DHA YURT BÜLTENİ - 11

Zonguldak'ta kaçak ocakta patlama: 1 işçi yaralandı, 2 işçi mahsur kaldı(2)

2 İŞÇİNİN KURTARILMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik Beldesi'nde kaçak maden ocağında meydana gelen patlamada mahsur kalan 2 maden işçisinin kurtarılması için çalışma başlatıldı. TTK tahlisiye ekipleri, Ufuk K. ve Uğur K.'nin kurtarılması için ocağa girdi. Çalışmalar devam ediyor.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR

Haber: ZONGULDAK ()

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Kayseri'de şafak operasyonunda aranan 20 kişi yakalandı

Kayseri'de, çeşitli suçlardan aranan 44 şüphelinin yakalanması için yapılan şafak operasyonunda 2'si kadın 20 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 54 adrese eş zamanlı baskın yaptı. 64 ekip ve 163 polisin katılımıyla yapılan operasyonda 'kasten öldürme', 'hırsızlık', 'cinsel saldırı' 'yaralama', 'silahlı tehdit' suçlarından haklarında kesinleşmiş 1 yıl 8 ay ile 25 yıl 10 ay arasında değişen hapis cezaları bulunan 2'si kadın 20 kişi yakalandı. Operasyon sırasında 'yaralama' suçundan 3 yıl 9 hapis cezası ile aranan K.Ö., 2'nci kattaki evin balkonundan atlayarak kaçmaya çalıştı. K.Ö., polisin takibiyle iki sokak ileride yakalandı. Kadınlardan birisi 1 yaşındaki bebeğiyle gözaltına alındı. 20 kişi, işlemlerinin ardından cezaevine gönderilirken, diğer 24 aranan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Yakalanan şüphelilerin Emniyetten çıkarılması

- Diğer detaylar

Haber-Kamera:Yasin DALKILIÇ /KAYSERİ, ()

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Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 6 gözaltı



Elazığ'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı çalışmanın ardından operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan baskınlarda, 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 578 gram esrar ile hassas terazi ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.

Görüntü Dökümü

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-Operasyondan görüntü

-Esrarlardan görüntü

-Genel ve detay görüntü

Haber: Erkan BAY/Kamera: ELAZIĞ,()

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Kayseri'de kar ulaşımı aksattı

Kayseri'nin Sarız ilçesinde etkili olan kar yağışı ulaşımı aksattı. Kayseri-Kahramanmaraş karayolunda çok sayıda araç, kar nedeniyle yolda kaldı.

İlçede dün akşam başlayan kar yağışı, Kayseri-Kahramanmaraş karayolunun 120'nci kilometresinde bulunan Kıskaçlı mevkiinde ulaşımı aksattı. Karla kaplanan yolda çok sayıda yüksek tonajlı araç yolda kaldı. Sürücülerin ihbarı sonrası Karayolları Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler bölgede çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında, kar küreme aracı yolda mahsur kalan TIR'ı halatla çekerek bulunduğu yerden çıkardı. Ekiplerin bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması sürüyor.

'YOLLARIN AÇILMASINI BEKLİYORUZ'

TIR şoförü Mehmet Ünlü, kar yağışı nedeniyle zorlu bir yolculuk geçirdiklerini belirterek, "Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi ile Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi yolu arasında mahsur kaldım. Yolda 24 saattir bekliyoruz. Epey bir süre Pınarbaşı ilçesinde beklemiştik. Şimdi de Kıskaçlı mevkiinde yolların açılmasını bekliyoruz" dedi. TIR şoförü Hikmet Yardımcı ise, kar yağışının yoğun yaşandığını kaydederek, "Çorum'dan yola çıktık, Gaziantep'e gidiyoruz. Kar yağışı nedeniyle yollar kapalı. Yolların açılmasını bekliyoruz. Ekipler çalışıyorlar ama aşırı kar yağışı ve rüzgar nedeniyle başa çıkmakta zorlanıyorlar" şeklinde konuştu. Bölgede ekiplerin karla mücadelesi devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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-Kar görüntüsü

-Yolda mahsur kalan araçladan görüntü

-Kar küreme araçlarından görüntü

-TIR şoförleri ile röportaj

-Genel detay

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, ()

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Sınırda yakalanan DEAŞ şüphelileri adliyede



Kocaeli polisinin operasyonu ile yasa dışı yollardan yurt dışına çıkarak çatışma bölgelerine gitmeye çalışan 3 DEAŞ şüphelisi Iğdır'da yakalandı. Kocaeli'ye getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ üyesi oldukları iddia edilen M.Ö., Ü.T. ve H.T.'nin yasa dışı yollardan yurt dışına çıkarak çatışma bölgelerine gideceklerini belirledi. Polis, 3 şüpheliyi Iğdır'daki Dilucu Sınır Kapısı yakınlarında yaya olarak yurt dışına çıkmaya çalıştıkları sırada yakalayarak gözaltına aldı. Kocaeli'ye getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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- Zanlıların adliyeye getirilmesi

- Detay

HABER-KAMERA: Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),()

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Dünya ikincisi oldukları yangın söndürme robotunu hayata geçirmek istiyorlar



Antalya'da yaşayan 14 yaşındaki 4 kız öğrenci, 'Yangın söndürme robotu' prototipi üretti. Projeleriyle Türkiye Roboteks yarışmasında ikincilik elde eden, Estonya'da düzenlenen Uluslararası Roboteks yarışmasında 'Firefighter: İtfaiyeci' kategorisinde dünya 2'ncisi olan gençlerin hedefi, yangın söndürme robotunu hayata geçirebilmek.

Antalya Bahçeşehir Koleji Konyaaltı Kampüsü Fen ve Teknoloji Lisesi 9'uncu sınıfta öğrenim gören Almira Sapmaz, Delfin Kaplan, Elif Dilom Alkan ve Zeynep Sude Kısa, yazılımı kendilerine ait yangın söndürme robotuyla RoboteksTurkey yarışmasına katıldı. Ağırlığı 1,8 kilo, boyu 50 santimetre olan robot, prototip legolarla montajlandı. Yazılımla desteklenen robotun bazı materyalleri 3D yazıcıdan çıkartılarak geliştirildi. Alevi, zemin rengi ve engel mesafesini algılayan sensörler eklenen robot, RoboteksTurkey Yarışması'nda ikincilik elde etti. 'Yangın söndürme robotu', Estonya'nın başkenti Talinn'de 29 Kasım- 2 Aralık tarihlerinde düzenlenen dünyanın en büyük robot festivali 'Roboteks International'da 'Firefighter' kategorisinde dünya 2'ncisi oldu. 4 öğrencinin şimdiki hedefi ise robotu hayata geçirmek.

'GÜZEL BAŞARILAR ELDE ETTİK'

Roboteks yarışmasının ilk defa Türkiye'de Antalya'da gerçekleştiğini anlatan Almira Sapmaz, yarışmaya 2,5 ay gibi kısa sürede hazırlandıklarını anlattı. Sapmaz, "Ciddi emek harcadık. Güzel başarılar elde ettik. Türkiye'deki robot yarışmasında ikinci olduk ve Estonya'daki International Roboteks Yarışması'na gitmeye hak kazandık. Hepimiz için güzel bir deneyim oldu" dedi.

YANGINI SÖNDÜRMEK İÇİN KAĞIDIN ARKASINA AHŞAP EKLENDİ

Tasarlayıp kodladıkları yangın söndürme robotu hakkında bilgi veren Delfin Kaplan ise, "Robotu yaparken ilk olarak yangını söndürmek için pervaneyi düşündük. Ama pervanenin çıkardığı rüzgar mumu söndürmek için yeterli değildi ve istediğimiz kadar rüzgar çıkarmıyordu. Sonrasında arkadaşlarımızla ve öğretmenimizle düşünüp, kağıt fikri aklımıza geldi. Kağıt, hem çıkardığı rüzgarla, hem de ateşin üzerini kapatarak mumu söndürmeyi başardı. Estonya'ya giderken de kağıdın arkasına ahşap ekledik. Çünkü bazen önündeki sensörü kapatıyordu" diye konuştu.

ÇEŞİTLİ SENSÖRLER EKLENDİ

Legolarla ve 3D yazıcıdan çıkardıkları materyallerle yaptıkları yangın söndürme robotunu çeşitli sensörlerle geliştirdiklerini anlatan Elif Dilom Alkan da, "Robotumuzun önüne mesafe sensörü ekledik. Parkurdaki engelleri algılayıp vaktinde durmasını sağlıyor. Engellere çarpıp parkura zarar vermiyor. Renk sensörü ortamdaki ışığı algılayarak mumun yerini saptıyor. Buna göre pervaneyi çalıştırıyor. Pervane de dönerek mumları söndürüyor. Arkadaki renk sensörleri ise parkurun etrafındaki siyah çizgileri algılayıp parkurdan çıkmasını önlüyor. Robotumuz parkurdan çıkmadığı için de diskalifiye olmadık. Türkiye yarışmasında ilk deneyim olduğu için aksaklıklar tabi ki yaşadık. Buna rağmen Türkiye ikinciliğinden dünya ikinciliğine yükseldik. Bu gerçekten büyük bir başarı" dedi.

SAHANIN IŞIKLARINA GÖRE YENİ KODLAMA YAPILDI

Estonya'da düzenlenen yarışmaya grup adına giden Zeynep Sude Kısa, dünya şampiyonasındaki deneyimlerini aktardı. Kısa, "Estonya'da üniversite öğrencileriyle de karşılaştık. Okulumuzda mühendislik eğitimleri aldığımız için açıkçası çok zorlanmadık. Çok eğlendik. Dünya şampiyonasına tek gideceğim için çok endişeliydim, ama orada öğretmenim ve diğer branştaki arkadaşlarım sayesinde dünya ikinciliği aldık. Orada ülkemizi temsil etmek büyük bir gururdu. Estonya'da Türkiye'den farklı olarak 13 yaş altı ve 14 yaş üstü iki farklı gruba ayrılmıştık. Yarışma sahasında çok fazla ışık vardı. O ışıklar renk sensörlerimizin değerlerini etkilediği için o sahanın ışık değerlerini algılayarak yeni bir kodlama yapmamız gerekti. Bu aksaklıklara rağmen dünya ikincisi olduk" diye konuştu.

MÜHENDİSLİK DÜZEYİNDE YARIŞMA

Öğrencileriyle gurur duyduğunu ifade eden okulun Robotik ve Proje Öğretmeni Cem Yurtlak, yarışmaya katılma aşamasını anlattı. Yurtlak, şöyle konuştu:

"RoboteksTurkey yarışmasını öğrendiğimiz zaman büyük bir heyecanla yarışmaya katılmaya karar verdik. 9 grupla katıldık. 7'siyle Türkiye derecesi aldık. Derece alan gruplarımızda Estonya'ya katılma şansı yakaladık. Estonya'da bütün dünyadan gelen, ülkelerinde ilk 3'e girenler, yarışma fırsatı yakaladı. Dünya şampiyonasına katılma fırsatını bulmak, bizim için gurur vericiydi. Türkiye ikinciliğini elde edince öğrencilerimizle birlikte yeniden çalışma yapmak zorunda kaldık. Çünkü dünya şampiyonasındaki yarışma kuralları farklıydı. Sensörlerle çalıştığımız için ortamdaki kızılötesi ışıklar bile robotumuzun çalışmasını etkiliyordu. Üniversite düzeyindeki insanlarla öğrencilerimiz yarışma fırsatı yakaladı. Robotumuzun, bulunduğu parkurda alevleri algılayıp 3 dakika içerisinde ne kadar çok mum söndürebilir olması önemliydi. Yarışmanın kuralı da buydu. Estonya'da robotumuza güncelleme yapmak zorunda kaldık. Öğrencilerimiz başarıyla ülkemizi temsil etti ve bizleri gururlandırdı. Robot şu an prototip aşamasında. Bu robotu geliştirip yangınlara müdahale edebilecek hale dönüştürmeyi hedefliyoruz."

Görüntü Dökümü

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-Öğrencilerin robot üzerinde çalışmalarından görüntü

-Robotun görüntüsü

-Robotun mum söndürmesi

-RÖP 1: Almira Sapmaz

-RÖP 2: Delfin Kaplan

-RÖP 3: Elif Dilom Alkan

-RÖP 4: Zeynep Sude Kısa

-RÖP 5: Cem Yurtlak

- Muhabiri Aslı Duran ANONS

HABER: Aslı DURAN-KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN / ANTALYA, ()

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Ninelerinden öğrendikleri cacım ve kilim dokumacılığını yaşatıyorlar

Tunceli'de, bölgenin köklü kültürel geleneklerinden olan el dokuması kilim ve cacım (yatak, masa örtüsü) yapmayı ninelerinden öğrenen kadınlar, yok olmaya yüz tutmuş kültürü yaşatmaya çalışıyor.

Tunceli'nin en köklü geleneklerinden olan ve özellikle Hozat ve Pertek yöresinde geçmiş yıllarda sıkça dokunan ve her evde sergilenen cacım ile kilimler, son yıllarda yok olmaya yüz tuttu. Geleneği sürdürmek amacıyla Hozat Halk Eğitimi Merkezi'nce keçi kılından yapılan cacım ve yünden yapılan kilim atölyesi açıldı. Atölyeye katılan kadınlar, ninelerinden öğrendikleri dokuma işini devam ettiriyor.

'BU BİZİM EN ESKİ KÜLTÜRÜMÜZ'

Cacım ve kilim dokumayı ninesinden öğrendiğini anlatan Elmas Kahraman (65), Hozat Halk Eğitim Merkezi'nce böylesi bir kursun açılmasının önemli olduğunu söyledi. Kahraman, bu geleneği yaşatmaya kararlı olduklarını belirterek, "Kilim ve cacım dokumayı öğrenmeyi ninemden ve annemden öğrendim. Eskiden sürekli bu dokumaları yapardık. 8 yaşındayken cacım dokumayı öğrendim. Annem evde küçük bir cacım tezgahı kurmuştu. Her gün bakıp yanında durarak öğrendim. Şimdi ben de dokuyorum ve isteyenlere de öğretiyorum. Bu bizim en eski kültürümüz yaşatmalıyız ve bizden sonra da bu kültür yaşamalı" dedi.

'BİR CACIM 3 AYDA BİTER'

Kahraman, bir oda büyüklüğündeki cacımın yapımının 3 ay sürdüğünü ifade ederek, şunları söyledi:

"Cacım ve kilimleri annelerimiz geçmişte keçi ve koyun kılından yapardı. Kök boya kullanırlardı. Şimdi keçi kılı bulmak çok zordur. Belli yerlerden temin etiğimiz kök boyalar ile bulduğumuz özel iplikleri kullanarak cacım ve kilimleri yapıyoruz. Çok uzun bir emek harcıyoruz 3 ayda ancak bir cacım bitiyor. Cacımları fiyatı 300 liradan başlıyor. Pahalı olduğu için insanlar pek alamıyor. Ama Tunceli Valimiz Tuncay Sonel, emeğimize sahip çıkarak bu kilim ve cacımları satın alarak kendisini ziyaret edenlere veriyor. Biz bu kültürü yaşatmak, bizden sonraki kuşağa aktarmak istiyoruz. Tuncelili iş insanlarımız bize yardım etsin ve bu el emeği ürünlerimizi alsınlar. Bizlere bu kültürün devamı için çabamızı sürdürelim."

Cacım ve kilim dokumayı öğrenen son kuşak dokumacılardan Arzu Kahraman ise bölgenin en eski geleneklerinden bu dokumacılığını yaşatmak için büyük bir çaba gösterdiklerini söyledi. Kahraman, "Çok büyük bir emek istiyor. İp bükümü hazırlanması çözgüsü inanılmaz bir yorucu süreç gerektiriyor. Ben cacım ve kilim dokumayı annemden, nenemden ve yakın akraba yaşlılardan öğrendim. Hem zamanımı değerlendiriyorum hem emek harcayarak dokuma yapıyorum. İş insanlarımız ve devlet büyüklerimizin bize sahip çıkması ve bizlerde bu kültürel geleneğimizi yaşatmak istiyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Cacım ve kilim dokuma atölyesi

-Cacım ve kilim dokuyan kadınların çalışmaları

-Kilim ve cacımlardan görüntü

-Yaşlı kadının cacım dokuması

-Röportajlar

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/ TUNCELİ,()

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