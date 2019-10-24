DHA YURT BÜLTENİ-11

SMO, TERÖR ÖRGÜTÜ PKK/PYD’YE AİT MAYINLARI TEŞHİR ETTİ



Suriye Milli Ordusu, Resulayn ve Haseke arasında PKK/PYD’nin tuzakladığı mayınları etkisiz hale getirip, sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Terör örgütü PKK/PYD’nin Resulayn ve Haseke arasında yollara tuzakladığı mayınlar, Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından tespit edilip, güvenli bir şekilde etkisiz hale getiriliyor. SMO, temizleme çalışmaları sırasında etkisiz hale getirilerek topraktan çıkarılan mayınları sosyal medya hesaplarından yayınladı.



GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR

Suriye, ()

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ÇÖP KOVASININ YANINDA, ÇANTA İÇİNDE BEBEK BULUNDU



Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, çöp kovasının yanına çanta içinde bırakılmış bebek bulundu. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, bebeği alıp, hastaneye götürdü.

Olay, öğle saatlerinde, Osmangazi'ye bağlı Yunuseli Mahallesi'nde meydana geldi. Yol kenarındaki çöp kovasının yanından geçenler, örtüye sarılarak, çanta içine koyulmuş bebeği gördü. İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, bebeğin nefes aldığını belirledi. Sağlık çalışanının kucakladığı bebek, ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Polisin ifadesine başvurduğu görgü tanıkları, kimliği belirsiz kadının, içinde bebek olan çantayı çöp kovasının yanına bıraktıktan sonra koşarak, olay yerinden ayrıldığını söyledi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü dökümü;

-Bebekten detaylar

-Sağlık ekiplerinin olay yerine gelişi

-Sağlık ekiplerinin bebeği alıp götürmesi

-Görgü tanığının ifadeleri

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,()

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SAKARYA'DA AFETLERDE TOPLANILACAK 702 ALAN BELİRLENDİ



Sakarya AFAD İl Müdürlüğü yaşanabilecek afet durumunda il genelinde 702 afet toplanma alanının olduğunu açıkladı.

Sakarya AFAD İl Müdürlüğü afet toplanma alanlarını açıkladı. Basın açıklaması yapan AFAD İl Müdürü Hüseyin Kaşkaş, "Afet öldürmez tedbirsizlik öldürür. Bu kapsamda vatandaşlara afet farkındalığı oluşturmak amacıyla her ay bir konu seçerek açıklama yapıyoruz. Bu ayki konumuz afet toplanma alanları. Afet toplanma alanları belirlenirken yerin durumu, ulaşımı, su temin imkanı gibi bazı kriterler göz önünde bulunduruluyor. Sakarya genelinde 702 toplanma alanı belirlemiş bulunmaktayız." dedi.

Kaşkaş, Sakarya il genelinde 702 toplanma alanı bulunduğunu, Adapazarı'nda 136, Akyazı'da 66, Arifiye'de 25, Erenler'de 29, Ferizli'de 8, Geyve'de 85, Hendek'te 101, Karapürçek'te 13, Karasu'da 26, Kaynarca'da 49, Kocaali'de 26, Pamukova'da 40, Serdivan'da 29, Söğütlü'de 20, Sapanca'da 23 ve Taraklı'da 26 noktada afet toplanma alanı belirlendiğini açıkladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

İl müdürü açıklama

Detay

HABER-KAMERA: Aziz GÜVENER/SAKARYA, ()

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ZEHRA'DAN MEHMETÇİĞE ASKER SELAMIYLA TEŞEKKÜR -ÖZEL

Batman'da Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe yazdığı mektubu, asker tarafından okunan ilkokul 3'üncü sınıf öğrencisi Zehra Aslan, güvenlik güçlerine asker selamıyla teşekkür etti.

Türkiye Gazi ve Şehit Aileleri Vakfı'nca düzenlenen program kapsamında Batmanlı öğrenciler, Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlere mektup gönderdi. Mektupları alan askerlerden biri, Batman İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi Zehra Aslan'ın mektubunu görevli olduğu zırhlı aracın içerisinden okuyup, teşekkür etti. Mehmetçiğin mektubu okuyup teşekkür ettiği video ise Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı.

MEHMETÇİK'E ASKER SELAMI

Videoyu izleyen Zehra Aslan, mektubu okunduğu için mutlu olduğunu söyledi. Arkadaşlarıyla Mehmetçiğe asker selamı gönderen Zehra Aslan, "Mektubu yazarken çok duygulandım. Kendimi çok iyi hissediyordum. Mektubumun onlara giden çok mutlu olacaklarını düşündüm. Videoyu izleyince mutlu oldum ve çok sevindim. Benim mektubumun okunacağını bilmiyordum ve okunurken çok mutlu oldum. Arkadaşlarıma da söyle ama ben çok mutlu olmuştum. Sevgili Mehmetçik askerlere selam gönderiyorum. İnşallah tüm askerler ailelerine kavuşurlar. Tüm askerler şehit olmadan sevdiklerine kavuşurlar, şehitler ölmez vatan bölünmez" dedi.

'ONURLANDIK GURURLANDIK'

Zehra Aslan'ın gönderdiği mektupla gururlandıklarını söyleyen Batman İlkokulu Müdürü Ömer Faruk Bilgin ise "Barış Pınarı Hareketi kapsamında Batmanlı öğrenciler mektup gönderildi. Bizim okulumuzda da böyle bir çalışa başlattık. Öğrencilerimizin Mehmetçik'e olan sevgilerini ve duygularını mektuba yansıttılar. Bu mektupları gönderdik ve ellerini ulaştı. Öğrencimiz Zehra Aslan’ın mektubu Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşınca çok duyulandık, gururlandık. Öğrencimiz bizi sevindirdi. Mehmetçik'e olan sevgimizi bu şekilde dile getirmiş olduk" diye konuştu.

Görütü Dökümü

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Sınıftan görüntü

Zehra'nın mektup yazması

Zehra'nın mektubunun okunduğu videonun izlemesi

Zehra'nın konuşması

Okul Müdürü Faruk Bilgin'in konuşması

Okul görüntüsü

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/BATMAN,()

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OSMANİYE'DE ÖĞRENME ŞENLİKLERİ DÜZENLENDİ

Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen Öğrenme Şenliklerinin 5'incisi açılış töreniyle başladı.

Rahime Hatun Mahallesi Kapalı Semt Pazarı alanında düzenlenen etkinliklere Vali Ömer Faruk Coşkun ve eşi Sevilay Coşkun, Belediye Başkan Yardımcısı Hacer Burcu Yüceer, Vali Yardımcısı Adem Yılmaz, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Halkoyunları ekibi gösterilerini sergiledi. Ardından, askeri kamuflaj ve Türk Bayrağı baskılı tişörtlerden giyen İstiklal İlkokulu 4/K sınıfı öğrencileri işaret dili ile gösterilerini sundu. Osmaniye Belediyesi Mehter Takımı konseri sonrasında ise Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Anadolu Lisesi öğrencileri, Osmaniye Dağcılık Kulübü (ODAK) öncülüğünde, halatla tırmanma gösterilerini sondu. Dev Türk bayrağını göndere çeken öğrenciler, halatla indirdikleri diğer Türk bayrağını ise öperek Vali Ömer Faruk Coşkun'a teslim ettiler. Vali Coşkun ise öğrencilere asker selamı vererek bayrağı teslim aldı. Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin el emeği göz nuru ürünlerinden oluşan sergiyi de gezilmesi öncesinde, Vali Coşkun, işaret dili gösterisi sonra öğrencileri tek tek öperek tebrik etti. Öğrenme Şenliklerinde sosyal, kültürel, bilimsel ve sportif faaliyetlerin sergilendiği stantlara öğrenci ve vatandaşlar yoğun katılım gösterdi. Renkli görüntülere sahne olan öğrenme şenliklerinde öğrencilerin ilginç projeleri de ilgi odağı oldu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Hacı Ahmet Kavun, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün başlatmış olduğu öğrenme şenliklerinin Osmaniye'de 5'incisinin düzenlendiğini söyledi. Şenliklerin Kadirli ve Düziçi İlçelerinde yapıldığını belirten Kavun, "Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı 27 kurumumuz öğrenme temalı etkinliklerini Osmaniye halkımızın beğenisine sunuyor. Biz öğrenen bireyden öğrenen topluma giden süreçte bu etkinliklerin işlevsel olarak önemli olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Osmaniye Öğrenme Şenliği tabelası

- Saygı duruşunda bulunulması, protokolden detay

- İstiklal Marşı okunurken, öğrencilerden detaylar

- Halk oyunları gösterisi

- Öğrencilerin işaret dili gösterisi

- Mehter Takımı alana gelişi, konseri

- Öğrencilerin halatla yüksek bir noktadan aşağıya inişleri

- İndirilen bayrağın Vali Coşkun'a teslim edilmesi

- Vali Coşkun'un öğrencileri tebrik etmesi

- Stantların gezilmesi, öğrencilerin sunumları

- Milli Eğitim Müdürü hacı Ahmet Kavun ile röportaj

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL-OSMANİYE, ()

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MOTOSİKLETİYLE KARAYOLUNDA SEYREDEN ÖRÜMCEK ADAM KOSTÜMLÜ SÜRÜCÜ ŞAŞIRTTI

Antalya'nın Serik ilçesinde motosikletiyle ilerleyen örümcek adam kostümlü sürücü şaşkınlık yarattı.

Serik- Antalya D400 karayolunda bu sabah örümcek adam kostümü giymiş sürücünün motosikletiyle ilerlediğini görenler büyük şaşkınlık yaşadı. Antalya istikametine giden örümcek adam kostümlü, kimliği belirsiz sürücü zaman zaman motosikletinde ayağa kalkarak ilerledi.

Diğer araç sürücüleri ve yolcuları da bu ilginç anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Motosiklet sürücüsü bir süre böyle ilerledikten sonra gözden kayboldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Motosiklet sürücüsünün görüntüleri

HABER- KAMERA: Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), ()