DHA YURT BÜLTENİ - 11

Takla atan yolcu minibüsü devrildi: 1'i çocuk 10 yaralı

Zonguldak'ta, sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs, hafif ticari araç ile kaldırıma çarpıp, takla atarak, devrildi. Kazada sürücü ile 1'i çocuk 9 yolcu yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında, Mithatpaşa Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi'nde meydana geldi. Rat Mahallesi'nden şehir merkezine yolcu taşıyan Hasan K.'nin kullandığı 67 M 0248 plakalı minibüs, kontrolden çıkıp, önce 06 GA 3880 plakalı hafif ticari araca ardından kaldırıma çarptı. Takla atan minibüs, yola devrildi. Kazada sürücü Hasan K. ile yolcular Tayfun Günçayır (34), Çiğdem Günçayır (36), Tolga Albayrak (21), Ramazan Gökdemir (56), Bora Arslan (41), Gamze Bozkurt (24), Şengül Açıkgöz (40), Orhan Topal (55) ve Mithat Ömer Açıkgöz (3) yaralandı. Kaza ihbarıyla olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler ve çevredekiler tarafından minibüsten çıkarılan 10 yaralı, ambulanslarla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi ile BEÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Görüntülerde hızla gelen minibüsün, sürücüsünün 3 yol ağzında trafiğe kapalı alandan ana yola çıkmak istediği hafif ticari araca çarptığı ardından da kaldırıma çarpıp, devrildiği görülüyor. Kaza sonrası çevredekilerin de minibüse doğru koştuğu anlar, görüntülerde yer aldı.

Annesinin ekmek pişirdiği tandırda yandı

Iğdır'da annesinin ekmek ve kete pişirdiği tandıra düşen 3 yaşındaki Fatma Nur Çakmaz'ın belden aşağısı 2'nci ve 3'üncü derece yandı. Küçük kız Erzurum'daki Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi (BEAH) Yanık Merkezi'nde tedavi altına alındı.

Merkez Karakuyu köyünde yaşayan Ayşe-Sadullah Çakmaz çiftinin iki çocuğundan küçüğü olan Fatma Nur Çakmaz, 1 Kasım günü öğlen saatlerinde annesinin pişirdiği tandıra düşmesi sonucu yaralandı. Annesi tarafından alev topuna dönen tandırın içinden çıkarılan Fatma Nur Çakmaz, köye çağırılan ambulansla Iğdır Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Çakmaz, sevk edildiği Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi (BEAH) Yanık Merkezi'nde tedavi altına alındı. Belden aşağısı 2'nci ve 3'üncü derece yanan Çakmaz'ın tedavisi sürerken doktorlar bu tür yanık vakalarının sıkça servise geldiğini ve buna bir önlem alınması gerektiğini söyledi.

Eşi ile birlikte kızının yanından bir an olsun ayrılmayan baba Sadullah Çakmaz, "Eşim tandırda ekmekleri pişirdikten sonra kete yapmak istemiş. Fatma Nur'da yanında oynuyormuş. Bu sırada kızı ile birlikte yan taraftaki mutfaktan ketelerin hamuru alıp gelmek istemiş. Kızımızın da peşinden geldiğini sanmış. Ama görmeyip tandırın bulunduğu odaya girdiğinde kızımızı tandırın içinde yandığını görmüş ve uzanarak onu çıkarmış. Köye çağrılan ambulansla hastaneye kaldırmışlar. Çok üzgünüz. Bu yerden olan tandırlara bir çözüm bulmak lazım. Bu gibi vakaların çok olduğunu duyuyorduk. Bizim de başımıza geldi" dedi

Bunalıma girdi, barakada kendisini astı

Sivas'ta yaşayan M.G. (50), bir barakanın içinde kendisini tavana asarak intihar etti.

Olay, saat 11.30 sıralarında Çayboyu Mahallesi'nde meydana geldi. Kentte asansör işi yapan evli ve 2 çocuk babası M.G., girdiği bunalım sonucu evlerinin yakınındaki arazide bulunan yakınlarına ait bir barakaya giderek kendisini urganla tavana astı. Kendisinden bir süre haber alamayan yakınları, barakaya baktıklarında M.G.'yi tavana asılı halde buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri gönderildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde M.G.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerindeki yakınları sinir krizi geçirdi. Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından M.G.'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Üniversite yerleşkesinde 'Minia Sivas' oluşturuldu

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait tarihî eserlerin minyatürlerinden oluşan 'Minia Sivas' alanı oluşturdu.

Kent genelindeki tarihi eserlerin minyatürleri oluşturularak üniversite yerleşkesi içerisindeki alanda sergilenmeye başladı. Gökmedrese, Valilik Binası, Kongre Binası, Atatürk ve Etnografya Müzesi, Kale Camisi, Buruciye Medresesi, Şifaiye Medresesi, Çifte Minareli Medrese gibi eserlerin minyatürleri özenle yapılarak alana yerleştirildi. İşletmesi Turizm Fakültesi'ne verilen alanda incelemelerde bulunan Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız, yetkililerden bilgi aldı.

Çalışma hakkında bilgi veren Rektör Prof. Dr. Yıldız, "Üniversitemizin gelenekten geleceğe sloganıyla hayata geçirdiği bazı şeyler var, onlardan bir tanesi de 'Minia Sivas'. Minia Sivas'ta şu an 6 tane eseri sergiliyoruz. Geçici olarak gölet alanına koyduk ama nasip olursa gelecek yıl bunlar içinde özel bir şey düşünüyoruz. Eski Sivas haritası içerisinde Sivas surlarını da yaparak surların içerisinde olan eserleri oraya koyacağız. Surların dışında olan tarihî eserleri de koyacağız. Kızılırmak'ı ve Sivas'ın içerisinden geçen ırmakları da orada göstereceğiz. Böylece Sivas'ta bir açık hava müzesi meydana gelmiş olacak. Buraya gelip gezen insanlarda şunu görmüş olacaklar; eski Sivas'ın surları neredeydi, eski Sivas'ın yerleşimi neredeydi? Bunların hepsini görmüş olacaklar. Böyle bir eser ortaya çıkaran Sivas Meslek Yüksekokulu Müdürümüze, oradaki hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Sivas'a bir değer kazandıracağını düşünüyorum. Toplam şu an 6 eser olmasına rağmen diğer eserlerin yapımı da devam ediyor. Bu eserler yapıldığı zaman 20 civarında eserimizi biz burada sergilemiş olacağız" ifadelerine yer verdi.

Rektörlüğe başlamadan önce projeler ortaya koyduklarını hatırlatan Prof. Dr. Yıldız, "Projelerden bir tanesi de çalışanlarımız, öğrencilerimiz ve akademisyenlerimiz için dinlenecekleri alanlar yapmaktı. Bu kapsamda gölet bölgesini düzenledik. Minia Sivas bunlardan bir tanesi. Gölet bölgesi oldukça geniş bir alan, burada gördüğümüz her şey kurumlardan yardım alarak, hayır sahipleri kişilerden yardım alarak meydana getirilmiştir. Buraya devletin bütçesinden herhangi bir şey de harcanmamıştır. Bunun için ben kurumlarımıza hayır sahiplerine teşekkür ediyorum. Buraya 1200 tane ağaç verildi. İstanbul'dan bir vakıf getirdi bu ağaçları. Yine ışıklandırılmasını bir firma halletti. Gördüğümüz her şeyi gölettin etrafının çevrilmesi, göletin içinin temizlenmesi de Devlet Su İşleri tarafından yapıldı. Orman İşletme Müdürlüğü hemen karşıda gördüğümüz ağaçların budanmasını sağladı. Sivas'ta güzel, nezih bir ortam ortaya çıktı. Hem hocalarımız, hem çalışanlarımız, hem öğrencilerimiz rahatlıkla gelip burada dinlenebilirler. Burada çayını içebilirler, sohbet edebilirler arkadaşlarıyla. Böyle bir eser de Sivas'a ve üniversitemize hayırlı olsun" diye konuştu.

Van Kedisi 'Su'nun güzelliği dünyaya kanıtlandı

Van Kedi Villası'nda koruma altında bulunan ve özenle bakılan kedilerden 'Su', İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Mutlu Kediler Güzellik Yarışması'nda tüm kategorilerde birinci olup, güzelliğini tüm dünyaya kanıtlamış oldu. Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, çok mutlu olduklarını belirterek, "Biz Van kedilerimizin dünyanın en güzeli olduğunu zaten biliyorduk. Ama bu yarışmada da biz 'Su' isimli Van Kedimizle bu yarışmaya katıldık. Ve dünyada gördü ki Van Kedimiz bütün şampiyonların katıldığı kediler arasında şampiyonların şampiyonu oldu" diye konuştu.

Farklı göz renkleri, bembeyaz tüyleriyle ünü ülke sınırlarını aşan Van kedileri, koruma altında oldukları Van Kedi Villası'nda özenle bakılıyor. Her mevsim ziyaretçisi bulunan Van kedileri, sevecenlikleriyle gelen konukları etkiliyor. Van Kedi Villası'nda bakılan kedilerden 'Su' ve 'Başak' ile 31 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında Mutlu Kediler Derneği'nin katkılarıyla düzenlenen Türkiye Kedi Federasyonu ve The Cat Fancier's Association düzenlediği İstanbul Uluslararası Mutlu Kediler Güzellik Yarışması'na katıldı. Dünyadan birçok kedi ırkının da katıldığı yarışmada Van Kedisi 'Su' bütün ödülleri alarak yarışmanın birincisi oldu. Kedi Villası'nda açıklama yapan YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, çok mutlu olduklarını belirterek şöyle konuştu:

"İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Mutlu Kediler Yarışması'na yaklaşık 15 ülkeden 200'e yakın kedi katıldı. Biz Van kedilerimizin dünyanın en güzeli olduğunu zaten biliyorduk. Bizde 'Su' isimli Van Kedimizle bu yarışmaya katıldık. Ve dünyada gördü ki Van Kedimiz bütün şampiyonların katıldığı kediler arasında şampiyonların şampiyonu oldu, en birincisi oldu. Bütün ödülleri toplayıp Van'a döndüler. Hem Prof. Dr. Abdullah Kaya hocamızı hem de 'Su' kedimizi tebrik ediyorum. Dünyanın en güzeli olduğu tescillenmiş oldu. Biz Van YYÜ Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi olarak Van Kedimize sahip çıkacağız. İleriki dönemlerde neslinin devam etmesi için daha iyi bir ortamda yaşam sürmeleri için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz"

YYÜ Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya ise 2 Van Kedisi ile 31 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında Mutlu Kediler Derneği'nin katkılarıyla düzenlenen Türkiye Kedi Federasyonu ve The Cat Fancier's Association düzenlediği İstanbul Uluslararası Mutlu Kediler Güzellik Yarışması'na katıldıklarını söyledi. Dünyadan birçok kedi ırkının katıldığı yarışmada her kedi ırkının önce kendi ırkıyla yarıştığını anlatan Prof. Dr. Kaya, "Ve her kategoride birinci olanlarla biz bir daha yarıştık. Biz o kategorilerin hepsinden yine birinci olduk. Dolayısıyla Van kedisi bu yarışmanın birincisi seçildi. Bütün kategorilerden birinci olduk. Van kedisinin uluslararası anlamda tescillenmiş olması bizim için çok değerli oldu. Çünkü bu uluslararası kayda girmesi anlamına geliyor. Şimdi bizim kedilerin uluslararası bir kaydı var. Bundan sonra bu hayvanların secerelerini orada da tutmaya devam edeceğiz" dedi.

Bu yarışmada birinci olmanın Van turizmine de büyük katkı sağlayacağını da belirten Prof. Dr. Kaya, "Hedefimiz dünya şampiyonu olmak. Dolayısıyla bize 5 nesil kayıt lazım. Bu kaydımızı da başlatmış olduk. Van kedisinin ve Van'ın tanıtımında uluslararası anlamda çok büyük bir katkısı olacak. Çünkü siz ne kadar iyi olursanız olun uluslararası tescilleyemiyorsanız bunun çok fazla bir anlamı olmuyor. Ama bu anlamda Van Kedisi ve ona verilen emeklerin boşa olmadığını ve giderek daha iyi bir performans gösterdiğini yabancı hakimlerin gözünde bunun nasıl değerlendirilmiş olduğunu görüp Hakemler Van Kedisine inanılmaz ilgi gösteriyorlardı ve her kategoride hakimlerin her dediğini harfiyen yerine getiren hayvanlar bizimkiler oldu. Adeta hakemlerle konuştular. Öyle birinci oldular. Van Kedisinin hak ettiği bir birincilikti. Bunu aldığımız içinde çok mutluyuz. Ziyaretçi sayımızda artış bekliyoruz. Bundan sonra dünya çapında güzelliği tescillenmiş kedilerin daha fazla turist çekeceğini bekliyoruz. Buda bizim hakkımız" diye konuştu.

Interpol tarafından aranan DEAŞ'lı, Kilis'te yakalandı

Kilis'te, terör örgütü DEAŞ üyesi Fas uyruklu Belçika vatandaşı F.B. (24) jandarma tarafından yakalandı. Interpol tarafından kırmızı bültenle de arandığı belirlenen F.B., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'den, yurda yasa dışı yollarla geçiş yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Hudut birliği askerleriyle birlikte merkeze bağlı Demirışık köyü Suriye sınır hattında önlem alan jandarma ekipleri, şüpheliyi sınırı geçince yakaladı. Yapılan kontrollerde, şüphelinin Fas uyruklu Belçika vatandaşı F.B. olduğu ve terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesi ile Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı belirlendi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber: Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, ()-