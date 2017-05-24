DHA YURT BÜLTENİ-10

1)SMA HASTASI 6 YAŞINDAKİ KEREM'İN 'UÇMA' HAYALİ GERÇEK OLDU

TEKİRDAĞ'ın Çorlu İlçesi'nde doğuştan SMA hastası olan 6 yaşındaki Kerem Bozkır'ın uçağa binme hayali gerçek oldu. Çorlu Havalimanı'nda eğitim uçağına bindirilen Bozkır, yaklaşık 30 dakika gezdirildi. Çorlu'da Emine-Nedim Bozkır çiftinin iki çocuğundan SMM hastası Kerem Bozkır, ailesine uçağa binmek istediğini söyleyince, aile durumu Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç'a iletti. Kaymakam Kılıç, Çorlu Havalimanı Müdürü Alptekin Gedikli'den minik Kerem'in talebinin yerine getirilmesini istedi. Bunun üzerine havalimanında bir eğitim uçağı Kerem için hazırlandı. Havalimanına anne ve babası tarafından getirilen Kerem Bozkır'a havalimanı müdürü Gedikli tarafından pilot kıyafeti hediye edildi. Minik Kerem, daha sonra annesi ile birlikte eğitim uçağı ile havalanıp, yaklaşık 30 dakika havada gezdirilerek hayali yerine getirildi.Çok heyecanlı olduğunu ve hayalinin gerçek olduğunu söyleyen minik Kerem, "Uçağa bindim çok mutluyum. Çok güzeldi. Denizi gördüm kaymakam amcaya teşekkür ediyorum" dedi. Baba Nedim Bozkır, "Kerem'in en büyük hayali uçağa binmekti. Kaymakamlığımızla yaptığımız görüşmede bunun olabileceğini belirttiler ve bugün buraya geldik. Oğlum buraya gelirken çok mutluydu. Bu isteğin yerine gelmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

BAKANLIK İLAÇLARI GETİRİYOR

Sağlık Bakanlığı'nın SMA hastası çocuklar için ilaç temin edeceğini belirten baba Nedim Bozkır, "Dün akşam güzel bir haber aldık. Sağlık Bakanlığı, bizlere gönderdiği bir yazı ile SMA hastası çocukların ilaçlarının getirileceğini söyledi. İnşallah çok kısa sürede tüm hasta çocukların SMA ilaçları gelir. Tüm çocuklar biran önce sağlıklarına kavuşur" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Havaalanı tabelası

-Kerem'in havaalanına gelmesi

-Havaalanında polisler ile sohbet etmesi

-Kerem'e pilot kıyafeti

-Annesi ile birlikte uçağa binmesi

-Uçağın içinden konuşma

-Uçağın havlanması

-Uçaktan inmesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),()

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2)102 YIL ÖNCE ÇANAKKALE'DE ŞEHİT OLAN DEDESİYLE BULUŞTU

ÇANAKKALE Savaşı'nda şehit düşen askerler arasında bulunan Dede Yıldız'ın Şanlıurfa'da oturan torunları, 102 yıl sonra Haliliye Belediyesi'nin organizasyonuyla bulunarak mezarını ziyaret etmesi sağlandı.

Şanlıurfa'nın merkez ilçesi Haliliye Belediyesi tarafından 'Peygamberler diyarından, şehitler diyarına' adı verilen etkinlik kapsamında 175 gazi ve şehit yakını özel uçakla Çanakkale'ye götürüldü. Çanakkale Zaferi'nin yaşandığı bölgeler ve şehit mezarlıklarının ziyaret edildiği geziye katılanlar arasında Haliliye Belediyesi'nin Genelkurmay arşivi ve nüfus kayıtlarıyla ismini belirlediği Çanakkale Savaşı'nda şehit düşen 393 Şanlıurfalı arasında bulunan Dede Yıldız'ın torununun oğlu Abdullah Yıldız da yer aldı. Terörle mücadelede şehit düşen asker ve polis aileleri ile birlikte uçakla Çanakkale'ye giden Abdullah Yıldız, 72'nci Alay'da görevliyken savaşta şehit olan dedesinin şehitlikteki mezarını ziyaret etti. Abdullah Yıldız, dedesi, babası ve amcalarından duyduğu Çanakkale şehidi dedesinin mezarında dua etti ve buluşmayı sağlayan Haliliye Belediyesi'ne teşekkür etti. 102 yıl önce şehit olan dedesinin mezarını araştırmalarına rağmen bulamadıklarını ve Haliliye Belediyesi'nin buluşmalarını sağladığını anlatan Abdullah Yıldız, "Çok duygulandım, çünkü hep varlığını bildiğim dedemizin mezarını bulup ziyaret etmenin mutluluğunu yaşıyorum" dedi.

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol ise şehit aileleri ve gaziler ile birlikte Çanakkale'ye geldiklerini ifade etti. Öğrencileri ve gençleri Çanakkale'ye getirerek tarihi bilinçlerinin gelişmesini sağladıklarını söyledi. Son olarak şehit yakınlarını uçakla Çanakkale'ye geldiklerini anlatan Demirkol, resmi kayıtlara göre Çanakkale'de 393 Şanlıurfalı şehidin bulunduğunu ve bu şehitlerin yakınlarını tespit etmek için çalıştıklarını ifade etti. Abdullah Yıldız'ı şehit dedesiyle buluşturduklarını ve diğer şehitlerin yakınlarını da bularak Çanakkale'de şehit yakınlarının mezarını ziyaret etmelerini sağlamayı amaçladıklarını dile getiren Demirkol, şöyle dedi:

"Şehit ailelerimizi Çanakkale'ye getirerek ecdadımızla buluşturduk. Çünkü şehitlerimize vefa borcumuz var. Şu anda Genelkurmay'daki resmi kayıtlara göre Çanakkale'de 393 Şanlıurfalı şehit var. 393 şehidimizin isimlerini tespit etmiş bulunmaktayız. Şehitlerimizin aileleri ile bağlantılarını kurmak istiyoruz. Bunun için şehitlerimizin yaşayan yakınlarıyla bağlantı kurmak istiyoruz. Resmi kayıtlarda bunları araştırıyoruz. Zaman zaman bunları bulmamız mümkün oluyor. Şu anda bir şehidimizin torunuyla buluşmasına aracılık ettik. Geri kalan 393 şehidimizin yaşayan yakınlarıyla bağlantısını kurarak buluşmalarını da sağlayacağız."

Demirkol, yıl sonuna kadar Şanlıurfalı 10 bin kişiyi Çanakkale'ye götürmeye devam edeceklerini de kaydetti.

Öte yandan Şanlıurfa'dan Çanakkale'ye giden 189 şehit yakını ve gazi, rehberler eşliğinde Çanakkale Savaşı'nın yaşandığı bölgelerdeki tabyaları ziyaret edip, saygı yerlerini dolaştı ve Şehitler Abidesinde dua edip, Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi'ni ziyaret etti.

Görüntü Dökümü

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- Uçakla Çanakkale'ye gidenler

- Heyetin şehitlikleri ziyareti

- Abdullah Yıldız'ın dedesinin mezarını ziyareti

- Abdullah Yıldız'ın konuşması

- Belediye Başkanı Fevzi Demirkol'un konuşması

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Hasan KIRMIZITAŞ - GAZİANTEP -)

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3)YIKIMA BAŞLANAN ALİPAŞA MAHALLESİ'NDE SULAR DA KESİLDİ

DİYARBAKIR merkez Sur İlçesi'nin Alipaşa Mahallesi'nde kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında, aralarında metruk yapıların da bulunduğu bazı binaların yıkımana dün başlanırken, dünden beri içme suyu verilmeyen mahalle sakinleri, DİSKİ'ye tepki gösterdi.

Merkez Sur İlçesi'nin Alipaşa ve Lalebey mahallelerinde kentsel dönüşüm kapsamında daha önce kamulaştırılan ve yıkım kararı alınan bina ve evlerin yıkımına dün başlandı. Mahallede oturan sakinlerin tepkilerine rağmen yıkım devam ederken, dünden beri Alipaşa Mahallesi'ne içme suyu verilemiyor. Suların kesilmesi ile Mahalledeki Alipaşa İlkokulu’nun da susuz kaldığı belirtilirken, Mahalle sakinleri de su ihtiyaçlarını mahalledeki cami ve Ziya Gökalp ile Lalebey Mahallelerindeki vatandaşların evlerinden karşılamaya çalışıyor. Evlerine bidonla su taşıyan vatandaşlar, mağdur olduklarını belirterek, bu duruma tepki gösterdi. Alipaşa İlkokulu öğrencileri ise, su akmadığı için tuvalet ihtiyaçlarını gideremediklerini bu yüzden büyük sıkıntı çektiklerini söyledi. Alipaşa Mahallesi sakinlerinden Merve Rojin Tikiz, suların akmaması nedeniyle evde bulaşık yıkayamadığını belirterek, "En temel yaşam kaynağımız suyumuzu kesmeleri doğru bir yaklaşım değil. Sırtımızda bidonlarla mahalle mahalle geziyor, eve su taşıyoruz. Bize bunu reva görenlere yazıklar olsun" dedi.Alipaşa Mahalle sakinlerinden Zerin Çınar da, komşu mahallelerden su taşımaktan bitkin düştüğünü ifade ederek, "Suyumuzu dün kestiler. İki gündür koca mahalle susuz. Hepimiz sırtımızda bidonlarla, kadın, çoluk, çocuk başka mahallelerden su taşıyoruz. Camilerin de suyu çok az akıyor. Bu nedenle Ziya Gökalp ve Lalebey Mahallelerinden su temin ediyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Küçük çocukların pet şişelerle su taşıması

-Kadınların omuzlarında su bidonlarını taşıması

-Bir kadının Kürtçe konuşması

-Merve Rojin Tikiz'in mutfakta, yıkanmayı bekleyen bulaşıkların önünde konuşması

-Alipaşa İlkokulu'ndaki çocukların konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet TÜRK/DİYARBAKIR,()-

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Manzarayı izlemek isterken canından oldu (EK)

4)BATERİST OLARAK ÇALIŞIYORDU

Antalya'da sabaha karşı deniz manzarasını izlerken 30 metrelik falezlerden kayalıklara düşerek yaşamını yitiren 2 çocuk babası Barış Yöndem, bir eğlence merkezinde baterist ve solist olarak çalışıyordu.20 yıldır sahnelerde olan ve uzun süredir Antalya'da çalışan Barış Yöndem'in, falezlerden düşmeden önce ise Barış Yöndem'in yanındaki kadın arkadaşına, "Bak ne güzel manzara" dedikten sonra adımının boşluğa gelip düştüğü belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Barış Yöndem (sakallı olan) bateri çalıp şarkı söylerken

Haber: Alparslan ÇINAR- Kamera: Antalya-)

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5)3.5 AYLIK AYI YAVRUSU, ‘GECE’ BURSA’DAKİ YABAN HAYATI MERKEZİNDE

ERZİNCAN’ın Refahiye İlçesi yakınlarında bulunan ve ‘Gece’ adı verilen 3.5 aylık dişi ayı yavrusu, Bursa’nın Karacabey İlçesi yakınlarındaki Ovakorusu ayı barınağına yerleştirildi.

Refahiye İlçesi kırsal kesiminde 1 Mart’ta bulunan yavru ayı önce Kars’taki Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Koruma, Kurtarma, Rehabilitasyon, Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde koruma altına alındı. Özel odada bebek gibi bakımı yapılan ve biberonla beslenen yavru ayıya ‘Gece’ adı verildi. 'Gece', buradaki bakımın ardından bundan sonraki yaşantısını geçireceği Bursa’nın Karacabey İlçesi yakınlarında bulunan Celal Acar Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne bu sabah getirildi. Celal Acar Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezimizde bulunan Ovakorusu Ayı Barınağında görevli Veteriner hekimlerce ilk muayenesi yapılan ve beslenme programı hazırlanan gece kalıcı yuvasına yerleştirildi.

Bursa Avcılık ve Yaban Hayatı Şube Müdürü Hidayet Topçu, genel müdürlüklerinin talimatıyla ‘Gece’nin Karacabey’e getirildiğini belirterek, şöyle dedi:

“Bundan sonraki bakımları burada yapılacak. Ayıların yaklaşık doğada ömürleri 25-30. Barınakta ömürleri 40 yıla kadar çıkıyor. Gece isimli yavru ayımız bizimle beraber 40 yıl birlikte olacak demektir.ö

Topçu, her türlü yaban hayvana dokunulmadan müdürlüğe haber verilmesini isterken, "İnsan eli dokunduğu zaman hayvanlar yabaniliklerini yitiriyor ve doğal hayata dönemiyorlar. Bu yüzden bizim teslim almamız yeniden doğaya dönmeleri açısından çok önemliö dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Edip TEKİN/BURSA, ()-

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6)ZEHİR SERALARINA JANDARMA BASKINI

SAKARYA'nın Pamukova İlçesi'nde jandarmanın 7 serada yaptığı aramada salatalıkların arasına ekilen 7 bin 500 kök Hint keneviri ele geçirildi.Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ve Pamukova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pamukova Yenice Mahallesi Karagöletler mevkiinde bulunan 35 yaşındaki E.A'ya ait seralara baskın düzenledi. 10 serada narkotik köpeği 'Rüzgar' ile yapılan aramada 7 serada salatalıkların arasına Hint keneviri ekildiği tespit edildi. Hint kenevirleri imha edilmek üzere söküldü. Ayrıca, E.A'nın evinin deposunda yapılan aramada çuvalların içerisinde Hint keneviri bulundu. Piyasa değeri 400 bin TL olduğu belirtilen 7 bin 500 kök Hint keneviri ele geçirildi. Pamukova Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri nezaretinde Hint kenevirleri yakılarak imha edildi.

Gözaltına alınan E.A. jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.



Görüntü Dökümü:

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Aramalardan görüntü

Köpekle arama yapılması

Kenevirlerin sökülmesi

Seralardan görüntü

İsmail ÇETİNTAŞ/PAMUKOVA(Sakarya), () -

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7)YOLCU OTOBÜSÜ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 YARALI

ADIYAMAN'da, yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Siteler Mahallesi'nde meydana geldi. Atatürk Bulvarı üzerinde ilerleyen Hacı Yusuf Seçilmiş yönetimindeki 02 KU 724 otomobil ile kırmızı ışık ihlali yaptığı öne sürülen Mersin'den Kahta'ya giden sürücüsü öğrenilemeyen 44 PD 44 plakalı otobüs çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Seçilmiş, yaralandı. Yaralı sürücü, ihbar üzerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan sürücünün sağlık durumu iyi olduğu bildirildi. Kazada otomobilden dışarı savrulan LPG tankının gaz kaçırdığını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis çevrenin güvenlik önlemini alırken itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından müdahale edildi. Kaza sonrası otobüste bulunan yolcular başka otobüs ile götürülürken yaya ve araç trafiğine kapanan yol araçların çelinmesiyle ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü

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- Olay yeri

- Kazaya karışan otobüs ve otomobil

- Ters dönen otomobil

- Otomobilde savrulan parçalar

- Otomobilin LPG tankı gaz kaçırması

- Otobüs yolcuları başka otobüse alınması

- Polislerin önlem alması

- İtfaiye ve AFAD ekiplerinin müdahale etmesi

- Yol araç trafiğine kapatılması

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 95 MB

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8)TAKLA ATAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

TEKİRDAĞ'ın Malkara İlçesi'nde kontrolden çıkıp takla atan otomobilin sürücüsü 50 yaşındaki Ali Daşkan yaralandı.

Kazada, Malkara'nın Deveci Mahallesi mevkiinde öğleden sonra meydana geldi. Ali Daşkan, kullandığı 34 AG 2176 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybedince, kontrol çıkan araç takla atarak devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla gelen sağlık ekipleri yaralı Daşkan'a ilk müdahaleyi ambulansta yaparak, Malkara Devlet Hastanesi'ne götürdü. Daşkan'ın tedavi sürürken, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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Sağlık ekiplerinin yaralıya müdahalesi

Devrilen otomobilden detay

Ekiplerin çalışması

Çevreden detaylar

Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),()

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9)BURSA TERMİNALİNDE KAÇAK SİGARA KOVALAMACASI

BURSA'ya Mersin'den gönderilen kolilerin içersinde bulunan kaçak sigaralar kamera görüntülerini izleyen özel güvenlik görevlisinin dikati sayesinde yakalandı. Görevlinin şüphelenmesi sonucu kolilere el konuldu. Polis tarafından koliler açılınca kaçan şüpheliler yakalandı. Bu anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Mersin'den kimliği henüz berilnemeyen bir kişi tarafından 2 bin 810 paket sigara üst üste bantajlanan 7 koliye konularak şehirler arası yolcu taşıyan otomüs aracılığı ile Bursa'ya gönderildi. Bursa terminaline gelen otobüsteki kolililer alan iki kişi bunları bir başka acele şekilde yüklemesi güvenlik kamerası görüntülerini izleyen görevlinin dikakatini çekti. Görevlinin önce özel güvenliğe ardından polise haber vermesi sonucu aractaki koliler açılınca sigalara ortaya çıktı. Yakalanacağını anlayan iki kişi kaçarak uzaklaşırken bu anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Bir süre sonra yakalanan şüphelilerin Suriye uyruklu B.B. ve M.A olduğu ortaya çıktı.

Gözaltına alınan zanlılar sorgulanmak üzere Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakcılık ve Organize Suçlar Şubesi'ne götürülürken sigaları gönderen kişinin kimliği araştırılıyor.

Görüntü Dökümü

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Kovalamacadan görüntüler

Detaylar

BURSA ()-

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