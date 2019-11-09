DHA YURT BÜLTENİ - 11

YPG'li teröristlerin Kamışlı'daki konvoyu görüntülendi

Suriye’nin Kamışlı kentindki terör örgütü YPG'lilere ait konvoy, Mardin’in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.

Nusaybin ilçesinin karşısındaki Suriye'nin Kamışlı kentinde, konvoy hareketliliği yaşandı. Nusaybin'den görüntülenen, terör örgütü YPG konvoyunda, ağır silahlı kamyonetler de yer aldı. Konvoyun geçişi sırasında, zaman zaman silah sesleri duyuldu. Kamışlı’nın batısına giden konvoy, bir süre sonra gözden kayboldu.

Görüntü Dökümü

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Konvoyun geçişi

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 243 MB

Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ NUSAYBİN (Mardin),()

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Kamyonun altında kalan motosikletli kurye öldü

Samsun'da çarptığı kamyonun altında kalan motosikletli kurye Müslüm Gülçiçek (22), yaşamını yitirdi. Kamyon sürücüsünün gözaltına alındığı kaza anı da, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında, Tekkeköy ilçesi Örnek Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. İlçede bir lokantada kurye elemanı olarak çalışan Müslüm Gülçiçek'in kullandığı plakasız motosiklet, site içerisindeki kavşakta iddiaya göre manevra yapan Mustafa Y. (36) idaresindeki 55 VJ 550 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonun altında kalan motosikletli kurye Gülçiçek, ağır yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Gülçiçek'in hayatını kaybettiği belirlendi. Motosiklet sürücüsünün cansız bedeni, otopsi için Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

KAZA ANI KAMERADA

Kamyon sürücüsünün gözaltına alındığı kaza anı da, çevredeki bir işyerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; seyir halindeki motosiklet sürücüsünün, kavşakta dönen kamyonun kasasına çarptığı görülüyor.

Görüntü Dökümü

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-Güvenlik kamerası görüntüsü

-Kaza olan yoldan detaylar

Haber-Kamera: Hüseyin KALAY/SAMSUN, ()

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Malkara'da bayıltan koşu

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, okullar arasında düzenlenen Kurtuluş Koşusu çekişmeli geçerken, bazı öğrenciler baygınlık geçirdi.

Malkara'da 14 Kasım günü düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında, ilk, orta ve lise öğrencileri arasında Kurtuluş Koşusu düzenlendi. Malkara-İshakça Mahallesi arasındaki güzergahta 8 kategoride yapılan yarışmalar oldukça çekişmeli geçti. Yaşanabilecek kazalara karşı sağlık ve polis ekipleri önlem aldı. Yarışlarda bazı öğrenciler baygınlık geçirirken, bazı öğrenciler ise yarışı tamamlayamadan kendilerini yere bıraktı. Baygınlık geçiren 1 öğrenci ambulansla hastaneye götürülürken, diğer öğrencilere sağlık ekipleri müdahale etti. Yarışmada derece alan okulların ödülleri, 14 Kasım günü düzenlenecek Kurtuluş kutlamalarında verilecek.

Görüntü Dökümü

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-Koşu alanından detay

-Yorulup düşenlerden detay

-Ambulansa binenlerden detay

-Öğrencilerden detay

-Koşulardan detay

-Çekişmeli geçen koşudaki öğrenciler

Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),() -

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Otomobilin önüne çıkan ayı, korkuttu

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde, otomobille eve giden köylülerin köprü üzerinde rastladıkları bozayı, tedirginlik yarattı.

Olay, dün akşam saatlerinde Paşalı köyü yolu üzerindeki Paşalı Köprüsü'nde meydana geldi. İlçe merkezinden otomobille evlerine giden 3 kişi, bir anda önlerine çıkan bozayıyı gördü. Araçtaki köylüler, köprünün korkuluklarına çıkmaya çalışırken rastladıkları ayıyı görünce tedirgin oldu. İçlerinden birisinin cep telefonu kamerasıyla görüntülediği ayı, aracı görünce korkuluklardan inip, ormanın içine doğru koşarak gözden kayboldu.

Görüntü Dökümü

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-Ayının cep telefonu ile çekilen görüntüsü

Haber: Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, ()

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2 bin 400 yıllık mezar odası, fabrikada korunuyor

Bursa’nın Gemlik ilçesinde 55 yıl önce yağ fabrikasının kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan 2 bin 400 yıllık mezar odası, o günden bugüne muhafaza ediliyor.

Gemlik'te, 1964 yılında madeni yağ fabrikası için yapılan kazı esnasında tarihi kalıntılara rastlandı. Bunun üzerine durum yetkili makamlara bildirildi. Yapılan incelemede yapının 2 bin 400 yıllık mezar odası olduğu belirlendi. Bulunan taş ve sütun parçaları, fabrikanın denize bakan yönünde orijinaline uygun şekilde birleştirildi. Fabrika yetkilileri de mezar odasını, bulunduğu yerde korumaya devam ediyor.

ARKEOLOGLAR 2 BİN 400 YIL OLARAK TARİHLEDİ

1964 yılında, Gemlik’e gelen arkeolog ekibince fabrikada bulunan mezar odasının milattan önce 4'üncü yüzyıl olarak tarihlendiği belirtildi. 2019 yılının mayıs ayında yapılan incelemede ise mezar odasında bulunan taşların, Marmara Adası'nda bulunan mermerlerden yapıldığı tespit edildi. Arkeolog Gözde Kıraner ve Koray Taşdemir ile mimar Ebru Aydoğdu Kaya tarafından yapılan incelemenin ardından hazırlanan raporda, 2 metre yüksekliğindeki duvarın örgü işçiliğiyle oluşturulduğuna yer verildi. Duvar odasının ve kapısının kırık olmasına rağmen, uygun şekilde yapıştırıldığına vurgu yapılan raporda, mezar odasının oldukça iyi durumda olduğu belirlendi.

BELEDİYE MECLİSİ İNCELEDİ

Gemlik Belediye Meclisi, firmada muhafaza edilen mezar ile alakalı 1/1000’lik planlarda çalışma başlattı. Gemlik Belediyesi Tarım, Balıkçılık ve Turizm Komisyonu, imar planlarında mezar odasını 'Mezar Odası Koruma Alanı' olarak belirledi. Konunun önümüzdeki meclis toplantısında görüşüleceği belirtildi.

Görüntü dökümü

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-Mezardan detaylar

Süre: 1.09 dakika, Boyut: 78 MB

Haber-Kamera: Kazım BULUT/GEMLİK,(Bursa),()

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'Ponzi Arzu', 78 kişiyi 19,5 milyon lira dolandırmış

Bursa'da, yüksek miktarda kar payı vaadiyle 75 kişiyi 13 milyon lira dolandırdığı iddiasıyla tutuklanıp, elektronik kelepçe takılarak ev hapsine çarptırılan 'Ponzi Arzu' lakaplı Arzu Mertgil (39) ile tutuksuz 7 sanığın yargılandığı davada, bilirkişi raporu, mahkemeye ulaştı. 1050 yıla kadar hapsi istenen Mertgil’in, rapora göre; 'birlikte iş kurma ve yardım bahanesiyle para toplama' yöntemiyle 78 kişiyi 19 milyon 402 bin 356 lira dolandırdığı belirtildi.

Bursa, İstanbul ve İzmir'de, yatırımcılara kendi paralarından veya sonraki katılımcılardan gelen paralarla ödeme yapılan 'Ponzi Düzeni' yöntemiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen Arzu Mertgil gözaltına alınıp, tutuklandı. Mağdurları dolandırıcılık olayları sırasında 'peruk' takarak görünümünü değiştiren Arzu Mertgil hakkında 11 Şubat 2017 tarihinde 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'kamu görevlisi ile ilişkisi olduğundan bahisle dolandırıcılık' suçlamalarıyla dava açıldı. 75 kişiyi 13 milyon TL dolandırdığı iddiasıyla Bursa 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde toplam 1050 yıl hapis cezası istemiyle yargılanan Mertgil, bir süre önce ev hapsi şartıyla tahliye edildi.

'MÜŞTERİLERE YÜZDE 10 KAR PAYI VADEDİYORDU’

Bilirkişinin olaya ilişkin raporu, mahkemeye ulaştı. ‘Arzu Mertgil'in mağdurlarla birebir görüşmeler yaparak sisteme giren paraya aylık yüzde 10 kar payı vadettiği’ belirtilen raporda, kullanılan yöntemlerle ilgili şunlara yer verildi:

"Arzu Mertgil'in birebir görüşmelerde sistemin avantajlarını anlattığı, bu sistemde Bursa'daki tanınan şirketlerin yer aldığını ve paranın bunlar tarafından değerlendirildiğini, dahası birtakım üst düzey bürokratların ve siyasetçilerin de sistemde olduklarını söyleyerek mağdurları bu kurguya inandıkları görülmüştür. Arzu Mertgil ve suça iştirak edenlerin, birikimi olanlardan para aldığı ve dahası her müştekinin T.C. kimlik numarasını alıp kredi puanını sorgulattığı, yönlendirdiği bankalardan kredi çektirdiği, çekilen paraları da elden aldığı belirlenmiştir. Nakit para yanında mağdurların gayrimenkul tapuları üzerine ipotek karşılığı kredi çektirdiği, güven telkin etmek için sisteme yüksek miktarda para veren mağdurlara İzmir ve Yalova gibi yerlerdeki bazı gayrimenkullerin tapusunu devrettiği, ancak söz konusu gayrimenkullerin değerinin mağdura söylenenin çok altında olduğu görülmüştür."

DARBE GİRİŞİMİNİ BAHANE ETTİ

Özellikle 2016 yılının haziran ayından itibaren sisteme katılanlara para ödenmemeye başlandığının vurgulandığı raporda, "Arzu Mertgil'in bu süreçten sonra mağdurları oyalamak için 'Darbe girişiminden sonra sistemde bulunan iş adamlarının FETÖ'cü oldukları iddiasıyla gözaltına alındıkları, hesaplarına bloke konulduğu, ancak bu kişilerin masum oldukları ortaya çıkınca ödemelerin tekrar düzene gireceğini belirterek bir süre daha mağdurları oyaladığı anlaşılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Bazı mağdurlara aynı gün içinde 6-7 farklı bankadan kredi çektirdiği iddia edilen Arzu Mertgil'in sisteme katarak veya farklı yollardan dolandırdığı kişilerden 3 bin lira ile 1 milyon 600 bin lira arasında değişen miktarlarda para aldığı raporda ifade edildi.

'EMEKLİ MAĞDURLARI BAZI FİRMALARDA ÇALIŞIYORMUŞ GİBİ GÖSTERMİŞ'

Arzu Mertgil'in, mağdurlardan A.B'ye, kendisine lüks bir otomobil aldırdığı ve mağdurun bu araca yaptığı ödemeleri de sisteme katmış gibi gösterdiği detayına vurgu yapılan raporda, bazıları emekli olan birtakım mağdurların daha çok kredi çekebilsinler diye bazı firmalarda çalışıyormuş gibi gösterildiği de aktarıldı. Raporda, mağdurlardan bazılarına çeşitli firmalardan 173 bin lira ila 110 bin lira arasında maaş aldığına dair bordrolar verildiği ve bu sayede onlara bankalardan yüksek miktarlarda krediler çektirildiği bilgisi de yer aldı

78 KİŞİYİ, 19,5 MİLYON LİRA DOLANDIRMIŞ

Arzu Mertgil'in, kurduğu 'Ponzi' sistemiyle 78 kişiyi toplamda 19 milyon 402 bin 356 lira dolandırdığı, raporun sonuç kısmında yer aldı.

Yargılandığı mahkemede, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen Mertgil, mağdurları tek başına dolandırmadığını iddia ederek, "Ben bu grubun en alt kademesindeki kişiyim. Ben insanlara danışmanlık hizmeti veriyorumö şeklinde savunma yaptı. Dava önümüzdeki ay devam edecek.

Haber: Halil ÖZÇOBAN/BURSA, ()-