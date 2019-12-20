DHA YURT BÜLTENİ-11

Amanoslar'da PKK'nın 6 katlı sığınağı bulundu



Hatay'ın Amanos Dağları'nda PKK'lı teröristlere ait 9 depo ve 3 sığınak bulundu. Sığınağın birinin 6 odalı ve 6 katlı olduğu ortaya çıktı.

Bölgede kanlı ve sansasyonel eylemlerle 30'u aşkın sivil, asker, polis ve korucuyu şehit eden PKK'lılara yönelik geçtiğimiz yıl yapılan operasyonlarda 29 terörist öldürüldü, bu sayı ile Amanoslar'da 1992'den buna yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 250'ye ulaştı. Bölgede ama tarama faaliyetlerini aralıksız sürdüren Hatay İl Jandarma Komutanlığı timleri,18 Aralık'tan 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Abdullah Akdeniz-69' operasyonu başlattı. Amanoslar'daki operasyonlarda 2017'nin ağustos ayında şehit olan Abdullah Akdeniz'in adı verilen operasyonda, bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı tespit edilen 9 depo ve 3 adet sığınak saptandı. Sığınaklarının birinin 6 odalı ve 6 katlı olduğu ortaya çıktı.

YAŞAM MALZEMELERİ ELE GEÇİRİLDİ

Depo ve sığınaklarda yapılan aramada ise 1 büyük telsiz, 1 akü, 1 akümülatör, 1 EYP anahtarı, 50 metre EYP kablosu, 50 metre fünye takılı EYP kablosu, 60 metre sarı renkli saniyeli fitil, 1 DVD oynatıcı, 1 kırılmış tablet, 2 teyp kaseti, 70 büyük boy pil, 5 pil bloğu, 150 sayfalık içerisi yazılı defter, 0,5 litre asit, 2 radyo, 80 metre elektrik kablosu, 1 katalitik soba, çok miktarda yiyecek, giyecek ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonların azim ve kararlılık içerisinde devam edeceği kaydedildi.

Görüntü Dökümü

----------------------------

- Askerlerin sığınaklara girmesi

- Sığınaklarla ilgili bilgi vermeleri

- Ele geçirilen malzemelerin fotoğrafı

Haber:Ufuk AKTUĞ-Kamera:İSKENDERUN,(Hatay),()

===============

Anne kazadan yaralı kurtuldu, çocuğu evinde ölü bulundu



Hatay'ın Defne ilçesinde 150 metre yükseklikten uçuruma yuvanan ve kazadan yaralı olarak kurtulan Gökben O.'nun oğlu 2 yaşındaki S.E.O. ise babası Mehmet O. tarafından evde ölü bulundu.

Gökben O.'nun kullandığı otomobil, sürücüsüsün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu Döver Mahallesi'nde 150 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Eşinin kaza yaptığı haberini alan Mehmet O., olay yerine geldiğinde Gökben O.'nun yaralı kurtulduğunu gördü ancak araçta 2 yaşındaki oğlunun olmadığını öğrenince Subaşı Mahallesi'ndeki evine gitti. Eve giren Mehmet O., 2 yaşındaki oğlu S.E.O.'nun hareketsiz şekilde yattığını görünce 112 Acil'i arayıp, yardım istedi. Eve sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde çocuğun öldüğü belirlendi.

Polis ve cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından küçük S.E.O.'nun cansız bedeni, otopsi için Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Anne Gökben O.'nun hastanedeki tedavisi devam ederken, S.E.O.'nun ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacak.

Polis, olay ile ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Hastaneden detaylar

- Çocuğun fotoğrafı

Halil İbrahim KARAÇAY/HATAY, ()

=========================

Düşen uçakta ölen İspanyol askerine ait kemik,16 yıl sonra ülkesine gidecek

Trabzon'un Maçka ilçesinde, 16 yıl önce yaşanan ve 62 İspanyol askeri ile 13 Ukraynalı mürettebatın yaşamını yitirdiği uçak kazasının ardından bulunan insan bacak kemiği, İspanya'ya gönderilmek üzere, defnedildiği Maçka İlçe Mezarlığı'ndaki mezardan çıkarılarak, İstanbul Adli Tıp Enstitüsü'ne gönderildi.

Afganistan'da görev yapan İspanyol Barış Gücü askerlerini taşıyan Ukrayna'nın UmAir Havayolları'na ait uçak, 26 Mayıs 2003'te, Maçka ilçesinde yer alan Pilav Dağı'nda düştü. Kazada 62 İspanyol askeri ve 13 Ukraynalı mürettebat yaşamını yitirdi. Kazanın ardından uçağın düştüğü yer ile Maçka ilçe merkezine Türk - İspanyol Dostluk Anıtları inşa edildi. Uçak kazasının ardından enkazda bulduğu askerlere ait eşyaları ailelerine ulaştıran İmam Sait Topçu da İspanya Sivil Liyakat Nişanı’na layık görüldü.

İNSAN BACAK KEMİĞİ BULUNDU

Acı kazada hayatını kaybeden asker ve mürettebatların cenazeleri ile eşyaları, ülkelerine gönderildi. Geçen yıl ise Pilav Dağı'nda vatandaşlar, bir insan bacağı kemiği buldu. Kemik yasal işlemlerin ardından Maçka İlçe Mezarlığı'nda defnedildi. İspanyol yetkililer ise defnedilen bacak kemiği ile İstanbul Adli Tıp Enstitüsü’nde 23 farklı kavanozda tutulan insan kalıntılarını talep etti.

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI

İspanya Savunma Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu insan bacak kemiği ile İstanbul Adli Tıp Enstitüsü'ndeki insan kalıntılarının alınacağını, bu amaçla İspanya Hükümeti ile Türk Hükümet arasındaki transfer işlemlerinin, en kısa sürede İspanya Konsolosluğu aracılığıyla gerçekleştireceğine yer verildi.

16 YIL SONRA MEZAR AÇILDI

İspanyol yetkililerin talebi üzerine alınan yasal izinle mezar açılarak, bacak kemiği çıkarıldı. Kemik, yetkililerce İstanbul Adli Tıp Enstitüsü'ne gönderildi. Buradaki işlemlerin ardından insan bacak kemiği ile 23 farklı kavanozda bulunan insan kalıntıları, İspanya’ya gönderilecek.

'ÇOK ACI BİR OLAYDI'

Maçka'da mezarlık yakınında evi olan Hasan Kör, "Mezarda polisler eşliğinde kazı yaptılar. Ama oradan ne çıkardılar ne aldılar bilmiyorum" dedi. Fatma Çoban da "Uçak kazasının ardından yıllar geçti. Gencecik uşaklar orada yanarak öldüler. Parçaları bulunamadı kimisinin. Çok acı bir olaydı. Şimdi ailesi bacağını istiyor sanırım, gömüldüğü yerden çıkarmışlar. Onlarda bir ananın evladı. Bacağı ile teselli olacaklar. Bacak da bir cenaze" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

-İspanyolların da katıldığı anma töreninden görüntüler (ARŞİV)

-Bacağın gömüldüğü mezarlıktan görüntüler

-Mezarlıktan detaylar

-Muhabir (Aleyna Keskin) Anonsu

-Maçka da hayatını kaybeden İspanyol askerler için yapılan anıttan görüntüler

-Maçka sokaklarından detaylar

-Röportajlar

-Haber genel ve detay görüntüleri

Haber-Kamera: Selçuk BAŞAR-Aleyna KESKİN / TRABZON ()

===========================

Denizli'de kablo hırsızlığına 3 tutuklama

Denizli'nin Acıpayam ve Çameli ilçelerinde, direklerdeki iletişim kablolarını keserek çaldığı iddia edilen 6 kişi, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

Acıpayam ve Çameli ilçelerinde son bir ayda, direklerdeki iletişim kablolarının kesilerek çalınması Denizli İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerini harekete geçirdi. Ekipler, şüphelilerin çaldıkları kabloları yakıp, plastiğini eriterek içindeki bakırları sattığını tespit etti. Şüphelilerin en son Acıpayam ilçesi Kelekçi Mahallesi bölgesinde olduğunun belirlenmesi üzerine operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda, 1'i kadın 6 kişi, suçüstü yakalandı. Şüphelilere ait minibüste yapılan aramada, çalıntı olduğu belirlenen 500 metre kablo da ele geçirildi. Şüphelilerin yakalanmasıyla bölgede çeşitli tarihlerde meydana gelen 10 ayrı kablo hırsızlık olayının aydınlatıldığı bildirildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Latif G. (51), Burhan G. (24) ve Ali G. (29), tutuklandı. Diğer şüpheliler, Sinem D. (24), eşi Süleyman D. (29) ve Hüseyin Y. (29) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

----------------

- Şüphelilerin adliyeye sevk edilmelerinden görüntü

Haber: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()

=========================

Cezaevine kargolanan süs kabağından uyuşturucu çıktı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesindeki kapalı cezaevine kargo ile gönderilen süs kabağının içinden 20 gram esrar maddesi çıktı. Olayla ilgili gözaltına alınan 1’i infaz koruma memuru 3 şüpheliden, kargoyu gönderen E.K. tutuklandı.

Bilecik’te oturan E.K., bir yakının kaldığı Kütahya’nın Tavşanlı ilçesindeki kapalı cezaevine içerisine 20 gram esrar uyuşturucu maddesi gizlediği süs balkabağı gönderdi. Kargonun alıcı kısmına M.E.’nin adını yazan şüpheli E.K., aynı cezaevinde infaz koruma memuru olan İ.G.’nin cep telefonu numarasını irtibat hanesine yazdı. Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri de kargo ile uyuşturucu geleceği bilgisi üzerine harekete geçti. Mahkeme kararıyla kargo şirketinde arama yapan polis ekipleri Tavşanlı Cezaevine gidecek olan paketi açtıklarında süs balkabağı buldu. Kabak içerisinde detaylı aramada ise 20 gram esrar uyuşturucu maddesi gizlendiğini tespit etti.

Olayla ilgili Bilecik’ten kargoyu gönder E.K., kargo paketinde ismi yazan M.E. ile telefon numarası yazan infaz koruma memuru İ.G.’yi gözaltına aldı. Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde ifadeleri alınan şüpheliler geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden kargoda adı yazılı M.E. ifadesinin ardından, infaz koruma memuru İ.G. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Kargo paketini gönderen E.K. ise tutuklanarak cezaevine konuldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

-Tutuklanan E.K.’nin adliye çıkışı

-Uyuşturucu bulunan süs balkabağı

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,()