DHA YURT BÜLTENİ - 11

Ayvacık'ta 51 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 51 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesi açıklarında devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, hareket halinde bir lastik bot tespit etti. Ekipler tarafından durdurulan botta, Midilli Adası'na gitmeye çalışan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 51 kaçak göçmen yakalandı.

Küçükkuyu’daki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirilen 51 kaçak göçmen, buradaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Görüntü Dökümü

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-Sahil Güvenlik botu ile getirilen ve bottan indirilen kaçaklardan görüntüler.

Haber-Kamera: Dilara ERDİNÇ/AYVACIK (Çanakkale), ()

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Erzurum'da Zafer Bayramı kutlandı

Erzurum'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü, düzenlenen törenle kutlandı.

Havuzbaşı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk konulması ile başlayan tören, Kent Meydanı'nda devam etti. Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve 9'uncu Kolordu Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı, törene katılan asker ve halkın bayramını kutladı. Günün anlamını belirten konuşmaların ve şiirlerin okunması ardından Büyükşehir Belediyesi Mehtaren Bölüğü'nün marşları izleyenleri coşturdu. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Erzurum Şube Başkanı Salih Mesci'nin günün anlam ve önemini belirten konuşmasından sonra öğrenciler Zafer Bayramı konulu şiirler okudu.

Görüntü Dökümü

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-Vali Kolordu Komutanı ve Büyükşehir Belediye başkanının halkı selamlaması

-Mehteran Konseri

-Askeri geçit töreni

SÜRE: 03.37 BOYUT: 406 MB

Haber-Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,()

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Amasya'da Zafer Bayramı coşkusu

AMASYA'da 30 Ağustos Zafer Bayramı, düzenlenen törenlerle kutlandı.

Amasya'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü kutlamaları, Yavuz Selim Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı. Ardından saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Törene Amasya Valisi Osman Varol, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Fatih Akpınar, Amasya Belediye Başkan Vekili Cahit Aktaş, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. Amasya Valiliği'nde tebriklerin kabulünden sonra ikinci program Yavuz Selim Meydanı’nda devam etti. Vali Varol, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Akpınar ve Başkan Vekili Aktaş vatandaşların ve tören birliklerinin bayramını kutladı. Sonrasında Türk Silahlı Kuvvetleri adına bir subayın konuşması ve günün anlamına ilişkin şiirin okunmasıyla program devam etti. Program, askeri birliklerinin geçit töreni ile sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yavuz Selim Meydanı Çelenk detay

-Halkın bayramının kutlanması detay

-Çeşitli etkinlikler detay

-Diğer detaylar

Haber-Kamera: Sinan HARMANCI/AMASYA, ()

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Samsun'da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

Samsun'da 30 Ağustos Zafer Bayramı düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı.

Samsun'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama programı, Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törenle başladı. İlk olarak Samsun Valisi Osman Kaymak, Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı. Ardından saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Anıt şeref defterini imzalayan Vali Kaymak bir konuşma yaptı. Ardından kutlama programı Cumhuriyet Meydanı’nda devam etti. Törende, öğrenciler 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili şiirler okudu, halk oyunları gösterileri yapıldı. Muhteber Yılmaz isimli kadın halk müziği eşliğinde tören alanında dans etti. Askeri Bando ekibinin mini konser verdiği sırada tören alanında bulunan 9 yaşındaki Mehmet Emre Çalışkan’ı gören bando şefi, küçük çocuğu yanına aldı. Ardından elindeki ‘Baton’ isimli şef çubuğunu küçük çocuğun eline verdi. Sonrasında bandoyu küçük çocukla birlikte yönetti. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama programı tören geçişiyle sona erdi.

Görüntü Dökümü

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-Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması

-Saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okunması

-Cumhuriyet meydanı'ndaki törenden detaylar

-Küçük çocuğun garnizon bandosunu yönetmesi

-Dans eden Muhteber Yılmaz'dan detay

-Tören geçişi

-Detaylar

Haber-Kamera:Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY/SAMSUN, ()

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Çanakkale’de Zafer Bayramı kutlandı

Çanakkale'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

Törenler Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı’na çelenklerin sunulmasıyla başladı. Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Levent Kerim Uça ile Çanakkale Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan, Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı. Daha sonra da saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Vali Orhan Tavlı, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Levent Kerim Uça ve Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, valilik makamında tebrikleri kabul etti.

Ardından, Kordon Boyu'ndaki törenlere geçildi. Protokol üyeleri törene katılan asker, muharip gaziler ve vatandaşların 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı. Saygı duruşunun ardından, İstiklal Marşı okundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği Zafer Bayramı mesajı okunduktan sonra Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) adına Binbaşı Anıl Yeşilyuva konuşma yaptı.

Kutlamalar, şiirlerin okunması, halk oyunları gösterisi ve resmi geçit töreni ile son buldu.

Görüntü Dökümü

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-Atatürk Anıtı'ndaki çelenk sunma töreninden genel ve detay görüntüler.

-Kordonboyundaki törenden genel ve detay görüntüler.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ-Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, ()

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Bitlis ve Hakkari'de zafer bayramı törenle kutlandı

Zafer Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü, Bitlis ve Hakkari'nin ilçelerinde düzenlenen törenlerle kutlandı.

Bitlis'te Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen kutlama törenine, Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Belediye Başkan Vekili Necmi Menteş, askeri erkan, kurum amirleri, halk ve öğrenciler katıldı. Tören, Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı ile günün anlam ve önemini anlatan şiirler okundu. Programın ardından, Bitlis Valisi Çağatay, makamında kutlamaları kabul etti.

YÜKSEKOVA'DA ZAFER BAYRAMI COŞKUSU

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları ise Kaymakamlık binası önünde yapıldı. Törene Yüksekova Kaymakamı Osman Doğramacı, Yüksekova Garnizon Komutanı Albay Hasan Koyuncu, Yüksekova Emniyet Müdürü Haluk Baş, STK temsilcileri ve kurum amirleri katıldı. Şiirlerin okunmasının ardından yapılan konuşmalardan sonra program, 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nda devam etti.

ŞEMDİNLİ'DE DE COŞKUYLA KUTLANDI

Hakkari'nin Irak sınırındaki Şemdinli ilçesinde, Zafer Bayramı'nın 97'inci yıl dönümü kutlama töreni de Kaymakamlık binası önünde düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Atatürk Anıtı'na çelenkler konuldu. Törene Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven, 34'üncü Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Rafet Kılıç, Cumhuriyet Savcısı Ebru Kartal, Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve halk katıldı. Programın ardından,Şemdinli Kaymakamı Güven, makamında kutlamaları kabul etti.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, Hakkari merkez, Çukurca ve Derecik ilçeleri ile Bitlis'in ilçelerinde de gerçekleştirildi.

Görüntü Dökümü

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BİTLİS

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-Zafer Bayramı törenine katılanlar

-Törende Atatürk anıtına çelenklerin sunulması

-Detaylar

ŞEMDİNLİ

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-Kaymakamlık binası önündeki çelenk sunma töreni

-Törene katılanlar

-Detaylar

YÜKSEKOVA

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-Kaymakamlık binası önündeki tören

-Törende Atatürk anıtına çelenklerin sunulması

-Törenden genel ve detaylar

Haber-Kamera: Özcan ÇİRİŞ- Yaşar KAPLAN- Azer DEMİR/BİTLİS, HAKKARİ, ()-

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Batman'da Zafer Bayramı coşkusu

Batman'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü, düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.

Batman Valiliği'nce, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü için düzenlenen etkinlikler, valilik bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Ardından, Vali Hulusi Şahin, makamda tebrikleri kabul etti.

Tebrik kabulünün ardından kutlamalar, Valilik önünde düzenlenen etkinliklerle devam etti. Tören aracına binen Vali Hulusi Şahin beraberindeki Garnizon Komutan Vekili Hava Albay Halil İbrahim Yüksel ile birlikte halkı selamladı. Program, öğrencilerin sergilediği çeşitli etkinliklerin ardında son buldu.

Görüntü Dökümü

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Vali ve protokolun çelenk töreni

Vali Hulusi Şahin tebriklerin kabul etmesi

Vali ve Garnizon Komutanı halkı selamlaması

Halk oyunları gösterisi

Tören geçidi

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 145 MB

Haber-Kamera: Reşat YİĞİZ/BATMAN,()

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Girdikleri evden televizyon ve tablet çalan hırsız yakalandı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bir eve balkondan girerek 5 bin lira değerinde televizyon ve tablet çalan 2 şüpheliden 1’i yakalandı.

Olay Mayıs ayında Hacı Osman Mahallesi’nde meydana geldi. Gece saatlerinde bir apartmanın 2. katındaki eve kimsenin olmadığı sırada giren 2 şüpheli ev içerisinde bulunan televizyon ve tableti çalarak olay yerinden uzaklaştı. Ev sahibinin durumu fark etmesi üzerine olay polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelerek çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevrede bulunan güvenlik kamerası ve MOBESE kayıtlarını inceleme altına aldı. Yapılan incelemelerde 2 şüphelinin geldiği otomobilin plakasını tespit eden polis, şüphelilerden birinin daha önce hırsızlık suçundan sabıka kaydı bulunan Z.Y.(21) olduğunu belirledi. Yapılan adres tespitinin ardından Z.Y.’nin İstanbul Bağcılar’da bulunan evine baskın düzenleyen polis, Z.Y.’yi gözaltına alarak Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirdi. Burada tamamlanan işlemlerinin ardından Z.Y. adliyeye gönderildi. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Alişan KOYUNCU-Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),()

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HES kanalı patlamasında, yaralıları kurtaran itfaiye ekibi ödüllendirildi

SİVAS'ın Koyulhisar ilçesinde D-100 kara yolu yakınındaki Hidroelektrik Santrali'nin (HES) kanalı patlaması sonucu 6 yaralıyı kurtaran Suşehri Belediyesi İtfaiye ekibi ödüllendirildi.

Koyulhisar ilçesinde D-100 kara yolu yakınındaki Hidroelektrik Santrali'nin (HES) kanalı patlaması sonucu 6 yaralıyı kurtaran itfaiye amiri ve ekipler, Suşehri Kaymakam Vekili Çağlar Partal tarafından ödüllendirilerek başarı belgesi verildi. Olay yerinde yaşananları anlatan Suşehri Kaymakam Vekili Çağlar Partal, "Suşehri Belediyesi İtfaiye ekiplerini görünce rahatladım. Çünkü daha önce yaşanan olaylarda da çalışmalarına şahit oldum. Olay yerinde de itfaiye ekiplerinin soğukkanlı bir şekilde olaya müdahale ederek 6 yaralıyı kurtardılar. Onlar orada olmasaydı, muhtemelen 6 vatandaşımızı oradan alamayabilirdik. Vatandaşlarımızın kurtarılmasında çok önemli çalışmaları oldu. Tebrik ediyorum" dedi. İtfaiye Amiri Yalçın Kırılmaz ise "Boğulma olaylarına ekibimizle birlikte biz müdahale ediyoruz. Bu ekibimiz malzeme yönüyle güçlendirilirse ben daha da faydalı olacağına inanıyorum. Eksikliklerimiz giderilirse, ben inanıyorum ki bu tür olaylara bir an önce müdahale ederiz. Ben ekibim adına bizlere verilen başarı belgesi için teşekkür ediyorum" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Kaymakam Partal2ın konuşması

-İtfaiye amirinin konuşması

-Ödüllerin verilmesi

-Genel Detay

(478 MB)

Haber-Kamera:Hüseyin ÇİÇEK- Oğuzhan ÇİFCİ/SUŞEHRİ (Sivas), () -