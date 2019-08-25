DHA YURT BÜLTENİ -11 

Yunus polisleri kaza yaptı: 4 yaralı



İzmir'in Konak ilçesinde, Yunus ekiplerinde görevli 4 polis memuru, devriye görevi sırasında motosikletlerle kaza yaptı. Yaralanan 4 polisten 1'inin ayağı kırılırken, 1'inin de köprücük kemiğinde çatlak olduğu öğrenildi.

Kaza, saat 03.00 sıralarında, Yeşildere Caddesi üzerinde meydana geldi. Yunus timlerinde görevli polis memurlarının yolda art arda kullandığı 2 motosiklet, rutin devriye görevi sırasında, sürücülerin kontrolünden çıkarak, savruldu. Kazayı görenler, sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekibi, yaralı polis memurlarına ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Polislerden Necip K.'nin ayağının kırıldığı, Yusuf Y.'nin de köprücük kemiğinde çatlak olduğu diğer 2'sinde de küçük sıyrıklar bulunduğu belirtildi. Sağlık ekiplerince ambulanslarla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan polis memurlarının, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Kaza yerinden görüntü

Haber: Davut CAN - Kamera: İZMİR, ()

=============================

Patenci gençlerin trafikte tehlikeli oyunu

Erzurum'da belediye otobüsünün arkasına takılarak tehlikeli bir yolculuk yapan gençlerin görüntüleri cep telefonu kamerasına yansıdı.

Merkez Yakutiye İlçesi Üniversite kavşağında ilerleyen Büyükşehir Belediyesi'ne ait yolcu otobüsünün arkasına takılan patenli iki genç tehlikeli bir yolculuk yaptı. Cumhuriyet caddesine doğru ilerleyen otobüsün arkasında bir süre giden gençler, kendilerini görüntüleyen arkadaki araçlara sıkıntı yok işareti yaptı. Görüntülenmelerine rağmen rahat tavırlarını bozmayan iki genç, ışıkta bekleyen otobüsten ayrılmadı. Gençler, otobüsün arkasındaki tehlikeli yolculuklarını istiflerini bozmadan devam ettirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Otobüsün arkasına takılan gençler

-Trafikte giderken gençlerin görüntülendiklerini farketmesi

-Bir gencin arkasındaki sürücüye işaret yapması

-Kırmızı ışıkta duran otobüsün arkasındaki gençler

-İşaret yapan gençlerin otobüs yolculuğuna devam etmeleri

Haber: Salih TEKİN / ERZURUM, ()

=============================

Denizli'de asırlık gelenek öncesi temsili Yörük göçü (2)

SUDAN KOYUN GEÇİRME YARIŞLARI YAPILDI

Denizli'de 8 asırdır sürdürülen, UNESCO'nun, Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne aldığı sudan koyun geçirme yarışları, bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. Festival havasında yapılan yarışları; eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, TBMM AK Parti Grup Başkanvekili ve Denizli Milletvekili Cahit Özkan, Çal Belediye Başkanı MHP'li Fethi Akcan, siyasi parti il başkanları ile 3 bine yakın vatandaş izledi.

YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Yarışlarda 52 çoban, 'el koyun' adı verilen sürübaşı koçlarıyla birlikte koyun sürüsünü Çal ilçesi Aşağıseyit Mahallesi'ndeki Büyük Menderes Nehri'nin soğuk sularına atlatarak karşıya geçirmeye çalıştı. Toprak yoldan koyunlarıyla birlikte gelen çobanlar, önce kendileri suya atladı. Çobanlar çıkardıkları sesle, koç ve koyunlarının da suya atlamasını bekledi. Bazı çobanlar başarılı olurken, bazıları hayvanlarını sudan geçiremedi. Etkinliğe, özellikle fotoğraf sanatçıları ilgi gösterdi. Çok sayıda fotoğraf sanatçısı ve meraklısı, nehirden geçen koçların ve çobanların farklı enstantanelerini yakalamaya çalıştı.

Belediye Başkanı Fethi Akcan, Yörük ve çoban kültürünün yaşatılması için 8 asırlık geleneğin sürdüğünü ifade ederek, "Sudan koyun geçirme etkinliği, 846 yıllık bir gelenek. 8 asırlık bu gelenek, bozulmadan bugünlere kadar gelmiş. Yörükler koyunlarını ovadan çıkaracakları zaman, tüylerinin yıkanması için sudan geçirir. Birde eski zamanlarda beyin kızını isteyen çobanın hikayesi var. Bu belli bir zamandan sonra yarışmaya dönüşmüş. Biz bu geleneği devam ettirmeye çalışıyoruz. İlgi her yıl artıyor. Yerli ve yabancılar da buraya geliyor. Etkinliklerimizi yıllar geçtikçe çeşitlendiriyoruz" dedi.

Koyunları suya atlayan 80 yaşındaki Ramazan Çandır, 70 yıldır çobanlık yaptığını ifade ederek, "Her yıl yarışmaya katılıyorum. Ömrüm dağlarda koyun otlatarak geçti. Biz çobanlar için de bu yarışma iyi oldu. Koyunlarım da peşimden atlayarak beni utandırmadılar" dedi. 57 yaşındaki çoban Necdet Aydoğdu ise, koçunun peşinden suya atladığını ifade ederek, "Biz koyunlarımızı seviyoruz, onlar da bizi seviyor. Peşimden atladı, koçumun yüzü kara ama benim yüzümü kara çıkarmadı. 8 asırdır süren geleneğimizi devam ettirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

SUDAN KOYUN GEÇİRME GELENEĞİ HİKAYESİ

Yarışmaya esin verdiğine inanılan Yörük efsanesine göre, Karakoyunlu aşiretinden bir çoban, Çal yöresine yerleşerek Oğuz beylerinden biri için çalışmaya başlar. Çoban ile beyin kızı birbirlerine aşık olur. Yörede çok sevilen çoban, beyden kızını ister. Ancak kızını vermek istemeyen bey, çobana gerçekleştirilmesinin imkansız olduğunu düşündüğü bir görev verir. Bey, çobana kızıyla evlenebilmesi için 'Koyunlara 3 gün boyunca tuz yedireceksin ve Büyük Menderes Nehri'nden su içirmeden karşıya geçireceksin' der. Bu şartı kabul eden çoban, denildiği gibi koyunları su içirmeden karşıya geçirir. Çobanın istenileni başarmasına karşın bey, yine de kızını kendisine vermez. Kızının aşkından hastalanıp ölmesi üzerine bey tarafından kovulan çoban, ömrünü kaval çalarak dağlarda geçirir. Yöre halkı, bu aşktan etkilenerek her yıl sudan koyun geçirme yarışması düzenliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Menderes nehrinde yarışmadan detay

- Çobanlardan ve koyunlardan detay

- Nehre atlayan koyunlardan görüntüler

- Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan'ın konuşması

- Çoban Ramazan Çandır'ın konuşması

- Çoban Necdet Aydoğdu'nun konuşması

Haber Ramazan ÇETİN- Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()

=============================

Devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Konya'nın Seydişehir ilçesinde kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü Serkan Gülcan (40) olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Seydişehir-Konya karayolunun 24'üncü kilometresindeki Çavuş mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Serkan Gülcan idaresindeki 35 YAM 12 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Sürücü Gülcan, motosikletin devrilmesi sonucu savrularak bariyerlere çarptı. Motosiklette alev alev yandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yapılan müdahale sonrası Serkan Gülcan'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. İtfaiye tarafından söndürülen motosiklette tamamen kullanılamaz hale geldi. Gülcan'ın cenazesi olay yeri incelemelerinin ardından morga kaldırıldı.

Görüntü dökümü:

-----------------------------

- Kaza yerinden detaylar

- Motosikletin yanması

- Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Yaşar COŞKUN SEYDİŞEHİR ))



