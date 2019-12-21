DHA YURT BÜLTENİ - 11

Geri dönüşüm tesisinde yangın (1)

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesindeki Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan endüstriyel geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yanına müdahale ediyor.

Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan endüstriyel geri dönüşüm tesisindeki yağ tankları, saat 14.00 sıralarında bilinmeyen nedenle alev aldı. Alevler kısa sürede büyüyerek bahçede yığılı lastiklere de sıçradı. Fabrika çalışanları itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Gökyüzünü duman kaplarken, bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ediyor.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber: Dinçer AKBİR/KARTEPE (Kocaeli), ()

======================

Otel odasında bulunan paralar sahte çıktı

Şanlıurfa'da 5 yıldızlı bir otelin odasında bulunan poşette Britanya Merkez Bankası tarafından 1926 yılında basılmış gibi gösterilen yaklaşık 7 kilo ağırlığındaki 2 bin 280 adet altın görünümlü metal paranın, sahte olduğu ortaya çıktı.

Kent merkezinde yönetimi el değiştiren bir otel, geniş kapsamlı bakım ve onarıma alındı. Otelde temizlik görevlisi olarak çalışan Yonca Közü ile İbrahim Sargıcı, temizlik yaptıkları bir odanın gardırobunun üst kenarına gizlenmiş paraları fark etti. Temizlikçiler, parayı bulduklarını hemen otel yöneticilerine söyledi. Otel yönetimi de durumu polis ekiplerine bildirdi. 2 bin 280 adet metal para, polise teslim edildi. Polis tarafından tutanakla teslim alınan parayla ilgili inceleme başlatıldı. Yapılan ilk incelemede, yaklaşık 7 kilo ağırlığındaki altın görünümlü metal paraların sahte olduğu anlaşıldı.

Polis, özellikle yabancı uyruklu kişilerin bu tip maddeni paraları piyasaya altın olarak sürüp yarı fiyatına sattıklarını belirterek, vatandaşları bu tür alışverişlere karşı uyardı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

----------------

-Olaya ilişkin ARŞİV görüntüler

Haber: Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, ()

=======================

Sokak ortasında ağabeyi tarafından bıçaklandı



ADIYAMAN'da, yolda yürürken ismi öğrenilemeyen ağabeyi tarafından bacağından bıçaklanan O.A. (17), yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Alitaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Atatürk Bulvarı üzerinde O.A., beraber yürüdüğü ağabeyi tarafından sol bacağından bıçaklandı. O.A. kanlar içinde yere yığılırken, çevre sakinleri sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan O.A.'nın sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

Polis, olayın ardından kaçan O.A.'nın ağabeyini yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR

Haber: Mahir ALAN/ADIYAMAN, ()

=======================

Sahte tütün mamulleri operasyonuna 3 şüpheli gözaltı

İZMİR'in Buca ve Konak ilçelerinde yapılan operasyonlarda bin 272 kilo sahte nargile tütünü ile bin 970 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, sahte sigara ve sahte nargile tütünü bulunan iki adresi tespit etti. Yıldız Mahallesi'nde yapılan operasyonda, bin 272 kilogram sahte nargile tütünü ele geçirilirken, şüpheliler S.A. ve Y.M.H gözaltına alındı. Konak 572 sokakta bulunan depoya yapılan baskında ise bin 970 paket gümrük kaçağı sigaraya el konuldu. Olayla ilgisi bulunan A.A. ise gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Adreslere yapılan baskından görüntü

Haber-Kamera: Tolga TAHÇI/İZMİR, ()

=======================

2 bin 335 rakımdaki kurtarma tatbikatı gerçeği aratmadı

SİVAS'ta Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde 2 bin 335 metre yüksekliğinde yapılan Bölgesel Saha Tatbikatı gerçeği aratmadı.

Sivas İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ev sahipliğinde Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Kahramanmaraş ve Yozgat ilinin katılımı ile Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezinde TAMP Bölgesel Saha Tatbikatı düzenlendi. Tatbikatta senaryo gereği dağın zirvesinde telesiyejde mahsur kalan vatandaşların halat fırlatma yöntemi ile kurtarılması ve dağın zirvesinde mahsur kalan 33 dağcının kurtarılması canlandırıldı. Tatbikatta kapsamında ayrıca çığ nedeniyle kar altında kalan 3 vatandaş da kurtarıldı. Tatbikata jandarma ekipleri, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Kızılay ve sivil toplum kuruluşları destek verdi. Tatbikatta senaryo gereği kaybolan dağcıların ailelerinin feryadı gerçeği aratmadı. Tatbikat geçiş töreni ile sona erdi. Tatbikat sonrası konuşan Sivas Vali Yardımcısı Mehmet Nebi Kaya, emeği geçen herkese teşekkür ederek, olası afetlerde her zaman ekip ve ekipmanlarla hazır olduklarını söyledi.

Tatbikat hakkında bilgi veren Sivas İl Afet ve Acil Durum Müdürü Nazif Ekinci ise, "2019 yılı bölgesel TAMP saha tatbikatını başarılı bir şekilde gerçekleştirmiş olduk. Senaryomuz gereği ilimizde hüküm süren ağır kış şartları nedeniyle ilimizin bir çok yerinde kişilerin mahsur kaldığı ve özellikle Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezinde dağa zirve yapmak üzere çıkan 33 dağcımızın mahsur kaldığı, telesiyejlerde insanlarımızın mahsur kaldığı ihbarı 112 acil çağrı merkezimize düşer düşmez ilimizdeki bütün potansiyel ve imkanları yönlendirdik. Olay yerine intikal ettikten sonra Valimizle yaptığımız değerlendirme sonucun da durumu İçişleri Bakanlığı Afet Acil Yönetimi Başkanlığına bildirdik. Başkanlığımızca olay seviye 2 olarak ilan edildi. Seviye 2 demek bölgesel imkanların seferber edilmesi gereken seviyedeki olay. Dolayısıyla birinci derecede destek iller olan Kayseri; Nevşehir, Kırşehir, Yozgat ve Kahramanmaraş illerimizden yardım istendi. Bu illerimiz de ilimize intikal ederek hep beraber başarılı şekilde mahsur kalan dağcılara, çığ altında kalan dağcılara ve mahsur kalan vatandaşlarımıza ulaşılarak acil durum sonlandırıldı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Görüntü Dökümü:

-----------

-Tatbikattan görüntüler

-Kurtarma çalışmaları

-Konuşmalar

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, ()



