DHA YURT BÜLTENİ-10 



Şehit Uzman Çavuş Özdemir, baba ocağında son yolculuğuna uğurlandı (2)

EŞİ ASKER SELAMIYLA UĞURLADI

Şehit Uzman Çavuş Mustafa Özdemir için Sakarlı Merkez Camii'nde yapılan törene Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çığatay Kılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaarslan, Giresin Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri, şehidin ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şırnak'ta 2 gün önce şehit olan özel harekat polisi Mesut Yılmaz'ın kardeşi Hakan Yılmaz'da cenaze törenine katılıp şehidin kardeşi Musa Özdemir ile kucaklaştı. Ebru Özdemir, eşini asker selamı vererek uğurladı. Şehit Mustafa Özdemir, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

Görüntü Dökümü :

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- Cenaze namazı

- Bakan ve protokolden detay

- Eşinin asker selamı vermesi

- Detaylar

Haber-Kamera : Hakan ÇELİKBAŞ-Hakan AKGÜN-TERME(Samsun),()

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Ankara'da otobüs şarampole yuvarlandı: 8 ölü 34 yaralı (2)



ÖLENLERDEN 3'Ü ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ

Kastamonu'dan gece 00.30'da Ankara'ya hareket eden otobüste, Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencisi Gamze Duru, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencisi Ece Ünlüer ile Makine Mühendisliği öğrencisi Rukiye Uyar'ın da bulunduğu belirlendi. Üniversitenin 2016-17 Akademik yılının tamamlanması ardından memleketlerine gitmek üzere otobüse binen 3 öğrenci de kazada yaşamlarını yitirdi.

Görüntü Dökümü:

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-Ölen öğrencilerin fotoğrafları

Haber: Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, ()

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Çorum'da şiddetli yağış hayatı felç etti

ÇORUM'da şiddetli yağmur etkili olurken, çok sayıda ev ve iş yerini su altında kaldı.

Çorum'da bugün öğleden sonra başlayan ve şiddetini artırarak yaklaşık bir saat süren yağmur hayatı felç etti. Şiddetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklar adeta göle döndü, sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti, bazı araçlar yolda kaldı.Yağmura hazırlıksız yakalananlar kapalı alanlara sığınarak yağmurdan korundu. Bir çok ev ve işyerini su bastı. İhbar üzerine su baskınına maruz kalan ev ve işyerlerine giden ekipler, su tahliye çalışması yaptı.

Görüntü Dökümü:

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- Yağmurdan detay

- Yağmurdan kaçarlar

- Sel sularında ilerlemeye çalışan araçlar

- İşyerinini su basan esnafın kovalarla su teşıması

- Çatısı açan iş yerinde vatandaşların oturması

- Detaylar

(SÜRE: 5 DK - BOYUT: 340 MB)

Haber-Kamera:Yusuf ÇINAR/ÇORUM, ()

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Burdur'da dolu yağışı (2)

YAĞIŞ SU BASKINLARINA SEBEP OLDU

Burdur'da öğleden sonra etkili olan sağanak su baskınlarına neden oldu. Kışla Caddesi'ndeki bir fırının bodrumu, Özgür Mahallesi'ndeki evin bodrum katı ve odunluk olarak kullanılan bölümüyle Bağlar Mahallesi'ndeki özel bir şirkete ait anaokulunun bodrum katı suyla doldu.

Fırın sahibi Mehmet Doğan, sokaktaki rögarlar çekmediği için taşan suyun işyerinin bodrumuna girdiğini belirterek, "Daha önce söylenmiş ama yetkililer tarafından yapılmamış. Yaklaşık 20 bin TL zararım var" dedi.

Evinin bodrumu ve odunluk olarak kullandıkları bölümü suyla dolan Abidin Dinç de mağdur olduklarını ve bütün eşyalarının zarar gördüğünü aktarırken, bodrumdaki suyun Burdur Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildiğini kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Abidin Dinç'in anlatımı

- Mehmet doğanın anlatımı

- Su dolu ev

- Su dolu fırın deposu

- Detay

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR, ()

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Perinçek: Iğdır, ABD projesini yerle bir etmenin merkezi

VATAN Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Iğdır'da yaptığı konuşmada "Iğdır, ABD Projesini yerle bir etmenin merkezi" dedi.

Iğdır'da 4 Haziran'da yapılacak il Genel Meclisi seçimlerine Vatan Partisi olarak katılacaklarını belirten Doğu Perinçek'in Zübeyde Hanım Bulvarı'nda düzenlediği miting, elektrik kesintisi nedeniyle bir saat geçikmeli başladı. Konuşmasına kurulan jeneratörle başlayan Perinçek, Vatan Partisi'nin niçin Iğdır'a önem verdiği konusunda şunları söyledi: "Haritaya bakın. Iğdır Türkiye'nin Azerbaycan'a uzanan eli, gönlü. Can Azarbaycan'la buradan el ele veriyoruz. Iğdır önemli çünkü buradan komşumuz İran'la beraber oluyoruz. Dahası var. Iğdır 'ipek yolu' üzerinde. Bu önemini düşman da biliyor. ABD dikkat ediniz Suriye'nin kuzeyinden başlayıp Diyarbakır, Batman üzerinden Iğdır'a Kars'a Ardahan'a kadar ikinci İsrail kurmak istiyor. 'Kürdistan' demiyorum. Kürt bizim Kürdümüz. Kürdün ismini lekelemiyorum. Ama ABD'nin projesini görüyorsunuz. Silah veriyor. İncirlik'ten kalkan uçaklarla bölücü terörü destekliyor. Amaç komşularımızla aramıza girmek, ipek yolunu kesmek. Asya'ya Çin'e bağlayan ticaret yollarına kama gibi girmek. Peki biz bu ABD projesini nasıl yerle bir edeceğiz. Iğdır, bu ABD projesini yerle bir etmenin merkezi. Çürüteceğiz toprağın altına gömeceğiz bu projeyi. İkinci İsrail Devleti kurulmasına Iğdır'dan izin vermeyeceğiz." ABD'nin Türkiye ile İran'ı karşı karşıya getirmesine izin vermeyeceklerine dikkati çeken Doğu Perinçek, "İran bizim kardeşimiz, dostumuz. Serbest ticaret yapacağız, sınırları kaldıracağız. Azerbaycan'la aramızdaki yolları kesemezsin Ey Amerikan eşkıyası. Türkiye'nin Rusya'yla olan anlaşmazlıklarının ortadan kaldırılmasında Vatan Partisi heyetlerinin çok önemli rolü oldu.Dağlık Karabağ'daki işgal sona erene kadar canımızla kanımızla Azerbaycan'ın yanındayız" diye konuştu. Doğu Perinçek, AK Parti iktidarının sonunun geldiğini ileri sürdü. Perinçek, iktidarı şöyle eleştirdi: "Göreceksiniz önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçiminde Sayın Tayyip Erdoğan kazanamayacak. Millet meclisi seçiminde AKP çoğunluğu kazanamayacak. Halk oylamasının sonuçlarına bakın. Aldıkları oy yüzde civarında. Bu oyla cumhurbaşkanlığı kazanılamaz. Biz burada elektrik kesen bir belediye kurmayacağız. Bütün partilere elektrik veren bir belediye olacak. Herkes özgürce konuşacak. Herkesi özgürleştiren bir halk yönetimi burada oluşturacağız."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Halk oyunları gösterisi

- Vatandaşlar

- Doğu Perincekin konuşması



165 MB/ 5.11DK

Haber- kamera: Suat DENİZ/ IĞDIR, ()

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Van'da uyuşturucu operasyonu



VAN'da polisin merkez Edremit ve İpekyolu ilçelerinde yaptığı aramalarda 20 kilo 30 gram eroin, 22 kilo 490 gram esrar ele geçirildi ve 5 kişi gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri merkez Edremit ilçesi Kurubaş mevkiinde şüphe üzerine bir aracı durdurarak arama yaptı. Uyuşturucu operasyonları için eğitilen 'Rexo' adlı köpekle araçta yapılan aramada, hava filtresinin olduğu boşlukta gizlenen 39 paket halinde 20 kilo 022 gram eroin maddesi ele geçirilirken, araçta bulunan K.T., R.T., S.T. ve Z.T . gözaltına alındı. Merkez İpekyolu İlçesinde ise B.E.'nin evinde yapılan aramada 22 kilo 490 gram esrar, 8 gram eroin, 1.81 gram metamfetamin, 3.78 gram plaka esrar maddesi ele geçirildi. Ev sahibi B.E. gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Haber: VAN, ()

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Dört bin yıllık antik kentte filozoflar buluştu

AYDIN'ın Didim ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Tales Buluşması Müzik ve Felsefe Sempozyumu'nda dünyaca ünlü düşünürler bir araya geldi.

Yunan filozof, felsefe ile bilimin öncüsü olarak adlandırılan Miletli Tales için doğduğu ve öldüğü yer olan Didim'in Milet Antik Kenti'nde buluşma düzenledi. Balat Mahallesi'ndeki 4 bin yıllık Antik Milet Tiyatrosu'nda bugün Didim Belediyesi Didim Turizm Altyapı Hizmet Birliği, Turizm Araştırmaları Derneği ve Didim Derneği tarafından düzenlenen 2'nci Tales Buluşması ve Felsefe etkinliği kapsamında Mahir Özgür Damar İlkokulu öğrencileri halk oyunları ekibi yöresel oyunları sergiledi. M.Ö. 6. yüzyılda, Uzakdoğu-Batı Anadolu ekseninde, doğa bilimlerinin temellerinin atıldığı, modern felsefenin ortaya çıktığı dönemde yaşayan ünlü filozof ve matematikçi Tales'in çağdaşları olan düşünürler, İran'da Zerdüşt, Hindistan'da Buda ve Çin'de Konfüçyus'ün bu dönemdeki etkilerinin masaya yatırıldığı etkinlikte 'İlk Aydınlanma Çağında Tales ve Çağdaşları' konulu sempozyum düzenlendi. Sempozyumu CHP'li Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Kaymakam İskender Yönden, Turizm Araştırmaları Derneği Başkanı Bahattin Yücel, Hürriyet Gazetesi Yazarı Yalçın Bayer ve yaklaşık 2 bin kişi izledi. Eski Turizm Bakanı, Turizm Araştırmaları Derneği Başkanı Bahattin Yücel, filozof Tales'in doğduğu topraklarda 2600 yıl sonra anıldığını belirterek, "Tarihi insanlar yazar. Ama coğrafya da belirleyicidir. Bugün 2600 yıl önce insanlara ışık tutan, bilimsel düşüncenin, doğa bilimlerinin, felsefenin ve matematiğin kurucularından olduğu kabul edilen Tales için buradayız" dedi. Kaymakam İskender Yönden ise bu buluşmanın Milet antik tiyatronun tanıtımı açısından büyük önem taşıdığını söyleyerek, "Turizmde sadece deniz ve kum değil elimizdeki bu tarihi değerlerimizi de tanıtıyoruz. Didim'i festivaller kenti haline getirmeye çalışıyoruz. Çıtayı farklı noktalara getirmeye başladık" dedi.

"TALES BİZİMDİR, ANADOLULUDUR"

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Tales'in çağa yön vermiş çok yönlü bir bilim adamı olduğunu hatırlatarak, Milet'te matematik ve felsefe okulunu veya akademisini kurmayı planladıklarını anlattı. Atabay, "Tales hemşerimizdir. Hemşerimiz Tales bizden biridir aynı bizler gibi Anadoluludur, Yunanlı değildir, olsa da fark etmez biz burada din, dil ayrımı yapmıyoruz ama bizim olan her şeye sahip çıkmalıyız. Tales bizimdir, Anadoluludur. Tales'in gösterdiği yolu, bugün halen bütün bilim dünyası takip ediyor. Bu çok önemli kişinin bu bölgede yaşamış olması, bizler için çok önemli bir kazançtır. Bunu öncelikle ülkemize, sonra tüm dünyaya tanıtmaya çalışacağız. Aynı zamanda çocuklarımıza, gençlerimize matematiği ve felsefeyi sevdirip, analitik düşünce yeteneğini aşılamak istiyoruz" dedi.

"ANADOLU BİR KÜLTÜR KÖPRÜSÜDÜR"

Tales'in Anadolu kültürünün çok önemli bir unsuru olduğuna dikkat çeken Kültür ve Turizm Bakanı Danışmanı Ersin Balcı ise "Evreni anlama yolunda metafizik düşünceleri bir kenara bırakıp aklımızla dünyayı anlamaya çalışıyoruz. Tales'in bu topraklardan çıkmış olması ayrıca önemli, hepimizin bunun önemini bilmemiz gerek. Bu bakımdan bu ikinci Tales buluşması çok önemlidir. Birçok kültürün doğmasına neden olmuştur. Aslında Tales bu fikirlerin ortaya çıkmasına bugüne taşınmasında Anadolu'nun bir kültür köprüsü olmasına borçludur" diye konuştu. Sempozyum İran, Çin ve Hindistan'dan gelen felsefecilerin, Tales ve çağdaşlarının modern felsefenin farklı topraklarda doğuşu üzerindeki etkilerini ve aralarındaki etkileşimi anlatmaları ile devam etti. Fest Travel yöneticisi Faruk Pekin insanlığın düşünsel evriminde farklı düşüncelerin ortaya çıkmasında M.Ö. 6'ncı yüzyılın önemini, Prof. Dr. Betül Tanbay, filozof ve bilim insanı Tales'i, Konfüçyüs Enstitüsü Eşbaşkanı Dr. Liu Qiang Konfüçyüs mirası ve önemini, Hindistan'dan Dr. Thipstan Paldan Budizm ve batıya etkilerini, İranlı yazar Prof. Dr. M. Marufiah M.Ö. 6'ncı yüzyılda İran ve Mezapotamya'daki gelişmeleri, Doç Dr. Meriç Bilgiç ise Tales öncesi ve sonrası uygarlıklar arasında bilim teorisindeki etkileşim ve dönüşümleri anlattı. Sempozyum sonunda Türkiye Zeka Vakfı tarafından düzenlenen gençlere ve yetişkinlere yönelik 4 soruluk yarışmaya kazananları Vakıf Başkanı Emrehan Halıcı tarafından ödül verilecek, etkinlik Lübnanlı ünlü ses sanatçısı Rima Kicheich konseri ile bu akşam sona erecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Milet tiyatrosundan görüntü,

-İzleyenlerden görüntü,

-Konuşmacılardan kısa cümleler.

Haber: Yaşar ANTER - KAMERA: Hülya ELTEŞ / DİDİM (Aydın), )



