DHA YURT BÜLTENİ - 11

PKK/YPG'li teröristlerden bu kez de 'üniforma' oyunu



Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen Barış Pınarı Harekatı ile ağır darbe alan terör örgütü PKK/YPG, kimyasal silah kullanıp Türkiye’yi suçlamaya yönelik hain planının deşifre olmasının ardından bu kez de rejim askeri üniforması giyerek yeni bir algı operasyonuna başladı. İstihbarat birimlerinin belirlemelerine göre teröristlerin, Tel Rıfat’ta rejim askerlerinin üniformaları ile dolaşarak olası bir operasyona engel olmayı veya rejimin desteğini almayı amaçladıkları ortaya çıktı.

İç savaşın başlamasının ardından Suriye’nin kuzeyinde kalan bölgeleri işgal eden terör örgütü PKK/YPG, burada yaşayan sivilleri baskı uygulayarak göçe zorladı ve yandaşlarını boşalan alanlara yerleştirerek demografik yapıyı değiştirdi. Ülkenin kuzeyindeki alanlarda uyguladığı işgal ile terör koridoru oluşturan ve Türkiye sınırında da tehdit oluşturan PKK/YPG yapılan çağrılara rağmen silah bırakmadı. Zaman zaman saldırılar da düzenleyen teröristler, TSK’nın angajman kuralları kapsamında yaptığı müdahaleler ile etkisiz hale getirildi. Batılı ülkelerden aldıkları destek ile silah bırakmayan ve Türkiye’nin bölgeye operasyon sinyali vermesi ile çocuk yaştan itibaren herkesi zorla silah altına alan PKK/YPG’nin tüm sınır hattında egemen olma hayali ise TSK’nın düzenlediği Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile suya düştü.

Sınır güvenliğine yönelik tehdidin devam etmesi üzerine Türkiye, bölgeye askeri harekat düzenleneceği görüşü yeniden dile getirdi. ABD, bunun üzerine Ağustos ayı başında Türkiye’ye gelerek bölgenin teröristlerden boşaltılarak güvenli hale getirilmesini istedi. Türkiye ile ABD arasında varılan mutabakatın ardından Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde Müşterek Harekat Merkezi kuruldu. Ortak kara ve hava devriyelerinin yapıldığı merkezin çalışmalarının da Türkiye’yi tatmin etmemesi üzerine 9 Ekim günü Barış Pınarı Harekatı başlatıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusu askerleri tarafından yürütülen harekatta kısa sürede büyük ilerleme sağlandı ve teröristlerin işgalindeki Resulayn ile Tel Abyad ve kırsalında bulunan çok sayıda köy terörden arındırıldı. Başarıyla yürütülen harekata ABD ile yapılan görüşmelerin ardından 120 saat ara verildi ve bu süreçte teröristlerin belirlenen güvenli alanın dışına çıkmalarına olanak tanındı.

KİMYASAL SİLAH OYUNU DEŞİFRE OLDU

Harekat sahası dışına çıkması devam eden teröristlerin bu sırada kimyasal silah saldırısı düzenleyerek sivilleri katledip Türkiye’yi suçlamayı amaçladığı ortaya çıktı. Uluslararası kamuoyunda, “Türkiye sivilleri kimyasal silahla katlediyorö yalanını yayarak Barış Pınarı Harekatı’nı durdurmayı amaçlayan teröristlerin bu planı deşifre oldu. Bu süreçte 6 kamyon ile terör örgütünün elindeki kimyasal silahları Irak’tan Suriye’nin Kamışlı kentine getirdikleri de belirlendi.

BU KEZ DE REJİM ÜNİFORMASI OYUNU ORTAYA ÇIKTI

Kimyasal saldırı planı deşifre olan terör örgütünün bu kez yeni bir oyunu sahnelemeye başladığı da ortaya çıktı. Türk istihbarat birimlerinin belirlemelerine göre teröristler işgal ettikleri Suriye’nin Tel Rıfat kentinde Suriye rejimine ait askerlerin üniformaları ile dolaşmaya başladı. Teröristlerin, harekat endişesi ile kentten ayrılmak isteyen sivillere, “burada rejim askeri olduğu için operasyon yapılamazö şeklinde güvence vererek engel olmaya çalıştıkları saptandı. Kamuflajlarını çıkaran teröristlerin rejim üniforması giyerek, rejimle ortak hareket ettikleri mesajını da vermeyi amaçladıkları öğrenildi.

TERÖRİSTLER KÖYLERE MAYIN DÖŞÜYOR

Barış Pınarı Harekatı ile bitme aşamasına gelen ve operasyonun durması için her yolu deneyen terör örgütü PKK/YPG’nin birçok noktada mayın ve el yapımı patlayıcı tuzaklamayı da sürdürdüğü ortaya çıktı. İstihbarat birimlerinin saptamalarına göre, teröristler Fırat’ın doğusunda işgal edilen bir başka nokta olan Ayn El Arab kentinin Kezken Köyünün çevresini de mayınlarla döşedi. Barış Pınarı Harekatı ile hedefte olan Ayn El Arab’ın kırsalındaki köye döşenen mayın ile hem olası operasyonda birliklere zarar verilmesinin hem de sivillerin kaçışının engellenmesinin amaçlandığı bildirildi.

Terör örgütünün her türlü hain saldırı ve kirli oyunu sahnelemek için zemin arayışını sürdürürken, Türk Silahlı Kuvvetleri ise teröristlerin çirkin yüzünü deşifre etmenin yanı sıra sınır hattında teyakkuz halini sürdürüyor.

Hasan KIRMIZITAŞ/SURİYE, ()

Baba-oğul 20 yıldır balyoz sallayarak, demire şekil veriyor

Kayseri'de, Ali Paslıoğlu (62) ve oğlu Mustafa Paslıoğlu (37), 20 yıldır birlikte balyoz sallayarak sıcak demire şekil veriyor. Baba mesleğini sürdüren Ali Paslıoğlu, "Ben son temsilci olarak oğlum Mustafa'yı yetiştirdim. Eski rağbet ve ilgi yok. Zor bir meslek olduğu için kimse gelmiyor" dedi.

Kayseri'de yaşayan evli ve 3 çocuk babası Ali Paslıoğlu, henüz 12 yaşındayken demir ustası babası Mustafa Paslıoğlu'nun yanında çırak olarak çalışmaya başladı. Baba mesleğini öğrenen Paslıoğlu, oğlu Mustafa'yı da 20 yıl önce kendi isteği ile yanına aldı. Ali Paslıoğlu, 9 yıl önce babasını kaybedince oğlu ile birlikte mesleğini sürdürmeye devam etti. Yaklaşık 20 yıldır birlikte çalışan Ali Paslıoğlu ile oğlu Mustafa Paslıoğlu, birlikte balyoz sallayarak sıcak demire şekil veriyor.

'SON TEMSİLCİ OLARAK OĞLUMU YETİŞTİRDİM'

Ali Paslıoğlu, mesleğe ilkokulu bitirdikten sonra, babasının yanında başladığını söyledi. Mesleğini 50 yıldır sürdürdüğünü kaydeden Paslıoğlu, "Demircilik zor bir iştir. Emek zoruyla para kazanılıyordu, şimdi makine çıktı ve işimizi kolaylaştırdı. Şu an çekiç sesleri sanayide azaldı. Geçmiş zamanlarda en az 20 sıcak demirci vardı. Şu anda 7 dükkan olarak kaldık. Sıcak demircilik son demini yaşıyor. Çırak yetişmiyor. Ben son temsilci olarak oğlum Mustafa'yı yetiştirdim. Eski rağbet ve ilgi yok. Zor bir meslek olduğu için kimse gelmiyor. En iyi müşterimiz ise köylülerdir. Çok şükür geçiniyoruz. Çırağı ise talep olmadığı için yetiştiremiyoruz" dedi.

'DEMİRCİLİĞİ DEDEDEN, TİCARETİ BABADAN ÖĞRENDİM'

Evli 3 çocuk babası Mustafa Paslıoğlu, liseyi bitirdikten sonra mesleğe başladığını ve işini severek yaptığını söyledi. 20 yıldır mesleğin içerisinde olduğunu belirten Mustafa Paslıoğlu, "Ustalığı dededen, ticareti babadan öğrendim. Dedem bizim yaptığımız demirciliği beğenmeyerek 'benim anam ağladı' derdi. Eskiden çok zordu ama şimdi bizim makinelerimiz var. Biz demiri elde de dövsek şu an yükümüzü makineler kaldırıyor. Şu an demircilik baktığınızda kolay ama çırak yetişmiyor. Burada 7 esnafız ama çırak bulamıyoruz. Hayat standartları yükseldi, demirciliği kimse beğenmiyor. Allah yardım ettikçe ben de demirciliği bırakmayacağım" diye konuştu.

Komedi Oyunları Festivali’nde usta sanatçılar sahne aldı

Hatay’da bu yıl ilk kez kentin kültürel ve sanatsal yaşamına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen Komedi Oyunları Festivali’nde usta sanatçılar Yasemin Yalçın ve İlyas İlbey sahne aldı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla gerçekleştirilen festivalde sahne alan usta sanatçılar Yasemin Yalçın ile İlyas İlbey “Vee Perdeö adlı oyun ile tiyatroseverlerin karşısına çıktı. Usta oyuncuların sahnedeki performansı ve enerjisi izleyenlerden büyük beğeni toplarken oyuncular oyun sonunda ayakta alkışlandı.

Sahnelenen oyunun ardından yüksek performansları için sanatçılara teşekkür eden Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, "Sanat için günlerce, haftalarca, aylarca hazırlanılır. Ama biz burada gelip bir iki saat içinde izleriz. Bu işte önemli olan sahneyi bıraktığınızda arkanızda hoş bir seda bırakmanız. Yasemin hanım ve İlyas bey gerçekten çok iyi oynadılar. Hatay’daki tiyatro severler adına onlara teşekkür ediyorum" dedi.

Öğrenciler, Simülasyon TIR'ında 7.4'lük depremi yaşadı

Çanakkale'de, 'Deprem Simülasyon TIR'ı'nda, öğrencilere 7.4 büyüklüğündeki Gölcük depremi yaşatılarak, deprem sırasında yapılması gerekenler uygulamalı şekilde anlatıldı.

Ankara Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Çanakkale'de iskele meydanına getirilen 'Deprem Simülasyon TIR'ı', 'Afetlere Hazırlık Yılı' etkinlikleri kapsamında halkı bilinçlendirmek ve afetlere karşı farkındalığını arttırmak amacıyla 25 Ekim tarihine kadar açık kalacak. Bu kapsamda, Deprem Simülasyon TIR'ını ziyaret eden Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Acil Yardım Afet Yönetimi (AYAY) bölümü öğrencilerine, AFAD yetkilileri tarafından deprem esnasında yapılması gerekenler, 17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki Gölcük depremi yaşatılarak, uygulamalı şekilde anlatıldı.

'DEPREM HAYATIMIZIN BİR GERÇEĞİDİR'

Depremin, ne zaman ve nerede nasıl yakalanılacağının bilinmediği bir doğal afet olduğunu belirten Çanakkale AFAD İl Müdürü Levent Yılmaz, "İlimiz birinci derecede deprem kuşağında olması nedeniyle, önceliğimiz böylesi olası bir afete karşı bilinçli ve hazır bir toplum oluşturmak. Bu yüzden eğitimleri önemsiyoruz. Depremler hayatımızın bir gerçeğidir. Deprem TIR'ımız 5 gün boyunca ilimizde olacaktır. Çocuklarımıza, vatandaşlarımıza, ilgili STK'larımıza, okullarda ya da evde nasıl önlemler alınması gerektiğini birebir yaşayarak anlatma fırsatı bulacağız" dedi.



Cam silen çocuğa sürpriz doğum günü kutlaması

Diyarbakır'da trafik ışıklarında araçların camlarını silen 11 yaşındaki Sadık'ın doğum günü kutlama hayali, 'Çocuklar üşümesin' grubu üyelerinin düzenlediği sürpriz partiyle gerçekleşti.

Sosyal medyada dezavantajlı çocuklar için etkinlikler düzenleyen 'Çocuklar Üşümesin' grubu üyeleri, Diyarbakır'da trafik ışıklarında araç camlarını silen Sadık'ın doğum günü kutlama hayalini gerçekleştirdi. Sadık'ın geçen hafta doğum günü olduğunu öğrenen grup üyeleri, palyaço kıyafeti giyerek, bindikleri araçla trafik ışıklarına geldi. Sadık, grup üyelerinin bulunduğu aracın camını sildiği sırada doğum günü sürpriziyle karşılaştı. Araçtan inen grup üyeleri, getirdikleri pastasıyla Sadık'ın doğum günü hayalini gerçekleştirdi. Çevredekiler de alkışlayarak Sadık'ın doğum gününü kutladı.

Büyük mutluluk yaşayan Sadık için hazırlanan doğum günü kutlama anlarına ait görüntüler, sosyal medyada da beğeni topladı.

