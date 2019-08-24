DHA YURT BÜLTENİ - 11

Emine Bulut'un kardeşi: Bunların hakkı idam



Kırıkkale'de 4 yıl önce ayrıldığı eski eşi Fedai Baran (43) tarafından 10 yaşındaki kızının gözleri önünde bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut'un (38) kardeşi Kazım Bulut, "Bunlara insan denilmez. Buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Bunların hakkı idam" dedi.

18 Ağustos günü Menderes Caddesi'ndeki bir kafeteryada yaşanan olayda, Makine ve Kimya Endüstri'de güvenlik görevlisi olarak çalışan Fedai Baran, 4 yıl önce boşandığı eski eşi Emine Bulut ve kızı F.B.B. ile karşılaştı. Baran, eski eşi ve kızını kafeteryaya soktu. Ancak Fedai Baran ile Emine Bulut arasında tartışma çıktı. Eski koca, Emine Bulut'u, kızının gözleri önünde vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Ağır yaralanan Emine Bulut, kaldırıldığı Yüksek İhtisas Hastanesi'ne yaşamını yitirdi.

Olayın ardından kaçan Fedai Baran ise polis ekipleri tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. Sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Emine Bulut'un, olay yerinde kanlar içinde çekilen görüntüsü infiale yol açtı. Görüntüde kanlar içinde olan ve ayakta durmakta zorlanan Emine Bulut, "Ben ölmek istemiyorum" diyerek feryat ederken, kızı F.B.B. de "Anne lütfen ölme" diye yalvarıyor. Küçük kızın, annesinin başını tutması ve ağlaması görüntüye yansıyor.

TWİTTER'DA GÜNDEM OLDU

Twitter'da #EmineBulut hashtagini TT'de ilk sırada yer aldı. Aralarında siyasi parti liderlerinin de bulunduğu binlerce kişi olayı lanetledi. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ile bir çok kulüp, kadın cinayetlerinin son bulmasını istedi.

KARDEŞİ KONUŞTU

Yuva Mahallesi'nde yaşayan Fadime-Ahmet Bulut çifti, 6 çocuklarından en büyüğü olan kızları Emine Bulut'u kaybetmenin acısını yaşıyor. Evin önüne kurulan taziye çadırında taziyeleri kabul ediyor. Emine Bulut'un kardeşi Kazım Bulut, ablasının 4 yıl önce boşandığını, boşanma davası sırasında eski eşinden her hangi bir talepte bulunmadığını anlattı. Olay günü Fedai Baran'ın ablasını arayarak, görüşmek istediğini, bir süre sonra da ikilinin kent merkezinde karşılaştığını kaydeden Kazım Bulut, "Burada aralarında tartışma yaşanıyor. Dolmuşçular falan araya giriyorlar. Sonra 'Konuşalım' diyerek, ablamı ve çocuğu olayın yaşandığı yere götürüyor. Daha sonrasında olay oluyor ve kimse müdahale etmiyor. Zaten dört- beş aydır bu işi kendi kendine kuruyormuş. Belinde sürekli ekmek bıçağıyla geziyormuş, 'Ağabeylerini, babasını öldüreceğim' diye anlatıyormuş. Ablamı bıçakladıktan sonra babamı aramış, 'Seni de öldüreceğim, bekle geliyorum' diye. Sonra zaten yakalanıyor. Çocuk 4 yaşına gelince biz 'Ünnesiz-babasız büyümesin' diye barıştırdık ama 4-5 ay denediler, bu pislikten kurtulmadı" dedi.

'BUNLARA İNSAN DENİLMEZ'

Acılı kardeş, Fedai Baran'da babalık duygusunun bulunmadığını belirterek, şunları söyledi:

"Babalık duygusu olsa çocuğunun yanında annesine bu caniliği, vahşeti yapabilecek bir insan olamaz. Bunlara insan denilmez. Buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Böyle karaktersizler, şerefsizler ancak idamla yargılanır. Bunların hakkı idam. Bu adam ne ceza alırsa alsın yarın bir gün bir af çıkar, bu adam dışarıda. Yine tekrar içimizde olacaklar. Çocuğunu ne zaman isterse görüyordu, ama senede toplasan beş defa ancak görüyordu. Çünkü istemiyordu. Çocuk hiçbir zaman ona 'baba' demedi zaten. Allah'ım kimseye bu acıları yaşatmasın. Devlet büyüklerimizden tek isteğim, idam. Başka hiçbir şey değil. Bu insanlar tekrar aramıza dönmesin."

Görüntü Dökümü

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-Çadırdan görüntü

-Kazım Bulut ile röp.

-Detay

Haber-Kamera: Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, ()

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Samsun'da sağanak: 1 kişi öldü

Samsun'un Salıpazarı ilçesine bağlı Kırgıl Mahallesi'nde, Ahmet Yıldız (50), sağanak sonrası meydana gelen sele kapılarak, kayboldu. Bir süre sonra Yıldız'ın, ilçe sakinlerince, dere yatağında cansız bedeni bulundu.

Samsun'da, sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Salıpazarı'ndaki Yeşil Dere taştı, ilçe yolu ise göle döndü. Su baskını ve taşkının olduğu bölgeye AFAD ekipleri, sevk edilirken, taşan derenin çevresindeki bazı atölyeler ise tedbir amaçlı tahliye edildi.

BAZI KÖY YOLLARINDA HASAR OLUŞTU

Samsun'un doğusunda sabah saatlerinde başlayan şiddetli yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle Salıpazarı ilçesinden geçen Yeşil Dere, debisinin yükselmesiyle taştı. Dereden taşan sular ilçe yolunu göle çevirdi, sürücüler ise zor anlar yaşadı. Sağanak nedeniyle ilçe merkezinde bazı yollar da göle dönerken, ulaşıma kapandı. Bazı ev ve iş yerlerinin giriş ve bodrum katlarını da su bastı. Su baskını ve taşkının olduğu bölgeye AFAD görevlileri, sevk edilirken, taşan derenin çevresinde yer alan bazı atölyelerdeki işçiler, tedbir amacıyla çıkarıldı. Belediye ekipleri de kapanan yollarda iş makineleriyle suyu tahliye çalışması başlattı. Küçük çaplı toprak kaymalarının meydana geldiği ilçede, bazı köy yollarında da hasar oluştuğu belirtildi.

Meteoroloji yetkilileri, elektrik kesintisi de olan ilçenin yanı sıra yağışların Samsun ve Ordu'nun yüksek kesimlerindeki bölgelerde etkisini artırıp, kuvvetli olmasının beklendiğini bildirdi. Sel ve heyelanlara karşı tedbirli olunması uyarısında da bulunuldu.

Görüntü Dökümü

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-ilçede göle dönen yol

-Vatandaşların zor anları

-İş makinesi görüntüsü

-taşan dere görüntüsü

HABER KAMERA: Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY- Mehmet Emin ÇOŞKUNDERE/SALIPAZARI(Samsun), ()

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Kazada ölen astsubay, Malatya'da toprağa verildi

Mardin'in Midyat ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Jandarma Astsubay Yunus Emre Taşpınar (25), memleketi Malatya'da gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Şırnak'ta görev yaparken, Mardin'e geçici görevle gelen Astsubay Yunus Emre Taşpınar, kullandığı otomobille memleketi Malatya'da kalan 5 aylık hamile eşi Gülşah Taşpınar'ı görmek için çıktığı yolda, karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Kazada Taşpınar yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı. Astsubay Yunus Emre Taşpınar'ın cenazesi, Adli Tıp'ta yapılan otopsisinin ardından dün akşam Malatya'ya getirildi. Taşpınar için Malatya Şehir Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene Vali Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce, MHP'li milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu ve çok sayıda kişi katıldı. Cenaze töreninde Taşpınar'ın Türk bayrağına sarılı tabutuna kapanan babası Azmi ve annesi Hatice Taşpınar, gözyaşı dökerken, bazı yakınları sinir krizi geçirdi. Yunus Emre Taşpınar'ın hamile eşi Gülşah Taşpınar da tabutun yanına gelerek, "Senin emanetine ben bakacağım, emanetin emin ellerde" deyip, gözyaşı döktü.

Yunus Emre Taşpınar'ın cenazesi, Müftü Veysel Işıldar tarafından cuma namazının ardından kıldırılan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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- Yunus Emre Taşpınar'ın cenazesinin getirilmesi

- Yakınlarının gözyaşı

- Cenaze namazı

- Törene katılanlar

- Tabutun cenaze aracına konulması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-

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Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı, 158 borda numaralı savaş gemisi 'Caesar Kunikov', Çanakkale Boğazı'ndan geçip Akdeniz'e doğru yol aldı.

Marmara Denizi'nden saat 09.15'te Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait, 158 bordo numaralı 'Caesar Kunikov' adlı savaş gemisi, boğazın manevra yapılması en güç noktası Nara Burnu'nu döndükten sonra saat 11.00 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Köyü Dağı'nda bulunan 'Dur yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen savaş gemisi, Akdeniz'e doğru yol aldı. Rus savaş gemisinin güvertesinde askerlerin olduğu görüldü.

Görüntü Dökümü

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-Çanakkale Boğazı'ndan geçen Rus savaş gemisinden genel ve detay görüntüler.

Haber-Kamera: Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, ()

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Sezen Aksu'nun baba acısı (2)

DOKTORUNDAN AÇIKLAMA

Bir süredir yaşadığı solunum rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden usta sanatçı Sezen Aksu'nun emekli okul müdürü babası Sami Yıldırım ile ilgili bilgi veren İzmir Kent Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı Doç. Dr. Mert Akan şunları söyledi:

"Sanatçımız Sezen Aksu'nun babası olan Sami Yıldırım yaklaşık 4 haftadır yoğun bakımda takip ediliyordu. Bize geliş nedeni akciğer enfeksiyonuydu. Buna bağlı solunum yetmezliği gelişmişti. Bir süredir yoğun bakımda solunum cihazına bağlıydı. Ancak akciğer enfeksiyonuna bağlı gelişen çoklu organ yetmezliği nedeniyle bugün saat 12.30'da hayatını kaybetti. Bu durum tahmin ediliyordu. Sezen Hanım'la da bunu paylaşmıştık. Maalesef yapılan destek tedavisine rağmen genel durumunda bir bozulma ve sadece solunum sisteminde değil, tüm organlarda yetersizlik başlamıştı. Kızı Sezen Hanım da her süreçte babasının yanındaydı. Her gelişmeyi kendisiyle paylaştık."

İZMİR'DE TOPRAĞA VERİLECEK

Sezen Aksu'nun babasının vefatının ardından hastaneden ayrıldığı belirtilirken, iki çocuk sahibi Sami Yıldırım'ın, yarın ikindide İzmir Küçükyalı'daki Hacı Ahmet Tatari Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından İzmir'de toprağa verileceği öğrenildi.

ANNESİNİN KABRİ ÖRNEKKÖY MEZARLIĞI'NDA

Sezen Aksu'nun annesi emekli fen bilgisi öğretmeni Şehriban Yıldırım, 2016 yılı Mart ayında yine Hacı Ahmet Tatari Camii'nde kılınan namazdan sonra Örnekköy Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.

Görüntü Dökümü

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-Hastaneden genel ve detay görüntü,

-Dr.Mert Akan ile röp.

Haber: Nevra UÇKAÇ - Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, ()

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Özgecan'ın kuzeni Cemile'nin cinayetinde iddianame hazırlandı

Mersin Cumhuriyet Savcılığı, 2015 yılında öldürülen Özgecan Aslan'ın kuzeni Cemile Ertürkoğlu'nun (34) boşanmak üzere olduğu eşi Mustafa Ertürkoğlu (36) tarafından öldürülüp cesedinin parçalara ayrılmasının ardından katil zanlısı hakkında, 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçlaması ile ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, 11 Şubat 2015'te, minibüste tecavüz edilmek isterken öldürülen Özgecan Aslan'ın (20) kuzeni olan bankacı Cemile Ertürkoğlu, merkez Akdeniz ilçesi Bahçe Mahallesi'nde, 28 Kasım 2018'de, boşanmak üzere olduğu eşi lojistik firması çalışanı Mustafa Ertürkoğlu tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. Ardından cesedi, eşi tarafından parçalara ayrıldı. Cinayetin ortaya çıkmasının ardından katil zanlısı Mustafa Ertürkoğlu tutuklandı. Cinayete ilişkin savcılık iddianamesi hazırlanırken, katil zanlısı Ertürkoğlu'nun ifadeleri de ortaya çıktı. Buna göre Ertürkoğlu, hediye verme bahanesiyle eve çağırdığı eşinin boğazını maket bıçağıyla kestiğini, kıyma makinesine atarak parçaladığı cesedin bir kısmını kentin farklı noktalarındaki çöp konteynerlerine attığını, bir kısmını ise şehir mezarlığındaki bir mezara gömdüğünü ve daha sonra oğlunu okuldan alıp komşuya çay içmeye gittiğini, cinayet izlerini yok etmek için de evi çamaşır suyu ile temizlediğini anlattı.

Savcı, katil zanlısı Mustafa Ertürkoğlu hakkında, cinayeti tasarlayarak işlediğini belirterek, 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçlaması ile ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. Mersin 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianameye konu ilk duruşmanın 21 Kasım'da görüleceği bildirildi.

Görüntü Dökümü

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** ARŞİV **

- Cemile Ertürkoğlu'nun fotoğrafları

- Taziye evinden görüntüler

- Adliye, emniyet ve mezarlık görüntüsü

- Kadının ağabeyi Cem Aslan ile röportaj

Haber-Kamera: MERSİN, ()

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Bayraklı Belediye Başkanı'nın odasında dinleme cihazı

İzmir'de, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde, CHP'den Bayraklı Belediye Başkanlığı'na seçilen Serdar Sandal'ın makam odasındaki elektrik prizinde dinleme cihazı bulundu.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın makam odasındaki elektrik prizinde dinleme cihazı bulunduğu açıklandı. Dinleme cihazıyla ilgili Bayraklı Kaymakamlığı ve Bayraklı Emniyet Müdürlüğü'ne bilgi veren Başkan Sandal, belediye personeli ile emniyetten gelen uzman polisler eşliğinde cihazı tutanak altına aldırdı. Uzmanların yakın mesafeden dinleme yapabileceğini belirttikleri cihaz, ayrıntılı inceleme için Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

'ANLAŞILAN BİRİLERİNİN AYAĞINA FENA BASMIŞIZ'

Konuyla ilgili konuşan Başkan Serdar Sandal, "Bizim kimseden saklayacak da gizleyecek de bir şeyimiz yok. Biz bu makama şifreli asansörleri, kilitli demir kapıları kıra kıra geldik. Kapılarımızı tüm halkımıza açtık. Tasarruf tedbirlerini son noktasına kadar hayata geçirdik. Geriye dönük birçok dosyayı teftiş kurulumuza gönderdik. Anlaşılan birilerinin ayağına fena basmışız. Ancak herkes şunu çok iyi bilsin ki hiçkimse bizi çıktığımız bu yoldan alıkoyamayacak. Kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz" dedi.

'OLAYIN TAKİPÇİSİYİZ'

Dinleme cihazı ile ilgili suç duyurusunda bulunduklarını belirten Sandal, "Makam odamıza dinleme cihazı yerleştirecek kadar ne konuştuğumuzu, neler yapacağımızı merak edenler kimlermiş hep birlikte öğrenelim. Tüm Bayraklı, tüm İzmir kamuoyu öğrensin. İl emniyet ve ilçe emniyet müdürlüğümüzden gelen, cihazı inceleyen ve bizleri bilgilendiren tüm polis arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Suç duyurusunda bulundum. Eminim odama dinleme cihazı yerleştirenler hızla bulunacaktır. Avukatlarımızla birlikte konunun takipçisi olacağız, gelişmelerden basını ve kamuoyunu bilgilendireceğiz" diye konuştu.

Serdar Sandal, 2 dönem görev yapan CHP'li Hasan Karabağ'ın ardından geçen 31 Mart seçimlerinde Bayraklı Belediye Başkanlığına seçilmişti.

HABER: İZMİR, ()

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Alanya'da denizde kadın cesedi bulundu



Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde kimliği belirsiz kadın cesedi bulundu.

Alanya'da akşam saatlerinde denizde tura çıkan bir teknenin kaptanı, marinadan açıldığı sırada Dinek mevkiinin yaklaşık 500 metre açıklarında bir kadın cesedinin suyun üzerinde sürüklendiğini görünce durumu liman görevlilerine haber verdi. Liman görevlilerinin ihbarı üzerine Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri cesedin bulunduğu yere gitti.

Su üzerinde olan ceset savcılık talimatıyla bota alınarak Alanya Marina'ya getirildi. Üzerinden kimlik çıkmayan, yabancı uyruklu ve 45-50 yaşlarında bir kadına ait olduğu tahmin edilen ceset savcılık incelemesinin ardından Alanya Belediyesi Mezarlığı morguna götürüldü. Cesedin kimliğinin belirlemesi için çalışma başlatıldı.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK)

HABER: Engin ANAK/ALANYA (Antalya), ()

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Şarampole devrilen otomobilde 2 kişi yaralandı

Tekirdağ'da sürücüsünü kontrolünü yitirdiği otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Tekirdağ-Malkara karayolunun Bağlar Rampası mevkiinde meydana geldi. Tekirdağ istikametine giden S.S.'nin kullandığı 34 EJ 628 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi üzerine şarampole yuvarlandı. Toprak yığınına çarparak duran otomobilde, sürücü S.S. ile A.B. yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis, jandarma ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yardımıyla otomobilden çıkarılan yaralılara ilk müdahale yapılarak, Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Şarampole yuvarlanan otomobil çekici yardımı ile kaldırılırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Ambulanstan detaylar

-Otomobilden detaylar

-Polislerden detaylar

-Jandarmadan ayrıntılar

-Yoldan detaylar

-Olaya ilişkin detaylar

-İtfaiye kurtarma çalışması

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,()

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Annesine kızıp, beraber oturdukları evi yaktı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Onur Demirtok (28), beraber yaşadığı annesi Sevda Demirtok'a (50) kızıp, tek katlı evlerini ateşe verdi. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi. Gözaltına alınan Onur Demirtok, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Olay, saat 04.00 sıralarında, İnegöl'e bağlı Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Onur Demirtok, annesi Sevda Demirtok ile birlikte yaşadığı, Doğancı Caddesi'ndeki tek katlı evi ateşe verdi. Bu sırada evde olan Sevda Demirtok, yangını fark edip, kendisini dışarı attı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen itfaiye ekipler, alevleri söndürmek için çalışma başlattı. Yangın, kısa sürede söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi. Sevda Demirtok, itfaiye görevlilerinin müdahalesini gözyaşlarıyla izledi. Olay sonrası kaçan Onur Demirtok, polis ekiplerince kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Demirtok'un, ilk ifadesinde, annesine kızdığı için evi ateşe verdiğini söylediği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Yangın anından detaylar

-Yangını söndürme çalışmaları

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),()

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Kedileri parçalayarak, telef etmişler

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, apartmanın girişindeki rögar kapağının üzerinde, parçalanmış 3 kedi ölüsü bulundu.

Muratpaşa'ya bağlı Fener Mahallesi'nde bulunan apartmanın önündeki rögar kapağı üzerinde, sabah saatlerinde, 3 kediyi gören hayvansever, susamış olduklarını düşünerek kapla su götürdü. Kedilerin yanına gelen hayvansever, parçalanarak telef edildiğini fark etti. Kedilerden 2'sinin ortadan ikiye bölündüğünü, 1'inin de başının kesildiğini görenler, polise haber verdi. İhbarla gelip, olay yerinde inceleme yapan polis, kedilerin karınlarının da delici aletle deşildiğini belirledi.

Antalya Candost Derneği Başkanı Arife Yanık, kedilerin özellikle Lara bölgesinde bu tür saldırılara maruz kaldığını söyledi. Bölgedeki kameraların kayıtlarının incelenmesi için emniyete ayrıca başvuruda bulunduklarını da kaydeden Yanık, "Hayvana şiddetin suç kapsamında alınması lazım. Kedilerin haline gerçekten üzüldük. Resmen vahşice katletmişler" dedi.

Olayla ilgili inceleme başlatan polis, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı.

Görüntü Dökümü

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- Kedi ölüleri

HABER: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, ()

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Kolunu havuzun su tahliye pompasına kaptıran Rus çocuk, Denizli'de tedavi görüyor

Rusya'nın St. Petersburg kentinden ailesiyle tatil için geldikleri Muğla'nın Bodrum ilçesinde kaldıkları otelin havuzunda yüzerken kolunu su tahliye pompasına kaptırıp, boğulmak üzereyken çıkarılan 12 yaşındaki Alisa Adamova, Denizli'ye getirilerek tedaviye alındı. Yoğun bakımda tutulan Adamova'nın, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

St. Petersburg'dan ailesiyle Türkiye'ye tatil için gelen 12 yaşındaki Alisa Adamova, geçen 18 Ağustos'ta, Bodrum'da kaldığı otelin havuzunda yüzerken pompanın borunun içine çektiği kolunu kurtaramadı. Son anda, küçük kızının boğulmak üzere olduğunu gören babası ve görevliler, kolunu pompadan çıkarıp, havuzun dışına aldı. Oldukça fazla su yutan Adamova'ya, ilk müdahale yapıldıktan sonra özel bir hastaneye kaldırıldı. Ardından Alisa Adamova, ambulansla Denizli'deki Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Çocuk yoğun bakım ünitesinde alınan Adamova'nın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

RUSYA'DAN İKİ DOKTOR GELDİ

Olayın ardından Rusya'dan iki doktor ile elçilik görevlileri, dün hastaneye geldi. Alisa Adamova'nın sağlık durumu hakkında bilgi alıp, ambulans uçakla Rusya'ya götürülmesi konusunu görüştü. Ancak Alisa Adamova'nın sağlık durumu nedeniyle götürülmesinin sakıncalı olduğu öğrenildi.

UZUN SÜNE SUDA KALMIŞ

Adamova'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Öğretim Görevlisi Dr. Gürbüz Akçay, geldiğinde derin koma durumunda olduğunu ifade ederek, "Bodrum'dan 112 vasıtasıyla bize getirildi. Geldiğinde derin koma durumundaydı. Oksijensiz kalmasına bağlı kalp, karaciğer, böbrek ve beyin etkilenmişti. Geldiği günden beri hastanın şimdilik solunumu ve dolaşımı stabil, karaciğer ve böbrek yetmezliği devam ediyor. Hastamız, hastanemiz tarafından tüm sağlık hizmetini almaya devam etmektedir. Hayati tehlikesi devam etmektedir. Suda boğulma durumlarında özellikle 5 dakikadan fazla su içinde kalma, geri dönüşü olmayan hazarlara neden olabilmektedir. Biz ülkemiz ve hastanemiz adına hastamız için tüm gayretimizi sarf etmekteyiz" dedi.

KOLU İYİ DURUMDA

Dr. Akçay, Alisa Adamova'nın kolunun da ameliyatla kurtarıldığını belirterek, "Hastamızın boğulma sebebi, elini havuzun tahliye borusuna sokmuş ve dirseğe kadar orada kalmış. Bize geldiğinde kolundaki dolaşım tamamen bozulmuştu. Buradaki ortopedi doktorlarımız yaptıkları ameliyatla kolu kurtardılar. Şu an için kol sağlığını koruyor. Bize iletilen en az 5 dakika suda kaldığı yönünde. Şu anki durumu bile hasta için bir mucize. Ağır bir kaza atlatmış. Bu kazanın ardından gerek 112 Acil Sağlık, gerekse ilk gidilen hastanedeki meslektaşlarımız bize gelinceye kadar ellerinden geleni yapmışlar. Burada da çocuk kardiyoloji, nefroloji, nöroloji, gastroenteroloji, çocuk cerrahi ve anestezi ekibimizle çocuğu dikkatle takip ediyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Hastaneden detay görüntüler

- Dr. Gürbüz Akçay'ın konuşması

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()

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Satala Antik Kent'te kazılar sürüyor

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesi Sadak köyü sınırları içerisinde yer alan ve Roma'nın 15'inci Lejyonu'nun yaklaşık 600 yıl hüküm sürdüğü Satala Antik Kenti'ndeki kazı çalışmaları sürüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca başlatılan Satala Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarını Bartın Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şahin Yıldırım başkanlığındaki heyet sürdürüyor. 25 kişilik ekiple yaz başından beri devam ettirilen çalışmalarda şimdiden çok sayıda arkeolojik eser ortaya çıkarıldı. Kazılarda, 100 metrekarelik bir alan içerisinde toprağın yaklaşık 50 santimetre altında bulunan 2 bin yıllık Roma ve Bizans dönemine ait duvar ve eserlerin ortaya çıkarılması tarihe de ışık tutuyor.

ÇALIŞMALAR KENTE ZENGİNLİK KATMIŞTIR'

Bölgede süren kazı çalışmalarını yerinde inceleyen Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, son durum hakkında kazı heyetinden bilgi aldı. Taşbilek, "Hem ilimiz hem de ülkemiz açısından arkeolojik değeri olan Satala Antik Kenti'ni kazı ekibi ile birlikte gezerek değerli bilgilerini aldık. Satala Antik Kenti, Roma dönemindeki dört Anadolu lejyonlarından bir tanesi olup günümüzde diğer lejyonların şehirler altında kalması nedeniyle incelemeye tabi tutulacak önemli ve özellikli bir lejyon. Bu çalışmalar Gümüşhane'mize büyük bir zenginlik kazandırmaktadır. Çabamız, bu antik kenti insanlığın ortak mirası olarak gün yüzüne çıkarmak ve insanlığın ortak kullanımına sunabilmek. Bunlar bizim coğrafyamız ve ülkemiz için önemli değerlerdir. Bu değerleri ortaya çıkarabilmek için kazılarımızın sürekliliğini sağlamak için önemli bir katkı sağladık. Arkadaşlarımızdan aldığımız bilgi çerçevesinde, burayı ülkemize ve insanlığa bir an önce sunabilmek için gerekli çalışmaları yapacağız, ek kaynaklarımızı ayıracağız. Bütün dünyanın özel bir önem göstereceği, gelip görebileceği bir yer olarak inşallah ortaya çıkacaktırö dedi.

'BİRÇOK YAPI KARŞIMIZA ÇIKTI'

Kazı Başkanı Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Şahin Yıldırım ise ay sonuna kadar kazı çalışmalarına devam etmeyi planladıklarını aktararak, "Kazı çalışmalarımız şuan daha hızlı bir şekilde ilerliyor. Kentin merkezi sayılabilecek ana tampon lejyon kalesinin komuta merkezi olduğunu düşündüğümüz alanda çalışmalar devam ettirilmektedir. Bu sebeple çalışmalar sırasında bu lejyon kampında ana kalenin duvarları ve onunla bağlantılı birçok yapı karşımıza çıktı. Aynı zamanda Orta Bizans ile tarihlendirilebilecek bir kilise yapısının içinde bulunan birçok mezar taşı da yine bu sene bulunan enteresan bulgular arasında geçmekte. Kazı çalışmaları henüz çok erken ve emekleme aşamasında. Bunlar bütçe ve zamanla bağlantılı. Yaklaşık 10 yıllık bir süre içerisinde Satala Antik Kenti'nin görünebilirliğinin arttırılacağını düşünüyoruzö diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Kazı alanı

- Kazının yapılması

- Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek'in kazı alanını gezmesi

- Kazıda çıkarılan eserler

- Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek röportaj

- Kazı başkanı Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim üyesi Doç.Dr. Şahin Yıldırım Röportaj

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Sinan UÇAR KELKİT- ()

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Karacabey'de sağlıklı yaşam için her gün 10 bin adım atıyorlar



Bursa'da Karacabey Belediyesi son projesi "Başkanımla Yürüyorumö etkinliği ile bu kez ilçedeki yetişkinleri sağlıklı yaşama teşvik etmeyi hedefliyor.

Karacabey'deki yetişkinlerin daha sağlıklı olmalarına imkan sağlamak adına hayata geçirilen proje kapsamında eğitmen gözetiminde haftanın üç günü yürüyüş yapılmaya başlandı. Yürüyüşe, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, AK Parti Karacabey İlçe Başkanı Ertem İşcan, Karacabey Belediye Meclis Üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Yapılan yürüyüş öncesi "Başkanımla Yürüyorumö projesi hakkında açıklamalarda bulunan Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, kadın meclis üyelerinin önerileri doğrultusunda hayata geçirilen etkinlik ile yetişkinleri sağlıklı yaşama teşvik etmeyi hedeflediklerini söyledi. Etkinliğin 'Sağlıklı yaşam için günlük 10 bin adım' sloganıyla başlatıldığını belirten Başkan Özkan, "Yürüyüşler eğitmen gözetiminde haftanın üç günü Çamlık Mesire Alanı'nda belirlenen parkurda gerçekleştiriyoruz. 1 ay sürecek olan etkinlik sonunda katılımcılar arasında en çok kilo veren ilk üç kişiye belediyemiz tarafından küçük altın hediye edilecek. Obezite ile mücadele kapsamında, sağlıklı bir yaşam sürmek amacıyla bütün Karacabeylileri yürümeye davet ediyoruz. Sağlıklı yaşam için hemşerilerimizi undan, şekerden ve tuzdan uzak durmalarını istiyoruz. Bizler sporu desteklediğimiz gibi her yaşta yapılması için de çabalıyoruz. Bu kapsamda gençlerimizin yanı sıra yetişkinler için de bu projemizi hayata geçirdik. Bu tarz projelere imza atmaya devam edeceğizö dedi.

Görüntü Dökümü

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-Yürüyüşten detaylar

-Açıklamalar

Haber-Kamera: Yasin KESKİN/KARACABEY,(Bursa),()

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