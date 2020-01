DHA YURT BÜLTENİ - 11

Beytüşşebap'ta yolcu minibüsü devrildi: 5 yaralı



Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp şarampole yuvarlanan yolcu minibüsündeki 5 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Beytüşşebap ilçesinde meydana geldi. Beytüşşebap'tan, Şırnak merkeze yolcu taşıyan Erman Argan yönetimindeki 21 BG 731 plakalı minibüs, yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada minibüsteki 5 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, ilk müdahalede bulundukları yaralıları ambulanslarla Beytüşşebap Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan yaralılardan Savaş Arağan ve Kader Bal, Şırnak Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Alkol komasına giren diş hekimi Betül öldü, meslektaşı ve doktor tedavide (2)



KÖPEKLERLE UYUŞTURUCU ARANDI

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, yılbaşı kutlaması yapan arkadaş grubundan diş hekimi Betül Karaayvaz'ın (26) iddiaya göre alkol koması nedeniyle ölmesi, 2 arkadaşının ise hastanelik olması üzerine başlatılan polis soruşturması sürüyor. İl Emniyet Müdürlüğü'nün özel eğitimli narkotik dedektör köpekleri, evde uyuşturucu madde araması yaptı. Ancak herhangi bir uyuşturucu madde bulunamadığı öğrenildi. Ayrıca Karaayvaz ve komaya giren Süleyman Ali Y.'nin otomobilleri, incelenmek üzere çekiciyle emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Mahalle sakinlerinden İbrahim Biçer, "Biz dün gece eve 00.00'da geldik. Gençleri, saat 21.00 gibi dışarıda görmüşler. Sonra gören olmamış. Biz de sabah polis arabalarını görünce olayı öğrendik" dedi.

Soma'daki termik santral mühürlendi (2)

NAKLİYECİLER ÇÖZÜM İSTEDİ

Manisa'nın Soma ilçesindeki termik santralin verilen 1 aylık süreye rağmen bacalara filtre takılmasısı nedeniyle mühürlenmesinin ardından nakliyeciler kontak kapattı. Soma Nakliyeciler Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Şeref Ergene (51), santrale kömür taşıyan kamyoncuların kurumun faaliyetinin durdurulması üzerine kontak kapattığını söyledi. Ergene, "1500 kamyonla hizmet veren kooperatifimiz ciddi derece mağduriyet yaşamakta. Bu termik santral tam kapasite çalıştığında, günde 20 bin tonun üzerinde kömür tüketmekte. Bu kömürleri doğal olarak biz taşıyorduk. Burada ekmek yiyen yüzlerce insan vardı. Yetkililerden bu işin bir an önce çözüme kavuşturulmasını istiyoruz" dedi.

KAMYONCU ESNAFI DERT YANDI

Kooperatif üyelerinden Ahmet Yıldız (45) "Soma'da 108 bin nüfus var. Bu nüfusun yüksek bir bölümünün geçim kaynağı, maden ve termik santrale dayalı. Bu termik santral, Soma için olmazsa olmazlar arasında. Değerli devlet büyüklerimizden, bu sorunun bir an önce çözülmesini istiyoruz. Buradaki kamyonların yüzde 80'inde şoför çalışıyor. Bunların aileleri, araç sahipleri derken mağduriyet oranı çok yüksek bir boyutta" diye konuştu.

Metin Güven (41) de termik santralin kapanmasının Soma'nın bitmesi anlamına geldiğini öne sürerek, şöyle konuştu:

"Biz bu işimize güvenerek binlerce lira borcun altına girdik. Burasının kapanmasıyla dün geceden itibaren araçlarımızın kontaklarını kapattık. Lütfen sesimize kulak verin. Bu iş böyle giderse, bizi kötü günler bekliyor olacak."

Nakliyecilerden Saim Kurt (55) ise "Karara saygı duyuyoruz ama biz kamyoncu esnafıyız. Biz vergilerimizi ödemeye zorlanırken, geçim kaynağımız olan bu santralin durması bizi hayal kırıklığına uğrattı. Burası tamamen kapanmasın, yavaş yavaş çalışmaya devam etsin. Buraya filtre takılmasın demiyoruz ama biz çok mağdur olduk. Yetkililerden bir an önce bu sese kulak vermesini istiyoruz" dedi.

'ŞU AN ISITMA SULARIMIZ KESİLDİ'

Manisa Büyükşehir Belediyesi Soma Koordinatörü ve Bölgesel Isıtma Sistemi Merkezi Sorumlusu Can Doğan Cansever, termik santralin kapanması sonrası ortaya çıkan ısınma sorununa dikkat çekerek, "Biz termik santral yardımıyla kurduğumuz sistemle 1 milyon 300 bin metrekare kapalı alan ısıtıyoruz. İlçe genelinde 12 bin abonemiz var. Toplam 40 bin kişi bu yöntemle ısınıyor. Büyükşehir Belediyesi olarak geçtiğimiz günlerde Ankara'ya giderek, Çevre ve Şehirciliği Bakanlığı'na konuyla ilgili hassasiyeti rapor olarak sunduk. Ancak ülke genelinde alınan bir karar olduğu için şu an ısıtma sularımız kesildi. İnşallah bu süreç kısa süre içerisinde çözülür ve vatandaşlarımız mağdur olmaz" diye konuştu.

Bölgesel ısıtma sisteminden gelen suyla ısınma ihtiyacını sağlayan üniversiteli Ahmet Nalçakan (21), "Isıtma suyu ile ısınıyorduk. Dün geceden beri sularımız sıcak akmıyor. Evimiz soğuk. Bunun bir an önce çözümlenmesini istiyoruz. Lütfen yetkililer bizi duysun" dedi.

Arif Günaydın (63) da "Bu sıcak suyun kesilmemesi gerekiyor. Gerçekten çok mağdur olduk. Yardım edilmesi gerekiyor. Sıcak sularımızı geri istiyoruz" diye konuştu.

=============================

Büyük ikramiye şakası psikolojisini bozdu

BURSA'nın İnegöl ilçesinde arkadaşlarının şaka yapmak amacıyla sosyal medyadan Milli Piyango büyük ikramiyesinin kendisine çıktığını duyurduğu İsmail Çelik, zor anlar yaşadı. Telefonları saatlerce susmayan Çelik, psikolojisinin bozulduğunu söyledi.

Milli Piyango'nun büyük ikramiyelerinden birinin Bursa'nın İnegöl ilçesine çıkması halkta merak uyandırdı. Arkadaşlarının sosyal medyada şaka amacıyla büyük ikramiye talihlisi olduğunu duyurduğu çay bahçesi sahibi İsmail Çelik, bu nedenle zor durumda kaldı. Çelik'e çok sayıda telefon gelirken, iş yerini de erkenden kapatarak evine gitti. Kendisinin tanımadığı numaralardan arandığını söyleyen Çelik, "Arkadaşlar sosyal medyadan şaka yapmışlar. Bu yüzden telefonlarım susmuyor. İş yerini erkenden kapatıp gitmek zorunda kaldım. Telefonlar gelmeye başladı. Aramayan kalmadı tebrik için. Bana ulaşamayanlar ailemi aramışlar. Ben bilet bile almadım. Bana ikramiye falan çıkmadı. Arkadaşlarımın şaka kurbanı oldum. Psikolojim bozuldu" diye konuştu.

=============================

Karadeniz'de balık azlığı fiyatlara yansıyor

KARADENİZ'de avlanan balık miktarının giderek azalması, tezgahlardaki fiyatlara da yansıyor. Samsun'da vatandaşlar balığın uzuzmalasını beklerken, balıkçılar ise hızlı başlayan sezonun erken biteceğini söyledi.

Balıkçıların 1 Eylül'de 'vira bismillah' diyerek, başladığı av sezonu devam ederken, Karadeniz'de 1 haftadır avlanan balık miktarının giderek azalması, balık fiyatlarının da yükselmesine neden oldu. Samsun'da balıkçı tezgâhlarını ağırlıklı olarak barbun, mezgit ve istavrit doldururken, vatandaşlar da artan fiyatlardan yakınıyor. Balıkçılar, hamsi sürülerinin daha soğuk olan kuzeye yönelip, Gürcistan'a geçtiğini, bu nedenle hamsi avının da azaldığını söyledi. Balık avının azalması ve fiyatlardaki artış, hem balıkçıları hem de vatandaşları memnun etmiyor. Vatandaşlar balığın uzuzmalasını beklerken, balıkçılar ise hızlı başlayan sezonun erken biteceğini belirtti.

'HAMSİ BU YIL KÜÇÜK VE AZ'

Balıkçı Ahmet Aydemir, avlanan balık miktarında büyük sıkıntı olduğunu söyleyerek "Denizden balık çıkmıyor. Çiftlik balıkları olmasa tezgâhları kapatacağız. Mezgitin kilosu 40, barbunun kilosu 50 TL, buzhane hamsisinin kilosu 15 TL, istavrit ve tirsi kilo 20 TL. Fiyatlar çok yüksek. Sezon hızlı başladı ama çabuk bitiyor diyebiliriz. Şuan durum hiç iç açıcı değil. Belirli bir kesime hitap ediyoruz garibanın balık yeme şansı hiç yok. Gelen fiyatları soruyor almadan gidiyor fiyatlar yüksek diye. Özellikle hamside de çok sorun var. Önceki yılarda hamsi avı Ekim'de başlıyordu Mart'ın sonuna kadar devam ediyordu. Bu yıl hamsi çok küçük ve az. Eylül'ün ortalarında hamsi sezonu başladı Aralık ayında bitti. 15 gündür hamsi yok. Hep buzhane hamsisi satıyoruz. Fiyatların bundan sonra düşeceğini zannetmiyorum. Ne yazık ki sezonu böyle kapatabiliriz" dedi.

