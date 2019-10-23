DHA YURT BÜLTENİ - 11

Azez'de SMO üssüne saldırı: 4 şehit, 7 yaralı



Kilis'in karşısında bulunan Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesine terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Tel Rıfat'dan yapılan saldırıda 4 Suriye Milli Ordusu (SMO) askeri şehit oldu, 7 asker ise yaralandı.

Tel Rıfat'dan, Fırat Kalkanı Harekatı ile özgürleştirilen Azez'deki SMO üs bölgesine ağır silahlarla ateş açıldı. SMO askerinin de karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmada 4 SMO askerinin şehit olduğu, 7'sinin de yaralandığı bildirildi.

Öte yandan ilçe merkezinde ise teröristler tarafından bomba yüklü 1 aracın uzaktan kumanda ile patlatıldığı ve 1 kişinin yaralandığı ifade edildi.

HABER: Eyyüp BURUN - KİLİS ()

========================

Minibüs, otomobille çarpıştı: 6 yaralı

Aksaray'da minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada, 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Aksaray- Adana karayolu Organize Sanayi Bölgesi kavşağında meydana geldi. Müşader Sürücü (55) yönetimindeki 19 TH 961 plakalı soba yüklü minibüs, Durmuş Dede Eroğlu (60) yönetimindeki 06 FF 8660 plakalı otomobille çarpışıp, devrildi. Kazada, minibüs sürücüsü Müşader Sürücü, yanındaki Şevket Ketençimen (50), otomobil sürücüsü Durmuş Dede Eroğlu ve beraberindeki Nigar Eroğlu (37), Seride Eroğlu (55) ve Halis Görgülü (82) yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Seride Eroğlu'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Durmuş Dede Eroğlu'nun Şırnak'taki damadını ziyaretten döndüğü bildirildi.

Görüntü Dökümü

-------------

- Kaza yerinden detay

- Yaralılardan detay

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY-

==========================

OKUMASI İÇİN BABASININ 4 KM YOL YAPTIĞI GAMZE, BU SEFER DE SERVİS ENGELİNE TAKILDI

KÜÇÜK KIZI OKULA MUHABİRİ GÖTÜRDÜ...

"BÜYÜYÜNCE ÖĞRETMEN OLMAK İSTİYORUM"

Muğla'da çiftçi Ramazan Korkut (48), toprak dağ yolu bozuk olduğu için servis aracı evlerinin bulunduğu yere giremeyince, okula gitmekte güçlük yaşayan 6 yaşındaki kızı Gamze için 4 kilometrelik yolu biri süre önce stabilize hale getirtti. Ancak okul servisinin yolun düzeltilmesine rağmen gelmemesi üzerine, Gamze'yi okula muhabiri götürdü. Kızına sarılan baba Korkut, "Bize bunu yaşatanlar utansın" dedi. Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada ise, "Yüklenici firma dönüş yolunda aracını kaydırıp kaza yaptı. Yaşanan olayın ardından firma yetkilisi tarafından daha küçük bir minibüs satın alınacak. Bu süre zarfında Gamze, yarından itibaren servis ile evinden alınacak" ifadelerine yer verildi.

Menteşe'nin Yemişendere Mahallesi'nin Tembeller mevkisinde oturan evli ve 1 çocuk babası çiftçi Ramazan Korkut'un 3 yıl önce evi yandı. Bu nedenle tüm birikimini harcayan Korkut, yaşadıkları yere giden dağ yolunun bozuk olması nedeniyle servis aracı giremediği için geçen yıl kızı Gamze Korkut'u ana sınıfına gönderemedi. Bu yıl, Menteşe ilçe merkezindeki Şehbal Baydur İlkokulu'nda birinci sınıfa başlayan küçük Gamze'nin yol sıkıntısı devam etti. Menteşe Belediyesi'ne yolun yapılması için başvuran Ramazan Korkut, 'orman yolu olduğu için yapamıyoruz' cevabını aldı. Bunun üzerine Korkut, 1 kepçe ve 4 kamyon kiraladı. Menteşe Belediyesi bir kamyon, Orman Bölge Müdürlüğü ise bir greyder desteğinde bulundu. 6 gün boyunca süren çalışmalar sonucu düzeltilen ve çakıl dökülen 4 kilometrelik yol, stabilize hale getirildi. Daha önce babası tarafından traktörler ile anayola götürüldükten sonra servise binebilen Gamze'nin yol çilesi, sona erdi. Artık evlerinin önünde servise binip inen küçük kızın mutluluğu, yüzüne yansıdı.

'nın gündeme getirdiği yol haberinin ardından Korkut ailesine yardımlar çığ gibi yağdı. Muğla Valisi Esengül Civelek'in talimatıyla Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, makamında Ramazan Korkut ile bir araya geldi. Kaymakam Yıldız'ın ziyarette Korkut'a, borçlarının Muğla Valisi Esengül Civelek'in talimatıyla kapatılacağını söylediği öğrenildi. Gelişmelerin ardından Korkut Ailesi'nin 20 bin lira olan borcu ödendi.

Haberin ardından her kesimin hayranlığını kazanan Ramazan Korkut, bir kez daha hüsrana uğradı. Yol yapımından sonra okul servisi tarafından Gamze sadece 1 kez okula götürüldü. Anne Şirin Korkut bugün sabah saat 05.00 sıralarında kalkıp evindeki sobayı yakıp, kızını okula hazırladı. Saat 07.00 sıralarında Ramazan ve Şirin Korkut çifti, kapıdan çıktıkları sırada servisin gelmediğini fark etti. Gamze'nin mutsuzluğu yüzüne yansırken, baba Ramazan Korkut ise kızına sarılarak, "Bize bunu yaşatanlar utansın" dedi.

Korkut, "Çocuğum okusun diye yol yaptırdım. Borcumu Valilik üstlendi. Anayol ile evimizin arası 4 kilometre mesafede. Servis şoförü 'Yol bozuk', 'Buraya girersek zarar ederiz' gibi türlü türlü bahaneler üretti. Taşımamak için ellerinden geleni yapıyorlar. Yetkililerin sorunumuzla ilgilenmelerini istiyorum. Eğitim-öğretim döneminde kızım okula sadece 5 kere servis ile gitti" diye konuştu.

Ev kadını anne Şirin Korkut (37) ise, "Yolumuzda hiçbir sorun yok. Kızımızı evden almak için bize, 'Yolu yaptırın' dediler. Bu sorunu da hallettik. Ancak Gamze hala okuluna servis ile gidemiyor. Bu durumuna çok üzülüyorum. Eşim anayola kadar Gamze'yi traktör ile götürüyor. Hava soğuk oluyor. Kızımın bizim gibi cahil kalmasını istemiyorum" dedi.

Sabah servis aracı gelmediği için okuluna geç kalan Gamze Korkut'u eğitim-öğretim gördüğü Şehbal Baydur İlkokulu'na muhabirleri bıraktı.

Yüzünde gülücükler açan Gamze, muhabirlerine büyüyünce öğretmen olmak istediğini belirtip, teşekkür etti.

'YARINDAN İTİBAREN EVİNDEN SERVİSLE ALINACAK'

Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada ise, "Yüklenici firma dönüş yolunda aracını kaydırıp kaza yaptı. Yaşanan olayın ardından firma yetkilisi tarafından daha küçük bir minibüs satın alınacak. Bu süre zarfında Gamze, yarından itibaren servis ile evinden alınacak. Gamze ve diğer öğrenci evlatlarımızın her zaman sorunlarıyla yakından ilgileniyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-------------

-Gamze'nin evde ailesiyle birlikte otururken görüntüsü

-Gamzenin okula gitmek için ailesiyle birlikte evden çıkması

-Gamze ve ailesinin birlikte görüntüsü

-Gamze'nin gazeteciler tarafından araca bindirilip okula götürülmesi

-Gamze'nin okul bahçesine götürülüşü

-Baba Ramazan Korkut ile röp.

-Anne Şirin Korkut ile rö.

-Gamze Korkut okula götürülürken muhabiri ile konuşmaları

-Genel ve detay görüntüler

Haber: Cavit AKGÜN - Kamera: Aykut KURT / MUĞLA,

==========================

Otomobilin öğrenciye çarpma anı güvenlik kameralarına yansıdı

Adapazarı'nda, okula gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı lise öğrencisi E.D. (15), hafif yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Cuma günü, Yenigün Mahallesi 15 Temmuz Bulvarı'nda meydana geldi. K.B. (27) yönetimindeki otomobil, okula gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan lise öğrencisi E.D.'ye çarptı. Metrelerce savrulup yere düşen E.D., kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Otomobil sürücü K.B. tarafından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen E.D., tedaviye alındı.

Kaza anı ise bölgedeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntü Dökümü

-------------

-Kaza anı güvenlik kamerası

HABER: Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), ()

=========================

Ambulans helikopter yaşlı hasta için havalandı

Adıyaman'da karaciğer hastası olan Mehmet Bozkurt (81), tedavisinin devam edeceği Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi'ne ambulans helikopter ile sevk edildi.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde karaciğer hastalığı nedeni ile tedavi gören Mehmet Bozkrurt'un tedavisinin Malatya Turgut Özal Hastanesi'nde devam edilmesine karar verildi. Ambulans Servisi Başhekimliği'nce görevlendirilen ambulans helikopter Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi pistine iniş yaparak Bozkurt'u, Malatya'ya götürüldü.

Görüntü Dökümü

-------------

- Helikopter pisti

- Helikopterin gelişi

- Ambulansın gelişi

- Hastanın ambulanstan indirilmesi

- Hastanın sedye ile helikoptere konulması

- Helikopterin kalkışı

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-

=======================

Bıçaklanarak öldürülen liseli Emre toprağa verildi

Sivas'ta, parkta kavga ettiği liseli B.K. (17) tarafından bıçaklanarak öldürülen lise öğrencisi Emre Aslıvar (16), gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında, Mevlana Mahallesi'ndeki Ethembey Parkı'nda meydana geldi. Sivas Atatürk Anadolu Lisesi öğrencisi B.K., iddiaya göre, parkta oturan Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin 11'inci sınıf öğrencisi Emre Aslıvar ve arkadaşı Ö.A. (16) ile iddiaya göre kız arkadaş meselesi yüzünden tartıştı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken B.K., yanındaki bıçakla Ö.A. ile Emre Aslıvar'a saldırdı. Aslıvar, kalbinden ve vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı darbelerle ağır yaralanırken, Ö.A. ise sağ koluna aldığı bıçak darbesiyle hafif yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Aslıvar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Emre Aslıvar'ın cansız bedeni, otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna konuldu.

GÖZYAŞLARI İLE UĞURLANDI

Otopsi işlemi tamamlanan Emre Aslıvar'ın cenazesi ailesine teslim edildi. Aslıvar için Ulu Cami'de cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, Anayasa Komisyonu Başkanı Mehmet Burçin Çetinkaya, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Emre'nin okul arkadaşları, öğretmenleri ve çok sayıda kişi katıldı. Cenaze namazı sırasında Emre'nin ağabeyi Yasin Aslıvar gözyaşlarına boğuldu. Ayakta durmakta güçlük çeken Aslıvar'ı yakınları teselli etti. Gencin lise arkadaşları da cenaze namazına katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Emre Aslıvar'ın cenazesi Yukarı Tekke Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ŞÜPHELİ ADLİYEDE

Olay sonrası kısa sürede yakalanan şüpheli B.K. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. B.K. adliyeye sevk edilirken basın mensuplarının cinayeti neden işlediğine dair sorusunu cevapsız bıraktı. B.K.'nin savcılık sorgusu sürüyor.

Görüntü Dökümü

-------------

-Camiden görnütüler

-Arkadaşladrının üzüntüsü

-Ağabeyinin üzüntüsü

-Cenaze namazının kılınması ve uğurlanışı

-Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi

-Ölen gencin fotosu

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-Rahmi MEYVECİ/SİVAS ()

======================

Çanakkale'de 35 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 35 kaçak göçmen jandarma tarafından yakalandı.

Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Kösedere ve Behram köyü sahilindeki makilik alanda saklanmaya çalışan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 35 kaçak göçmen yakaladı.

Kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Görüntü Dökümü

-------------

-Kaçak göçmenlerden görüntüler

Haber-Kamera: İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), ()

======================

Kamyoneti yayaların üzerine süren sürücü adli kontrolle serbest

Eskişehir'de kullandığı kamyoneti tramvay yolunda bekleyen yayaların üzerine sürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan İbrahim D. (18), 'kasten yaralamaya teşebbüs' suçundan çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. İki trafik suçundan 343 lira idari parası uygulanan İbrahim D.'nin ehliyetine ve kullandığı kamyonete geçici olarak el konuldu.

Odunpazarı ilçesine bağlı 75'inci Yıl Mahallesi Selami Vardar Bulvarı'nda önceki gün İbrahim D., kullandığı 26 VY 074 plakalı kamyoneti tramvay yolunda bekleyen yayaların üzerine sürdü. Yol kenarında bekleyenler araçtan kaçarak kurtuldu. Kamyonet sürücüsü arkasında ilerleyen bir otomobili de tehlikeye düşürdü. Yaklaşık 50 metre ilerideki yayaların da üzerine araç süren İbrahim D., bulvardan ayrıldı.

Bir sürücünün, araç kamerasına yansıyan görüntüleri sosyal medyada paylaşmasının ardından Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İbrahim D.'yi gözaltına aldı. İbrahim D., ifadesinde yayaların arkadaşı olduğunu, şaka yapmak için kamyoneti üzerlerine sürdüğünü söyledi.

ADLİ KONTROL KARARIYLA SERBEST

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan İbrahim D. adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından 'kasten yaralamaya teşebbüs' suçlamasıyla mahkemeye çıkarılan İbrahim D., buradaki ifadesinde de amacının sadece şaka yapmak olduğunu öne sürdü. İbrahim D., adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. İbrahim D.'ye trafik güvenliğini tehlikeye sokmak ve tramvay yoluna girmek suçundan 343 lira idari para cezası uygulanarak ehliyetine ve kullandığı kamyonete geçici olarak el konuldu.

Mahkemece psikolojik tedaviye sevk edilen İbrahim D.'nin aracı üzerine sürdüğü yayaların, o sırada yanında bulunan arkadaşının tanıdıkları olduğu ve İbrahim D.'den de şikayetçi oldukları belirtildi.

EMNİYETTE AÇIKLAMA YAPTI

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü konuya ilişkin internet sitesinden açıklama yaptı. Kamyoneti yayaların üzerine süren İbrahim D.'nin olayın ardından gözaltına alındığı hatırlatılan açıklamada, "Şahıs hemen yakalanarak 'kasten yaralamaya teşebbüs' ve 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürme' suçlarından gözaltına alınmıştır. Cumhuriyet Savcılığı'nca adli kontrol şartı ile serbest bırakılmış, şüpheli şahsa iki ayrı trafik kuralını ihlalden 343 lira idari para cezası uygulanmış, ehliyeti geçici olarak alınmıştır. Ayrıca olayda kullanılan araca Cumhuriyet Savcısının talimatıyla el konulmuştur" denildi.

Görüntü Dökümü

-------------

-Kamyoneti yayaların üzerine sürdüğü görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN/ESKİŞEHİR,()

=========================

