DHA YURT BÜLTENİ - 11

Hatay Valisi: Sınırda yaşananlar ajan provokatörlerce farklı lanse edildi

Suriye'de 3 gün önce rejim güçlerinin hava saldırılarından kaçarak, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinin karşısındaki Atme kasabası ve Cilvegözü Gümrük Kapısı'nın karşısındaki Bab- El Hava Sınır Kapısı yakınlarında toplanan Suriyelilerle ilgili Hatay Valisi Rahmi Doğan açıklama yaptı. Vali Doğan, sınırda yaşananların bazı ajan provokatörler tarafından farklı lanse edildiğini söyledi.

Vali Rahmi Doğan, 2018 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Rusya Devlet Başkanı Putin arasından bir anlaşma sağlandığını hatırlatarak, "Bu mutabakat çerçevesinde biz İdlib'de güvenlik noktaları oluşturduk. 12 tane gözlem noktası oluşturduk; bu gözlem noktalarının hepsinde Türk Silahlı Kuvvetleri yer almakta. İdlib'de 4 milyon civarında insan var. Bu 4 milyon insanın içinde çeşitli provokatör ajanlar var. Buradaki anlaşmayı bozup yeniden bir kargaşa ortamı yaratmak isleyenler var. Geçtiğimiz hafta içerisinde sınırda bir hareketlilik oldu. Hareketliliğin asıl sebebi rejimin İdlib'deki saldırılarına yönelik bir protesto düzenlenecekken birtakım ajan provokatörler sanki Türkiye protesto ediliyormuş gibi bir tarza sokmaya çalıştılar. Bunun hazırlığını yaptılar biz bunları takip ediyoruz, biliyoruz. Türkiye'nin kapıları açacağı, insanları karşıya alacağı şeklinde birkaç gün öncesinden bildiriler dağıtarak insanları provoke etmeye çalıştılar. Bir kısmı ajan provokatör, bir kısmı da Türkiye bizi alacak yalanına inanalar. Cilvegözü tarafına bir yürüyüş oldu. Biz hiç kimseyi sınırdan almadık. Hükümetimizin kesin kararı var. Tek bir kişi bile olsa sınırdan kimseyi almıyoruz. Biz de bunu uyguladık."

'BİZİM SINIRIMIZ İÇERİSİNDE DEĞİL'

Sınırda yaşanan hareketliliğin ardından sosyal medyada çeşitli sayfalar aracılığı ile sıkça paylaşılan görüntüler ile ilgili konuşan Vali Rahmi Doğan, "Yayınlanan görüntülerin hiçbiri bizim sınırımızda değil. Sanki bunlar Türkiye'nin içerisinde oluyormuş gibi sosyal medya bunu verdi. Bizim sınırımız içerisinde hiçbir olay olmadı. Bu olayların tamamı Cilvegözü sınır kapısının ilerisinde tampon bölge diye tabir ettiğimiz bölgede meydana gelen olaylar" diye konuştu. Yaşanan hareketlilik sonrası müdahalelerin olduğunu söyleyen Vali Rahmi Doğan, emniyet güçleri ve jandarmalar ile olayların önüne geçildiğini belirterek burada yapılan müdahalelerde şiddet kullanılmadığını, sadece TOMA'lar ve biber gazı ile müdahale edildiğini açıkladı.

Görüntü Dökümü

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- Hatay Valisi Rahmi Doğan açıklaması



Haber-Kamera: Halil İbrahim KARAÇAY/ HATAY, ()-

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Su tankerinin bağ evine uçtuğu kazada ölen 3 kişi toprağa verildi

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde, kontrolden çıkan su tankerinin bağ evinin üzerine uçması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden 4 kişiden 3'ü toprağa verildi.

Hacılar- Erciyes karayolunda dün öğle saatlerinde meydana gelen kazada, şehir merkezine giden Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (KASKİ) ait, Ahmet Altıparmak (36) yönetimindeki 38 YL 778 plakalı su tankeri, virajda savruldu. Tanker, yol kenarında bulunan, Fatma- Nuhu Abravcı çiftine ait bağ evinin üzerine uçarak devrildi. Kazada araçta bulunan KASKİ çalışanları Ahmet Altıparmak, Ali Suna (30), Ahmet Karaçam (43) ile ev sahibi Nuhu Abravcı'nın eşi Fatma Abravcı (55) olay yerinde hayatını kaybetti. Nuhu Abravcı ise, yaralanarak hastanede tedavi altına alındı.

SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDILAR

KASKİ çalışanları Ahmet Altıparmak ve Ali Suna için bugün Hunat Camii'nde tören düzenlendi. Törene; Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, belediye başkanları, ölenlerin yakınları ve KASKİ çalışanları katıldı. Öğlen kılınan cenaze namazının ardından Ahmet Altıparmak, Erkilet Mahallesi'nde aile mezarlığına, Ali Suna ise Özvatan ilçesinde bulunan aile mezarlığına defnedildi.

Kazada enkaz altında kalarak hayatını kaybeden 4 çocuk annesi Fatma Abravcı ise öğle namazının ardından Hacılar ilçesindeki Cami Kebir Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi. Kazada ölen diğer KASKİ çalışanı Ahmet Karaçam'ın ise yarın toprağa verileceği bildirildi.

KARAYOLLARI İNCELEME YAPTI

Bu arada, kazanın meydana geldiği Aşağı Mahalle Erenler Caddesi'nde karayolları ekipleri inceleme yaptı. İnceleme ve enkaz kaldırma çalışmalarının ardından polis yolu trafiğe açtı. Kazanın meydana geldiği noktanın yaklaşık 10 metre yakınında 6 yıl önce meydana gelen bir başka kazada ise 11 kişi hayatını kaybetmiş, 31 kişi yaralanmıştı.

Görüntü Dökümü

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-Cenaze namazlarından görüntü

-Genel detay

Süre: 2 dosya 476 MB

Haber-Kamera: Olcay Düzgün-Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, ()-

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Anne ve çocukları yan yana toprağa verildi

Kahramanmaraş'ta, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari aracın dereye devrilmesi sonucu yaşamını yitiren Ayşe Aksu (35) kızı Zeliha Aksu (12) ve oğlu Mustafa Baki Aksu (7), gözyaşları arasında, yan yana toprağa verildi.

Kaza, dün akşam saatlerinde merkez Onikişubat ilçesinin Kısık Yolu'nda meydana geldi. Hacdan gelen yakınlarını ziyaretten dönen Muhammet Bayrak (38) yönetimindeki 46 ABA 215 plakalı hafif ticari aracın, kontrolden çıkarak dereye devrilmesi sonucu Ayşe Aksu, kızı Zeliha Aksu ve oğlu Mustafa Baki Aksu hayatını kaybetti. Sürücü Muhammet Bayrak (38), Ahmet Aksu (34) Emine Aksu (32), Veli Aksu (15) ve İsmail Aksu (38) ise yaralandı.

Ayşe Aksu ile çocuklarının cenazeleri, yapılan otopsinin ardından bugün yakınlarına teslim edildi. Cenazeler, ilk olarak Ayşe Aksu'nun Kayabaşı Mahallesi'ndeki baba ocağına götürüldü. Helallik alınmasının ardından cenazeler Haydarlı Camii'ne getirildi. Burada düzenlenen törene Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay ile çok sayıda kişi katıldı.

Cenaze namazı öncesi imam, Ayşe Aksu için helallik istedi. İmam, Mustafa Baki ve ablası Zeliha Aksu çocuk oldukları için onlara helallik istemedi. İmamın sırasıyla cenaze namazı kıldırmasının ardından Ayşe Aksu, kızı Zeliha Aksu ve oğlu Mustafa Aksu götürüldükleri Şeyhadil Mezarlığı'nda gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi.

GERİYE GÜLEN FOTOĞRAFLARI KALDI

Ölümleriyle yakınlarını yasa boğan Mustafa Baki ve ablası Zeliha'dan geriye, gülen fotoğrafları kaldı. Öte yandan kazada yaralanan Ayşe Aksu'nun eşi İsmail (38) ve oğlu Veli Aksu (15) ile Ahmet Aksu (34), Emine Aksu (32) ve Muhammet Bayrak'ın tedavilerinin devam ettiği bildirildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, ()-

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Gözaltına alınan babasının peşinden koştu

Zonguldak'ta, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden V.Ç.'nin adliyeye sevki sırasında 5 yaşındaki oğlu T.Ç. annesinin elini bırakıp, babasına koştu. Babasının arkasından adliyeye giren T.Ç., polislere "Babam nerede?" diye sordu. Polisler, T.Ç.'nin kısa süre babasını görmesine izin verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, dün gece saatlerinde düzenlenen 2 uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Düzenlenen ilk operasyonda belirlenen adreste yapılan aramada, evinde, 170 uyuşturucu hap, 20 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirilen V.Ç. polis ekiplerince gözaltına alındı. İkinci operasyonda, 'hırsızlık', 'mala zarar verme', 'resmi belgede sahtecilik', 'kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak', 'tutuklunun kaçması' suçlarından aranan ve 5 ayrı suçtan da yakalama kararı bulunan S.K., gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adliyeye sevki öncesi V.Ç.'nin eşi 3 çocuğuyla adliye önündeydi. Polis otosundan indirilen babası V.Ç.'yi gören T.Ç., "Baba, baba" diyerek peşinden koştu. Adliyeye giren çocuk, polislere "Babam nerede?" diye sordu. Polisler, T.Ç.'nin kısa süre babasını görmesine izin verdi. Şüphelilerin adliyedeki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Görüntü Dökümü

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-Şüphelilerin adliyeye getirilişi

-Şüphelilerin adliyeye girişi

-Şüphelilerden V.Ç.’nin oğlunun ‘Baba’ diyerek arkasından koşması

-Çocuğun adliye binasına girişi

-Adliyeden detaylar

Süre: (1:21) Boyut: (152 MB)

Haber-Kamera: Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, ()-

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Emine Erdoğan'dan Salda Gölü'nde inceleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca ihalesi yapılan Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nü ziyaret etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Burdur Valisi Hasan Şıldak ve ilgili kurumlar ve çeşitli doğa ve çevre dernek yöneticilerinin de katıldığı ziyarette Emine Erdoğan, Millet Bahçesi projesi ile ilgili detayları yerinde inceledi ve Bakan Kurum'dan bilgi aldı. Salda Gölü ve çevresine ait öncesi ve bugünkü haliyle ilgili fotoğrafları inceleyen Emine Erdoğan, Burdur Lisinia Doğa Yaşam Alanı'nda bulunan Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezi'nde veteriner hekim Öztürk Sarıca tarafından tedavisi yapılan bir pelikanı Salda Gölü'nde doğal yaşamına uğurladı. Emine Erdoğan ve Bakan Murat Kurum, gazetecilere açıklamada bulundu.

'GÖRDÜM VE MUTMAİN OLDUM'

Salda Gölü'nün cennet ülkemizin cennet köşelerinden biri olduğunu ve ilk defa karşılaştığını belirten Emine Erdoğan, "Gerçekten çok duygulandım, çok beğendim. Herkesin gelip görmesini tavsiye ediyorum. Ama bize ilk söylendiğinde sayın bakanım böyle şeyler söylemedi. Bize dediler ki 'Burası bakanlık eliyle işte bu hale getirilecek falan, kötü bir hale getirilecek' diye. Ben de bakanıma bunu bildirdim. Dedi ki 'Asla böyle bir şey yok, isterseniz sizi davet ediyorum, Salda Gölü'ne gelin, birlikte gezelim. Önceki halini sonraki halini size göstermek istiyorum.' Gerçekten gördüm ve mutmain oldum. Bütün halkımızın da mutmain olmasını tavsiye ediyorum. O halden bu hale gelişi, hatta belki daha sonra daha da gerilere gidebilir bu. Tespit edilen yerler ihtiyaca göre, çok güzel bir girişim, tebrik ediyorum bakanlığımızı. İnşallah bittikten sonraki halini de sizlerle hep beraber gelip görme imkanımız olur diye düşünüyorum" diye konuştu.

'BEN GÜVENİYORUM SAYIN BAKANIMA'

Bakan Kurum'un projeye ilişkin açıklamalarının tatmin ettiğini belirten Emine Erdoğan, "Ben güveniyorum sayın bakanıma. Şu andaki araba park yeri 500-600 metre, gerekirse daha geriye de çekilebilir. Yer yer çünkü aynı yapı, her yerde aynı değil beyaz kumlar, daha dar veya geniş yerler vardır, ona göre genişleyip daralabilir. Halkımız bir araya geldiği zaman arabalarını gölün dibine kadar artık çekmeyecek. İhtiyaçlarını giderebilecekleri, yemek yiyebilecekleri belki bir restoran, duş alabilecekleri modern yerler ama tabii ki hem görüntü olarak buraya zarar vermeden, tahtadan basit yerler olacak diye bakanımız söyledi. Ben kendisine güveniyorum ve tebrik ediyorum. Ben mutmain oldum halkımız da mutmain olsun" dedi.

'PELİKANI İLK DEFA ELİME ALIYORUM'

Lisinia Doğal Yaşam Alanı Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezi'nde veteriner hekim Öztürk Sarıca tarafından tedavisi yapılan ve birlikte Salda Gölü'nden doğal yaşamına gönderilen pelikanla ilgili de konuşan Erdoğan, "Pelikanı da ilk defa elime alıyorum, ne kadar güzel bir hayvan, gerçekten çok güzel, bu özelliğini de burada keşfetmiş olduk. Ben bilmiyordum, böyle bir özelliği de var buranın, pelikan görmek isteyenler de gelip görebilir" diye konuştu.

'SIFIR ATIKLA HEM İSRAF ÖNLENECEK HEM İSTİHDAM SAĞLANACAK'

Emine Erdoğan'ın her zaman çevre projelerine destek olduğunu belirten Bakan Murat Kurum ise, "Ne zaman bir çevre projesi olsa bizi ve diğer projeleri yalnız bırakmadılar. Ben kendisine çok teşekkür ediyorum. Tüm dünya kadınlarına örnek olmuş, sıfır atık projesini himayelerinde başlattılar ve hem israfa hem doğal kaynaklarımızın kullanılmasına hem de istihdam yaratılmasına sebep oldular. Biz de bakanlığımız projeleri çerçevesinde tüm şehirlerimizde sıfır atık projesine geçmiş olacağız ve bu çerçevede projelerimizi hızlı, kararlı bir şekilde yapıp israfı önlemiş olacağız. Yılda 20 milyar lira tasarruf, 100 bin kişiye de doğrudan istihdam sağlayacağımız projeyi de tüm şehirlerimizde uygulamış olacağız" dedi.

Özel çevre koruma bölgelerinin 2023 yılına OECD verilerine göre nüfusun, yüzölçümünün yüzde 17'si olacak şekilde hazırlandığını ve doğal alanları koruyacak bir projenin gerçekleştirildiğini belirten Bakan Kurum, "Bugün Salda'mızın doğal güzelliklerini korumak ve bize bırakılmış bu emanetleri gelecek nesillere en iyi şekilde aktarmak için buradayız. 14 Mart 2019 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın onayıyla Salda bölgesindeki göl yüzeyi 44 kilometrekareyi 7 kat artırarak, 295 kilometrekarelik Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇK) ilan ettik. Daha önce 5 bin 998 hektar olan sit alanımızı artırarak yaklaşık 1,5 kat, 8 bin 500 hektara çıkardık. Amacımız bu bölgede yapılaşmaya hiçbir şekilde müsaade etmemek. O yüzden ÖÇK bölgesini geniş bir alanda ilan ettik. Bu alandaki tüm imar hareketini de takip ediyor olacağız" diye konuştu.

Salda Gölü'nün 184 metre derinlikte ve magnezyum yönünden çok zengin olduğunu belirten Bakan Kurum, şöyle konuştu:

"O yüzden beyaz kumsallarıyla Maldivlere benzetilen, bizim de açıkçası Saldivlerimiz. Burdur ilimizdeki bu doğal güzelliğimizi inşallah koruyacak çok daha güzel projeleri hayata geçireceğiz. Gölümüzün etrafında 301 sucuk ve karasal endemik bitki türü yer alıyor. Yine göç yolları üzerinde ve 38 farklı kuş türüne ev sahipliği yapan önemli bir değerimiz. Niye böyle bir projeye başladık? Daha önceki hali beyaz kumsal dediğimiz alana kadar araçlar giriyordu ve vatandaşımız araç içerisinde ihtiyaçlarını gidermek suretiyle hem araçların hem de ihtiyaç giderecek alan olmaması sebebiyle vatandaşımız buraya kadar giriyordu. Sonrasında valilik eliyle bakanlık olarak bir düzenleme yaptık. Beyaz kumsal dediğimiz kıyı ile 500-600 metrede, yapılaşma ve araç girişine müsaade etmeyecek çalışma yaptık. Koyduğumuz bariyerlerle araçlar 500-600 metre kıyıdan uzakta park edilebiliyor."

'BETONLAŞTIRMAYACAĞIZ'

Proje öncesinde çöplerin toplanmadığını, etrafa dağınık haldeyken, bugün çöplerin düzenli alındığını, tertemiz bir hale dönüştüğünü kaydeden Bakan Kurum, şunları söyledi:

"Bakanlığımızın vidanjörü ile düzenli atık suların toplandığı bir hale dönüştürdük. Proje sonrasında da çok daha iyi bir düzenleme olacak. Salda Gölü'ndeki değişimi göstermek adına proje öncesindeki barakalar, çadırlar, konteynerlerin görüntülerinden şimdi geçici olarak vatandaşımızın günlük ihtiyaçlarını karşılayacakları dinleme alanları, mescit ve sağlık ihtiyaçlarının giderilebileceği alanlar, soyunma kabinleri dışında herhangi bir yapı olmadı. Projede de bu yapıların dışında herhangi bir yapı yapılmasına müsaade etmeyeceğiz. Hiçbir şekilde burayı betonlaştırmayacağız, asfastlaştırmayacağız. Doğal malzemelerle çivi dahi kullanmamak üzere, sadece araçların düzenli parklarını yapabildiği ve insanlarımızın geldiğinde huzurlu, mutlu bir şekilde Saldamızın doğal güzelliklerini izleyebildikleri, koruyarak gelecek nesillere aktarabildikleri bir proje dışında hiçbir şey yapmayacağız. Yapılmasına da müsaade etmeyeceğiz."

Görüntü Dökümü:

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- Emine Erdoğan açıklama

- Murat Kurum açıklama

- Genel detaylar

Haber: Mehmet ÇINAR- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/BURDUR, ()

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Pamuk üreticileri en az 1.25 TL prim desteği istiyor

Adana'da kooperatif temsilcileri ile üreticiler, henüz hasadı başlamayan pamuk primlerinde gerekli düzenlemelerin bir an önce yapılmasını ve üreticilere kilogram başına en az 1 lira 25 kuruş destekleme verilmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkan Vekili Ahmet Bahadır Sezgin'in de aralarında bulunduğu Akdeniz bölgesindeki il ve ilçelerin ziraat odası temsilcileri ve pamuk üreticileri, Adana'da buluştu. Grup adına konuşan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, pamuğun tekstil, konfeksiyon, yağ, biyodizel, ham madde, yem alanlarında kullanıldığına dikkat çekerek, Türkiye'de 5.2 milyon dekar alanda ekildiğini ve 2,6 milyon ton elde edildiğini söyledi. Son 2 yılda üretimin artmasına rağmen tüketimi karşılama oranının yüzde 60'larda kaldığını belirten Doğan, aradaki farkın ithalatla karşılandığını söyledi. Gümrük vergilerinin artırılmadığı için iç piyasa pamuk fiyatlarının dünya fiyatlarından doğrudan etkilendiğine vurgu yapan Doğan, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının dünya genelinde pamuk fiyatının düşmesine neden olduğunu kaydetti. Doğan, henüz Türkiye'de hasadın başlamamasına rağmen kütlü pamuğun kilogram fiyatının Güneydoğu Anadolu bölgesinde 2 lira 70 kuruş ile 3 lira arasında, Ege bölgesinde 3 lira 40 kuruş ile 3 lira 70 kuruş arasında, Çukurova bölgesinde ise 2 lira 90 kuruş ile 3 lira 10 kuruş arasında olacağının görüldüğünün altını çizdi. Gübrede yaklaşık yüzde 60, elektrikte yüzde 70, ilaçta yüzde 100'ün üzerinde fiyat artışı olduğunu kaydeden Doğan, 2019 yılı Destekleme Tebliği'nin bir an önce açıklanması gerektiğini anlattı. Pamuk primlerinde gerekli düzenlemenin bir an önce yapılması gerektiği söyleyen Doğan, pamukta sürdürülebilirlik için sanayicinin pamuğunu iç piyasadan temin etmesinin teşvik edilmesi gerektiğine dikkat çekti.

KOTADAN VAZGEÇİLMELİ

Pamuk üreticilerinin beklentilerini de anlatan Doğan şunları kaydetti:

"Prim, kilogramda en az 1 lira 25 kuruş olacak şekilde belirlenmeli ve pamuğunu satan üreticinin primi hemen ödenmelidir. Üreticimizin mağduriyetini giderilmesi ve üretimde kalabilmesi için prim desteğinde dekara üst sınır olarak 500 kilogram kota getirilmesi uygulamasından vazgeçilmelidir. Üreticilerimizin hasat ettiği pamuğun tatminkar bir fiyatla alınması için Çukobirlik, TARİŞ, Antbirlik gibi kooperatiflerin devreye girmesi gerekmektedir. İthal ürünün ucuzlaması, yerli pamuğun kullanılmasının tamamen önüne geçmiştir. Bu nedenle pamuk ithal eden kullanıcılara ithal ettiği pamuk miktarının yüzde 25'i kadar yerli üretim kullanma zorunluluğu getirilmelidir."

Görüntü Dökümü

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-Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkan Vekili Ahmet Bahadır açıklaması

-Pamuk tarlası

-Pamuk

-Genel ve detaylar

SÜRE: 04'00" BOYUT:444 MB

Haber: Nuri PİR-Kamera:Eser PAZARBAŞI/ ADANA,()

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Malkara'da, '500 kilo altın var' iddiası resmi kazı başlattı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yaşayan Nevriye Köroğlu, evinin yanındaki bahçede yaklaşık 500 kilo altında bulunduğu iddiaları üzerine, aldığı resmi izinle kazı çalışması başlattı. Kazı çalışmaları güvenlik önlemleri alan jandarma ekiplerinin gözetiminde iş makineleriyle sürdürülüyor.

Malkara'nın Gönence Mahallesi Mezarlık Mevkii'nde yaşayan Nevriye Köroğlu, oturduğu müstakil evinin bahçesinde define olduğu söylentileri üzerine resmi izin alarak, boş arazide kazı çalışması başlattı. Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Mal Müdürlüğü ve Malkara İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinden oluşan komisyon gözetiminde, öğle saatlerinde başlatılan kazı çalışması, iş makineleriyle sürdürüldü. 500 kilo altın olduğu iddiasını duyan mahalle sakinleri de bölgede toplanarak, kazı çalışmalarını merakla takip etti.

'6 METRE KAZDILAR'

Gönence Mahalle Muhtarı Bayram Ali Ayten, kazı çalışmalarının 5 - 6 metre derinlikte sürdürüldüğünü belirterek, "Mahalle halkımızdan olan Nevriye Köroğlu, izinlerini alarak resmi kazı çalışması başlattı. Mahallemizde kolluk kuvvetleri eşliğinde resmi define kazısı başladı. İddiaya göre, burada 400-500 kilo altın çıkacağı söyleniyor. Buradan altın çıkarsa çok iyi olur. Bizim mahalle insanları faydalanır mı, faydalanmaz mı, onu zaman gösterecek. Tabi ki köyümüzün çocuğuysa mahallemize de faydası olur. Çıkarsa çok seviniriz. Şu anda 5- 6 metre kazdılar, daha kazacaklar. Çalışmalar hızla devam ediyor" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Kazı yapılan bölge

İş makinesinin

Jandarma ve devlet görevlilerin gelişi

Kazı çalışmalarının başlaması

İş makinesinin çalışması

Açılan çukurdan detaylar

Mahalle Muhtarı Bayram Ali Ayten'in konuşması

Haber-Kamera: Murat YAYIN/ MALKARA(Tekirdağ),() -,

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Çanakkale'de 48 kaçak göçmen yakalandı



Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde yurt dışına çıkmaya hazırlanan 48 kaçak göçmen yakalandı.

Eceabat ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Kumköy köyündeki ormanlık alana operasyon düzenledi. Operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Semadirek Adası'na gitme hazırlığında bulunan, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 46'sı Afganistan, 2'si İran uyruklu 48 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

HABER: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, ()

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