize ve bizlere destek veren öğrencilerimize teşekkür ediyoruz" dedi.

