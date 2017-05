DHA YURT BÜLTENİ-10

1)DOĞU ANADOLU'YU AKDENİZ BÖLGESİ'NE BAĞLAYAN ERKENEK TÜNELİ AÇILDI

Malatya'yı, Güneydoğu ve Akdeniz illerine bağlayan yol güzergahında yapılan Erkenek Tüneli'nin açılışı gerçekleştirildi. Açılış Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan ile Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci tarafından yapıldı.

YAPIMI 6 YIL SÜRDÜ

238,5 milyon TL yatırımla hayata geçirilen Erkenek Tüneli Malatya projesi bin 816 metre uzunluğunda iki tüpten oluşuyor. Yapımına 2011 yılında başlanan, Karayolları yetkililerinin deyimiyle 'zemin etüdü ve sondaj çalışmalarının yetersiz ve kötü biçimde yapılmasının yarattığı sorunlar' nedeniyle yaşanan toprak kaymaları ve heyelanlardan dolayı bitirilemeyen, zemin güçlendirilmesi için ikinci kez ihale süreci yaşayan ve yapımı 6 yıl süren Erkenek Tünelinin açılışına Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi, Malatya Valisi Mustafa Toprak, Adıyaman Valisi Abdullah Erin, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AK Parti Malatya Milletvekilleri Öznur Çalık, Mustafa Şahin, Nurettin Yaşar STK Başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

DOĞU ANADOLU'YU AKDENİZ'E BAĞLIYOR

Yapımına 2011'de başlanan, zemindeki bazı sıkıntılarla aşırı şişme ve deformasyon problemleri nedeniyle planlandığı sürede tamamlanamayan Erkenek Tüneli, Malatya'nın Doğanşehir ve Adıyaman'ın Gölbaşı ilçelerini birbirine bağlıyor.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Bolu Dağı Tüneli'nden 17 yılda çıkabilmiş bir ülkeden 14 yılda 300 kilometrenin üzerinde tünel yapan bir ülke haline geldik." dedi.

Arslan, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ile Doğu Anadolu'yu Malatya üzerinden Akdeniz Bölgesi'ne bağlayacak D-850 Karayolu üzerindeki Erkenek Tüneli'nin açılış törenine katıldı.

Arslan, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin son 14 yıldır coğrafyasının kıymetini bilerek Asya ile Avrupa arasında köprü konumunda olan Anadolu'nun hakkını bölünmüş yollarla, demiryollarıyla, havaalanları, denizcilik ve haberleşme sektörüyle verdiğini söyledi.

Avrupa ile Asya arasında taşınan yük miktarının neredeyse milyar tonlara ulaştığını aktaran Arslan, şöyle devam etti:

"Bulunduğumuz coğrafyada ayrıca 1,5-2 milyar insana 3,5-4 saatlik uçuş mesafesiyle erişebiliyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliği, başbakanımızın önderliğinde bu coğrafyanın hakkını verirken insanımızın sosyal refahını artırmak, daha kolay erişebilir, ulaşabilir hale getirmek ama aynı zamanda ticaretimizin önünü açmak, ülkemizin büyümesini sağlayacak sanayinin, endüstrinin önünü açmak ve ülke ekonomisini büyütmek. Avantajlı olan bu coğrafyadan daha fazla avantaj elde ederken ülkemize katma değer oluşturmak, ekonomiye büyüktmek. Bunları yaparkende doğu-batı aksında ana koridorları yapıyoruz. Aynı zamanda kuzey-güney aksında da belirlediğimiz 18 büyük önemli ana koridoru tamamlıyoruz."

MALATYA ÇOK ÖNEMLİ BİR KAVŞAK

Arslan, Malatya'nın çok önemli ana kavşak halinde olduğuna değinerek, kenti gerek doğu-batı gerekse kuzey-güney aksında bu kavşağın hakkını vermek adına bölünmüş yollarla, köprülerde, tünellerle, viyadüklerle daha güzel hale getirdiklerini ifade etti. Erkenek geçidinin kış şartlarındaki zorluğuyla bilindiğine değinen Arslan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Özellikle yük taşıyan ağır vasıtaların kışın buralarda neler çektiğini hepiniz benden daha iyi biliyorsunuz. İşte geçit vermeyen Erkenek geçidinin, Erkenen tüneliyle geçit verir hale gelmesi konusunda Sayın Cumhurbaşkanımın talimatları, Başbakanımızın bakanlığı döneminde verdiği kararlarla bu süreç başladı. Zor bir güzergahta çalıştığımızı da biliyoruz o nedenle biraz da uzadı. Fakat bugün memnuniyetle görüyoruz ki 80 yılda bu ülkede 50 kilometre tünel yapılmışken ve Bolu Dağı Tüneli'nden 17 yılda çıkabilmiş bir ülkeden 14 yılda 300 kilometrenin üzerinde tünel yapan bir ülke haline geldik. Artık 80 yılda yapılan 50 kilometreye karşılık biz bir yılda onun daha fazlasını yapıyoruz. Sadece bu sene bitireceğimiz tünel 68 kilometre ve bunun önemli bir kısmı Malatya'da."

Bakan Arslan, Erkenek Tüneli'nin yarım saatte gidilen mesafeyi 3-4 dakikaya düşüreceğini belirterek, "Sadece Malatya'nın değil Adıyaman'ın da aynı zamanda hizmetini görecek, ülkemizin Karadeniz'in de Akdeniz'in de. Güzergah üzerindeki bütün illerin seyahatini kolaylaştıracak, yük taşıması anlamında ekonomisine ciddi katkı sağlayacak. Erkenek Tüneli'nde dünden bugüne emeği olanlara teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Türkiye genelinde yapılan çalışmalar hakkında da bilgiler veren Ahmet Arslan, şunları kaydetti:

"Ülke genelinde 80 yılda 6 bin 100 kilometre bölünmüş yapılmışken biz bunu bugün 25 bin 350 kilometreye çıkarmış durumdayız. Aynı şey Malatya'da da var. Malatya'da 80 yılda 36 kilometre bölünmüş yol yapılmışken 14 yılda yapılan miktar 363 kilometre. Malatya'daki bölünmüş yol ağı da aşağı yukarı 11 kat artmış durumda."

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Türkiye 2017'ye güçlü bir şekilde girdi, bundan sonra da yatırımlara hız vererek devam edeceğiz." dedi.

Tüfenkci, Doğu Anadolu'yu Malatya üzerinden Akdeniz Bölgesi'ne bağlayacak D-850 Karayolu üzerindeki Erkenek Tüneli'nin açılış töreninde, AK Parti olarak 2002'den bu yana Türkiye'yi her alanda büyüttüklerini söyledi.

Her seçimde vatandaşların kendilerine destek verdiğini anlatan Tüfenkci, 16 Nisan'da da güçlü Türkiye'nin kapılarını Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne "evet" diyerek halkın açtığını ifade etti. 16 Nisan'dan önceki tartışmaların bir yanda kaldığını ve artık Türkiye'nin önüne, işine baktığını aktaran Tüfenkci, halkın demokrasi, ekonomi, refah ve mutluluğunu büyütmek için çalıştıklarını anlattı.

Vatandaşların desteğiyle yol aldıklarını vurgulayan Bakan Tüfenkci, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin büyümesi için altyapıların büyümesi, yeni yolların yapılması gerekir. Bunun için de Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına teşekkür ediyoruz. Zor zamanımızda bile 2016'da bile yatırımlarına aksatmadan tam gaz artırarak devam ettiler. Türkiye 2017'ye güçlü bir şekilde girdi, bundan sonra da yatırımlara hız vererek devam edeceğiz. Güçlü Türkiye'nin işçisi, işvereni, çiftçisi, üreteni, esnafı, memuru, emeklisi inşallah daha da fazla güçlü olacak. Bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün vatandaşlarını kucakladık bundan sona da kucaklayacağız. Yeni dönemde de inşallah bir yandan uyum yasalarını çıkarırken bir yandan reformlarımızı gerçekleştireceğiz bir yandan da ekonomimizi büyüteceğiz. Ekmeğimizi, aşımızı daha büyütecek adaleti ve merhameti daha çok derinleştireceğiz. Kim bu noktada engel çıkarırsa çıkarsın yolumuza devam edeceğiz."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık da yolları delerek milleti sevdikleriyle buluşturmak için uzun mücadeleler verdiklerini söyledi.

Türkiye'nin her yerinde çalışmalar yapıldığına değinen Çalık, şunları kaydetti:

"Malatya için de 81 il için de bütün dağlar delindi, Ferhat'ın Şirin'le buluştuğu gibi milletimiz sevdikleriyle buluştu. 15 yıllık AK Parti iktidarı döneminde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının yaptığı hizmetler tarihe tanıklık eden herkes tarafından takdirle karşılanır. Yollar bölündü, kazalar azaltıldı, trafik sıkışıklığı başta olmak üzere birçok sorun çözüme kavuştu." diye konuştu. Karayolları Genel Müdürü İsmail Kartal da Türkiye'nin kuzey ve güney akslarının güçlendirilmesi çalışmaları kapsamında yapılan Erkenek Tüneli projesiyle ilgili ayrıntılı bilgi verdi.

Toplam maliyeti yaklaşık 253 milyon lira olan ve bin 816 metre uzunluğunda 2 tüpten oluşan tünel, Doğu Anadolu'yu Malatya üzerinden Akdeniz Bölgesi'ne bağlıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünce yaptırılan en zorlu tünel çalışması olduğunu belirtilen ve yapımında son teknoloji cihaz ve makinelerin kullanıldığı tünel, mevcut zor ve riskli yolu güvenli ve konforlu hale getiriyor.

Tünel açılışında Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır konuşmasında, Malatya’nın dört bir yanında yapmış olduğu devasa yatırımlar yaptığını söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık’ta konuşmasında, Ferhat’ın Şirin ile buluştuğu gibi milletimiz sevdikleriyle buluştu diyerek cümlelerine şöyle devam etti:

“15 yıllık AK Parti Hükumeti döneminde Ulaştırma Bakanlığı’nın yapmış olduğu hizmetler, tarihe tanıklık eden herkes tarafından taktirler karşılanıröAdıyaman Valisi ve Malatya Valisi konuşmalarında, “Adıyaman’a ve Malatya’ya hayrılar getirmesiniö dilediklerini belirttiler.

Konuşmaların ardından tünelin açılış kurdelesi kesildi.

ÇEVRECİ ÇİFTİN KATLEDİLMESİNİ PROTESTO ETMEK İÇİN YURDUN DÖRT BİR YANINDAN GELEN DOĞA SAVAŞÇILARINDAN GÜÇ BİRLİĞİ ÇAĞRISI

2) ÇEVRECİ AKTİVİST OKTAY KONYAR:DAHA FAZLA DAYAK YEMEK ZORUNDAYIZ'

ANTALYA'nın Finike İlçesi'nde, taş ocaklarına karşı verdiği mücadeleyle tanınan Aysin ve Ali Ulvi Büyüknohutçu çiftinin katledilmesini protesto için Türkiye'nin dört bir yanından gelen doğa savaşçıları, çevre sorunlarına karşı güçbirliği çağrısında bulundu. Çevreci aktivistlerden Oktay Konyar, ekolojik sorunların çözümüyle ilgili hukuki yoldan mücadelenin yeterli olmadığını belirterek, “Dayak yemeyen, biber gazıyla tanışmayan yurttaş yurttaşlık görevini tam yapmamış demektir. Daha fazla dayak yemek zorundayız" dedi. Türkiye'nin değişik illerinden gelen ve dün Aysin ve Ali Ulvi Büyüknohutçu çiftinin 9 Mayıs günü katledildiği Finike'de maden ocaklarının önünde eylem yapan çok sayıda sivil toplum örgütü temsilcisi, bugün de Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin Değirmenönü Kültür Sanat Merkezi'nde forum düzenledi. Foruma Antalya Isparta Burdur Denizli Kaş Platformu (A Platformu), Mersin Doğa ve Çevre Platformu, Munzur Doğa ve Çevre Derneği, Bursa Doğa Derneği, Tarsus Çevre Koruma Derneği, Muğla Çevre Platformu, Ege Çevre Platformu, İstanbul Yaşam ve Dayanışma Yolcuları Platformu, Bergama köylüleri,İstanbul Peri Suyu Koruma Platformu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda sivil toplum örgütü ile HDP'liler katıldı. Toplantıda söz alan çevreciler, yaşadıkları bölgelerde karşılaştıkları çevre sorunları konusunda diğer katılımcılara bilgi verip, ortak mücadele için güçleri birleştirme çağrısında bulundu. Toplantının açılışını Ege Çevre Platformu'ndan Özer Akdemir yaptı. Akdemir, kendilerini Antalya'da bir araya getiren ana unsunun yaşanan acı olduğunu söyledi. Bu acıya ekoloji mücadelesi veren Aysin ve Ali Ulvi Büyuknohutçu çiftinin katledilmesinin neden olduğunu belirten Akdemir, “Eğer birbirimizle yeterince dayanışma içerisinde olabilseydik, bu acılar yaşanmazdı" dedi.

'DAYAK YEMEYEN YURTTAŞ'

Pos bıyıkları ve giydiği ağa çizmeleriyle dikkat çeken çevre aktivisti Oktay Konyar ise bu sistemi sallayabilecek bir direnişe ihtiyaç olduğunu ileri sürdü. Ekolojik sorunlara karşı direnilmesi gerektiğini kaydeden Konyar şöyle konuştu:

“Dayak yemeyen yurttaş, biber gazıyla tanışmayan yurttaş, eve sağlam dönen yurttaş yurttaşlık görevini tam yapmamış demektir. Türkiye'de ekolojiye karşı hukuki yoldan mücadele sonuçsuz kalıyor. Mahkeme kararlarını kazandık diye oturmak da olmaz. Hangi yargı kararları uygulandı? Hangisi yaşama geçti. Sivil itaatsizlik de bir mücadele yöntemidir. Biz doğrudan sivil itaatsizlik eylemleriyle yurttaş bilincini alanlarda gerçekleştirmek zorundayız. Daha fazla dayak yemek zorundayız. Mücadelede başarılı olabilmek için ortak hedef doğrultusunda hareket edilmesi gerekir. Hedef de Sinop ve Akkuyu'daki nükleer santral projeleridir."

'TÜRKİYE'DE ÇİÇEKLER BİLE GÖZALTINA ALINIYOR'

'Donkişot Osman' olarak tanınan Uluslararası Çevre Gazetecileri Derneği Başkanı Osman Akkuş da, Türkiye'de insan hakları heykelinin bile abluka altına alındığını söyledi. Heykelin olduğu yerdeki çiçeklerin bile gözaltına alındığını iddia eden Akkuş, 31 Mayıs'ta Gezi olaylarının yıldönümünde benzer olayların yaşanabileceğinden korkulduğunu ileri sürdü. Akkuş, "Arkadaş onlar bizim gücümüzden korkuyor. Onların korkularının yarısını hissetsek, gücümüzün farkına varacağız" dedi. Ankara'da ateş yakılması ve türkü söylenmesinin de yasaklandığını kaydeden Akkuş, “Ankara Valiliği çeşitli yöntemlerle bizleri yıldırmaya çalışıyor. Ateş bu coğrafyanın genlerinde var. Şamanizmde Alevilikte ateş çok önemlidir. Ateşler yanmalı, ateşler hiçbir zaman sönmeyecek. Türküler de inadına o ateşlerin etrafında çığırılacak" diye konuştu.

3)KAYSERİ'DE TRAFİK KAZASI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

KAYSERİ'de, trafik ışıklarında meydana gelen trafik kazası bir otomobilin kamerası tarafından çekildi. Osman Kavuncu Bulvarında meydana gelen trafik kazası kırmızı ışıkta duran otomobilin araç kamerasına yansıdı. Saniye saniye çekilen kazada bir otomobil kırmızı ışıkta durmayınca yeşil ışıkta geçen otomobile çarptı. Kazada araçlarda maddi hasar oluşurken, sürücülerin kazayı yara almadan kurtardığı öğrenildi.



