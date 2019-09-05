DHA YURT BÜLTENİ - 11

HDP önündeki eyleme PKK'nın kaçırdığı polis ve askerlerin aileleri de katıldı (3)

OTURMA EYLEMİ YAPAN ANNE SAYISI 10'A ÇIKTI

Diyarbakır’da HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine 2 anne daha katıldı. Meryem Savur 4 yıldır kayıp olan oğlu Fırat'ın (22), Sebiha Balta ise 5 yıldır kayıp olan oğlu Arafat'ın PKK'lı teröristlerce dağa kaçırıldığını iddia ederek oturma eylemi başlattı.

GERGİNLİK YAŞANDI

Aileler çocukları gelinceye kadar buradan ayrılmayacaklarını söyledi. Ailelerin oturma eylemi sürerken HDP’li bir yetkilinin müdahale etmesi üzerine kısa sureli gerginlik yaşandı. Polisin araya girmesiyle gerginlik sona erdi.

Görüntü Dökümü

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Yeni gelen ailelerden detay

Sebiha Balta’nın konuşması

Meryem Savur’un konuşması

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 450 MB

Haber-Kamera: Emrah KIZIL/Mehmet Mucahit CEYLAN / DİYARBAKIR,()

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Akşener: Erdoğan'ın, İstanbul ve Ankara'ya kayyum atayacağını düşünmüyorum (2)

'BELEDİYE BAŞKANI AYRIMCILIK YAPMAYACAK'

Susurluk'un kurtuluşunun 97'nci yılı kapsamında düzenlenen etkinliklere katılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Hükümet Konağı'nın önünde halka seslendi. Susurlukta olduğu için mutlu olduğunu belirten Akşener, "Bugün kurtuluşun yıl dönümü. Bu uğurda şehit olanların, bu uğurda ter dökenlerin, bu uğurda istikbalinden olanların ve bu ülkeyi bize hür ve bağımsız bırakanların, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün silah arkadaşlarını rahmetle anıyorum. Susurluk'un kurtuluşunda şehit olanları onurlandırmak, onları anmak ve manevi huzurlarında şükranla eğilmek için buradayız. Belediye İYİ Parti'den seçildi. Bu yüzden Susurluklu kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Bugün burada huzurunuzda tekrar söylüyorum, belediye başkanı partizanlık ve ayrımcılık yapmayacak ve Susurluk'a hizmet edecek, garibin elinden tutacak" dedi.

TOST YİYİP AYRAN İÇTİ

Daha sonra mehter takımının gösterisini izleyen Akşener, kortej geçişinin tamamlanmasının ardından halkla fotoğraf çektirdi. Kendisine bileklik hediye eden 7 yaşındaki Ada Su Türker'e küpelerini çıkarıp veren Akşener, bir süre çocukların sergilediği tiyatro gösterisini izledi. Susurluk'un meşhur tostunu yiyip ayranını içen Akşener, yemeğin ardından Balıkesir'den ayrıldı.

Görüntü Dökümü

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-Meral Akşener'in ziyaretlerinden detaylar

-Meral Akşener'in halka hitap etmesi

-Partililerle birlikte yemekten detaylar

-Genel detaylar

Süre: 04.02 Boyut: 451 MB

Haber: Muammer İRTEM -Kamera: Semih ŞAHİN/BALIKESİR, ()

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Karabük’te FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

Karabük’te, FETÖ/PDY’nin emniyet yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Karabük Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ/PDY’nin mahrem emniyet yapılanmasında yer alan polis koleji ve akademisinden ilişiği kesilen ve ankesörlü telefonlardan ardışık olarak aranmaları tespit edilen kişilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ö.İ., V.E., İ.N.H., S.S. ve A.E.B. adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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-Şüpheliler adliyeye götürülürken

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,()

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Şeker pancarı üreticisi mutlu

Konya'da şeker pancarı alım fiyatının ton başına 235 liradan 300 liraya çıkarılması, Nişasta Bazlı Şeker (NBŞ) kotasının da yüzde 2,5’a düşmesi, çiftçinin yüzünü güldürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Eylül'de Konya'daki toplu açılış töreninde çiftçilere müjde vererek, pancar alım fiyatının 300 liraya yükseltildiğini, Nişasta Bazlı Şeker kotasının da 2,5 düşürülerek 1.5 milyon ton ilave pancar kotasının oluşacağını söyledi. Pancar üretiminde önemli bir yer tutan Konya'daki çiftçiler ise son gelişmelerden memnun.

Karatay Ziraat Odası Başkanı Rıfat Kavuneker, çiftçinin fiyat artışı ve Nişasta Bazlı Şeker kotasının düşürülmesinden memnun olduğunu ifade etti. Kavuneker, "Glikoz 2,5’tan sıfırlanırsa hem bu çiftçinin yararına olacak hem de insanların sağlığı açısından da daha iyi olacak. 300 lira yeter mi? Hiç yoktan iyi Allah bereket versin. Ama 315-320 civarlarında olsaydı daha iyi olurdu. Ama o da enflasyonu körükleyeceği için Cumhurbaşkanımız böyle uygun görmüş Allah bereket versin. Çiftçimiz bu artıştan memnun. Çiftçi 3-5 kuruş daha kazanır. Eğer tatlandırıcı sıfırlanır, kotalarımız arttırılır, bölgeye de su gelirse çok daha güzel olurö diye konuştu.

‘ÇİFTÇİNİN AYAKTA KALABİLMESİ GEREK’

Elektrik ve mazota gelen zamları göz önüne alarak çiftçinin ayakta kalabilmesi için artışların bu yönde yapılması gerektiğini söyleyen Kavuneker, şunları söyledi:

"Çiftçi için bu artış yüzde 30-35 zam gibi oldu; ama şimdi tabii burada devleti de düşünmek lazım, çiftçiyi de düşünmek lazım. Elektriğe yüzde 110 gibi bir zam geldi. Mazotun zammı keza belli. Gübre ve buna benzer maliyetler belli. Buğday da yüzde 29-30, şeker pancarında yüzde 35, mısırda yüzde 18, yağlık ay çekirdeğinde yüzde 22-24 artış oldu. Bizim artışlarımız biraz daha olmalı. Çünkü biz enflasyonda eziliyoruz. Bunların devlet imkanlarının biraz daha zorlanıp verilmesi lazım. Çünkü çiftçinin de ayakta kalabilmesi lazım. Bunlar yapılırken çiftçilerle, çiftçi temsilcileriyle de istişare edilerek, ortak yol bulunup bu fiyatların açıklanması lazım.ö

‘YERLİ VE MİLLİ ÜRETİMİ DESTEKLEMEMİZ LAZIM’

İthalatçıların çiftçinin ürettiği yerli ürünlere zarar verdiğini öne süren Rıfat Kavuneker, “Bu artış tabii ki çiftçiye nefes aldırdı; ama çiftçinin nefes almasıyla bitmiyor. Bugün şeker pancarını hasat ettiniz, fabrikalara gönderdiniz şeker oldu. Ancak ithalatçılar yurt dışından düşük gümrük vergileriyle Türkiye’ye şeker getiriyor. Bu kez de fabrikaların elinde şekerler kalıyor. Türkiye’de ithalatın dengesi de sağlanması lazım. Çiftçiler çok kazanmış, fabrikalar kazanamamış. Ben malımı kime satacağım? Ürettiğim mal bu kez elimde kalacak. Onun için bunu bizim dengede tutmamız lazım. Yerli ve milli üretimi desteklememiz lazım. Raflarda mümkün olduğunca yabancı mamul bulundurmamamız lazım. İthalatçıların oyununa gelmeyelim. Fabrikaların depoları mal dolu ama siz yurt dışından mal ithal ediyorsunuzö dedi.

ÇİFTÇİYİ KÜSTÜRMEMEK GEREK

Yerli ve milli üretimin önemine değinen Rıfat Kavuneker, “Sayın Cumhurbaşkanımız gece gündüz bu ülke için uğraşıyor çabalıyor; ama birileri de bu ülkeyi baltalıyor. İthalatla ceplerini dolduruyorlar. Buna bir çözüm bulunması lazım. Üreticiyi sahada küstürmemek lazım. Eğer üreticiyi sahadan küstürüp kaçırırsan, bir daha bu tozun toprağın içerisine gelmez. O zaman sonumuz daha kötü olur. Ne 2023 ne 2071 hedeflerimize ulaşabiliriz. Türkiye için önemli olan iki şey vardır. Birincisi dışarıya karşı dik durabilmemiz için savunma sanayimizi çok güçlendirmemiz lazım. İkincisi de bu insanların tok kalması için tarımı güçlendirmemiz lazımö diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Tarladan detay

- Kavuneker röp.

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ KONYA-

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Kuaför olan kadın muhtar öğrencileri ücretsiz tıraş etti

Kayseri'de, 45 bin nüfuslu Yıldırım Beyazıt Mahallesinin muhtarı, kadın kuaför Gonca Kaan (40) maddi geliri olmayan kız ve erkek öğrencileri yeni eğitim öğretim dönemi öncesi ücretsiz tıraş etti.

Kayseri'de yaşayan evli ve 3 çocuk annesi Gonca Kaan, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yaşadığı Beyazıt Mahallesinin muhtarı seçildi. Mahallede kadın kuaförü olarak hizmet veren Gonca Kaan, yeni eğitim öğretim yılı öncesi kız ve erkek öğrencileri tıraş etmeye karar verdi. Mahalle sakinlerine sosyal medya üzerinden mesaj atarak ulaşan kadın muhtar, dün yaklaşık 90 kız öğrencinin saç bakımını ve kesimini yaptı. Gonca Kaan, bugün de mahallesindeki kuaförlerin desteğiyle erkek çocuklarının saç tıraşını gerçekleştirdi.

'ÖĞRENCİLERİMİZİN YÜZÜNÜN GÜLMESİ HER ŞEYE DEĞER'

Gonca Kaan, mahalledeki gelir düzeyi düşük ailelere katkı sunmak için böyle bir çalışma yaptığını söyleyerek, "Yaklaşan eğitim öğretim yılı öncesi, 'çocuklar için ne yapabilirim' diye düşündüm. Daha sonra saç tıraşının da bir okul hazırlığı olduğunu düşünerek mahallemde yaşayan herkese mesaj attım. Sonrasında da kendime ait kuaför dükkanımda kızlarımızın ve erkeklerimizin saç kesimi ve bakımını yaptık. Mahallede kuaförlük yapan esnaflarımız, 'bizim de çorbada tuzumuz olsun' diyerek onlar da destek verdi. İlk gün okula gidecek 90 kızımın saç kesimi ve bakımını yaptık. Bugün de erkek öğrencilerin saç kesimini ve bakımını yapıyoruz. Öğrencilerimizin yüzünün gülmesi her şeye değer. İldem ve TOKİ mahallelerinde bulunan dükkanımda kız ve erkek öğrencilerin saç kesimlerini ücretsiz olarak yapıyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Saç tıraşı olan çocuklardan görüntü

- Muhtar Gonca Kaan'ın çocukları saç tıraşı etmesi

- Saçları kesilen diğer çocuklar

- Haber muhabirinin sunuşu

- Kadın muhtarın röportajı

-Diğer detaylar

Haber:Yasin DALKILIÇ -Kamera: İsmet KÖZELO /KAYSERİ

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Şanlıurfa'da isot hasadına başlandı

Şanlıurfa mutfağının vazgeçilmez ürünlerinden olan isot hasadına başladı. Yetiştiriciler, bu yıl tarla ve bahçelerine dadanan kurtçuk nedeniyle ürünün az olduğunu, dolayısıyla biberin fiyatının artacağını söyledi.

Şanlıurfa'da birçok ailenin kendi tarlalarında yetiştirdiği, yöreye özgü acı kırmızı isot biberleri toplanmaya başlandı. İlk olarak tarlada toplanan biberler, kovalara ya da sepetlere konularak bez parçalarının serildiği araziye yığılıyor. Daha sonra seçme işleminin yapıldığı sebzede, kırmızı ile yeşil biberler birbirinden ayrılıp ayrı ayrı satışları yapılıyor. Bu yıl tarlalarına kurtçukların dadanması nedeniyle verimin geçen yıla göre çok fazla düştüğünü söyleyen çiftçi Mehmet Özcan, ilaçlama yapmalarına rağmen kurtçuklara karşı önlem almada yetersiz kaldıklarını dile getirdi. Ailesiyle birlikte 4 aydır sulamasını ve ilaçlamasını gerçekleştirdiği biber tarlasında ilk hasadın başladığını belirten Özcan şöyle konuştu:

"Bu yıl biberde ilk hasat başladı. Şanlıurfa'da hava çok sıcak olduğu için biber zarar görüyor. Ne kadar ilaçlama da yaptıysak istediğimiz verimi alamıyoruz. Geçtiğimiz yıl biber daha erken kırmızılaşmıştı ve verim daha fazlaydı. Şimdi yeşil biberi topluyoruz. Yeşil biberin kilosunu da 1,5 TL'ye satıyoruz. 15 gün sonra da biberde kızarma olacak. Kızarma olduğu vakit, bu kez ikinci hasat başlayacak. Kırmızı biberi toplarız. Kırmızı biber, reçel yapılır, isot yapılır. Tarlada topladığımız biberleri buraya yığıyoruz. Ardında da seçme işlemi yapılır. Seçme işleminde, kırmızılar, yeşiller ve bozulmuş olanlar ayrı ayrı paketlere konuluyor. Paketleme işleminden sonra ise sağlam olanlar hal pazarına gönderiliyor. Diğerlerini de tüccarlar gelip alıyorlar. Biz biberi pazarda görülen fiyattan satmıyoruz. Pazarda 5 TL'ye satılan biber bizden 1,5 TL'ye çıkıyor. En çok masraf eden de biziz. Ben işçi, gübre ve ilaç paralarını ödeyince elimde para kalmıyor. Aksine zarar ediyorum. Tarlama şu ana kadar 15 bin TL masraf ettim ama şu ana kadar 20 torba biber toplayabildim. Hepsi ortalama 500 kilo biber yapıyor. 1,5 lirayla çarpınca elime geçen para ortada. Normalde benim burada 2 ton biber almam gerekirdi. Fakat şu an zarardayım. Topladığım biberle işçi parasını bile ödeyemeyeceğim" dedi.

Özcan, tezgahlarda şu an 5 TL'ye kadar satılan biberde verimin düşük olması nedeniyle Şanlıurfalıların daha pahalıya biber yiyeceğini dile getirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Ailesiyle birlikte tarlada isot toplayan Özcan ailesi

- Çuvallara doldurulan isotlar

- Açıklamada bulunan Mehmet Özcan

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 426MB

Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-)

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Sivas 2019 Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı açıldı

Sivas Kongresi'nin 100'uncu yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 6'ncısı düzenlenen 'Sivas 2019 Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı' ile İlçeler Sergisi'nin açılışı yapıldı.

Kongre Merkezi ve Fuar Alanı'nda, tarımın her sektöründen katılımın sağlandığı fuarın açılışına Vali Salih Ayhan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Sivas Belediye Başkan Vekili Turan Topgül, ilçe kaymakamları, belediye başkanları, protokol üyeleri ve çok sayıda kişi katıldı.

Açılışta konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas'ta tarım ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Sivas'ta yeni bir fuar alanı kazandıracaklarını da belirten Vali Ayhan, "Sivas'ta tarım alanında olağanüstü çalışmalar var. Eksiklerimiz var ama bunları gidereceğiz. Belediyemizle birlikte ve Kayseri Şeker Fabrikasıyla birlikte Sivas Teknik Tarım Hayvancılık ve İnşaat Ticaret Sanayi Anonim Şirketi (SİVTAŞ) diye bir şirket kurduk. Şuan da yoğunluktan dolayı pek gündem olmasa da yakında imalat sürecine başlıyor. Seneye bu zamanlarda SİVTAŞ'ın güçlü bir bünyesi ve fabrikaları olacak. Sözleşmeli üreticilik ve besicilik yapacak. Çiftçilerimize güvenli bir liman olacağız. Türkiye'ye de örnek olacak. Tarımda çiftçilerimize güzel modeller oluşturacağız" dedi. Konuşmanın ardından fuarın açılışı gerçekleştirildi. Açılışa katılan protokol üyeleri fuarda stantları gezdi.

Görüntü Dökümü

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-Açılıştan görüntüler

-Valinin konuşması

-Stantların gezilmesi

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, ()