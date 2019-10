DHA YURT BÜLTENİ - 11

Yavru kediyi tekmeleyerek öldürdü

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, kimliği belirsiz bir kişinin, yavru kediyi tekmeleyerek öldürdüğü anlar, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Örnekköy Mahallesi 7448/18 Sokak'ta bulunan bir apartmanın önünde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirlenemeyen bir kişi, apartman sakinleri tarafından beslenen yavru kediye birçok kez tekme attı. Tekmelerden kurtulan kedi, apartmanın bahçesindeki bir ağacın arkasına saklanırken, saldırgan, yavru kediyi saklandığı yerde yine tekmeleyerek öldürdü. O anları, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası kaydetti. Görüntülerde, saldırganın binanın dışında kediyi tekmeledikten sonra kedinin bir ağacın arkasına saklandığı görülüyor. Kedinin sakladığı alana giden saldırganın, etrafı kontrol ettikten sonra kediyi yine tekmeleyerek öldürdüğü de kamera görüntülerinde yer alıyor. Kediyi öldürdükten sonra biriyle konuşan saldırgan, olay yerinden ayrılıyor. Kediyi besleyen çevre sakinlerinin, şikayeti üzerine saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

- Apartman kamera görüntüsü

-Kedi tekmelenirken görüntü

-Kedi öldürülürken görüntü

-Kediden görüntü

Haber: Tolga TAHÇI - Kamera: /İZMİR, ()

Kuyumcuyu bayıltıp, 500 bin liralık altın çaldılar (2)

İKİNCİ SOYGUNCU DA YAKALANDI

Antalya'nın Kepez ilçesinde kuyumcu Fevzi Bulce'yi bayıltıp yaklaşık 3 kilo altın çalan iki şüpheliden Erkan B. yakalandı. Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'nde gözaltına alınan şüphelinin çaldığı altınlar da ele geçirildi. Şüpheli, işlemleri için Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü

Kuyucu Feyzi Bulce'nin asayiş şubeye gelişi

Şüpheli şahısların polisler arasında şubeye getirilmesi

63 MB - 34 Saniye

Haber: Bülent TATOĞULLARI- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,()

Feyzioğlu'nda ABD Temsilciler Meclisi kararına tepki

Türkiye Barolar Birliği Başkanı (TBB) Metin Feyzioğlu, ABD Temsilciler Meclisi'nden geçen, 1915 olaylarını 'soykırım' olarak kabul eden karara tepki göstererek, "ABD'de Türkiye'yi soykırım sebebi ile kınayan bir karar alınmış. Alınmış da ne olmuş? Bize mektup ile gönderirler, biz de o mektubu yırtar atarız" dedi.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı (TBB) Metin Feyzioğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Gaziantep'e geldi. Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti'ni (GGC) ziyaret eden Feyzioğlu burada açıklamalarda bulundu. Toplantıya, Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay, yönetim kurulu üyeleri, yerel ve ulusal basın temsilcileri katıldı. ABD Temsilciler Meclisi'nden geçen, 1915 olaylarını 'soykırım' olarak kabul eden karar ile ilgili tepki gösteren Feyzioğlu, Orta Doğu'da yıllardır emek verdikleri projenin Barış Pınarı Harekatı ile 8 günde bozulduğunu ve buna karşılık böyle bir propaganda başlatıldığını ileri sürdü.

'MEKTUBU YIRTAR ATARIZ'

ABD'nin aldığı karara tepki gösteren Feyzioğlu, "ABD'de Türkiye'yi soykırım sebebi ile kınayan bir karar alınmış. Alınmış da ne olmuş? Bize mektup ile gönderirler. Biz de o mektubu yırtar atarız. Onlara önce sen kendine bak deriz. Sen git Cezayir ile ilgilen deriz. Cezayirli Müslümanların kafataslarını duvarların üstüne yığıp, onlarla duvar harcı yapanlara bir şey demedin de bize mi söylüyorsun deriz. Azerbaycan'ın topraklarının yüzde 25'i işgal altında sen git onlara bir eleştiride bulun deriz. Hatta sen git PKK'nın Suriye'nin kuzeyinde yaptığı katliamlara ses çıkar sonra bize gel deriz. Bunları gerçek gündemi saptırmaya yönelik şeyler olarak görüyorum" dedi.

'ONLARIN HAYAL KIRIKLIĞI BİZİM MUTLULUĞUMUZDUR'

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fıratın doğusuna yönelik başlattığı Barış Pınarı harekatı ile birçok ülkenin hayal kırıklığına uğradığını belirten Feyzioğlu, "ABD meclisinin FETÖ'nün PKK'nın ve ortak kuklacılarının verdiği talimatla Türkiye'ye yönelik bu ahlaksız kara propagandayı başlatması nedeni gayet basittir. Yüz yıllık projeyi, 8 yıldır batının beton kamyonları ile sahada alt yapı desteği ile ABD'nin 60 bine TIR'a yakın silahla ve lojistik desteği ile artık neredeyse elle tutulacak hale gelmiş PKK devletini Türk Silahlı Kuvvetleri 8 günde yerle bir etti. Depresyonlarını hayal kırıklıklarını üzüntülerini anlıyorum. Onların hayal kırıklıkları bizim mutluluğumuzdur. Bunların depresyonu bizim madalyamızdır" diye konuştu.

'8 YILLIK PROJEYİ 8 GÜNDE KENDİ ÇUKURLARINA GÖMDÜK'

Feyzioğlu, ABD Temsilciler Meclisi'nden geçen, 1915 olaylarını 'soykırım' olarak kabul eden kararın Orta Doğu'da elde edilen başarıdan kaynaklı olduğunu vurgulayarak, "ABD - İngiliz- İsrail projesini, 8 yıldır sahada emek harcadıkları bu projeyi 8 günde kendi çukurlarına gömmemiz. Aynı 8 günde dünyanın 2 süper gücüne mutabakat ile kabul ettirme başarımızdan kaynaklıyor. Bir yerden ucuz ve etkisiz tepki vereceklerdi. Onları da mazur görmek lazım. Onlar da şaşkın" diye konuştu.

'MAZLUM KOBANİ İSMİ HOLLYWOOD ÜRETİMİ'

Metin Feyzioğlu, terör örgütü PKK/YPG'nin elebaşlarından Suriye uyruklu 'Mazlum Kobani' kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile ilgili ise Hollywood takma adlı artist benzetmesi yaptı.

Mazlum Kobani'nin teröristbaşı Öcalan'ın yerine yeni bir kukla komutan olarak biraz makyaj ile getirilmeye çalışıldığını aktaran Feyzioğlu şunları söyledi:

"Mazlum Kobani Hollywood takma adlı artist var. Evet onu küçümsüyorum. Terör örgütünün sözde komutanlarını sözde silahlı unsurlarını küçümsediğim için istifaya davet edileceksem kendime bir madalya daha takarım. Bu her yerde sokakları sivil kanına bulayan korkakların bizim resmi muhatabımız olması söz konusu değildir. Bunun adı zaten Hollywood üretimi. Bu şahıs PKK'nın komuta kadrosunda ve 196 ülkede aranmakta. Anlaşılan o ki yaşı ilerlemiş olan Öcalan'ın yerine bu teröristi Batı yeni bir kukla komutan olarak biraz makyaj ile getirmeye niyetli" diye konuştu.

Konuşmaların ardından GGC Başkanı İbrahim Ay, Feyzioğlu'na hediye taktim etti.

Görüntü Dökümü

-Toplantıya katılanlar

-MEtin Feyzioğly'nun açıklamarı

-Hediye taktimi

-Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 713 MB

Haber - Kamera: Kadir GÜNEŞ-GAZİANTEP-)

Avrupa'nın Noel çelengi Batı Akdeniz'den

Hristiyanların bayramı Noel için Burdur'un Bucak ilçesinde üretilen çelenkler, Hollanda, İngiltere, Almanya ve Danimarka başta olmak üzere hemen hemen tüm Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.

Hristiyanların 25 Aralık'ta kutladığı 'Christmas' (Hazreti İsa'nın doğum günü) bayramında kapılarına astıkları çelenkler, Bucak ilçesine bağlı Kocaaliler Beldesi'ndeki kadınların istihdamına önemli katkı sağlıyor. Ağustos ayı ortasında başlayan çelenk üretim sezonu Aralık ayının ortasına kadar sürecek. 2000'li yıllardan bu yana üretimi ve ihracatı gerçekleştirilen çelenkler, çam artığı, çam kozalağı, andız ve selvi dalı, sandal ve mersin meyvesi, kızılcık, dağ çileği, kurutulmuş biber, patlıcan ve hurma gibi tamamen doğal orman artığı ürünlerden yapılıyor.

300 KADIN ÇALIŞIYOR

Atölye ve ev ortamında yöre halkından her biri, günde 25- 30 çelenk yapabiliyor. 300 civarı köylü kadın bu işte çalışıp günlük 100-150 lira kazanç elde ediyor. Üretilen kapı süslerinin birim fiyatı ortalama 2.5 Euro. Ekim ayı başı itibarıyla da ihracat başladı. Süslemeler özel soğutma sistemli (frigo) konteynerler içinde TIR veya uçakla gönderiliyor.

300 BİN ÇELENK İHRAÇ EDİLECEK

Sezon sonuna kadar yaklaşık 650 bin kapı süsü yapılarak soğuk hava zinciri ile Hollanda, İngiltere, Almanya, İspanya, Belçika ve Danimarka başta olmak üzere pek çok ülkeye ihraç ediliyor. Bölgedeki firmalar bu yıl ilk kez ABD'den de talep aldı. Maldivler ve Şeysel adalarına da numuneler gönderen firmalar, Japonya'ya da ilk ihracatı bu yıl gerçekleştirdi.

İLK TIR'LAR GİTTİ

Kocaaliler Belediye Başkanı Selahaddin Gökçe, beldede 2000 yılından bu yana çelenk işi yapıldığını söyledi. Belde halkının ağustos ayının ortasından aralığın ortasına kadar çelenk üretiminde çalıştığını kaydeden Başkan Gökçe, "İhracatçı firmaların önder olmaları ve bu işi devam ettirmeleri beldemize ciddi istihdam sağlıyor" dedi.

Kocaaliler Beldesi'nde yaklaşık 20 yıldır çelenk üretip Avrupa ülkelerine ihraç eden Aziz Düz ise "Avrupa'da kapı süsü olarak başlayan çelengin her geçen yıl kullanım alanı genişledi. Başta Almanya ve Hollanda'ya ihraç ettiğimiz çelenkler, Noel'in yanı sıra kapı süsü, masa süs olarak kullanılıyor. Yine cenazelerde kullanılıyor. Kısacası Avrupalılar sevincini ve üzüntüsünü paylaştığı her yerde çelenk kullanıyor" diye konuştu.

Firma olarak günlük 2 bin 700 bin çelenk ürettiklerini vurgulayan Aziz Düz, yıllık 250- 300 bin adet çelenk ihraç ettiklerini söyledi.

Görüntü Dökümü

- Çelenk yapımı

- Kadınların çelenk yapması

- Çelenk detay

- Paketlenen ürün detay

- Röp: Kocaaliler Belediye Başkanı Selahaddin Gökçe,

Haber- Kamera: Halim AKCA/BURDUR, ()

Bitlis’te kış için odunlar hazır

Bitlis’te havaların soğuması ile birlikte doğal gaz şebekesinin bulunmadığı bölgelerde vatandaşlar yakacak hazırlığı yapıyor. Kesilip hazır hale getirilen sobalık odunun tonu, 600 liradan satılıyor.

Bitlis’te uzun yıllardır odun satışı yapan Harun Banus, doğal gazın gelmesi ile birlikte satışlarının önemli ölçüde düştüğünü söyledi. Buna rağmen 5 aydan beridir vatandaşlara kışlık yakacak ihtiyacı için çalıştıklarını belirten Banus, kesilen ve sobalık hazır vaziyete getirilen odunları vatandaşların evlerine kadar teslim ettiklerini ve tonunu 600 liradan sattıklarını söyledi.

Doğal gazın gitmediği mahallelerde odun satışını sürdürdüklerini anlatan Banus, "Odun satışlarımız 5 ay öncesinden başladı. Havaların da soğuması ile birlikte de bu satışlar arttı. Vatandaşlarımızın gelip hazır almaları için de öncesinden odunları kırıp hazır hale getiriyoruz ve evlerine kadar da taşıyoruz. Odunlarımızı önceden aldığımız kesim emirleri doğrultusunda Mutki ilçemizde müteahhit firmalardan alarak buraya getiriyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-Satışa hazır odunlardan görüntü

-Odun deposundan detaylar

-Kırılmış odunlardan detaylar

-Odun kıran oduncular

-Odunun kesilmesinden görüntü

-Araca yüklenmesinden detay

-Odun satıcısı Harun Banus ile röportaj

Haber-Kamera: Özcan ÇİRİŞ- Ceren KURTYE/BİTLİS, ()-

Okulun 3'üncü kat penceresinden düşen öğrenci yaralandı

Adana'da okulun 3'üncü katındaki pencereden düşen ortaokul öğrencisi 14 yaşındaki O.M., yaralandı.

Olay, Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi'ndeki Manas İlköğretim Okulu'nda meydana geldi. Ortaokul 8'inci sınıf öğrencisi O.M., iddiaya göre okulun 3'üncü kattaki penceresinden sarktı. O.M., bir anda dengesini yitirip düştü. Öğretmenlerin çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırılan O.M.'nin ayaklarının kırıldığı belirlendi.

Olayı haber alıp gelen veliler, okulun pencerelerinde demir korkuluklarının bulunmadığını belirterek, yetkililerden önlem alınmasını istedi.

Görüntü Dökümü

-Polislerin okula girmesi

-Okul bahçesindeki polis aracı

-Öğrencinin düştüğü pencereden görüntü

-Okul binasından genel ve detaylar

SÜRE:01'52" BOYUT:206 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,()