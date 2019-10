DHA YURT BÜLTENİ - 11

Resulayn'da tuzaklı mayınlar imha ediliyor, tüneller kapatılıyor

Barış Pınarı Harekatı'nda YPG/PKK'lı teröristlerden temizlenen Resulayn ilçe merkezinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri tarafından tuzaklı bomba ve mayınlar imha ediliyor. Türkiye sınırına kadar çok sayıda tünel bulunan Resulayn'da şu ana kadar tespit edilen 1033 tünel ise iş makineleri tarafından kapatıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye'nin kuzeyini terör örgütlerinden temizlemek ve bölgeye barış getirmek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na 17 Ekim 2019 tarihinde Türkiye ile ABD arasında varılan mutabakat çerçevesinde 120 saatlik ara verildi. Terör örgütü üyelerinin bölgeden çekilmesi için verilen süreye saatler kala TSK ve MSO askerlerinin kontrolü sağlanan Resulayn ilçe merkezindeki teröristlerce yerleştirilen bombalı tuzak ve mayın arama tarama faaliyetleri devam ediyor. Harekat kapsamında YPG/PKK'dan kurtarılan Rasulayn ilçesinde teröristlerin kazdığı tünellerin Türkiye sınırına kadar uzandığı tespit edildi. Örümcek ağı gibi ilçenin farklı yerlerine dağılan kilometrelerce uzunluğundaki kollarıyla birçok girişe sahip olan ve bölgede İngiliz Tüneli diye adlandırılan tünellerin her 10 metrede bir havalandırma, dinlenme alanları içerdiği görüldü. Şu ana kadar ilçe merkezinde TSK ve SMO unsurları 1033 tünel buldukları bu tünelleri ise iş makineleriyle kapattıkları öğrenildi. Halen arama tarama faaliyetlerinin sürdürüldüğü Resulayn'da gizlenen keskin nişancıların bulunduğu tespit edilen alanlara ise SMO askerlerince ateş yakılarak tünellere atıldığı görüntülere yansıdı.

Öte yandan Resulayn'da haraketlilik ise gün boyu İHA ve SİHA'lar tarafından izlenildiği görüldü.

Görüntü Dökümü

------------

-Resulayn'da temizlenen mayınlardan yükselen dumanlar

-Resulayn'dan genel görüntü

-Resulayn'da bulunan tüneller SMO askerleri tarafından ateş yakılıp tünellere atılması

-Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 721-177MB

Haber:Ali LEYLAK-Kamera: Şafak SAĞ-ŞANLIURFA-)

=======================

"Diyarbakır'ın 3 HDP'li belediyesine görevlendirilme " haberine EK GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Görüntü Dökümü

---------

Kayapınar Belediyesi

Belediye etrafına konulan bariyerler

Polis ekipleri

Genel ve detay

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 186 MB

Haber-Kamera: Emrah KIZIL, Elif FİLİZ/DİYARBAKIR,()

=====================

Evleri yıkılan 7 yaşındaki Yusuf, 'İçeride ayakkabım kaldı' diye ağladı

Aksaray'da Topakkaya Belde Belediyesi tarafından kaçak yapılaşmaların yıkım çalışması sırasında evleri yıkılan Yusuf Bildirici (7), 'İçeride ayakkabım kaldı" diyerek ağladı. Jandarma, minik Yusuf'u, yeni ayakkabı alacaklarını söyleyerek sakinleştirdi.

Topakkaya Belde Belediyesi, hazine arazisine yapılan aralarında evlerinde bulunduğu 20 yapının yıkılması için verilen tahliye süresinin dolmasının ardından bugün jandarma eşliğinde çalışma başlattı. Yıkım çalışması sürdüğü sırada evleri yıkılan Yusuf Bildirici, 'İçeride ayakkabım kaldı" diyerek ağlamaya başladı. Bunu fark eden jandarma da, minik Yusuf'u, yeni ayakkabı alacaklarını söyleyerek sakinleştirdi. Kaçak yapılarda iş makinası yardımıyla yıkıldı.

Görüntü Dökümü

------------

-Kaçak yapıların yıkılması

-Jandarmanın önlem alması

-Yusuf Bildirici'nin ağlaması

-Jandarmanın teselli etmesi

-Genel ve detay

Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY,()

======================

Alanya Kalesi'nde yıkılan surlar onarılmadı

Avusturyalı Walter Godina'nın, Alanya Kalesi'ndeki evinde yaptığı izinsiz müdahaleler nedeniyle yıkılan surların yaklaşık 6 metrelik bölümü için henüz onarım çalışması yapılmadı. Alanya Belediyesi'nden yapılan açıklamada, konuyla ilgili Godina hakkında idari para cezası kesildiği kaydedildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerine ev sahipliği yapan ve yılda 2 milyona yakın ziyaretçi ağırlayan Alanya Kalesi'nin Ehmedek bölgesinde Avusturyalı Walter Godina'ya ait evin duvarlarıyla bitişik surların yaklaşık 6 metrelik bölümü yıkıldı. Tarihi surların yıkılmasının ardından yapılan inceleme, bir skandalı da ortaya çıkardı. Godina'nın, Alanya Kalesi'ndeki evinin duvarlarıyla bitişik 2 bin 100 yıllık surlara beton ve seramik kaplamalı pencere yaptığı, surların üzerine beton korkuluk yerleştirdiği, bununla da yetinmeyip evindeki su giderini surun altından delerek dışarı çıkardığı tespit edildi.

RESTORE EDİLECEK

Skandalın ortaya çıkmasının ardından Side Müze Müdürlüğü, geçen ay konuyla ilgili ev sahibi Walter Godina hakkında suç duyurusunda bulunarak, Godina'nın yaptığı müdahalelerin kaldırılması ve kazı başkanlığı tarafından devrilen taşların toplanıp surların restorasyonunun yapılmasına karar verdi.

KAMULAŞTIRMA KARARI

Diğer yandan Walter Godina'nın evinin kamulaştırılmasına da karar verildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın talebi doğrultusunda Kıymet Takdir Komisyonu tarafından oluşturulan teknik ekip, Kamulaştırma Kanunu kapsamında değer tespit çalışması başlattı. Antalya Valiliği Yatırım İzleme Başkanlığı (YİKOB) kaynaklarıyla da kamulaştırmanın yapılması planlanıyor.

ÇALIŞMA YAPILMADI

Alanya Kalesi'ndeki yıkımla ilgili henüz bir çalışma yapılmaması tepki çekti. Bölge sakinleri kentin simgesi olan tarihi kalenin bir an önce restore edilmesini, verilen hasarın ise ev sahibinden tahsil edilmesini istedi. Kaleiçi sakinleri, onarım yapılmadığı takdirde, kış yağmurlarıyla zeminin yumuşayacağını, toprak kaymasıyla surlarda daha büyük yıkım oluşacağını kaydetti.

BELEDİYE İDARİ CEZA KESTİ

Diğer yandan Alanya Belediyesi, Walter Godina'ya, surlara verdiği zarardan dolayı idare para cezası kesti. Belediyeden yapılan açıklamada, "Konuyla ilgili ev sahibi hakkında yetkimiz dahilinde işlem yapılmıştır. Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Alanya Müze Müdürlüğü, Side Müze Müdürlüğü suç duyurusunda bulundu. Dolayısıyla konu yargıya taşınmıştır. Belediyemizi direkt ilgilendiren bir konu değildir" denildi.

HAPİS VE PARA CEZASI İLE TAZMİNAT

Avukat Cengizhan Gököz ise Avusturyalı Walter Godina'nın 2 bin yıllık surların yıkımına neden olan izinsiz müdahaleleri nedeniyle Alanya Müze Müdürlüğü tarafından savcılığa yapılan suç duyurusuyla ilgili değerlendirmede bulundu. Kültür ve sanat eserlerini düzenleyen 2863 sayılı kanunun 65'inci maddesinde cezai hükümlerin düzenlendiğini belirten Avukat Cengizhan Gököz, kültür ve sanat eserleri, tarihi ve sit alanlarına bu şekilde müdahale edenler, kaçak olarak bu eserleri değiştiren, yıkan, önünü kapatan, olumsuz davranışta bulunanlarla ilgili 5 bin güne kadar adli para cezası ve 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası hükmolunduğunu söyledi.

Görüntü Dökümü

---------

-Olaya ilişkin ARŞİV görüntüler

Haber: Yılmaz KILIÇKAYA / ANTALYA,()

====================

Meme kanserinde farkındalık yaratmak için sualtında pankart açtılar

Antalya'nın Kemer ilçesinde aralarında İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ceren Avanos İnce ve denizkızı kostümlü kadınların bulunduğu dalış ekibi meme kanserine farkındalık yaratmak için dalış yaptı ve sualtında pankart açtı.

Kemer İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından 1- 31 Ekim tarihlerinin Meme Kanseri Farkındalık Ayı olması dolayısıyla sualtı dalış etkinliği düzenlendi. Etkinliğe İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ceren Avanos İnce, Kemer Otelciler Birliği (KETOB) Yönetim Kurulu Temsilcisi Ayşegül Uçar, dalgıçlar ve denizkızı kostümlü dalış ekibi katıldı.

Etkinlik için Kemer G-Marina'dan kalkan dalış teknesi Kocaburun mevkiindeki Döküntü Taşlar'da demirledi. Burada özel dalgıç kıyafetleriyle suya dalan İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ceren Avanos İnce, KETOB Yönetim Kurulu Temsilcisi Ayşegül Uçar ve ekipler su altında 'Erken teşhis hayat kurtarır. Ücretsiz kanser taramaları için KETEM'e ve aile hekimlerinize başvurunuz' yazılı pankart açıldı. Etkinlik kapsamında sualtında bulunan 7 dalgıcın fotoğraf ve videoları ise sualtı fotoğrafçısı ve 3 yıldız dalış eğitmeni Adnan Büyük tarafından çekildi.

'KANSERDE ERKEN TEŞHİS ÖNEMLİDİR'

İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ceren Avanos İnce, dalışın meme kanserinde farkındalık yaratmak ve bu konuya ilgi çekmek için yapıldığını belirtti. Dr. Ceren Avanos İnce, "Meme kanseri ülkemizde ve dünyada kadınlarda en sık görülen kanser türüdür. Türkiye'de kadınlarda görülen her 4 kanserden biri meme kanseridir. Meme kanserinden korunmada en önemli faktör, kadının kendinin bilinçlenmesidir. 20- 40 yaş arası her kadının ayda bir kendi kendine meme muayenesi yapması, 2 yılda bir de doktora giderek meme muayenesini yaptırması gerekmektedir. 40- 69 yaş arası kadınlarda da her ay kendi kendine meme muayenesi yapması, yılda bir doktora giderek meme muayenesi yatırması ve 2 yılda bir de mamografi çektirmesi gerekmektedir. İlimizde sağlıklı hayat merkezlerinde bulunan kanser, erken teşhis tarama ve tedavi merkezlerinde tüm kanser taramaları ücretsiz yapılmaktadır. Halkımızı davet ediyoruz. Kanserde erken teşhis önemlidir. Kendinize erken teşhis şansını verin ve kanser taramalarınızı yaptırın" dedi.

Görüntü Dökümü

-----------

- Teknedeki Türk bayrağı detay

- Denizden detay

- Dalış öncesi dalış brifingi detay

- Dalgıç üzerindeki pembe kurdele detayı

- Dalış nasıl yapılır eğitimi detay

- Dr. Ceren Avanos İnce açıklama

- Dalış hazırlığı

- Deniz kızları detay

- Dr. Ceren Avanos İnce açıklama

- Pembe kurdele takan bayan detay

- Kurdele yakın detay

- Dalışın başlaması detay

- Denizde Tamam işareti

- Dalışı izleyen bayan detay

- Deniz altındaki detay (fotoğraf)

- Karada açılan afiş detay

340 MB /// 03.04"

Haber- Kamera: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), ()

======================

Yeni lastikleri çaldılar, eskileri bıraktılar

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde araç lastiği satışı yapan dükkana giren 5 kişi 50 bin TL değerindeki 95 adet araç lastiğini çaldı. Hırsızlar kullanılmış lastikleri bırakırken, hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay geçen Cumartesi günü, Darıca Bayramoğlu Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi’nde Tahsin Çakır’a ait araç lastiği satışı ve tamiri yapılan işyerinde meydana geldi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, sabah saat 07.00 sıralarında kamyonet dükkana doğru geri geri yanaştı. Araçtan inen 5 kişi kapının kilidini kırmaya çalıştı. Kapının kilidini kıramayan kişiler, kapının camını kırdı. İçeri giren 2 kişi çeşitli ebatlardaki 95 adet araç lastiğini dışarıda bekleyenlere verdi. Yaklaşık 50 bin TL değerindeki lastikleri araca yükleyenler, 16 dakika sonra işyerinin önünden ayrıldı.

Evde bulunduğu sırada arkadaşlarının kendisini aradığını söyleyen Tahsin Çakır, “Hızlı bir şekilde geldim. Arkadaşım benden önce polisi aramış. Polis arkadaşlara sordum 08.45’de aynı sahte plakalı araç Kurtköy’de görülmüş ve yine sonuç yok. Sonuçta benim yaklaşık 50 bin TL’lik malım gitti. Dükkandaki sıfır lastiklerin hepsini almışlar, çıkmaları almamışlar.’’ dedi.

Polis araç lastiklerini çalarak kayıplara karışan zanlıları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Görüntü Dökümü

----------

-İşyerinden görüntü

-Güvenlik kamerası görüntüleri

-Dükkan sahibi röportaj

Haber-Kamera: Erol POLAT/DARICA(Kocaeli), ()

====================

Çatlaklar ve zeminde kayma oluşan 4 katlı bina tahliye edildi

Adıyaman Besni ilçesinde, Suriyeli ailelerin yaşadığı 4 katlı apartmandan gelen sesler üzerine inceleme yapan ekipler, binada çatlaklar ve zeminde kayma olduğunu belirledi. Tahliye edilen bina, zabıta tarafından mühürlendi.

Yeni Besni Mahallesi'nde Ahmet Tileklioğlu'na ait, Suriyeli sığınmacıların kaldığı 4 katlı binadan sesler gelmeye başladı. Bina sakinleri dışarı çıktığında yapıda çatlaklar ve zeminde toprak kayması olduğunu fark etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Belediye ekipleri yaptıkları incelemelerin ardından binada çökme tehlikesi olduğunu söyleyerek tahliyesine karar verdi. Bunun üzerine binada oturan Suriyeli aileler eşyalarını alarak binayı tahliye etti. Aileler yakınlarının evlerine giderken, bina zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

Görüntü Dökümü

-----------

-Olay yeri

-Polisler

-Güvenlik şeridi çekilmesi

-Çevredeki Suriyeli vatandaşlar

-Zabıta ekiplerinin çevre güvenliği sağlaması

-Zabıtanın binayı mühürlemesi

-Bina ve çevresine güvenlik şeridi çekilmesi

-Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 156 MB

Haber-Kamera: Mustafa ÖNDOĞAN-ADIYAMAN-)

====================

Yaşlı kadın, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

ADIYAMAN Besni ilçesinde, Şengül Alaca (86), yalnız yaşadığı evinde yakınları tarafından ölü bulundu.

Besni'de yalnız yaşayan Cemre Alaca'dan haber alamayan yakınları, öğle saatlerinde eve geldi. Yakınları, defalarca kapıyı çalmasına rağmen sonuç alamayınca 1'nci kattaki evin penceresinden içeri baktı. Alaca'yı yerde hareketsiz gören yakınları, polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Gelen itfaiye ekibinin pencere korkuluğunu ve camını girerek girdiği evde, sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde Cemre Alaca'nın öldüğü belirlendi.

Cemre Alaca'nın cansız bedeni, otopsi için hastane morguna götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------------

- Olay yeri

- Cemre Alaca'nın fotosu

- Polisler

- Çevredeki vatandaşlar

- Olay yeri inceleme ekipleri

- Cenaze aracı

- Şengül Alaca'nın cenazesinin çıkarılması

- Vefa eden Alaca'nın cenaze aracına konulması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 139 MB

Haber-Kamera: Mustafa ÖNDOĞAN-ADIYAMAN-)

==================



Yönetmen Işık: Toplumsal sorunlara değinen filmin gişede şansı yok

Malatya'da, bu yıl 9'uncusu düzenlenecek Uluslararası Malatya Film Festivali Yönetmeni Haydar Işık, İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileriyle biraraya gelerek, festival ve sinema hakkında bilgiler verdi.

Malatya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Battalgazi ve Yeşilyurt Belediyeleri işbirliğiyle 15- 19 Kasım 2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan 9'uncu Uluslararası Malatya Film Festivali Yönetmeni Haydar Işık, İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileriyle buluştu.

İlk olarak festival ve sinema ile ilgili bilgiler aktaran Işık, sinemanın kolay bir iş olmadığını söyledi. Yaklaşık 22 yıl sinema sektöründe olduğunu belirterek, "Öncelikle yapılması gereken şey 'ben bu filmi kime çekiyorum, para kazanmak için mi yapıyorum, yoksa bir sanat filmimi yapıyorum' demek. Bir komedi filmi yaparsanız şansınız çok yüksek olur. Bir aşk filmi yaparsanız yine gişede şansınız yüksek olur ama toplumsal sorunları ön plana koyacağınız bir film yapacaksanız net olarak gişede hiç sansınız yoktur. Bu tarz filmler maalesef Türkiye'de 2 bin- 3 bin izleyiciyle kalıyor. Ama komedi filmi yaptığınız zaman şans daha yüksek oluyor" dedi. Yönetmen Haydar Işık, bir filmde atılması gereken adımları da şöyle sıraladı:

"Senaryoyadaki karakterleri belirledikten sonra oyuncu olarak kimleri seçeceğinize karar veriyorsunuz. Çünkü bir aile kuruyorsunuz. Artık bütün hayatın boyunca sizinle yaşayacak bir aile kuruyorsunuz. Seçtiğiniz oyuncular o kadar önemli ki artık bütün hayatınız boyunca sizinle var. Yaşadığın sürece sizin olacak. Sonrasında mekânlarınızı belirliyorsunuz. Ben bu filmin senaryosunu çıkarttım, oyuncularımı seçtim, artık mekânsal olarak nerelerde çalışabilirim diye çalışmalar yapmaya başlıyorsunuz. Mekânları da belirledikten sonra mekâna göre kostüm seçmeniz gerekiyor. Kullandığınız mekânlar ve kostümler birbirine uyum sağlamalı. Sonra sahaya girme zamanı geliyor. Bu arada filmin uzunu- kısası yoktur."

Program soru- cevap şeklinde devam etti.

Görüntü Dökümü

---------

-Katılan öğrenciler

-Haydar Işık'ın konuşması

-Işık'a plaket verilmesi

-Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 672 MB

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-)

===================