DHA YURT BÜLTENİ - 11

Türkiye ile Rusya'dan ikinci ortak kara devriyesi

Barış Pınarı Harekatı kapsamında teröristlerden arındırılması hedeflenen Fırat’ın doğusundaki Suriye topraklarında Türkiye ile Rusya arasında ikinci ortak kara devriyesi başladı. Ortak devriye, Suriye’nin Kobani olarak bilinen Ayn El Arap kentinin doğusunda 72 kilometrelik hatta gerçekleştirilecek.

Türkiye’nin güneyindeki Suriye’nin sınır hattında terör örgütü PKK/YPG tarafından oluşturulmak istenen terör koridorunun engellenerek, sınır güvenliğinin sağlanması ve yerinden edilmiş sivillerin geri dönüşünün desteklenmesi amacıyla 9 Ekim tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından Barış Pınarı Harekatı başlatıldı. Havadan ve karadan yürütülen harekat kapsamında ilerleyen TSK ve SMO askerleri, kısa sürede Tel Abyad ve Rasulayn kentleri ile kırsalındaki yerleşim alanlarını teröristlerden temizledi. Bölgenin güvenli hale getirilmesi amacıyla ABD ile yapılan görüşmeler kapsamında teröristlerin çıkması için 120 saatlik süre tanındı. Bu süre sonunda teröristlerin çekilmemesi ve sınırdaki kentlere yönelik saldırıların devam etmesi üzerine 22 Ekim tarihinde Rusya’nın Soçi kentinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin bir araya geldi. Yapılan toplantı sonunda varılan 13 maddelik mutabakat sonrasında teröristlerin çekilmesi için bu kez 150 saatlik süre tanındı. Bu sürenin sona ermesinin ardından geçen 1 Kasım günü Türk askerleri ile Rus askeri polisleri, Soçi mutabakatı kapsamında Suriye’nin Derbesiye bölgesinde ilk ortak kara devriyesini gerçekleştirdi. 70 kilometrelik hatta yapılan ve Türkiye’nin 4, Rusya’nın ise 5 zırhlı araçla gerçekleştirdiği kara devriyesi başarıyla tamamlandı.

İKİNCİ KARA DEVRİYESİ BAŞLADI

Soçi mutabakatı kapsamında teröristlerin çekilmesinin tamamlandığı belirtilen Fırat’ın doğusundaki Ayn El Arap bölgesinde ikinci ortak kara devriyesi bugün gerçekleştirildi. Suruç’un Mert İsmail Köyü karşısında bulunan Suriye’nin Ayn El Arap kırsalındaki sınır hattında TSK ile Rusya askeri polisinin zırhlı araçları bir araya geldi. Sınır hattında iki ülke askeri yetkililerin koordinasyon görüşmelerinin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait 4 zırhlı araç saat 12.20 sıralarında sınırı geçti. Suriye tarafında bir araya gelen Türk ve Rusya’ya ait zırhlı araçlar Ayn El Arap bölgesinin doğusuna doğru ilerleyerek ikinci ortak kara devriyesini başlattı. Ayn El Arap’ın doğusunda Tel Abyad’a doğru başlatılan ortak kara devriyesinin 36 kilometrelik hatta yapılacağı belirtildi. Gidiş ve dönüş olarak 72 kilometrelik hatta gerçekleştirilen ve yaklaşık 4 saat sürmesi beklenen devriye faaliyetine İnsansız Hava Araçları (İHA) da iştirak ediyor.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı, Türk ve Rus askeri unsurlarının Fırat'ın doğusundaki Ayn el Arap bölgesinde ikinci ortak kara devriyesine başladığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde; Türk ve Rus askeri unsurlarının ve İHA'ların iştirakiyle ikinci ortak kara devriyesi, Fırat'ın doğusundaki Ayn el Arap bölgesinde başladı."

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Hasan KIRMIZITAŞ- Ömer ŞULUL/SURUÇ (Şanlıurfa), () -

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Polis ve mağdurların aradığı 'Bitcoin Safiye'nin eğlenirken görüntüleri ortaya çıktı

Aydın'da, kendisini 'ekonomist-broker' olarak tanıtıp, farklı meslek gruplarından 40 kişiyi 600 bitcoin karşılığı yaklaşık 30 milyon TL dolandırdığı iddiasıyla aranan Safiye Gökçe Y.'nin, restoranda eğlendiği anlara ait görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, mağdurların 'Bitcoin Safiye' adını taktığı Safiye Gökçe Y.'nin arkadaşlarıyla eğlenip, kemanla çalınan 'Ada sahillerinde bekliyoruz' şarkısına, eşlik ettiği görülüyor.

Adana'da yaşayan Safiye Gökçe Y., yaklaşık 2 yıl önce eşi O.Y.'nin bir jeotermal enerji santralinde elektrik mühendisi olarak göreve başlaması üzerine Aydın'a taşındı. Burada eşiyle birlikte taşeron şirket kuran Safiye Gökçen Y., JES şirketlerine işçi bulmaya başladı. Bu sırada Aydın Devlet Hastanesi'ne sağlık kontrolüne giden Safiye Gökçe Y. iddiaya göre tanıştığı bir doktora kendisini, 'ekonomist- broker' olarak tanıttı. Doktora, parasını herhangi bir merkez bankası, resmi kuruluş ile ilişiği olmayan elektronik para birimi bitcoin'e yatırmasını söyledi. İkna olan doktordan bitcoin karşılığında para aldı. Bir süre sonra kar payı verdiği doktora, kendisine yeni müşteriler bulmasını, bunun üzerinden de kar payı ödeyeceğini vadetti.

Böylelikle Çiftlik Bank benzeri bir yapı oluşturan Safiye Gökçe Y., kısa sürede hemşireden polise kadar çok sayıda meslek grubundan 40 kişiye ulaştı. Bitcoin almak için para topladığı bu kişilere 2 yıl boyunca kar payı ödedi.

Para aldığı kişilere, kurdukları şirketin arkasında JES firması bulunduğunu, yeğeninin Milli İstihbarat Teşkilatı'nda (MİT) görevli olduğunu söyleyerek, güven kazanan Safiye Gökçe Y., 2 ay önce ortadan kayboldu. Safiye Gökçe Y.'nin, telefonlarını açmaması üzerine dolandırıldıklarını anlayan mağdurlardan 28'i avukatları aracılığıyla Aydın Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Şikayetler üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Safiye Gökçe Y.'nin hesapları incelemeye alındı. Kripto para hesaplarında toplam 8 bin 300 bitcoin olduğu ve bu sayının giderek arttığı belirlendi. Mağdurların 'Bitcoin Safiye' adını taktığı Safiye Gökçe Y.'nin birlikte hareket ettiği kişilerle web sitesi kurduğu, buradan da paralı kişileri ağına düşürdüğü, bir süre sonra da siteyi kapatıp, ortadan kaybolduğu anlaşıldı. Safiye Gökçe Y.'nin Aydın'da 40 kişiyi 600 bitcoin karşılığı yaklaşık 30 milyon lira dolandırdığı belirlendi.

POLİS VE MAĞDURLAR ARARKEN, EĞLENCE MERKEZİNDE EĞLENDİ

'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan hakkında yakalama kararı çıkarılan Safiye Gökçen Y.'nin polis ve mağdurlar peşindeyken alkollü restoranda eğlendiğini gösteren görüntüler ortaya çıktı. Hangi restoranda çekildiği bilinmeyen görüntülerde, Safiye Gökçen Y.'nin tanınmamak için başörtüsü taktığı, arkadaşlarıyla birlikte alkol alıp, kemanla çalınan 'Ada sahillerinde bekliyorum' şarkısına eşlik edip, eğlendiği görülüyor.

Görüntü Dökümü

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-Safiye Gökçen Y.'nin bir içkili restoranda eğlenirken çekilmiş görüntüsü

Haber: Burhan CEYHAN / AYDIN, ()

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Ispanağın kilosu 4 liradan 2 liraya düştü

Tekirdağ'ın Çolu Pazarcılar Odası Başkanı Kenan Üstek, zehirlenme olaylarının ardından ıspanağın pazar tezgahlarında fiyatının yarıya düştüğünü söyledi. Üstek, "Tezgahlarda kilosu 4 liraya satılan ıspanağın fiyatı, 2 liraya düştü; ancak yine de alan yok" dedi.

İstanbul'da yaşanan ıspanaktan zehirlenmeler ile Tekirdağ'ın Çorlu, Çerkezköy, Saray ve Süleymanpaşa ilçelerinde 40 kişinin yediği ıspanaktan zehirlenip, hastanelere başvurmasının ardından pazarlarda satışlar düştü. Ispanak üreten ve satanların çok mağdur olduğunu belirten Çorlu Pazarcılar Odası Başkanı Kenan Üstek, Trakya'da üreticilerin elle toplama işlemi yaptığını söyledi. Güzel avrat otunun karışma ihtimalinin olmadığını belirten Üstek, "Bölgemizde ıspanak üretimi azdır ve bu az olan üretimde de elle toplama yapılır. Adı geçen güzel avrat otunun elle toplanan ıspanakların arasına karışma ihtimali yok. Bu olaylar yaşandıktan sonra tezgahlarda 4 liraya satılan ıspanağın fiyatı 2 liraya düştü; ancak yine de alan yok. Tezgahlarımızda ıspanak satışı yok, halde de pazar tezgahında da ıspanak alıcı bulamıyor. Bu ıspanak zehirlenmelerinin ardından özellikle üretimin çok olduğu İzmir bölgesi çok ciddi etkilendi" diye konuştu.

'BU OTUN ISPANAĞA KARIŞMA İHTİMALİ YOK'

Yıllardır pazarcılık yapan ve ıspanak satan Sedat Evelek, elle toplanan ıspanağın içinde herhangi bir otun bulunmasının söz konusu olamayacağını kaydetti. Evelek, ıspanağın 30-40 santim, güzel avrat otunun ise 1,5 metre bitki olduğuna dikkat çekerek, "Bu bitki kısa, diğer bitki uzun; bunun içinde olma ihtimali hiç yok. Bu olayların yaşanması ıspanak satışlarını durdurdu. Şu an yarı fiyatına bile satamıyoruz" dedi.

Tarlasında 15 dönüm ıspanak ektiğini ve kendi tezgahında satışını yaptığını belirten üretici Erhan Ayar da müşterilerin ıspanaktan uzak durduğunu, gelen bazı müşterilerin ise 'Zehirli mi?' diye sorduğunu söyledi. Ayar, "Ispanak elle toplanıyor, zehirleme şansı hiç yok. Bu yaşanan olaylar, ıspanak satışlarını bitirdi. Benim elimde 15 dönüm ıspanak kaldı. Şu an durum çok kötü. Ne yapacağız bilmiyorum; ama bu bölgede ıspanak zehirlemez" diye konuştu.

Çorlu Ziraat Odası Başkanı Ali Topuz ise bölgede 100 dönüme yakın ıspanak ekimi yapıldığını belirterek, "Bu bölgede ıspanak ekimi 100 dönüme yakındır; ancak ıspanağın arasına güzel avrat otunun karışma ihtimali yoktur. Çünkü burada üretici kendi eker ve kendisi hasadını yapar ve o otun karışmama ihtimali yoktur" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Pazardan detaylar

-Esnaf Sedat Evelek ile röp.

-Üretici Erhan Ayar ile röp.

-Pazardaki ıspanaklar

-Pazarcılar Odası Başkanı Kenan Üstek ile röp.

-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),()

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Nevşehir'de üretilen sıcak hava balonlarına yoğun talep

Nevşehir'de, Türkiye'nin ilk yerli sıcak hava balonlarını üreten Mehmet Halis Aydoğan (42), Ortadoğu, Afrika ve Avrupa'da bulunan çeşitli ülkelerden çok sayıda sipariş aldığını söyledi.

Nevşehir'de evli ve 2 çocuk babası Mehmet Halis Aydoğan, yurt içi ve yurt dışından getirdiği malzemeler ile yerli sıcak hava balonu tasarlayıp, üretmeye başladı. İlk yerli balonu yaklaşık 1 ay önce üreten Aydoğan, 4 kişilik balonun uçuşlarını başarılı bir şekilde gerçekleştirdi.

'BALONLARIMIZI YURT DIŞINDAN ALIYORDUK'

1998 yılından bu yana Kapadokya'da balon sektörünün içinde bulunduğunu belirten Mehmet Halis Aydoğan, "Kapadokya'da son yıllarda balon sektörünün hızla büyüdüğünü gözlemledik. Dünyanın en fazla ticari uçuşu yapılan Kapadokya bölgesinde tüm balonlarımızı yurt dışından alıyorduk. Bu manada son 3 yıldır ekibimizle birlikte yaptığımız bir hazırlığımız oldu. Geçen yıl Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne yaptığımız başvuru ile birlikte sıcak hava balonunun Türkiye'de üretilebileceğini gösterdik. Bu sıcak hava balonunu da Türkiye'de uçurmanın mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.

'ÜLKEMDE BU ÜRETİMİ YAPMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUM'

Sıcak hava balonunu çalışma arkadaşlarıyla birlikte ürettiklerini kaydeden Aydoğan, "6 kişilik bir ana ekibimiz bulunuyor. Bunun dışında çalışanlarımızın bulunduğu 8 kişilik bir ekibimiz var. Bu ekibimizle son 1 yıldır yoğun bir çalışmamız oldu. Bir sıcak hava balonu pilotu olarak ülkemde bu üretimi yapmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bu yaptığımız sıcak hava balonu Türkiye'de ilk lisanslı ürün olma özelliğine sahip. 3 yıllık çalışmamız içinde yabancı üreticilerle de görüşmelerimiz olmuştu. Bakış açılarındaki yaklaşım hiç hoşuma gitmediği için bu benim için gurur meselesi oldu. Balon basit bir hava aracı. Umut ediyorum ki bu örnek olur. İnşallah çok farklı hava araçlarını ülkemizde üretebiliriz" dedi.

'EN BAŞARILI BALON ÜRETİCİLERİNDEN OLMAYI HEDEFLİYORUZ'

Sıcak hava balonu üretimi sonrası kendilerine yurt dışından talep geldiğini ifade eden Aydoğan, "Bizim hedefimiz sadece iç pazar değil, kalitemizi göstererek dış pazarlara girmeye çalışıyoruz. Özellikle Ortadoğu, Afrika ve Avrupa'da bulunan çeşitli ülkelerden talepler var. Bu talepleri karşılayarak, en başarılı balon üreticilerinden olmayı hedefliyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Mehmet Halis Aydoğan ile röportaj

-Sıcak hava balonundan görüntü

-Genel detay

Süre:731 MB

Haber-Olcay DÜZGÜN - Kamera-Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR,

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'Uçan tekme'yle gaspçıyı düşürüp parasını kurtardı

Antalya'nın Kepez ilçesinde, evlilik hazırlığı yapan Deniz Tuzlalı'nın (32) bir banka şubesinden çektiği para, henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından gasbedilmek istendi. Deniz Tuzlalı şüpheliyi 'uçan tekme'yle düşürüp parasını kurtarırken, kargaşadan faydalanan gaspçı izini kaybettirdi.

Olay, saat 11.30 sıralarında Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Evlilik hazırlığı yapan Deniz Tuzlalı, ev almak için biriktirdiği parayı bir banka şubesinden çekerek, başka bir bankanın şubesine yatırmak istedi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Tuzlalı'yı takip eden kimliği belirsiz kişi, para dolu poşeti kaparak kaçtı. Hızlı davranan Tuzlalı, şüpheliyi kovalamaya başladı. Banka şubesinin önüne gelen Deniz Tuzlalı, çelme taktığı şüpheliyi düşürdü. Poşetin yırtılmasıyla para etrafa saçılırken, kargaşadan faydalanan şüpheli kaçtı. Deniz Tuzlalı ve çevredekiler parayı topladı.

Parasını kurtarmayı başaran Deniz Tuzlalı, şikayetçi oldu. Polis ekipleri, şüphelinin kimliğini tespit etmek ve yakalamak için çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

EV ALACAKTI

Olay yerine gelen polis ekipleri, Deniz Tuzlalı'yı ifade işlemleri için polis merkezine götürdü. Olayı haber alarak gelen Tuzlalı'nın babası İbrahim Tuzlalı, inşaat işleri yaptıklarını belirterek, "Oğlum evlilik hazırlığı yapıyordu. Parayı ev almak için biriktirmişti. Bu nedenle parayı diğer banka şubesine yatıracaktı. Şüpheli oğlumu takip etmiş. Parayı gasbetmeye çalıştı. Oğlum atik davranıp hemen peşinde koşmuş. Şüpheli kaçtı ancak parayı kurtardık" dedi.

Diğer yandan olay anı, anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüpheli elinde para dolu poşetle koşarken Deniz Tuzlalı'nın tekme atması ve birlikte yere düşme anları yer alıyor.

Görüntü Dökümü

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-Kapkaç şüphelisi ile para sahibinin koşuşturması

-Kapkaççıyı para sahibi Deniz Tuzlalı'nın uçan tekme atıp düşürmesi

-Polisin araba içinde para sahibi Deniz Tuzlalı ile görüşmesi

-Baba İbrahim Tuzlalı ile röp

-Banka dışından görüntü

-Detaylar

'85 MB// 47 SN'

Haber- Kamera: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,()

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Gelin ile damat düğün salonundan eve çekici üzerinde gitti

Adapazarı’nda, düğün sonrası damadın arkadaşları gelin arabasını çekiciye yükleyerek gelin ve damadı çekici üzerinde evlerine götürdü.

Adapazarı Çelebiler Mahallesi’nde Tuncay ve Seda Fidan düzenlenen düğünle evlendi. Damadın arkadaşları düğün sonrası çifte sürpriz yaptı. Fidan çifti evlerine gitmek üzere gelin arabasına bindikleri sırada arkadaşları aracı çekicinin üzerine yükledi. Çift çekicinin üzerine yüklenen gelin arabası ile evlerine götürüldü.

Görüntü Dökümü

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Çekici üzerinde

Düğün konvoyu

Çekicinin üzerinden indirilmesi

HABER: Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), ()

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Şırnak'ta anneler çocuklarıyla kitap okudu

Şırnak’ta düzenlenen 'Benim annem okuyor' projesi kapsamında öğrenciler eğitim gördükleri okulda anneleriyle birlikte kitap okudu.

Şırnak Gazipaşa İlk ve Ortaokulu’nda 3 yıl önce başlatılan 'Benim annem kitap okuyor' projesi, bu yıl farklı bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. 3 yıldır düzenlenen okuma etkinliği, bu yıl Türkçe öğretmeni Ayşe Em’in öncülüğündeki proje kapsamında anneler, öğrencilerle kitap okuyor. İlk etapta 25 öğrenci ve anne ile başlayan projenin hedefi, bu etkinliği Şırnak’taki tüm okullara yaymak.

Toplumda farkındalık yaratmak amacıyla böyle bir proje düzenlediklerini belirten Gazipaşa İlk ve Ortaokulu Müdürü Sıddık Ögel, "3 yıldır okulumuzda son derste öğretmen, öğrenci ve diğer çalışanlarımızla birlikte okuma seferberliği başlattık. Amacımız çocuklarımıza okuma alışkanlığı kazandırmak. Okulumuzda bu sene farklı bir şey yaparak toplumu, ailelerimizi de bu işin içine katmak istedik. Bu anlamda annelerimizi de öğrencilerimizle beraber bu proje içine dahil ettik" dedi.

'OKUYAN ANNE MUTLU ÇOCUK; MUTLU ÇOCUK, BAŞARI DEMEK’

Projeyi düzenleyen Türkçe öğretmeni Hatice Em ise amaçlarının öğrencilerin anneleriyle birlikte kitap okuma alışkanlığı kazandırmak olduğunu söyledi. Em, "Öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmak için de annelerimizi işin içine kattık. Hem annelerimizin kişisel gelişimini artıracak hem de çocuklarımıza okuma alışkanlığı kazandırmış olacağız. Her bir çocuğumuz anne grubunda kendine ait özgüveni kazanacaktır. Çünkü bir gruba ait olma hissi yaratılacaktır kendilerinde. Bu bizim Şırnak’ımızın geleceği için de önemli. Çünkü okuyan bir anne, mutlu bir çocuk; mutlu çocuk, başarılı bir gelecek demektir. Şırnak için ‘benim annem de okuyor’ projesine tüm Şırnaklı anneleri bekliyorumö dedi.

'ANNEMLE KİTAP OKUMAK BANA ÇOK FARKLI DUYGULAR VERDİ'

Kitap okuduğundan beri derslerini daha iyi anladığını ifade eden 8'inci sınıf öğrencisi Diyadin İrtegün, okuma kabiliyetinin arttığını söyledi. Ertegün, "Kitap okumak insanların kelime hafızasını güçlendiriyor. Okuma kabiliyetini arttırıyor. Soru çözmemize yardımcı oluyor. Paragraf sorularını anlamamıza yardımcı oluyor. İnsanlar gezerek öğrenebiliyorlar. Ama kitap okuyarak da öğrenebiliyor. Annemle kitap okumak bana çok farklı duygular verdi. Hem çok sevindim hem de çok gururlandım. Bu etkinlik hem benim hem de annemin gelişimi açısından çok önemli bir etkinlik olduö diye konuştu.

Kızı ile birlikte okuma etkinliğine katılan Elif Sevgi Bilge de "Biz ailece akşamları kitap okuyan bir aileyiz. Burada okuyacağımız kitaplardan çok öğreneceğimiz şeyler olacak. Bir öğrencinin kitap okuması için bence ailenin önce kitap okuması gerekiyor. Çocuğumuza git kitap oku demektense çocuğumuzla birlikte kitap okursak hem çocuğumuza örnek olmuş oluruz hem de teşvik etmiş oluruz okuma konusunda" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Okuldan detay

Sınıfta kitap okuyan anne ve çocukları

Röportajlar

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 626 MB

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,()

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Gebze’de sahilde erkek cesedi bulundu (2)

EMEKLİ ÖĞRETMEN

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, sahilde cesedi bulunan kişinin emekli öğretmen Rıza Konak (62) olduğu belirlendi. İstanbul Kartal’da oturan Rıza Konak’ın hiç evlenmediği, annesiyle birlikte yaşadığı öğrenilirken, 1 Kasım gününden bu yana kayıp olduğu belirtildi. Rıza Konak’ın, vücudunda ise herhangi bir darp izine rastlanılmazken, ölümü ile ilgili soruşturma devam ediyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLMİŞTİ

Haber: Haluk TURGUT / KOCAELİ,()

