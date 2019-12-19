DHA YURT BÜLTENİ - 11

İzmir'de mobilya fabrikasında yangın

İzmir'in Menderes ilçesi İstasyon Caddesi üzerinde bulunan masa ve sandalye üreten mobilya fabrikasında yangın çıktı. Çalışanların ihbarı ile olay yerine çok sayıda itfaiye ve AKS ekipleri sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

- Yangından genel ve detay görüntü

Tekin GÜRBULAK - Davut CAN / İZMİR, ()

============================

HDP önündeki eylemde 108'inci gün; aile sayısı 61 oldu



Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan aile sayısı, 108'inci günde 61'e yükseldi. Emine Bilgili (49), 3 yıl önce yaşadığı Almanya'dan kaçırılan oğlu İsmail Kantarcı (26) için Elazığ'dan gelerek, oturma eylemine katıldı. Anne Bilgili, "Kahrolsun PKK diyorum, yerin dibine batsın" dedi.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, 1 gün sonra partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın HDP il binası önünde başlattığı eylemle çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP il binası önünde oturma eylemine başladı.

Hatice Ceylan, terör örgütü PKK'nın elinden kurtarılan oğlu Cafer'e kavuşmasına rağmen diğer ailelere destek için oturma eylemine devam ederken, oğlu İsmail Kantarcı için Elazığ'dan gelen Emine Bilgili ile aile sayısı, 61'e yükseldi.

'KÜRT DİYORLAR AMA EN BÜYÜK DARBEYİ KÜRTLERE VURUYORLAR'

İlk eşinden olan oğlu İsmail Kantarcı'nın babasıyla yaşadığı Almanya'dan, 2016 yılında, bu ülkede bulunan dernekler aracılığıyla kaçırıldığını anlatan Bilgili, "Okula giden küçük çocuklarım var. Çocuklarımın yalnız kalmamaları için pazar günü Elazığ'a döneceğim ancak oturma eylemine her zaman desteğimi göstereceğim " dedi. Bilgili, oğluna teslim olması için çağrıda bulunarak, "Üç yıldır haber alamıyoruz. Oğlum beni duyuyorsa, o dağa layık değil, ailesinin yanına gelsin. Çünkü her şey aileyle güzeldir. Almanya'daki dernekten haber almış babası, çocuğumuz PKK'nın elinde. Kürt diyorlar ama en büyük darbeyi Kürtlere vuruyorlar. Çocukları zorla kaçırdılar, onları kandırıyorlar. Kahrolsun PKK diyorum, yerin dibine batsın" diye konuştu.



Görüntü Dökümü

-------------

-Ailelerin bekleyiş

-Bilgili ile röportaj

-Bilgili'nin oğlunun fotoğrafı

-Genel ve detay görüntü

Haber- Kamera: Selim KAYA/ DİYARBA KIR ,()

=====================================

Uzan'ın harabeye dönen oteli satıldı



Uzan Grubu'nun Antalya Saklıkent Kayak Merkezi'nde yaptırdığı, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nca (TMSF) el koyulan, yıllardır atıl durumdaki otel, Milli Emlak tarafından satıldı. Oteli alan firmanın yetkilisi, gelecek kış döneminde hizmete açılacağını söyledi. Saklıkent'te yıllardır yarım kalan otel inşaatı da tamamlandı. Otele bu yıl ilk kez müşteri alınacak.

Antalya Konyaaltı sahiline 47 kilometre uzaklıkta, 2200 rakımda bulunan Saklıkent Kayak Merkezi'nde Uzan Grubu'nun 2000'li yılların başında yaptırdığı lüks otel, o dönemde açılamadan satışa çıkarıldı. Grubun mal varlığına el koyulması sonrasında bu otel de TMSF'ye devroldu. Lüks otel, yapımı tamamlanmasına rağmen hizmete alınamadı. Aradan geçen yıllarda otelin dış yüzeyi, hava şartları nedeniyle tahrip oldu. Tüm camları kırılan otelin içindeki eşyalar ise yağmalandı.

GEÇEN YIL ORTAYA ÇIKTI

Saklıkent Kayak Merkezi'nin canlandırılması ve sorunların çözümüne yönelik ilki 3 yıl önce Vali Münir Karaloğlu başkanlığında düzenlenen toplantıda, atıl durumdaki otel de gündeme geldi. O dönem oteli inceleyen Vali Karaloğlu, camlarının neredeyse tamamen kırıldığını, içindeki eşyaların kaybolduğunu ve iç kısmındaki yapılara da ciddi ölçüde zarar verildiğini gördü. Milli servetin içler acısı durumda olduğunu belirten Karaloğlu, otelin hizmete açılması için gerekli çalışmaların yapılacağını söyledi.

VALİ AÇIKLADI: MİLLİ EMLAK SATIŞINI YAPTI

Kepez Elektrik'le beraber Uzan Grubu'ndan TMSF'ye, TMSF'den TEDAŞ'a sonra da mahkeme kararıyla Hazine adına tescili yapılan otelin, Milli Emlak tarafından şirkete satıldığı açıklandı. Bu yıl 3'üncüsü yapılan Saklıkent Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda konuya ilişkin açıklama yapan Vali Karaloğlu, "Orayı ilk sene geldiğimizde ziyaret etmiş ve üzülmüştük. Bir kamu malı, kamu değeri perişan duruyordu. Şimdi sahipleri var. İnşallah gelecek sene geldiğimizde orayı değişmiş, dönüşmüş, kente ve ülkeye değer katan bir tesis olarak görmüş oluruz" dedi.

'SENEYE AÇACAĞIZ'

Bu yıl Milli Emlak'tan oteli satın alan HEX Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Çetin, küçük tesis alarak, bölgeye yatırım yapma fırsatı bulduklarını belirtti. Çetin, kooperatif yönetimiyle de yakın ilişki içinde olduklarını ve bölgede daha büyük yatırım planladıklarını anlattı. Turizm sektörüyle istişare halinde çalıştıklarını kaydeden Çetin, gelecek kış sezonu için otelin yenilenerek, hizmete açılacağı yönünde Vali Karaloğlu'na söz verdi. Saklıkent bölgesine girdiklerini ve çok sevdiklerini söyleyen Çetin, "Maalesef bina çok kötü durumdaydı, atıl bir şekilde bekletilmiş, çok eskimiş. Bölgede sadece mevcut yapıyla değil ekstra arazi yatırımımız da oldu. Onunla birlikte bütüncül bir proje yapmayı düşünüyoruz" diye konuştu.

BİNA TAMEMEN YENİLENECEK

Bölgede yılın 12 ayı turizm yapılabilecek proje üzerinde çalıştıklarını açıklayan Çetin, "İnşallah bölgeye, Antalya ve turizmine güzel bir tesis kazandırmış oluruz. Binada çok büyük değişiklik düşünmüyoruz ama komple revize edeceğiz. Her şeyini yenileneceğiz ve çalışır bir vaziyete getireceğiz. 22 odalı, büyütme şansımız yok, mevcut haliyle nasıl yenilenebilir onun üzerinde çalışacağız. İnşallah güzel bir şey çıkacak. Yatırım planımızda sadece bu tesisin önümüzdeki yıl hizmete girmesi mümkün. 2020'de ilk kar sezonunda açmış olmayı umut ediyoruz. Yaklaşık 10 milyon TL'lik yatırım planlıyoruz" dedi.

Satış sonrasında yatırımcı firma tarafından kırılan tüm camları yenilenen ve dışarıdan müdahalenin engellediği, atıl durumdaki otel, toplam 3 bin 567 metrekarelik arazide, 555 metrekare üzerinde yer alıyor.

DİĞER OTEL DE BU YIL HİZMETE GİRDİ

Saklıkent'te yıllardır inşaatı yarım kalan otel de tamamlandı. Kaan Karakaya'ya ait otelde, bu yıl ilk kez 28 Aralık itibarıyla müşteri alımına başlanacak. Vali Münir Karaloğlu ve beraberindeki heyet, tamamlanan otelde incelemelerde bulundu. Karaloğlu, "Bu sene Saklıkent'e gelenlere hizmet edecek bir otelimiz de oldu" diye konuştu.

Otel sahibi Karakaya ise 'Saklıkent Mountain Resort' adını verdikleri otelin hizmete açılan ilk bölümünün toplam 42 oda, 126 yataktan oluştuğunu söyledi. Karakaya, ikinci bölümün de gelecek sezon hizmete alınacağını, toplam 90 oda, 270 yatak kapasite planlandığını söyledi.

Görüntü Dökümü

-------------

-Saklıkent kayak merkezinden görüntü

-Saklıkent evlerden görüntü

-Harabeye dönen otelden detay görüntüler

-RÖP: Hakan Çetin

HABER: Mehmet ÇINAR-KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,()

=====================================

Çaldıkları kredi kartından 4 bin 500 lira çektiler

Siirt'te 2 kişi, kafeteryanın kasasından çaldıkları kredi kartıyla, tahmin yürüterek şifresini bulup 4 bin 500 lira çekti. Hırsızlık anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Salı gecesi kent merkezindeki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki bir kafeteryada meydana geldi. Yüzlerini gizleyip kafeteryaya giren 2 kişiden biri, güvenlik kamerasının açısını değiştirirken, diğeri ise kasaya yöneldi. Şüpheliler, kasada bulunan kredi kartını alarak çıktı.

Kafeterya sahibi Hakan Avcı, sabah iş yerine geldiğinde cep telefonu uygulamasında kredi kartıyla işlem yapmak istedi, ancak hesabında para olmadığını fark etti. Avcı, kasada bulunan kredi kartının da yerinde olmadığını görünce, güvenlik kamera kayıtlarını izledi. Avcı, görüntülerde iş yerine 2 kişinin girdiğini gördü.

KARTIN ŞİFRESİNİ TAHMİN YAPARAK ÖĞRENDİLER

Görüntüleri polise teslim ettiğini anlatan Avcı, şüpheliler çaldığı kredi kartında 4 bin 500 lira para çektiklerini belirterek, kart şifresini de tahmin ederek öğrendiklerini söyledi. Avcı, "Kredi kartımla borcumu ödemek istediğimde limit olmadığını fark ettim. Kartım sürekli iş yerinde, alışveriş işlerinde kullanıyorduk. Ben de işçilerimden birinin kullandığını sandım. Fakat sorduğumda kimsenin kullanmadığını öğrendim. Daha sonra güvenlik kameralarını izledim ve iki hırsızın iş yerimize girdiğini gördükten hemen sonra polis ekiplerine bilgi verdim. Hırsızlar kasada bulunan 100 TL'ye dokunmuyor. Kasaba bulunan kredi kartımı alıyor ve ilk olarak kendi iş yerimde bulunan post cihazından 10 TL alışveriş yapıyor. Kartımın şifresini tahmin eden hırsız, daha sonra bankamatikten toplam 4 bin 500 bin TL para çekiyor" dedi.

Görüntü Dökümü

-----------

-Şüphelilerin iş yerine gelmesi

-Şüphelilerin kasayı açması

-Güvenlik kemarasının açısını değiştirmeleri

-Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Turan KOYUNCU-Mehmet Yücel DURAK SİİRT,()

============================

Torbalı'daki Kıbrıs gazilerine madalya ve beratları verildi



İzmir'in Torbalı ilçesindeki 54 Kıbrıs gazisine, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) tarafından 45 yıl sonra gönderilen berat ve madalyalar törenle dağıtıldı.

Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan Torbalı'daki 54 gaziye madalya ve beratlarının dağıtımı için bugün Şehit Uzman Onbaşı Mustafa Eser İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonu'nda tören düzenlendi. Törene Torbalı Kaymakamı Ercan Öter, Torbalı İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Sabittin Keskin, Torbalı İlçe Garnizon Komutanı Asteğmen Abdulsamet Korkmaz, Torbalı İlçe Milli Eğitim Müdürü Cafer Tosun, Torbalı İlçe Emniyet Müdürü Fikri Şerefoğlu ve gaziler katıldı. Törende konuşan Torbalı Kaymakamı Ercan Öter, "Harekata katılarak bugün burada olan kahraman gazilerimiz büyük bir zafere imza atıp, Kıbrıs Türkleri'ni özgürlüğe kavuşturdular" dedi. Kaymakam Öter, "Yıllardır gazilerimiz bugünü bekliyordu. 1974 yılına kadar Kıbrıs Türklerine Rumlar tarafından planlı bir şekilde işkenceler ve zulümler yapıldı. Kardeşlerimize yapılan bu zulme ülkemiz hiçbir zaman kayıtsız kalmadı. Harekata katılarak bugün burada olan kahraman gazilerimiz büyük bir zafere imza atıp, Kıbrıs Türklerini özgürlüğe kavuşturdu. Bu yüzden onlara minnettarız. Türk milleti hiçbir zaman hiç kimseye boyun eğmemiştir. Bunu Çanakkale'de de, Büyük Taarruz'da da, Kıbrıs Harekatı'nda da, 15 Temmuz'da da, Kuzey Irak'ta da gördük. Türk milleti her zaman düşünmeden, mazlumun yanında olmuştur" dedi.

Konuşmaların ardından 54 Kıbrıs gazisine berat ve madalyaları protokol üyeleri tarafından tek tek dağıtıldı. 45 yıl sonra onurlandırılan Kıbrıs gazileri, büyük mutluluk yaşadı.

Görüntü Dökümü

-------------

-Gazilere madalyalarının dağıtılması

-Gaziler ve yakınları ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: İbrahim DANIŞ / TORBALI (İzmir), ()

=====================================