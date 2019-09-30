DHA YURT BÜLTENİ - 11

Traktör, motosiklete çarpıştı kaza anı kameraya yansıdı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde traktör karşı yönden gelen motosiklet ile çarpıştı. Kazada, motosikleti kullanan Aydın Demir (37) ile arkasında seyahat eden oğlu 3 yaşındaki Murat Demir yaralandı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, öğle saatlerde Kahta-Diyarbakır karayolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Narince Köyü yakınlarında Yakup Karaman (54) yönetimindeki 02 HK 920 plakalı traktör ile karşı yönden gelen Aydın Demir'in (37) kullandığı plakasız motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Demir ile arkasında oturan Murat Demir (3) yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen baba ve oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı ise olay yerine yakın bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Polisin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Olay yeri

- Kazaya karışan traktör ve motor

- Yaralıların ambulansa taşınması

- Çevrede toplanan vatandaşlar

- Traktör ile motosikletin çarpışma anı

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: ADIYAMAN-

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Keklerin içinde uyuşturucu çıktı

Bolu'da, polisin bir otomobilde yaptığı aramada hazır kekler içerisine gizlenmiş 200,9 gram metamfetamin ve 25,33 gram bonzai ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, dün gece saatlerinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Otomobilde narkotik köpeği 'Sezar' eşliğinde arama yapıldı. Hazır kekler içine gizlenmiş halde 5 paket 200,9 gram metamfetamin, 3 paket halinde 25,33 gram bonzai maddesi ile 7 adet uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ile 1 adet tabanca mermisi ele geçirildi. Ele geçirilen maddelere el konulurken, otomobilde bulunan işsiz A.Ü. (23), hamallık yapan M.Ö. (24) ve pastacı N.T. (43) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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-Şüphelilerin adliyeye getirilmesi

-Adliyeden detaylar

-Ele geçirilen maddelerin fotoğrafı

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,()

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16 asırlık köprüye yine yazı yazıldı

Adana'da 384 yılında Roma İmparatoru Hadrian tarafından, mimar Auxentius'a inşa ettirilerek 'Justinian Köprüsü' adı verilen ve zamanla Taşköprü adını alan tarihi köprüye yine sprey boyalarla yazılar yazıldı.

Merkez Seyhan ilçesindeki, üzerinden hala ulaşım sağlanabilen dünyanın en eski köprülerden biri olan 16 asırlık Taşköprü, 2006 yılında Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından restore edilerek, taşıtlara yasaklanıp sadece yaya ve bisiklet trafiğine açıldı. Seyhan Nehri'nin üzerine inşa edilen, yerli ve yabancı turistlerin görmeden kentten ayrılmadığı tarihi köprüye sprey boyalarla yazılan yazılar, vatandaşlardan gelen tepkiler üzerine Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından birkaç ay önce basınçlı suyla silindi. Fakat bir süre sonra tarihi köprüye kimliği belirsiz kişiler tarafından yine sprey boyalarla yazı yazıldı. Köprüden geçen vatandaşlar, yazılara tepki gösterdi.

Görüntü Dökümü

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- Muhabiri Akif Özdemir'in anonsu

- Taşköprüdeki yazılardan genel ve detaylar

- Vatandaşlarla röp.

- Köprüden genel görüntüler

Haber:Akif ÖZDEMİR-Kamera:Gülşah ÖZGEN/ADANA,()

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Dünya şampiyonu memleketinde coşkuyla karşılandı

Kazakistan'da yapılan Dünya Ümitler Judo Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Merve Azak, memleketi Kocaeli'nde coşkuyla karşılandı.

Dünya Ümitler Judo Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Merve Azak, Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki evine döndü. Merve Azak'ın oturduğu bina ve sokak, Türk Bayraklarıyla donatıldı. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Merve Azak'ın yakın akrabaları ile çok sayıda vatandaş, şampiyon sporcuyu büyük bir coşkuyla karşıladı.

Kazakistan'da Türk bayrağını dalgalandırmanın onurunu yaşadığını söyleyen Merve Azak, "61 ülke arasında bayrağımızı dalgalandırdığım, İstiklal Marşı'nı okuttuğum için çok mutluyum. Bu benim için çok gurur verici şampiyonluk. Ailem, hocam ve kulübümün desteğiyle bunu başardım. Hedefim bu kadar değil, olimpiyatlar için çalışacağım ve orada da şampiyon olmayı hedefliyorum. Daha iyi imkanlar ile bunu başarabileceğime inanıyorum. Kendime inandım ve güvendim, hocamın da orada olması benim en büyük motivasyon kaynağımdı. Beni destekleyen ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Kızının başarısıyla gurur duyan Ergün Azak, "Allah herkese böyle başarılı evlat nasip etsin. Tüm sporcularımızla gurur duyuyoruz ve başarılar diliyorum" diye konuştu.

Azak'ın başarısını kutlayan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Bazı şeyler anlatılmaz yaşanır. Biz Merve kızımızın içindeki duyguları onun kadar hissetmesek de, bugün buradaki karşılama töreninde duygulu anlar bile bu olayın ne kadar özlendiğini, bayrağımızın göklere çekilmesi ve İstiklal Marşı'mızın okunması, 61 ülke içinde bu milleti temsil etmesi sadece anlatılmaz yaşanır" diye konuştu.

Merve Azak'ın başarısını kutlamak toplanan aile yakınları, duaların ardından kurban kesti.

Görüntü Dökümü

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-Şampiyon Merve Azak röp

-Baba Ergün Azak röp

-Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz röp

Haber-Kamera:Haluk TURGUT/GEBZE(Kocaeli)()

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