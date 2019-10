DHA YURT BÜLTENİ - 11

Karadeniz'de balık üreme alanlarına tarım toprağı ile dolgu tehdidi

Trabzon'da, sosyal ve kültürel yaşam alanı için sürdürülen deniz dolgusunda kullanılan tarım toprağı, tartışmalara neden oldu. Uzmanlar, dolguda kullanılan tarım toprağının çamur olup, karıştığı denizde balık üreme alanlarını tehdit ettiğini belirterek, önlem alınmasını istedi.

Trabzon'un 85 kilometrelik doğal kumsal olan sahil şeridinin yüzde 86'sı, yapılan dolgular nedeniyle kayboldu. Dolgunun sürdürüldüğü kentte, az sayıdaki kumsallar da tehlikeye girdi. Kemerkaya Mahallesi'ndeki tünele kadar olan alanda yapılacak sosyal ve kültürel yaşam alanı için başlatılan deniz dolgusuna devam ediliyor. 800 bin metrekarelik dolguda uygulanacak proje ile sosyal ve kültürel etkinliklerin düzenleneceği tematik alanlar oluşturulacak. 30 milyon liraya mal olacak proje dolgusunda kullanılan tarım toprağı ise tartışmalara neden oldu. Uzmanlar, dolguda tarım toprağı kullanılmasının zararlarına dikkat çekip, oluşturacağı risklere işaret etti. Dolguda kullanılan tarım toprağının çamur olup, karıştığı denizde balık üreme alanlarını tehdit ettiğini belirten uzmanlar, uyarılarda bulunarak, önlem alınmasını istedi.

'KIYI ALANLARINI EKOLOJİK OLARAK YOK ETTİK'

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Mühendisliği öğretim üyesi Doç. Dr. Coşkun Erüz, 'Gülcemal Projesi'nde dolgu malzemesi olarak kullanılan tarım toprağının denizdeki yaşamı yok ettiğini savundu. Erüz, şunları söyledi:

"'Gülcemal Projesi', 'Akyazı Projesi'nden sonra Trabzon'un kent merkezindeki inşaat hafriyat malzemelerinin depona alanı olarak kullanılmaya başlanan bir saha. Bildiğimiz kadarıyla ana amacı, Trabzon sahilinde rekreasyon alanı oluşturarak halkın dinlenebileceği bir alan yapmak. Oranın, dolgu alanları yönetmeliğine uygun malzeme ile daha çok taş olan malzeme ile doldurulması gerekiyor. Şu an ise ne yazık ki Gülcemal'e Trabzon'un tarım toprakları dökülüyor. 'Kıyı Kanunu'na göre kıyıdan itibaren ilk 100 metresinin kamu yararı dışında kullanılmaması gerekiyor. Şimdi 'Dolgularda kamu yararıdır, burada rekreasyon alanı yaratılacak' deniyor ama asıl birinci kamu yararı denildiği zaman, bu denizden besin ve doğal ekosistemin korunmasıdır. Doğayı yok ederek başka bir şekilde doğal alan yaratılmaya çalışılıyor. Kıyı alanlarını ekolojik olarak yok ettik. Denizin en verimli yeri oralardı. Karada verimli olan tarım toprağı denizde yok edici bir kirletici görevi görüyor. Gülcemal'de yapılan dolgu çalışmasındaki dökülen her toprak Beşirli'den Ganita'ya olan bölüme kadar dalgalarla taşınarak, kıyının tamamında bulunan ekolojik olarak orada barınan balıkların tamamının yumurtalarının ve yaşam alanlarının üzerini çamur ile örtüyor."

'TARIM TOPRAĞI İLE DOLGU OLMAZ'

Ziraat Mühendisleri Odası Trabzon Şube Başkanı Cemil Pehlivan ise 'Toprak Kanunu'na dikkat çekerek, Trabzon sahillerinin çoğunun tarım toprağı ile doldurulduğunu söyledi. Pehlivan, "Hala yürürlükte olan 5403 sayılı 'Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'na muhalefet ediliyor. Bu toprakların korunması gerekiyor. Karadeniz'in Trabzon'una dökülen bu toprakları alıp, atıl durumdaki alanlarda ıslah projeleri ile değerlendirsek inanın bütün Karadeniz'in sebze ihtiyacını karşılarız. Toprağın güzelliğine bakın. Bir daha 12 bin yıl sonra bu toprak oluşacak. Bu çok uzun bir süreç. Bunu insan ömrünün görmesi mümkün değil. Tarım toprağı ile dolgu olmaz. Bu şekilde bir çalışma ile denizden alan kazanma imkanınız yoktur. Bu toprağı başka bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Buralar ilerleyen dönemlerde tehlikeli alanlar ortaya çıkacaktır. Gülcemal'de yapılan dolgu kıyıda bulamaç haline geldi. Denize döküyorsunuz ama dalgalarla deniz alıp, onu yok ediyor. 800 dönümlük proje burası. Canı sıkılan, denize geliyor. Bizim yaşam alanlarımız, proje alanları haline döndü. Yetkililerin buna 'dur' demesi gerekiyor" dedi.

'ÇÖKMEYE NEDEN OLABİLİR'

Peyzaj yapımında kullanılan toprağın dolgu olarak harcandığını kaydeden Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Çevre Mühendisleri Odası Genel Merkez Yöneticisi Vildan Özmen de projede çökmelerin olacağını öne sürdü. Özmen, "Trabzon'da yapılan bütün dolgularda aynı problemler yaşanıyor. Burada yapılan dolguda, dolgu kriterlerine uygun çalışma yapılmıyor. Önce kayaç toprağını sermeleri lazım sonra üzerine bitkisel toprak dediğimiz örtü toprağını kesinlikle koruma altına almaları gerekiyor. Yumuşak toprakla dolgu yapılıyor. Zemin sağlamlaştırma yapılmazsa bu durum çökmeye neden olabilir" diye konuştu.

Yapılan dolgu alanı ile sahillerin yok edildiğini savunan bazı kent sakinleri de projeye tepki gösterdi. Kent sakini Elif Akyüz, "Trabzon'da yapılan bu dolguda çamurdan başka bir şey görünmüyor. Zaten Trabzon'da sahil denilen bir yer artık kalmadı. Yürüyüş yolu yaptılar sahile ama onun da önünü kapattılar. Tatile başka şehirlere, başka ülkelere deniz görmek, denize girebilmek için gidiyoruz" dedi.

Gürkan Çavdar ise "Denizin doldurulmasına karşıyım. Karadeniz Bölgesi'nde bir tek Ordu, sahillerini korumayı başardı. Sahiller tamamen kapandı. Doğal yaşam bu durumdan çok etkilendi. Memnun değiliz" diye konuştu.

Çalışmayı taşeron şirket aracılığıyla yürüten Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin konuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor.

'İskenderun Gastronomi Derneği' açıldı

İskenderun Gastronomi Derneği, ünlü şeflerin katılımıyla törenle açıldı.

Gastronomi Derneği'nin açılışı İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, Arsuz Belediye Başkanı Asaf Güven, İskenderun Belediye Başkan yardımcısı Ayşe Neslin Oğuzhan Akkoca, şefler Ayvaz Akbacak, Onur Astaş, Deniz Orhun ile çok sayıda davetlinin katılımıyla törenle gerçekleştirildi. İskenderun Gastronomi Dernek Başkanı Gülşen Sökmen, "Hatay mutfağının yanında özellikle İskenderun Körfezi'nde çıkan deniz ürünlerinin üzerinde yapılacak çalışmalarla ilçeyi gastronomi sektöründe standartlaşma ve kalitenin arttırılması markalaşması ve pazarlanmasına katkı sağlamaya çalışacağız. Jumbo karides, zahter festivalleri, karnavallar, yarışmalar ve sergiler gibi etkinlikler için çalışmalar yapacağızö dedi.

Kaymakamı İskender Yönden ise, Gastronomi Derneği ile birlikte yemek kültüründe farkındalık oluşturulacağına inandığını kaydetti. Dernek açılışına katılanlar, birlikte pastayı ve kurdeleyi keserek açılışı yaparken, hazırlanan karides dolması gibi çeşitli yemekler, mezeler ve tatlıların tatlarına bakma imkanı buldu.

Tekirdağ'da 1 ton kaçak içki ele geçirildi

TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ve Ergene ilçelerinde jandarmanın yaptığı operasyonlarda 1 ton 125 litre kaçak içki ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücüdele Şube Müdürlüğü ile Ergene ve Marmara Ereğlisi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları çalışmada kaçak içki üretildiğini belirledi. Jandarma daha önceden belirlediği adreslerde yaptığı aramalarda 1 ton 125 litre kaçak içki ele geçirdi. Olayla ilgili R.K., İ.K., A.S. ve C.K., gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili soruşturka sürürken, kaçak içkiler imha edildi.

Uluslararası dolandırıcılık çetesi üyeleri adliyede

Bursa'da, 'Man in the middle attack' (Ortadaki adam saldırısı) yöntemiyle çok sayıda şirketin e-posta adreslerine şifrelerini kırıp girerek, bu firmaların alacaklıları ile iletişim kurup, kendi hesaplarına para aktardıkları iddiasıyla gözaltına alınan 22 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Hesaplarında 20 milyon dolarlık hareket olduğu belirlenen ve aralarında Nijerya, İran ile Filistin uyrukluların da bulunduğu şüphelilerin kendi aralarında bile dolandırıcılık yaptığı ortaya çıkmıştı.

Bursa'da çelik ihracatı yapan bir firmanın yetkilileri, yaklaşık 6 ay önce, Almanya'ya ürün gönderdikleri şirket ile kendi kurumsal e-posta adresinden bilgilerinin dışında iletişime geçildiğini fark etti. Kendilerine havale edilmesi gereken 30 bin Euro'nun, başka bir banka hesabına gönderildiğini gören firma yetkilileri, durumu polise bildirdi.

Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'iki bağlantı arasına sızıp, çeşitli dinleme işlemleri yaparak, istenilen verileri ele geçirme' işlemi olan 'Man in the middle attack' (Ortadaki adam saldırısı) yöntemiyle Türkiye, Almanya, ABD, İngiltere gibi birçok ülkede faailiyet gösteren firmaların e-posta adreslerinin şifrelerinin kırıldığını tespit etti.

Şüphelilerin, bu adresler üzerinden firmaların alacaklı olduğu şirketler ile irtibata geçtikleri, alacakları parayı, kurdukları kargo, dış ticaret gibi paravan şirketlerin hesaplarına aktarmalarını istedikleri belirlendi. Polis, şüphelilere ait hesaplarda 20 milyon dolarlık hesap hareketi olduğunu tespit etti.

Şüphelilerin kendi aralarında dolandırıcılık yaptığı da ortaya çıktı. Çetenin Nijerya uyruklu üyelerinin, dolandırdıkları 136 bin Euro'yu, elebaşlarının hesaplarına aktardığı, elebaşının ise sahte dekont düzenleyip para gelmediğini öne sürerek, bu kişileri dolandırdığı öğrenildi.

Yaklaşık 6 ay süren takibin sonunda harekete geçen polis, İstanbul, Gaziantep ve Kilis'te belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yaparak, aralarında Nijerya, İran ve Filistin uyrukluların da bulunduğu 22 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve para sayma makinesi ile 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alındıktan sonra Bursa'ya getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

'MAN IN THE MIDDLE' NEDİR

'Ortadaki adam saldırısı' veya İngilizce adıyla 'man in the middle attack', hedef bilgisayarla o bilgisayarın iletişim kurduğu ağ araçlarının (router, server, switch, modem) arasındaki iletişimini dinleyerek gerçekleştirilen saldırıya verilen addır.

Ağ ortamında veri paketleri şifresiz olarak dolaşır. Bunu fırsat bilen hackerlar da bu zafiyetten yararlanır.

Bir hacker, ilk olarak dinlemek istediği bilgisayarı belirler, sonra hedef bilgisayarın ARP tablosuna çeşitli yazılımlarla kendi bilgisayarının bilgilerini göndermeye yani zehirlemeye çalışır ve yine aynı şekilde ağ cihazının ARP tablosuna da kendi bilgilerini gönderir ve eğer saldırı başarılı olursa hedef bilgisayarla ağ cihazı arasındaki tüm iletişim, saldırganın üzerinden gerçekleşmiş olacaktır ve böylece saldırgan veri paketlerini okuyarak her türlü şifre vb. bilgiyi rahatlıkla ele geçirebilecektir. Ayrıca sadece iletişimi dinlemekle kalmayıp her türlü değişikliği de yapabilir. Uzmanlar, konu şöyle bir örnekle de anlatıyor:

'Bir arkadaşınıza bir mektup göndermek istediniz ve göndermek istediğiniz mektubu posta kutusuna attınız. Sonra mektubunuzu alan bir postacı, mektubunuzu arkadaşınıza ulaştırmadan önce okudu veya değiştirdi ama bundan ne sizin ne de arkadaşınızın haberi oldu ve siz aranızdaki iletişimi bu postacı üzerinden yaptıkça o mektuplarınızdaki her türlü bilgiyi öğrenmiş oldu.'

Yarım kilo uyuşturucu ile yakalanan 2 şüpheli adliyede

Bolu'da, polisin durdurduğu bir otomobilde yapılan aramada 563 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu'nda yaptığı uygulamada bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 563,60 gram skunk maddesi ele geçirildi. Araçta bulunan İ.G.(36) ve Y.G.(48) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

