DHA YURT BÜLTENİ- 11  

MİNİBÜSLER KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 15 YARALI

Kütahya’nın Domaniç ilçesi İnegöl karayolunda iki minibüsün kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında araç sürücülerinden Hüseyin Erten (22) hayatını kaybederken, araçlardaki 15 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Kütahya’nın Domaniç ilçesi İnegöl karayolu 4’ncü kilometresinde meydana geldi. Bursa’nın İnegöl ilçesinden gelen Hüseyin Zorlu idaresindeki 43 AAC 090 plakalı minibüs karşı yönden gelen Hüseyin Erkan yönetimindeki 16 NED 23 plakalı minibüsle Durabey köyü yakınlarında kafa kafaya çarpıştı. Kazada iki araçta hurdaya dönerken içinde sıkışanları ihbar üzerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri çıkardı. Araç sürücülerinden Hüseyin Erten hayatını kaybederken, yaralanan 15 kişi ise ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada ölen Hüseyin Erten’in cesedi, savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

-Kaza yapan araçlar

-Çevredeki yaralılar

-Ambulans ve sağlık ekipleri

-Yaralıların araçtan çıkarılması

-Kaza yeri genel görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa YİĞİT/DOMANİÇ(Kütahya),()-

===============================

BODRUM'DAKİ O PROJELERDE YIKIM SÜRÜYOR

Bodrum'da, imara aykırı bölümleri tespit edilince bu kısımların kaldırılması istenen otel, villa, rezidans ve lüks dairelerin bulunduğu 19 projedeki yıkım, bugün de sürdü.

Bodrum'da kontrolsüz yapılaşmayla ilgili tepkiler üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 20 Ağustos'ta ilçeye geldi. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait tekneyle denize açılan Bakan Kurum, yapılaşmaya ilişkin denetim gerçekleştirdi. Bu denetimlerden sonra Bodrum Belediyesi'nce daha önce imar planında aykırılıklar bulunduğu tespit edilen birçok projenin inşaatı durduruldu. Bakan Kurum, 28 Eylül'de tekrar Bodrum'a gelerek, imara aykırı alanları tespit edilen ve yıkımına karar verilen projelerdeki son durumu kontrol etti. Tekneyle kıyıdan 2'nci kez denetim yapan Bakan Kurum, 11'i otel olmak üzere aralarında villa, rezidans ve lüks dairelerin olduğu 19 projedeki yıkım çalışmalarında son durumu takip etti. Bakanlık, Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Yapı Kontrol Birimi ekiplerinin gözetiminde Gümbet, Yalıkavak, Türkbükü, Gündoğan, Gölköy ve Torba mahallelerinde yer alan o projelerdeki yıkım çalışmaları sürüyor. Bugün de imara aykırı olduğu için boyayla çarpı işareti konulan bu yapıların yıkımına devam ediliyor.

Öte yandan yetkililer, kaçak yapıların yıkımına ilişkin Muğla 2'nci İdare Mahkemesi'nin yürütmeyi durdurma kararı verdiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını, böyle bir kararın bulunmadığını belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Yıkım çalışmalarından görüntü

Haber- Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA, ()

========================

'HIZIR', 1 LİRA ENERJİ HARCAMASIYLA 100 KİLOMETRE GİDİYOR



Tunceli'deki Munzur Üniversitesi'nden 17 kişilik ekip tarafından 'Hızır' adı verilerek üretilen otomobil, 1 lira 2 kuruşluk enerji harcamasıyla 100 kilometre yol katediyor.

Munzur Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünde okuyan öğrenci ve öğretim görevlileri 4,5 aylık bir çalışma sonucu 'Hızır' ismini verdikleri elektrikle çalışan ve saatte 70 kilometre hız yapabilen otomobil üretti. 54 bin liraya mal olan 'Hızır' otomobili, 100 kilometrede 1 lira 2 kuruşluk lira enerji harcamasıyla, Türkiye'nin en tasarruflu aracı olarak belirlendi.

'TEK BATARYAYA 200 KİLOMETRE GİDEBİLİYOR'

Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek ve Elektrik-Elektronik Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Bilgin Zengin, düzenledikleri basın toplantısıyla 'Hızır'ı tanıttı. Rektör İpek, 'Hızır'la tek bataryayla 200 kilometre yol gittiği ifade ederek, "Türkiye’nin ekonomik bütçeyi yormayan aracıdır diyebiliriz. Tek bataryaya 200 kilometre gidebiliyor. Biz elektronik araç teknolojisini gerek ilimizde gerek ülkemizde yaygınlaştırma isteğimizden biri fosil yakıtlar dünyada terk edilmeye doğru gidiyor. Yenilenebilir enerji kaynakları sistemleri son derece revaçta" dedi.

Elektrik-Elektronik Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Bilgin Zengin ise otomobile Hızır Aleyhisselam'dan esinlenerek 'Hızır' isminin verdiklerini söyledi. Zengin, "Munzur Üniversitesi olarak gençlerimize imkan verilirse neler yapılabileceklerini göstermek adına Hızır isimli aracımızı yaklaşık 4.5 aylık süre içerisinde 17 kişilik bir ekiple 54 bin TL maliyetle tamamladık" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

--------

Otomobilden görüntü

Rektör İpek'in açıklamaları

Dr. Bilgin Zengin'in açıklamaları

Öğrencilerin otomobili kullanmaları

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/ TUNCELİ,()

=========================

ÜNİVERSİTELİ GENÇLERİ TERÖR ÖRGÜTÜNE KAZANDIRMAYA ÇALIŞMIŞLAR



Mersin'de, PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması olan Devrimci Gençlik Hareketi'ne (DGH) yönelik gerçekleştirilen operasyonda, gözaltına alınan 3'ü kadın 12 kişi, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin, üniversite içerisinde örgüte elaman temin etme çalışmaları yürüttükleri tespit edildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen çalışmalarda, DGH adına Mersin Üniversitesi (MEÜ) içerisinde faaliyet yürüten, yurtiçinde ve yurtdışında terör örgütünün birçok toplantısına katılan ve üniversite içerisinde örgüte elaman temin etme çalışmaları yürüttükleri tespit edilen 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine harekete geçen Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda R.K., G.K., N.Y., B.Ç., A.E., Y.K., K.T., F.T., E.A., S.E., V.T. ve S.Ç. gözaltına alındı. Adresinde bulunamayan K.Ü.'nün ise aranmasına devam ediliyor.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise birçok örgütsel içerikli ve toplatılma kararı bulunan örgüt propagandası içeren kitaplar ve dijital malzemeler de ele geçirildi.

Emniyetteki ifadeleri tamamlanan 3'ü kadın 12 kişi yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------

-Zanlıların getirilmesi

-Zanlıların araçtan indirilmesi

-Zanlıların götürülmesi

-Adliye önündeki güvenlik önlemi

-Genel ve detay

Haber-Kamera: MERSİN, ()

=======================

YÜZLERCE BALON BALIĞI AĞA TAKILDI



Antalya'nın Finike ilçesinden tekneyle Akdeniz'e avlanmaya çıkan bir balıkçının ağına yüzlerce balon balığı takıldı. Ağı tekneye çektiğinde balon balıklarıyla karşılaşan balıkçı Mehmet Sever, "Ağlarda istediğimiz türde balık beklerken, balon balığı çıktı" dedi.

Son yıllarda Akdeniz'de popülasyonu artan balon balığı, balıkçıların korkulu rüyası haline gelirken, 13 Ekim Pazar akşamı kendi balıkçı teknesiyle Akdeniz'de ava çıkan Mehmet Sever'in ağına balon balığı sürüsü takıldı. Yüzlerce balon balığını ağla teknesine çeken Mehmet Sever, gördüğü manzara karşısına şaşkına döndü. Bu anları cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen Mehmet Sever, sosyal medyada da paylaştı.

Mehmet Sever, "Kısmetimizde balon balığı varmış. Ağlarda istediğimiz türde balık beklerken, balon balığı çıktı. Bu balıklar denizlerimizi istila etmiş durumda. En azından bu balıkların bir kısmını denizlerimizden temizlemiş olduk" dedi.

Denizleri istila eden balon balıklarının Pirana gibi olduğunu vurgulayan Mehmet Sever, balon balıklarının balıkçıların ağlarını parçaladığını kaydetti. Sever, "Bu balığın avlanmasına izin veriliyor ancak karaya çıkartılması yasak. Önlem alınmazsa popülasyonu daha da artacak. Balon balığı hem balıkçılar için hem de denizdeki balıklar için tehdit oluşturmaya başladı" diye konuştu.

Balon balığının Japonya'da tüketildiğini hatırlatan Mehmet Sever, "Japonya'da tüketilen bir balık. Bazı ülkelerde de ilaç yapımında kullanılıyor. Balon balığı yok edilmek yerine devlet desteğiyle katma değere dönüştürülebilir. Biz aslında öldürme taraftarı değiliz. Bundan 10- 15 yıl sonra çocuklarımız bu haberleri okuduğu zaman belki de doğaya zarar verdiğimizi düşünecek. O nedenle bunun desteklenmesi şart" dedi.

Diğer yandan balon balıklarının teknede ölmesinin ardından denize döküldüğü belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

- Teknedeki balon balıklarından

- Balıkçılar ağ çekerken

HABER- KAMERA: Suat SÖĞÜT/FİNİKE (Antalya), ()

=========================

TELEFON DOLANDIRICILARI PARAYI ALIRKEN YAKALANDI

Çanakkale’de kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp, bir kişiyi 75 bin TL dolandırmak isteyen 2 şüpheli, polis tarafından yakalandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Çanakkale’de dün F.T. (25) ile H.T. (30) kendilerini polis ve savcı olarak tanıttıkları S.G.’ye (74), bankadaki hesaplarının terör örgütleri tarafından kullandığını söyleyerek, yardımcı olacaklarını belirtip, parayı bankadan çekmesini istedi. S.G., bankadaki 75 bin TL’sini çekip, telefon dolandırıcılarının belirttiği adrese gitti. Bu sırada S.G.'nin sürekli telefonla konuşmasından şüphelenen sivil polislerin bilgilendirmesi üzerine emniyet müdürlüğü ekipleri harekete geçti. S.G. telefon dolandırıcılarının belirttiği adrese parayı bıraktı. Bu sırada bölgede takipte olan polisler parayı alıp, kaçmaya çalışan telefon dolandırıcıları F.T. ve H.T.’yi kısa süren kovalamaca sonrası yakaladı.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, bugün Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Adliyeye sevk edilen telefon dolandırıcılarındna görüntü.

Haber-Kamera: Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE, ()

=========================

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ AKTAŞ, MARDİN'DE YARALILARI ZİYARET ETTİ



Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Mardin'in Nusaybin ve Kızıltepe ilçelerine PKK/PYD-YPG'li teröristlerin havan ve roketli saldırılarında yaralananları hastanede ziyaret etti.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Mardin'e geldi. Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından PKK/PYD-YPG'li teröristlerin Suriye'den attığı havan saldırılardan yaralanarak Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde tedavileri süren yaralıları ziyaret eden Genel Müdür Aktaş, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Hastane ziyaretinin ardından Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Mardin Valisi Mustafa Yaman ile valilik makamında bir araya geldi. Sınır hattındaki yaşanan gelişmelerle ilgili valilikte yapılan toplantının ardından Genel Müdür Aktaş, Nusaybin ilçesine hareket etti.

NUSAYBİN'DE POLİS VE ESNAFI ZİYARET ETTİ

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, beraberinde yardımcısı Erhan Gülveren ve daire başkanlarıyla birlikte Mardin'deki temasların ardından Suriye sınırındaki Nusaybin ilçesine geçti. Emniyet Genel Müdürü Aktaş, ilçe girişindeki polis kontrol noktası ve Polis Özel Harekat Amirliği'ni ziyaret edip güvenlik güçleriyle görüştü. Özel harekat polisleriyle hatıra fotoğrafı çektiren Aktaş, ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne geçti. İlçe merkezindeki esnafı da ziyaret eden Aktaş, onlarla sohbet etti. Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, güvenlik güçlerinin, vatandaşların can ve mal güvenliği için mesaide olduklarını söyledi.

Görüntü Dökümü

---------

Emniyet Genel Müdürünün polisleri ziyareti

Esnaf ziyareti

Genel ve detay

Haber-Kamera: Mücahit YOLCU, Emrah KIZIL, Nuretin FİDANCAN, Selim KAYA -MARDİN - NUSAYBİN