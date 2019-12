DHA YURT BÜLTENİ-11

Babasını dövüp evden attı, kendisini eve kilitleyip yangın çıkardı

KAYSERİ'de, epilepsi hastası Adem Arslan (45), tartıştığı babası Niyazi Arslan'ı (67) döverek, evden dışarı çıkardı. Adem Arslan, daha sonra birlikte yaşadıkları evde yangın çıkararak, kendisini de içeri kilitledi. Alevler, itfaiye ekiplerince söndürülürken, evden baygın kurtarılan Arslan, hastaneye kaldırıldı.

Olay, öğle saatlerinde, merkez Melikgazi ilçesine bağlı Selçuklu Mahallesi Öncüler Sokak'ta bulunan 2 katlı binanın giriş katında meydana geldi. Epilepsi hastası olan Adem Arslan, bilinmeyen nedenle babası Niyazi Arslan ile tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Arslan, babasını döverek, evden dışarı çıkardı. Arslan, daha sonra anne ve babası ile yaşadığı evin camlarını sandalyeyle kırdı. Salonda yangın çıkaran Arslan, kendisini yatak odasına kilitledi. Alevleri gören komşular, itfaiyeye haber verdi.

CAMLARI KIRDI, EVDE YANGIN ÇIKARDI

İtfaiye ekipleri gelene kadar bina sakinleri, bahçede bulunan hortum ve yangın tüpü ile kırık camdan yangını söndürmeye çalıştı. Bu sırada gelen polis ekipleri de balyoz ve levye ile evin çelik kapısını kırarak, içeri girdi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye görevlileri de yangına müdahale etti. Adem Arslan, polis ekiplerince yatak odasının kapısı kurtarılarak, içeriden baygın kurtarıldı. Sağlık görevlileri, Arslan'ı ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Oğlu tarafından dövülen ve kulağından yaralanan Niyazi Arslan'a ise olay yerindeki sağlık ekipleri müdahale etti. Evdeki yangın, itfaiye görevlilerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Öte yandan Adem Arslan'ın, 2 gün önce de yine babasını dövdüğü iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Pistten çıkan uçak, kaderine terk edildi

TRABZON Havalimanı'na geçen yıl iniş yaparken kontrolden çıkıp, denize 25 metre kala yamaca saplanan ve bir daha uçamayacağına karar verilmesinin ardından 'Millet kıraathanesi' yapılmak üzere Yomra ilçesine götürülen Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, konulduğu pazar yerinde kaderine terk edildi. Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, birçok proje üzerinde çalışıldığını, ancak kesin karar vermediklerini söyledi. İlçe sakinleri ise akıbeti merak konusu olan yolcu uçağıyla ilgili projenin hazırlanarak hayata geçirilmesini istiyor.

Trabzon'da 13 Ocak 2018'de, Trabzon Havalimanı'na iniş yaptığı sırada denize 25 metre kala yamaca saplanan ve bir daha uçamayacağına karar verilen Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, 'Millet kıraathanesi' yapılmak üzere özel olarak hazırlanan vinç ve TIR yardımıyla, Yomra ilçesine götürüldü. Pazar yerine konulan 35 metre uzunluğunda, 18 ton ağırlığındaki uçak, planlanan proje hayata geçirilmeyince kaderine terk edildi. İlçe sakinleri, pazar alanında hafriyat ve çöpler arasında çürüyen uçakla ilgili hazırlanacak projenin bir an önce hayata geçirilmesini istiyor.

'BAŞIMIZA DERT OLDU'

Yomra Belediye Başkanı İYİ Partili Mustafa Bıyık, başlarına dert olduğunu belirttiği uçak için birçok proje üzerinde çalışıldığını, ancak kesin karar vermediklerini söyledi. Bıyık, "Belediye olarak şu an uçağı değerlendirebilecek bir durumda değiliz. Güvenlik gerekçesiyle gövdesinde önlemler aldığımız uçak, hurdaya dönmüş durumda. Yaptığımız çalışmalarla, uçağın 1,5 milyon TL'ye yakın bir masrafı çıktı. Yomra Belediyesi olarak açıkçası bu parayı uçağa harcamayı düşünmüyoruz. Başka fikirleri de büyükşehir belediyesiyle paylaştık. Uçak orda duruyor, bizim de başımıza dert oldu" dedi.

'MİLLET BAHÇESİNE ÇOK YAKIŞIR'

İlçe esnafından Hasan Cemil Murat, uçağın kütüphaneye dönüştürülmesini istediklerini söyleyerek, "Bu Yomra'nın malı. Belediyenin değişmesi bir şeyi değiştirmez. Çok güzel bir kütüphane, millet bahçesine yakışır kafeterya türü bir şey yapılabilir" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİ OLUŞTURUYOR

İlçe sakinlerinden Sinan Özcan ise, uçağa ne yapılacaksa bir an önce yapılması gerektiğini dile getirerek, "Biraz askıya alınmış gibi olabilir ama bence yeni nesil gençleri telefonlardan kurtarmak için kütüphane olarak kullanılabilir. Sergi alanı olarak da kullanılabilir. Yomra'nın gençleri için bir eğlence alanı da oluşturulabilir. Uçağın bir an önce ne yapılacaksa yapılmasını, hayata geçirilmesini istiyoruz. Şu anda görüntü kirliliğinden başka bir şey yok" ifadelerini kullandı.

İlçede yaşayan Ahmet Akpınar, millet bahçesi projenin hayata geçirilmesini istediklerini anlatarak, "Uçağı buraya bir önceki başkanımız getirmişti. Değişik düşüncelerle gelmişti. Millet bahçesiyle birlikte içerisinde kütüphane ya da restoran türü şeyler yapılma amaçlıydı. Şu an ne düşünülüyor bilmiyorum, ama benim düşüncem, millet bahçesiyle birlikte güzel bir restoran, kütüphane veya gençlerin hep beraber oturup sohbet edebileceği bir yer olmalı" şeklinde konuştu.

'YA YAPILSIN, YA DA KALDIRILSIN'

Erkan Kalyon ise, "Uçak bir pazar alanı gibi olmalı, ama bence kaldırsalar daha güzel olur. Şu an çok kirli bir görüntü var. Yapılacaksa yapılsın, yapılmayacaksa kaldırılsın" ifadelerinde bulundu.

NE OLMUŞTU?

Ankara-Trabzon seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait PC 8622 sefer sayılı 'Zeynep' isimli Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, geçen yıl 13 Ocak'ta, Trabzon Havalimanı'na iniş yaparken, pistin kuzey yönünde deniz tarafına yöneldi. İniş takımları balçığa saplanan uçak, denize 25 metre kala durabildi. Uçaktaki 162 yolcu ve 6 kişilik mürettebat, ekiplerin müdahalesi ile tahliye edildi. Uçuş trafiğine kapatılan Trabzon Havalimanı'nda uçak için kurtarma çalışması yapıldı. 500 ve 350 tonluk 2 vinçle, 100 kişilik ekibin 20 saat süren çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan uçak, havalimanında güvenli bölgeye çekilerek, sigorta şirketi ile uzman ekipler tarafından teknik incelemeye alındı. Uçağın bir daha uçamayacağına karar verilmesi üzerine Yomra Belediyesi'ne tahsis edilen uçağın 'Millet Kıraathanesi' dönüştürülmesi planlandı. Uçak yüklendiği TIR'la Yomra ilçesine getirildi.

Son kez gittiği Somali'den acı haberi geldi

SOMALİ'deki bombalı saldırıda yaşamını yitiren 2 Türk vatandaşından biri olan Turan Sevi'nin (67) Aydın'ın Efeler ilçesindeki evinde yas var. Halide Sevi, eşinin son kez Somali'ye gittiğini belirterek, "Sağ salim dönmesini bekliyorduk. Ancak cenazesi gelecek" diyerek, ağıt yaktı.

Somali'nin başkenti Mogadişu'daki bombalı saldırıda yaşamını yitiren onlarca kişi ile birlikte buraya çalışmaya giden Türk vatandaşlarından kepçe operatörü Mehmet Kaplan (48) ile usta başı Turan Sevi de yaşamını yitirdi. Acı haber, evli, 3 çocuk, 6 torun sahibi Turan Sevi'nin Aydın'ın Efeler ilçesi, Emirdoğan Mahallesi'ndeki ateş düşürdü.

HAYALİ 5 AY ÖNCE ALDIĞI BAHÇELİ EVDE YAŞAMAKTI

2 ay önce Somali'ye gittiği ve giderken ailesine 'Bu son gidişim' diyen Sevi'nin döndüğünde 5 yıl önce aldığı bahçeli evde yaşamayı hayali kurduğu öğrenildi. Ancak yaşanan terör olayının babalarını bu hayalinden ettiğini belirten kızları Demet Keser ve Dilek Akbaş ve Gülden Girgin, anneleri Halide Sevi ile gözyaşı döktü. Halide Sevi'nin 'Sağ salim dönmesini bekliyorduk. Ancak, cenazesi gelecek" diyerek, ağıt yakması yürekleri dağladı. Emrah Çevik de dayısını kaybetmenin acısını yaşadığını belirterek, gazetecilere yaptığı açıklamada, şöyle dedi:

"O bizim her şeyimizdi. Herkes terörü lanetliyor ama sonuç olarak halen daha dünyanın her yerinde terör saldırıları oluyor. Bir türlü bitmek bilmedi. Neyi paylaşamıyor bu insanlar, bilmiyoruz. Saldırıda ölen diğer aileler gibi bizim de ocağımıza ateş düştü. Biraz borcu vardı onu da kazanıp ödedikten sonra 5 yıl önce aldığı bahçeli evine yerleşip, rahat bir yaşam sürecekti. Ama dönemedi. Yaşamak istediği bahçesini bir daha göremedi. Şirket yetkilisi de dayımın naaşı ile birlikte uçakla geliyor. Somali Büyükelçisi ve Dışişleri Bakanımız aradı. Söylenecek çok fazla bir şey yok. Teröre çanak tutan, bundan nemalanan kim varsa Allah'ın bütün gazabı onların üzerine olsun."

Somali'deki bombalı saldırıda ölen Turan Sevi ve Mehmet Kaplan'ın cenazeleri havayoluyla önce Ankara'ya, buradan da karayoluyla memleketlerine getirilecek. Sevi'nin cenazesi yarın (pazartesi) öğlen Aydın'ın Efeler ilçesi Umurlu Mahallesi'ndeki Uluyol Camisi'nde kılınacak namazın ardından Umurlu Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verileceği bildirildi. Mehmet Kaplan'ın Denizli'nin Sarayköy içesinde toprağa verileceği ancak yeri ve zamanın henüz kesinlik kazanmadığı öğrenildi.

Karamollaoğlu: Libya'ya askeri desteğin müzakere edilmesi lazım



SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Libya ile doğru bir anlaşma oldu. Bizden askeri destek istiyorlar. Özellikle askerler tarafından enine boyuna müzakere edilmesi lazım" dedi.

SP lideri Karamollaoğlu, partisi tarafından Gaziantep'te düzenlenen İl Başkanlığı Kongresi'ne katıldı. Burada konuşan Karamollaoğlu, Libya ile yapılan anlaşmaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Anlaşmayı desteklediklerini belirten Karamollaoğlu, "Libya ile anlaşma yaptık ve doğru bir anlaşma oldu. Akdeniz'de elimizden gitmekte olan bir parça yeniden yerine oturdu. Şimdi bizden askeri destek istiyorlar. Çok dikkatli olmak lazım. Bütünüyle karşı çıkıyor değilim ama çok stratejik bir karar veriliyor. Bunun özellikle askerler tarafından enine boyuna müzakere edilmesi lazım" diye konuştu.

SP lideri Karamollaoğlu, tanıtımı yapılan yerli otomobille ilgili ise üretime karşı çıkmadıklarını ve desteklediklerini söyledi. Karamollaoğlu, "Yerli otomobil elbette yapılmalıdır. Kesinlikle karşı çıkmayız; ama biz diyoruz ki bu gidişle siz bu otomobili yapamazsanız. Bu otomobil yeni değil 2011 yılında getirildi. Kuzey ülkelerinden getirilen iki otomobili sergileyip, 'Yeniden başladık' demek olmaz. Türkiye zaten otomobil yapıyor. Bu otomobillere 'yerli' deyince yerli olmuyor. Çünkü her otomobil üreticisi, kendisi için kritik parçayı dışarıdan getiriyor" dedi.

Karamollaoğlu, 'Kanal İstanbul' projesini desteklemediklerini, projenin ekonomik olarak Türkiye'ye faydasının olmayacağını düşündüklerini de söyledi.

Tek listeyle gidilen kongrede Mehmet İslam, Saadet Partisi'nin il başkanlığı görevine yeniden seçildi.

HDP'li Buldan: Ortak mücadele yürütmek, acil olarak önümüzde duruyor



HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Urla'ya kayyum atandı. CHP'li belediye başkanı suçlandı ve görevden alındı. Bunu demokratik kriterler açısından kabul etmediğimizi ifade etmek isterim. Dayanışma içinde ortak mücadele yürütmek, acil olarak önümüzde durmaktadır" dedi.

HDP İzmir İl Örgütü'nün 3'üncü Olağan Genel Kurulu, Bayraklı ilçesindeki Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'nde, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Mevcut il eş başkanları Besriye Tekgür ve Kadir Baydur'un yeniden aday olduğu kongrede konuşan Pervin Buldan, HDP'nin büyük bedeller ödediğini söyledi. Buldan, "HDP olarak diyoruz ki hiçbir güç bizi mücadelemizden vazgeçiremez. Büyük bedeller ödediğinizi, büyük zorluklar yaşadığınızı biliyoruz. Siyasi alanda da en çok bize saldırdılar. HDP'ye her türlü zorbalığı yaptılar. HDP hakikatin partisi, sözcüsüdür. Gerçek adaletin, eşitliğin, özgürlüklerin savunucusu olan bir partidir. HDP Türkiye'de siyasetin yüz akıdır. Bizim ne geçmişimiz de ne bugünümüzde yüzleşemeyeceğimiz, hesap veremeyeceğimiz tek bir kirli faaliyetimiz yok" diye konuştu.

HDP'li belediye başkanlarının yönettiği Diyarbakır, Van, Mardin ve birçok ilçe belediyesine kayyum atandığını söyleyen Buldan, İzmir'de de Urla Belediye Başkanı CHP'li Burak Oğuz'un yerine kayyum atandığını kaydetti. Buldan, "Urla'ya da kayyum atandı. CHP'li belediye başkanı suçlandı ve görevden alındı. Elbette ki bunu demokratik kriterler açısından kabul etmediğimizi ifade etmek isterim. İşte bunun için diyoruz ki dayanışma içinde, güç birliği ile ortak mücadele yürütmek bu kadar elzem ve bu kadar acil olarak önümüzde durmaktadır" dedi.

HDP'li Buldan'ın konuşmasının ardından seçime geçildi. Mevcut il eş başkanları, yeniden seçildi.

