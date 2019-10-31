DHA YURT BÜLTENİ - 11

HDP önündeki eylemde 58'inci gün (2)

‘CENAZEM KALKAR, BEN KALKMAM BURADAN’

Diyarbakır'da, geçen yıl Dicle Üniversitesi Kimya Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisiyken PKK'lı teröristler tarafından Irak'a kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Özgür (22) için Ordu'dan gelen Latife Ödümlü, 10 Eylül'den beri HDP il binası önünde oturma eylemi yaptığını söyledi. Aslen Siirtli olan, bir oğlunun asker olduğunu, diğer çocuklarını komşularına bırakıp Diyarbakır'a geldiğini belirten Ödümlü, "Cenazem kalkar ama ben buradan kalkmam. Kış geldi, hava soğudu. Ben burada oturarak dayanıyorum, oğlum orada nasıl dayanıyor bilmiyorum. Oğlum dışarıda kalıyor, ben de dışarıda kalacağım. Büyük oğlum askerde, diğer çocuklarımı komşularıma bırakıp kapımı kilitleyip geldim. 10 Eylül gününden beri burada oturuyorum. Çocuklarımızı versinler artık. Hastayım. Oğluma hasret kaldım. İran ve Irak'taki terör örgütünün kamplarına gittim. Kapı kapı gezdim. Gerekirse yine giderim. Allah'tan başka kimseden korkmuyorum" dedi.

Görüntü Dökümü

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Latife Ödümlü ile röp.

Oturma eylemindekiler

Genel ve detay görüntü

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 365 MB

Haber-Kamera: Ahmet ÜN-Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR,()

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35 yıldır Türk bayrağı dalgalandıran Yüksekovalı, kabul töreninde

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Suüstü köyünde yaşayan ve tehditlere rağmen 35 yıldır evinin yakınındaki tepede Türk bayrağı dalgalandıran Seyit Tahir Öztepe (82), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen kabul törenine davet edildi. Öztepe, törene eşi Gülşen Öztepe ile birlikte katıldı.

Yüksekova ilçe merkezine 20 kilometre uzaklıktaki 120 haneli, yaklaşık 2 bin nüfuslu Suüstü köyünde yaşayan, 7 çocuk babası Seyit Tahir Öztepe, vatan sevgisini, bayrağa olan saygısıyla gösteriyor. Öztepe, 35 yıl önce, dönemin Yüksekova Tabur Komutanı'nın "Her yerde Türk bayrağını dalgalandıralım" sözü üzerine, evine yaklaşık 150 metre uzaklıktaki tepeye diktiği demir direkte Türk bayrağını dalgalandırmaya başladı. Öztepe, o günden sonra canı gibi sevip, koruduğu Türk bayrağını sadece yıpranmışsa değiştirmek, kirlenmişse de yıkamak için indirdi.

Seyit Tahir Öztepe, bayrak sevgisi tarafından haber yapılınca 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde dün düzenlenen kabul törenine davet edildi. Eşi Gülşen Öztepe ile birlikte Ankara'ya giden Seyit Tahir Öztepe, kabul törenine katıldı. Öztepe, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşme fırsatı bulup, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Görüntü Dökümü

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-Seyit Tahir Öztepe'nin ARŞİV görüntüleri

-Kabulden dün çekilen fotoğrafı

Haber-Kamera: Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), () -

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Tarihi köprüde heyelan sonrası çökme

Elazığ'ın Maden ilçesinde, Selçuklu Dönemi'nde inşa edilen tarihi köprü, Cami Kebir Mahallesi'nde yağışın ardından meydana gelen heyelanda çöktü.

Maden'de, gece saatlerinde etkili olan yağmur sonrası Cami Kebir Mahallesi'nde heyelan meydana geldi. Dicle Nehri üzerine, Selçuklu Dönemi'nde inşa edilen tarihi köprü, heyelanda çöktü. Kullanıma 35 yıl önce kapatılan, ilçe merkezi ile Cami Kebir Mahallesi arasındaki köprüde, AFAD ekiplerince inceleme yapıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Öte yandan Maden'de, heyelan riski nedeniyle nisan ayında, 278 konut ve 232 iş yeri için tahliye kararı verilmişti.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

HABER: Erkan BAY/MADEN (Elazığ), ()

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Yanan evlerinin enkazında para ve altın aradılar

"ÇOLUĞUMA ÇOCUĞUMA BİR SİMİT ALDIM DA YANINA AYRAN ALMADIM''

Karabük’ün Yenice ilçesinde, evlerinde çıkan yangında canlarını son anda kurtaran aile, enkazda, sakladıkları 20 bin TL para ve 20 bin TL değerindeki altınları aradı.

Yenice ilçesine bağlı Kayaarkası köyünde yaşayan Ali Demir'e (85) ait altı ahır olarak kullanılan 2 katlı ahşap evde, Pazartesi günü saat 03.00 sıralarında yangın çıktı. Uyanan Ali Demir, eşi, kızı, damadı, torunu ve oğlunu uyandırıp dışarıya çıkmalarını sağladı. İhbar üzerine köye sevk edilen itfaiye ekipleri, evi saran alevlere müdahale etti. Yaklaşık 2 saatlik çalışmayla söndürülen yangında, ev kullanılmaz hale geldi. Ali Demir ve alzheimer hastası eşi Atike Demir, çocuklarının evine götürüldü. Ali Demir’in oğlu Hayri Demir, kızı Havva ve damadı Kenan Poyraz ile torunu Merve Poyraz, enkazda, evde sakladıkları 20 bin TL para ile 20 bin TL değerindeki altınlarını aradı. Aile, iş makinesiyle kaldırılıp kamyona yüklenen enkazda aramalarını sürdürdü ancak sonuç alamadı.

ALTINLARI ARIYORLAR

Hayri Demir paraların yandığını düşündüğünü, altınları ise aradıklarını belirterek, "Babam bir çıtırtı duyuyor. Annemin, yeğenimin feryadıyla uyandım. Ev yanıyor diye kalktım ayağa. Çatı kızarmaya başlamıştı. Pijamalarımızla kendimizi dışarıya zor attık. 10 dakika demeden de çatı çöktü. Hayatta neyimiz varsa içerideydi. Paralarımızla beraber hepsi kül oldu" dedi.

BİRİKİMİ YANDI

Havva Poyraz ise gözyaşları içinde "Çoluğuma çocuğuma bir simit aldım da yanına ayran almadım. Çocuklarım var dedim. Kim ne verdiyse biriktirdim. Yavrularımın diye eve saklamıştım. Hiçbir şeyimiz kalmadı" diye konuştu.

Merve Poyraz da, "Elimde leğenlerle söndüreceğimizi zannettim. Hortumu bulmaya çalıştım. Hiçbir şey alamadık. Bir tek cep telefonlarımız vardı. Onunla da 112'yi ve jandarmayı aradık" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Ev alev alev yanarken(Cep telefonu görüntüsü)

-Enkaz dan detay

-Hayri Demir'in enkazda rama yapması

-İş makinasıyla arama yapılması

-Hayri Demir'in açıklaması

-Havva Poyraz'ın açıklaması

-Merve Poyraz'ın açıklaması

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/YENİCE(Karabük,()

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Kato Dağı'nda 120 şehit için anıt ve çeşme

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde, terör örgütü PKK tarafından bugüne kadar şehit edilen 120 kişi için Kato Dağı eteklerindeki yolda inşa edilen anıt ve çeşme, törenle açıldı.

Beytüşşebap'ta terör örgütü PKK mensuplarınca bugüne kadar şehit edilen 120 kişi için Kaymakamlık tarafından çeşme ve anıt yaptırıldı. Kato Dağı eteklerindeki yolda inşa edilen Şehitler Çeşmesi'nin açılışı için tören düzenlendi. Törene Beytüşşebap Kaymakamı İsmail Pendik, Belediye Başkan Habip Aşan, Garnizon Komutanı Tahsin Saruhan, İlçe Jandarma Komutanı Hasan Erbağ, İlçe Emniyet Amir Vekili Ekrem Saygın, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, kanaat önderleri ve ilçe sakinleri katıldı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okunan törende, şehitler için dua edildi.

Törende konuşan Kaymakam Pendik, "96 yıl önce nasılsak şimdi de öyleyiz. Bölücü terör örgütünün şehit ettiği 120 şehidimizin isimlerini anıtlaştırdık. Bugün açılışını gerçekleştirdik. 96 yıl önce bunları yenmişsek Kürt'üyle Türk'üyle Laz'ıyla Çerkez'iyle hep birlikte tek millet olarak terör örgütünü yok edeceğiz. PKK en çok Kürtlere zarar vermiştir. Kürt- Türk kardeştir, PKK kalleştir" dedi.

Belediye Başkanı Aşan ise "Beytüşşebap'ı bilmeyenler maalesef bugüne kadar yanlış bildiler. Bugün görsünler ki Beytüşşebap gibi küçük bir yerde bu vatan için bu bayrak için 120 Beytüşşebaplı vatandaşımız şehit oldu. 120 aileden 120 kişi bu vatan için canını seve seve verdiler. Herkes bilsin ki Beytüşşebap bu vatanı seviyor" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Anıt ve çeşme

Törene katılanlar

Konuşmalar

Vatandaşlarla röportaj

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emin BAL/ BEYTÜŞŞEBAP (Şırnak),()

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Kuyuya düşen köpeği itfaiye kurtardı

Tokat'ın Zile ilçesinde 10 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, ilçeye bağlı Koçaş köyünde meydana geldi. 4 metre çapında ve yaklaşık 10 metre derinliğindeki boş kuyuya düşen bir köpeğin sesini duyanlar durumu Zile Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ip yardımı ile indikleri kuyudaki köpeği, başka bir ipe bağlayarak çıkardı. Aç ve susuz kaldığı belirlenen köpek, yiyecek verildikten sonra muayene edilmesi için belediyenin veterinerlik birimine götürüldü.

Görüntü Dökümü

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-Kurtarma görüntüleri (Amatör kamera)

Haber:Fatih YILMAZ/TOKAT, ()

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