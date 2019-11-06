DHA YURT BÜLTENİ-11 

Bir şehir bunu konuşuyor; 6 kedi ayakları kopmuş halde bulundu



BOLU'da, 28 Ekim'den itibaren 6 kedinin ayaklarının kopmuş halde bulunması kentte büyük tepkiye yol açtı. Konuyla ilgili adli soruşturma sürerken, 6 kedi Bolu Belediyesi tarafından ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Ankara'ya gönderildi. Kentte yaşayanların çoğunluğu ise kedilerin ayaklarının kesildiğini düşünüyor.

Bolu'da 28 Ekim tarihinden itibaren Borazanlar, Alpagut, Kılıçarslan ve Beşkavaklar mahallelerinde 6 kedi, ayakları kopmuş şekilde bulundu. Belirli aralıklarla bulunan kediler, Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alındı. Dün son olarak sabah saatlerinde Kılıçarslan köyünde, akşam saatlerinde Beşkavaklar Mahallesi'nde yine ayakları kopmuş kedi ölüsü bulundu.

ANKARA'YA GÖNDERİLDİ

Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nde bulunan toplam 6 kedinin ölüsü üzerinde ilk inceleme yapıldı. İncelemelerde kedilerin kesin ölüm nedeni bulunamadı. Bu nedenle kediler Ankara'da bulunan özel bir araştırma merkezine gönderildi.

CUMHURİYET SAVCILIĞI 2 KEDİYLE İLGİLİ 'KÖPEK SALDIRISI' DEMİŞTİ

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı da 28 Ekim Alpagut Mahallesi'nde 2 kedinin ölü bulunmasıyla ilgili açıklama yapmıştı. Açıklamada, bölgedeki güvenlik kameraları incelendiğinde ölü bulunan kedilerin son olarak köpekler tarafından kovalandığının görüldüğü belirtilmişti. Savcılık, 2 kedinin ölümüyle ilgili, olayın köpekler tarafından gerçekleştirildiği kanısına varıldığını açıklamıştı.

KENTTE 'ÖLÜMLER İNSAN KAYNAKLI' GÖRÜŞÜ HAKİM

Bolu'da yaşayanlar, bulunan kedilerin vücutlarının başka bölgelerinde yara izi olmaması ve yalnızca ayaklarının kopmuş olması nedeniyle olayın insan eliyle gerçekleştiğini düşünüyor. Birçok kişi, kedilerin yalnızca ayaklarının kopmuş olması nedeniyle olayın köpekler tarafından gerçekleştirildiğine inanmıyor.

BÖLGELERDEKİ GÜVENLİK KAMERALARI TARANIYOR

Bolu Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise şehrin kuzeyinde bulunan birbirine yakın mahallelerde kedilerin köpek kaynaklı mı yoksa insan kaynaklı mı öldüğünü belirlemek için araştırmasını sürdürüyor. Bölgedeki güvenlik kameraları inceleniyor.

BOLU BELEDİYESİ: AYAKLARIN NASIL KOPTUĞUYLA İLGİLİ ŞÜPHELER VAR

Bolu Belediye Başkanlığı Sözcüsü Rasim Özdemir, kedilerin nasıl öldürüldüğü konusunda şüpheler olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Ne yazık ki 6 kedimizin ayakları kopmuş bir şekilde bulundu. Şehrimizin belirli bölgesinde özellikle kuzey kısmındaki birbirine yakın mahallelerde meydana geldi bu olaylar. Bunun sebebiyle ilgili yani insan tarafından mı yapıldı, yoksa başka bir sebepten dolayı mı ayakları koptu, nasıl bir kopma şekli oluştu bununla ilgili Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü olarak bir çalışma yaptık ama bu konuyla ilgili de daha bilimsel anlamda bir çalışma yapılmasıyla ilgili nekropsi (hayvanlara uygulanan otopsi) çalışması yaptırmak istiyoruz. 6 kediyi Ankara'ya gönderdik. Orada bu konuyla ilgili araştırma yapılacak. Birkaç gün içerisinde açıklama gelecek. Bunu kamuoyunda paylaşacağız. Bu kediler nasıl ayakları kesilmiş, nasıl kopartılmış bununla ilgili yapılan testlerden sonra ortaya çıkacak. Ayakların nasıl koptuğuyla ilgili şüpheler var. Bu şüpheleri gidermek amacıyla biz böyle bir yönteme başvurduk. Çünkü sadece şehrimizin kuzey bölgesindeki mahallelerde meydana geliyor bu olaylar. Bu konuyla ilgili biz de sonucu bekliyoruz. Zaten adli soruşturma da sürüyor."

FAİL BULUNURSA BELEDİYE KEDİ BAŞI 20 BİN TL CEZA KESECEK

Özdemir, "Belediyenin de hayvanlara şiddet konusunda yaptırımı olduğunu hatırlatarak, "Biz nasıl yapıldığını ve kim tarafından yapıldığını tespit edersek yaptırım uygulayabiliyoruz. Geçtiğimiz ay içerisinde belediye meclisinde alınan kararla hayvanları öldürenlere 20 bin liraya kadar ceza kesebiliyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Vatandaşlarla röportajlar

-Öldürülen kedilerden görüntüler

-Bolu Belediye Başkanlığı Sözcüsü Rasim Özdemir ile röp.

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,()

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Bitlis'te ilkokul öğrencileri 'Kültürel Miras' sergisi açtı



Bitlis'te, Ahmet Eren İlkokulu'nda eğitim gören 4'üncü sınıf öğrencileri tarafından, unutulmaya yüz tutmuş kültürel değerleri yaşatmak için 'Kültürel Miras' konulu sergi açıldı. Sergiye veliler büyük ilgi gösterdi.

Bitlis Ahmet Eren İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencileri 'Kültürel Miras' sergisi açtı. Unutulmaya yüz tutmuş kültürel değerlerin yer aldığı sergi büyük ilgi görürken, okulun sınıf öğretmeni Fatma Ateş, Sosyal Bilgiler dersinde zaman zaman eski yaşantıları ve kültürel zenginlikleri pekiştirmek için öğrencileri ile birlikte ‘Kültürel Miras’ sergisi açtıkları söyledi.

Öğrencilerin evlerinde bulunan ve geçmişte kullanılan ev araç-gereçlerinden oluşan serginin velilerin beğenisine sunulduğunu anlatan Ateş, "Bu sergide asıl amacımız milli kültürümüzü çocuklarımıza tanıtıp, unutturmamak ve bu zenginliğin farkına varmaları. Okulumuz 4’ncü sınıf Sosyal Bilgiler dersinde milli ve kültürel değerlerimizle ilgili konumuz vardı. Bizim çocukluğumuzdaki oyuncaklarla ilgili bilgiler veriyorduk. İnternetten fotoğraflarını gösteriyordum. Diğer kültürel öğeler aklıma geldi. Havandır, bakır çaydanlıktır. Derste, bunları ben sizlere getireyim dedim. Çocuklarda biz de şunlar var, bunlar var derken, herkes evinde olanı getirsin istedim. Bu şekilde bir sergi açalım fikrinden yola çıktık. Sergimiz öncelikle kendi öğrencilerimize daha sonra diğer sınıflar ve velilerimize açık olacak" dedi.

Ateş, sergide eski oyuncaklardan, dantel işlemelerine, bakır mutfak gereçlerinden duvar kilimlerine, yöresel ayakkabı herike kadar değişik ürünlerin sergilendiğini ifade etti.

Okulda açılan serginin 3 gün boyunca halka açık kalacağı belirtildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Serginin kapısındaki tabeladan görüntü

-Sergideki materyallerden detaylar

-Duvardaki malzemeler

-Öğrencilerden detaylar

-Sınıf Öğretmeni Fatma Ateş ile röportaj

-Sınıf Öğretmeni Fatma Ateş'in topaç ile ilgili bilgi vermesi

-Genel ve genel detaylar

Özcan ÇİRİŞ- Ceren KURTYE/BİTLİS, ()

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Kazaya neden oldu, yaralıya yardım etmek yerine telefonuyla konuştu

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, alışveriş yapmak için geldiği market önünde motosikletini durduran İlker Sarı, otomobile çarpan pikabın üzerine savrulması sonucu yaralandı. Kazaya neden olan otomobil sürücüsünün Sarı'ya yardım etmek cep telefonuyla konuşması, güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, 4 Kasım'da Şehit Orhan Gök Mahallesi'nde meydana geldi. 80 LM 593 plakalı motosikletini alışveriş yapmak için geldiği marketin önüne çeken İlker Sarı (43), arkasından gelen pikabın, sürücüsünün hatalı dönüş yaptığı otomobile çarparak üzerine savrulması sonucu yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü İlker Sarı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bu sırada hatalı dönüş yaparak kazaya neden olan ismi öğrenilemeyen otomobil sürücüsünün cep telefonuyla konuşması dikkat çekti. Bu anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

'TELEFONLA UĞRAŞMASI ÜZDÜ'

Kazanın ardından kaldırıldığı hastanede tedavisi tamamlanan İlker Sarı, taburcu edildi. Pikabın üzerine savrulmasıyla kendisini kaybettiğini anlatan Sarı, "Pikap çarparak resmen havaya uçurdu. Kendimi kaybettim ama kısa süre sonra ayağa kalktım. Çok şükür iyiyim. Ama kazaya sebebiyet veren ve hatalı dönüş yapan araç şoförünün bize yardımcı olması gerekirken telefonla uğraşması beni üzdü" dedi.

Sarı, büyük şok atlattığını ve halen olayın şokunu yaşadığını belirterek, trafikte daha dikkatli olunmasını istedi.

Görüntü Dökümü

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- Motorsiklet sürücüsünün olayı anlatması

- Kaza yerinden görüntüler

- Kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri

Haber-Kamera: Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ,(Osmaniye),()