DHA YURT BÜLTENİ - 11

Okulun penceresinden düşen Ayşegül, yaşam savaşını kaybetti

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, okulun 3'üncü katındaki pencereden düşüp, yaralanan, kaldırıldığı hastanede duran kalbi iki kez çalıştırılan Ayşegül Çelik (13), kurtarılamadı.

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Manavgat'taki özel bir okulda meydana geldi. 8'inci sınıf öğrencisi Ayşegül Çelik, okulun 3'üncü katındaki sınıfın, yarısına kadar korkuluk bulunan penceresinden düştü. Durumu fark eden öğretmenler, sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine okula, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ayşegül Çelik, önce özel hastaneye, ardından Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İç organları zarar gören, ayak ve kalçasında kırıklar olduğu belirlenen Ayşegül Çelik'in hastanede 2 kez duran kalbi, doktorların müdahalesiyle çalıştırıldı. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Ayşegül Çelik, gece saatlerinde tüm çabalara karşın kurtarılamadı.

İNTERNETTEN ERKEK ARKADAŞ İDDİASI

Bu arada, Ayşegül Çelik'in internet üzerinden tanıştığı Denizli'de oturan erkek arkadaşı olduğu, durumu öğrenen ailesinin tepki gösterdiği, cep telefonunu alıp, internet erişimini kısıtladığı iddia edildi. Ayşegül Çelik'in bu nedenle okulda problemler yaşamaya başlaması üzerine okul yönetimi ve rehberlik servisinin kız çocuğunun ailesiyle görüşerek mutlaka psikologdan destek almaları gerektiğini söylediği öğrenildi. Ayşegül Çelik'in geçen hafta erkek arkadaşıyla İzmir'de buluşmak için uçak bileti aldığı, durumdan haberdar olan annesinin uçak biletini iptal ettirdiği de iddia edildi.

İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, yaşanan olayın çok üzücü olduğunu belirterek, olayla ilgili idari soruşturma başlatıldığını ve müfettişlerin 16 Aralık Pazartesi okula gidip, inceleme yapacağını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Okulun giriş kapısından görüntü

okulun ön cephesinden görüntü

Okulun arka cephesinden görüntü

Ayşegül Çelik'in düştüğü pencereden görüntü

Devlet Hastanesi Acil Servis'ten görüntüler

01:32" - 170 MB

Haber- Kamera: Mithat ABAKAN/MANAVGAT-)

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Kocaeli'de 35 kilo 785 gram eroin ele geçirildi

KOCAELİ'de, TEM Otoyolu'nda takibe alınarak durdurulan hafif ticari araçta yapılan aramada 35 kilo 785 gram eroin ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün gece TEM Otoyolu'nda İstanbul istikametine gitmekte olan hafif ticari aracı takibe alarak durdurdu. Narkotik köpeği ile araçta arama yapıldı. Köpeğin tepki vermesi üzerine araç emniyet müdürlüğüne çekilirken, sürücü S.S. ise gözaltına alındı. Araçtaki 70 paket halinde 35 kilo 785 kilo eroin ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Köpek ile araçta aram yapılması

-Eroin paketlerinin çıkarılması ve açılması

-Ele geçirilen uyuşturucudan görüntü

HABER: KOCAELİ, ()

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TIR devrildi; taşınan 3 cip zarar gördü



EDİRNE'nin Lalapaşa ilçesinde Romanya'dan getirilen sıfır kilometre araç yüklü TIR'ın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 3 cip kullanılamaz hale geldi.

Kaza, Edirne'nin Lalapaşa ilçesi kavşağında meydana geldi. Romanya'dan yüklediği sıfır kilometre cipleri Bursa'ya götüren Bulgar uyruklu Gabriel İvanov'un kullandığı P 6339 KM plakalı TIR sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrildi. Kazadan sürücü İvanov yara almadan kurtulurken, TIR'da dorsesinde bulunan sıfır kilometre 6 cipten 3'ünde hasar meydana geldi. Devrilen cipler çekici yardımıyla kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Olay yerinden genel

-Devrilen TIR

-Hasar oluşan cipler

-Ciplerden detay

-Farklı açılardan detay

-Çekici ile araçların kaldırılması

-TIR'ın kurtarılması



Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,()

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Karaca Mağarası'nı 120 bin kişi ziyaret etti



GÜMÜŞHANE'de dünyanın sayılı damla taş mağaralarından olan, 150 milyon yıllık olduğu belirtilen Karaca Mağarası, yaz turizm sezonunda 120 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Gümüşhane'de yer alan toplam 100 metre uzunluğa, 1500 metre kare genişliğe sahip mağara, elipse benzeyen 4 ayrı bölümün birleşmesi ile meydana geliyor. Karaca Mağarası, çok çeşitli renk ve şekillerde damla taşlardan oluşuyor. Sarkıtlar, dikitler, sütunlar ve desenli duvarlar ile mağara, içeriye doğru gidildikçe huni şeklinde genişliyor. Tavan yüksekliği 18 metre olan mağara, yerli-yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, yaz turizm sezonu kapattıklarını belirterek kentin en önemli turisttik mekanlarından olan Karaca Mağarası'nın 120 bin turisti ağırladığını söyledi. Vali Taşbilek, Karaca Mağara'sını gelecek sezona hazırlamak için esikleri tespit ederek çalışmalara başlayacaklarını belirterek, "Üniversitemizin teknik ve bilimsel yönden desteklerini alarak Karaca Mağara'mızın kapalı döneminde çalışmalar yaparak önümüzdeki sezona hazırlamak istiyoruz. Çok önemli olan bir mağaramız, Gümüşhane tanıtımı noktasında çok kıymetli bir mekanö diye konuştu.

Karaca Mağarası'nın ziyarete açıldığı 2001 yılından beri her sezon turist sayısını artırdığını belirten Vali Taşbilek, "Özellikle bu yıl tüm zamanların rekorunu kırarak 120 binin üzerinde ziyaretçi ağırlamıştır. Bu sayı bizleri hem çok mutlu etti, hem de ilimizi tanıtımı için çok önemli bir yere sahip olduğunu bir kez daha kanıtladı. Bu yılki sayıyı, geçen yılki sayıyla oranladığımız da yaklaşık yüzde 12 civarında bir artış söz konusu, ilk ziyarete açıldığı 2001 yılında bu zamana bakıldığında 26 bin kişiden 120 bin kişiye çıkması bizi mutlu etti. Bu sayı bizlere yerli ve yabancı turistlere daha iyi bir hizmet vermek için ayrı bir hükümlülük yüklemiştir. Yapacağımız çalışmalarla gelecek sezon insanlara daha özellikli bir Karaca Mağarası sunmayı hedefliyoruzö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Mağara detayları

Vali Kamuran Taşbilek'in açıklaması

Detaylar

Haber-Kamera: Sinan UÇAR / GÜMÜŞHANE, ()

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Kartalkaya’da sezon açıldı

BOLU'nun kayak merkezi Kartalkaya kayak sezonunun ilk gününde tatilci akınına uğradı. Kayakseverler kar kalınlığının pistlerde 1 metreyi bulduğu Kartalkaya'da kayak keyfi yaptı.

Bolu kent merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki 2 bin 200 rakımlı Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan Kartalkaya'da kayak sezonu başladı. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Kartalkaya'da 2 bin yatak kapasitesi bulunan 5 otelden 2'si dün akşam itibariyle müşteri kabul etmeye başladı. Oteller ve pistlerde süren çalışmaların tamamlanmasıyla Kartalkaya yenilenen yüzüyle bu yıl ilk kez kayakseverleri ağırladı. 2 otelde de doluluk oranı yüzde 90'ı buldu. Kartalkaya'ya gelen tatilciler kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu pistlerde kayak keyfi yaptı. Tatilciler, Kartalkaya'ya çıkan yolun da açık olduğunu ve ulaşımın rahat sağlandığını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Murat Küçük anons

-Kayak yapanlar

-Kartalkaya manzaraları

-Röportajlar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,()

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Bozcaada'da feribot seferlerine fırtına engeli



ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Bozcaada ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle bugün yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Kuzey Ege Denizi'nde olumsuz hava şartları nedeniyle Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığının yapıldığı Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş. tarafından Bozcaada ilçesinde bugün yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiği duyuruldu. Fırtına nedeniyle Bozcaada'dan saat 14.00, Geyikli'den ise saat 15.00 seferleri iptal edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Çanakkale feribot iskelesinden görüntü.

-Çanakkale Boğazından görüntü.

-Çanakkale Boğazından sefer yapan feribotlardan görüntü.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, ()

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Tekirdağ'da lezzet şöleni

TEKİRDAĞ'da; Bulgaristan, Yunanistan ve Letonya'dan öğrencilerin katılımıyla Uluslararası Lezzet Şöleni düzenlendi.

Tekirdağ'ın merkez Süleymanpaşa İlçesi Belediye Başkanlığı'nın katkılarıyla Turizm Otelcilik ve Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin organize ettiği 3'üncü Uluslararası Lezzet Şöleni, Türkiye'ni yanı sıra Bulgaristan, Yunanistan ve Letonya'dan öğrencilerin katılımcılarla gerçekleştirildi. Öğrencilerin hazırlığı yöresel lezzetlerin görücüye çıktığı şölende, yemekler katılımcılar tarafından tadıldı. Şölende dereyece giren yemekleri yapanlara ödüller verildi.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, "Süleymanpaşa Belediyesi bundan sonraki yıllarda, özellikle gastronomi ile alakalı Balkan yemeklerinin olacağı bütün bölgedeki insanlarımıza tattırabilmek ile alakalı hem ülkeler arasındaki bu kardeşlik hukukunun genişletilmesi ile alakalı hem de şehrin turizminin kalkındırılması ile alakalı Karaca Kılavuz'da Keşkek Şenliği düzenlemiştik. Önümüzdeki dönemde şehrin gastronomisini ön plana çıkarmak için ilgili belediye başkan yardımcılarımız çalışıyor" dedi.

Süleymanpaşa Turizm Otelcilik ve Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü, Oğuz Günaçan, "Artık belli bir süre önce başlamış ve bitmiş mesleki eğitim süreci, hayat boyu istihdam garantisi verememektedir. Değişen dünyada işverenlerin talepleri hızla değişmekte ve dün işe başlayan ve işe yarayan bir çalışan bir anda vasıfsız konuma düşebilmektedir. Çağımızda istihdamın en büyük garantisi işverenin değişen bilgi ve beceri taleplerine aynı hız ve şekilde cevap verebilmekten geçmektedir" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yöresel yemekler ve unlu mamullerden detaylar

-Salondan ve davetlilerden detaylar

-Okul müdürü Günaçan'ın konuşması

-Belediye Başkanı Yüksel'in konuşması

-Öğrencilere ödül verilmesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,()-

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